Nawet 3 lata więzienia dla właściciela mieszkania. Wystarczy, że przekroczy tę granicę
Właściciel wynajmowanego mieszkania nie może dowolnie odcinać lokatorowi prądu, wody czy ogrzewania, aby zmusić go do wyprowadzki. Nie może też samowolnie wymieniać zamków i uniemożliwiać korzystania z lokalu. Takie działania, jeśli spełniają określone warunki, mogą stanowić przestępstwo zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności. Odpowiedzialność przewiduje art. 191 § 1a Kodeksu karnego. Przepis może mieć zastosowanie również wtedy, gdy najemca zalega z opłatami lub między stronami trwa spór o zakończenie umowy.
Prawo własności nie daje możliwości samodzielnego przeprowadzenia eksmisji z pominięciem wymaganych procedur. Nawet jeśli właściciel ma uzasadnione podstawy do żądania opuszczenia mieszkania, powinien dochodzić swoich praw legalnymi sposobami. Celowe pozbawianie lokatora podstawowych warunków do życia, aby wymusić jego wyprowadzkę, może prowadzić do odpowiedzialności karnej.
Odcinanie prądu i wody może być przestępstwem. Co mówi Kodeks karny?
Podstawą prawną jest art. 191 § 1a Kodeksu karnego. Przewiduje on odpowiedzialność za stosowanie przemocy innego rodzaju w celu zmuszenia człowieka do określonego zachowania.
Przepis obejmuje sytuacje, w których takie działania są uporczywe albo w istotny sposób utrudniają korzystanie z zajmowanego mieszkania.
Za przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat.
Przemoc nie musi oznaczać bezpośredniego ataku fizycznego. Może polegać także na działaniach wymierzonych w warunki życia osoby zajmującej lokal.
Przykładem jest celowe odcięcie dostępu do energii elektrycznej, wody lub ogrzewania, jeśli właściciel chce w ten sposób zmusić lokatora do wyprowadzki.
Podobnie może zostać oceniona wymiana zamków połączona z uniemożliwieniem mieszkańcowi dostępu do jego rzeczy i zajmowanego lokalu.
Kluczowe znaczenie ma jednak cel działania i jego okoliczności. Nie każda awaria instalacji, przerwa w dostawie mediów czy wymiana zamka oznacza popełnienie przestępstwa.
Nie trzeba wielokrotnie odcinać mediów. Liczą się również skutki
W art. 191 § 1a Kodeksu karnego ustawodawca posłużył się dwoma alternatywnymi warunkami.
Pierwszym jest uporczywość działania, drugim — istotne utrudnianie korzystania z zajmowanego mieszkania.
Oznacza to, że odpowiedzialność karna nie jest uzależniona wyłącznie od wielokrotnego powtarzania określonego zachowania.
Nawet jednorazowe działanie może spełniać przesłanki przestępstwa, jeśli stanowi wskazaną w przepisie formę przemocy, ma na celu wymuszenie określonego zachowania i istotnie utrudnia korzystanie z mieszkania.
Przykładem może być celowe odcięcie jedynego źródła ogrzewania podczas mrozów w celu wymuszenia wyprowadzki.
Inaczej należy oceniać sytuację, w której dostawa energii zostaje przerwana wskutek awarii sieci, prac technicznych albo działań dostawcy niezwiązanych z próbą zmuszenia mieszkańca do opuszczenia lokalu.
W każdym przypadku konieczne jest ustalenie, kto odpowiadał za dane działanie, jaki był jego cel i jakie skutki wywołało.
Najemca nie płaci czynszu. Czy właściciel może odciąć media?
Zaległości czynszowe są jednym z najczęstszych powodów konfliktów między wynajmującymi a najemcami.
Brak zapłaty nie daje jednak właścicielowi prawa do stosowania przemocy lub celowego pozbawiania lokatora podstawowych warunków mieszkaniowych.
Właściciel nie może traktować odcięcia mediów jako sposobu na wyegzekwowanie długu albo wymuszenie opuszczenia nieruchomości.
Przepisy przewidują inne możliwości dochodzenia należności.
W przypadku najmu lokalu mieszkalnego objętego zasadami ustawy o ochronie praw lokatorów wypowiedzenie umowy z powodu zaległości jest możliwe po spełnieniu ustawowych warunków.
Zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 2 tej ustawy chodzi o zaległości obejmujące co najmniej trzy pełne okresy płatności.
Właściciel powinien wcześniej pisemnie uprzedzić lokatora o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczyć dodatkowy miesięczny termin na uregulowanie zaległych oraz bieżących należności.
Dopiero po spełnieniu tych warunków możliwe jest wypowiedzenie na zasadach przewidzianych w ustawie.
Samo wypowiedzenie umowy nie oznacza jednak, że właściciel może siłą usunąć najemcę z mieszkania.
Jeżeli lokator nie wyprowadza się dobrowolnie, konieczne może być skierowanie sprawy do sądu, a następnie przeprowadzenie egzekucji przez komornika.
Odrębne rozwiązania obowiązują między innymi przy najmie okazjonalnym i instytucjonalnym, ale również one nie uprawniają właściciela do samodzielnego stosowania przemocy wobec mieszkańców.
Wymiana zamków podczas nieobecności lokatora. Czy jest legalna?
Konflikty dotyczące wynajmowanych mieszkań nie ograniczają się do odcinania mediów.
Zdarza się, że właściciel pod nieobecność lokatora wymienia zamki w drzwiach, nie przekazuje nowych kluczy albo uniemożliwia dostęp do pozostawionych w mieszkaniu rzeczy.
Takie zachowanie może stanowić istotne utrudnienie korzystania z lokalu.
Szczególnie poważna jest sytuacja, gdy lokator zostaje nagle pozbawiony możliwości wejścia do mieszkania, w którym faktycznie mieszka, a jego rzeczy osobiste pozostają wewnątrz.
Nie oznacza to jednak, że każda wymiana zamka jest nielegalna.
Właściciel może mieć uzasadnione powody do wymiany zabezpieczeń, na przykład po zakończeniu najmu i dobrowolnym opuszczeniu mieszkania przez poprzedniego najemcę.
Inaczej należy traktować wymianę zamków służącą uniemożliwieniu korzystania z nadal zajmowanego lokalu w celu wymuszenia wyprowadzki.
Odpowiedzialność zależy od rzeczywistego przebiegu zdarzenia, a nie wyłącznie od tego, kto jest właścicielem drzwi i zamka.
Czy właściciel może samodzielnie eksmitować lokatora?
Nie. Właściciel mieszkania nie może samowolnie przeprowadzić przymusowej eksmisji tylko dlatego, że uznaje dalsze zajmowanie lokalu za bezprawne.
Jeżeli umowa została skutecznie zakończona, a lokator odmawia wyprowadzki, właściciel powinien skorzystać z właściwej procedury prawnej.
Przy standardowym najmie może to oznaczać konieczność uzyskania orzeczenia sądowego nakazującego opróżnienie mieszkania.
Następnie, po uzyskaniu odpowiedniego tytułu wykonawczego, możliwe jest skierowanie sprawy do komornika.
Egzekucja obowiązku opróżnienia lokalu podlega odrębnym przepisom, które określają między innymi zasady postępowania wobec osób zajmujących mieszkanie.
Właściciel nie może zastąpić tych procedur odcięciem prądu, wyniesieniem rzeczy lokatora czy fizycznym uniemożliwieniem mu wejścia do lokalu.
Warto również pamiętać, że ochrona przed bezprawnym wymuszaniem określonego zachowania nie oznacza prawa do bezterminowego zajmowania cudzej nieruchomości bez podstawy prawnej.
Właściciel nadal może dochodzić zapłaty zaległego czynszu, odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu i jego opróżnienia na zasadach przewidzianych prawem.
Jak zgłosić odcinanie mediów i wymuszanie wyprowadzki?
Osoba, która podejrzewa, że właściciel celowo uniemożliwia jej korzystanie z mieszkania, może zawiadomić policję lub prokuraturę.
Ważne jest dokumentowanie zdarzeń, szczególnie gdy konflikt trwa przez dłuższy czas.
Pomocne mogą być wiadomości od właściciela, korespondencja dotycząca wyprowadzki, dokumentacja przerw w dostawie mediów, zdjęcia oraz dane świadków.
Znaczenie mają także dokumenty potwierdzające prawo do zajmowania mieszkania i okoliczności sporu.
Przestępstwo określone w art. 191 § 1a Kodeksu karnego jest ścigane na wniosek pokrzywdzonego.
Oznacza to, że osoba pokrzywdzona powinna wyraźnie złożyć wniosek o ściganie, aby umożliwić prowadzenie postępowania w tym trybie.
Jeżeli odcięcie mediów powoduje bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia, na przykład podczas silnych mrozów, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc do odpowiednich służb.
Niezależnie od postępowania karnego lokator może również rozważyć dochodzenie ochrony swoich praw w postępowaniu cywilnym.
Wynajmujesz mieszkanie w Warszawie? Te same przepisy obowiązują również tutaj
Przepisy Kodeksu karnego dotyczące wymuszania wyprowadzki obowiązują na terenie całej Polski, również w Warszawie i pozostałych miejscowościach województwa mazowieckiego.
Nie ma znaczenia, czy mieszkanie znajduje się w dużym bloku, kamienicy czy domu jednorodzinnym.
Ochrona wynikająca z art. 191 § 1a dotyczy korzystania z zajmowanego lokalu mieszkalnego. Ocenie podlega przede wszystkim zachowanie osoby próbującej wymusić określone działanie oraz jego wpływ na mieszkańca.
W praktyce konflikty mogą dotyczyć zarówno prywatnego najmu, jak i innych sytuacji związanych z zajmowaniem mieszkania.
Właściciel mający problem z lokatorem powinien korzystać z przewidzianych prawem środków, zamiast podejmować działania mogące narazić go na odpowiedzialność karną.
Zaległości czynszowe nie usprawiedliwiają przemocy. Co warto wiedzieć?
W sporze między właścicielem a lokatorem trzeba rozróżnić dwie kwestie: prawo do żądania zapłaty lub opuszczenia mieszkania oraz sposób dochodzenia tych roszczeń.
Wynajmujący może mieć uzasadnione podstawy do zakończenia umowy, ale nie daje mu to prawa do stosowania przemocy innego rodzaju w celu wymuszenia wyprowadzki.
Z kolei lokator, który nie płaci czynszu albo zajmuje nieruchomość bez podstawy prawnej, musi liczyć się z możliwością dochodzenia należności i przeprowadzenia legalnej procedury opróżnienia lokalu.
Art. 191 § 1a Kodeksu karnego przewiduje do 3 lat pozbawienia wolności za działania spełniające określone w nim przesłanki. Nie ustanawia jednak automatycznej odpowiedzialności karnej za każdą przerwę w dostawie mediów czy każdą wymianę zamków.
Decydujące znaczenie mają cel działania, jego uporczywość albo istotny wpływ na możliwość korzystania z mieszkania oraz okoliczności konkretnego przypadku.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.