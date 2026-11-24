Sprzedajesz lub wynajmujesz mieszkanie? Za nieprzekazanie tego dokumentu grozi do 5000 zł
Przy sprzedaży lub zawieraniu umowy najmu mieszkania co do zasady trzeba przekazać drugiej stronie świadectwo charakterystyki energetycznej albo jego odpowiednią kopię lub wydruk. Za niewykonanie tego obowiązku grozi grzywna do 5000 zł. Kupujący ani najemca nie mogą skutecznie zrzec się prawa do otrzymania dokumentu.
Świadectwo określa zapotrzebowanie budynku lub lokalu na energię potrzebną między innymi do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody i chłodzenia. Pomaga ocenić jego standard energetyczny. Zawarte w nim informacje pozwalają porównywać nieruchomości, choć nie stanowią gwarancji konkretnej wysokości przyszłych rachunków.
Kupujący otrzymuje świadectwo, najemca kopię lub wydruk
Obowiązek przygotowania dokumentu spoczywa odpowiednio na właścicielu lub zarządcy budynku albo lokalu, a także na osobach posiadających wskazane w ustawie prawa spółdzielcze. Przy zwykłej sprzedaży mieszkania o świadectwo powinien zadbać sprzedający. Przy najmie obowiązek jego przekazania obciąża wynajmującego.
Przepisy rozróżniają sposób i moment przekazania dokumentu. Kupujący powinien otrzymać świadectwo przy sporządzaniu aktu notarialnego sprzedaży. Najemca otrzymuje kopię świadectwa papierowego albo wydruk świadectwa elektronicznego przy zawieraniu umowy najmu.
Dokument należy zatem przygotować odpowiednio wcześniej. Samo zamówienie świadectwa u wykonawcy albo obietnica dostarczenia go po podpisaniu umowy nie oznaczają wykonania obowiązku przekazania go w ustawowym terminie.
Nie można też rozwiązać sprawy zapisem, że kupujący lub najemca rezygnują ze świadectwa. Art. 11 ust. 4 ustawy wyklucza zrzeczenie się tego prawa. Zgoda drugiej strony nie zwalnia więc osoby zobowiązanej z przekazania dokumentu.
Grzywna do 5000 zł. Jaką rolę ma notariusz?
Niewykonanie obowiązku przekazania świadectwa jest wykroczeniem określonym w art. 41 ust. 1 pkt 3 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Odpowiedzialność może dotyczyć również osoby, która dopuszcza się tego naruszenia, działając w imieniu innego podmiotu.
Wysokość grzywny wynika z ogólnych zasad Kodeksu wykroczeń. Art. 24 § 1 przewiduje przedział od 20 do 5000 zł, jeśli ustawa nie stanowi inaczej. Przy wymierzaniu grzywny uwzględnia się między innymi dochody sprawcy, jego sytuację osobistą i rodzinną oraz możliwości zarobkowe.
5000 zł stanowi górną granicę grzywny orzekanej przez sąd. Nie jest automatyczną karą nakładaną przy każdej transakcji bez świadectwa.
Notariusz odnotowuje w akcie przekazanie dokumentu kupującemu. Jeżeli świadectwa nie przekazano, poucza osobę zobowiązaną o odpowiedzialności. Sam nie ustala ani nie wymierza grzywny.
Krajowa Rada Notarialna wyjaśnia również, że brak świadectwa nie oznacza sam w sobie konieczności odmowy sporządzenia aktu. Strony mogą przesunąć termin do czasu uzyskania dokumentu albo zawrzeć umowę, licząc się z konsekwencjami niewykonania obowiązku.
Świadectwo jest ważne przez 10 lat, ale może stracić ważność wcześniej
Termin ważności świadectwa wynosi 10 lat od dnia jego sporządzenia. Zakup mieszkania ani zawarcie kolejnej umowy najmu nie rozpoczynają tego okresu od nowa.
Dokument może jednak stracić ważność wcześniej, jeżeli przeprowadzone roboty budowlano-instalacyjne zmieniły charakterystykę energetyczną nieruchomości. Może tak być na przykład po dociepleniu budynku, wymianie źródła ciepła lub okien.
Decydujący jest wpływ prac na charakterystykę energetyczną. Przed wykorzystaniem starszego świadectwa warto więc sprawdzić zarówno datę jego sporządzenia, jak i zakres późniejszych modernizacji.
Przykładowo świadectwo sporządzone w 2021 roku nie musi być zastępowane nowym wyłącznie dlatego, że w 2026 roku zmienia się najemca. Trzeba jednak ustalić, czy w międzyczasie nie wykonano prac powodujących wcześniejszą utratę jego ważności.
Małe mieszkanie nie jest automatycznie zwolnione
Ustawa przewiduje wyjątki od obowiązku sporządzania świadectw. Jeden z nich dotyczy wolnostojących budynków o powierzchni użytkowej poniżej 50 m². Nie obejmuje on automatycznie mieszkań o takim metrażu.
Kawalerka o powierzchni 28 m² albo dwupokojowe mieszkanie liczące 45 m² pozostają częściami większego budynku. Sam niewielki metraż lokalu nie zwalnia z obowiązku przy sprzedaży lub najmie.
Odrębne wyłączenia dotyczą między innymi budynków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków oraz budynków mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż przez 4 miesiące w roku. W takich przypadkach trzeba sprawdzić, czy konkretna nieruchomość rzeczywiście spełnia ustawowe warunki.
Samo korzystanie z istniejącego mieszkania na własne potrzeby, bez zamiaru jego sprzedaży lub wynajmowania, nie powoduje natomiast obowiązku zamówienia świadectwa wyłącznie z racji bycia właścicielem.
Świadectwo całego bloku nie zastępuje dokumentu mieszkania
Przy sprzedaży lub najmie lokalu przekazywane świadectwo powinno dotyczyć właśnie tego lokalu. Dokument przygotowany dla całego bloku może posłużyć do sporządzenia świadectwa mieszkania, ale sam nie zastępuje go przy transakcji.
Właściciel mieszkania może zwrócić się do właściciela lub zarządcy budynku o dokumenty potrzebne do przygotowania świadectwa. Jeżeli istnieje świadectwo dla całego budynku, powinien otrzymać jego odpowiednią kopię lub wydruk. Gdy takiego świadectwa nie ma, może uzyskać dokumentację techniczną budynku.
Na przekazanie tych materiałów właściciel lub zarządca budynku ma maksymalnie 14 dni od złożenia wniosku. Przekazanie jest nieodpłatne.
Nie oznacza to jednak obowiązku bezpłatnego zamówienia przez spółdzielnię lub zarządcę osobnego świadectwa dla każdego mieszkania. Chodzi o udostępnienie materiałów, które mogą zostać wykorzystane przez osobę sporządzającą dokument dla lokalu.
Sprawdź osobę uprawnioną i numer dokumentu
Sporządzenie świadectwa należy zlecić osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia i wpisanej do centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków. Przed zamówieniem usługi można sprawdzić wykonawcę w publicznym wykazie. Wyszukiwanie jest możliwe między innymi według imienia, nazwiska i numeru wpisu.
Prawidłowo przygotowane świadectwo otrzymuje numer w centralnym rejestrze. Osoba uprawniona może przekazać zlecającemu dokument papierowy albo elektroniczny. Wersja papierowa wymaga podpisu osoby sporządzającej. Elektroniczna powinna być opatrzona podpisem kwalifikowanym, zaufanym albo osobistym.
Sam plik z tabelą i wyliczeniami nie daje jeszcze pewności, że otrzymaliśmy prawidłowe świadectwo. Znaczenie mają sporządzenie dokumentu w wymaganym systemie, nadany numer oraz podpis.
Po otrzymaniu świadectwa warto porównać je z publicznym wykazem. Dostępne są w nim między innymi numer dokumentu, data wystawienia, termin ważności oraz adres nieruchomości, w tym numer lokalu. To pozwala wychwycić pomyłkę polegającą na wystawieniu lub przekazaniu dokumentu dotyczącego innego mieszkania.
Informacje ze świadectwa powinny trafić do ogłoszenia
Jeżeli dla mieszkania świadectwo zostało już sporządzone, w ogłoszeniu lub reklamie sprzedaży albo najmu należy podać określone dane energetyczne.
Chodzi o wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, końcową i nieodnawialną energię pierwotną, udział odnawialnych źródeł energii oraz jednostkową emisję CO₂. Dane należy przepisać z dokumentu dotyczącego oferowanego lokalu. Obowiązek ten wynika z art. 13 ustawy i jest powiązany z wcześniejszym sporządzeniem świadectwa.
Przygotuj świadectwo przed podpisaniem umowy
Przygotowania do transakcji warto zacząć od odszukania posiadanego świadectwa i sprawdzenia jego daty oraz adresu. Następnie należy ustalić, czy od czasu sporządzenia dokumentu wykonano modernizacje, które mogły wpłynąć na jego ważność. Jeśli potrzebne jest nowe świadectwo, dobrze wcześniej uzyskać dokumentację od zarządcy i wybrać uprawnionego wykonawcę.
Przy sprzedaży sposób przekazania dokumentu warto uzgodnić z kancelarią przed terminem aktu. Przy najmie należy przygotować właściwą kopię lub wydruk na dzień zawarcia umowy.
Dobrą praktyką jest odnotowanie w umowie najmu numeru świadectwa i potwierdzenie jego przekazania. Ustawa nie wymaga takiego zapisu, ale pomaga on udokumentować wykonanie obowiązku. Potwierdzenie powinno odpowiadać rzeczywistemu przekazaniu dokumentu najemcy.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.