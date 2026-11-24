Polska żegna 102-letnią żołnierkę AK. „Twoją wartę przejmujemy my!”
Zmarła Lidia Więckowska ps. „Binio”, żołnierka Armii Krajowej, uczestniczka konspiracji podczas II wojny światowej i działaczka opozycji demokratycznej w czasach PRL. Miała 102 lata. Informację o jej śmierci przekazała 14 Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej, której żołnierze przez lata otaczali kombatantkę opieką. W poruszającym pożegnaniu podkreślili jej odwagę, patriotyzm i niezłomną postawę. „Twoją wartę przejmujemy my!” – napisali terytorialsi.
Lidia Więckowska należała do pokolenia, którego młodość przypadła na okres niemieckiej okupacji. W wieku zaledwie kilkunastu lat zaangażowała się w działalność polskiego podziemia. Po wojnie zamieszkała w Szczecinie, gdzie przez kolejne dziesięciolecia uczestniczyła w życiu społecznym i wspierała środowiska opozycyjne. Za swoją działalność została odznaczona między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Armii Krajowej.
Nie żyje Lidia Więckowska. Żołnierze WOT przekazali smutną wiadomość
O śmierci Lidii Więckowskiej poinformowała 14 Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej. W opublikowanym komunikacie żołnierze pożegnali kombatantkę, która przez lata pozostawała pod opieką jednostki.
„Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Lidii Więckowskiej ps. „Binio” – żołnierza Armii Krajowej, działaczki opozycji demokratycznej, a przede wszystkim naszej drogiej podopiecznej” – przekazano.
Terytorialsi podkreślili, że możliwość spotykania się z kombatantką i poznawania jej wspomnień była dla nich szczególnym zaszczytem.
Lidia Więckowska odeszła w wieku 102 lat, pozostawiając po sobie świadectwo ponad stuletniego życia naznaczonego wojną, działalnością konspiracyjną i zaangażowaniem w sprawy Ojczyzny.
W pożegnaniu żołnierze zwrócili uwagę na wartości, którym pozostała wierna.
„Odeszła przedstawicielka pokolenia, dla którego słowa Bóg, Honor, Ojczyzna były zobowiązaniem na całe życie” – napisano w komunikacie brygady.
Dowództwo oraz żołnierze i pracownicy jednostki przekazali rodzinie i bliskim zmarłej wyrazy głębokiego współczucia.
🕯 Odeszła na wieczną wartę…
🇵🇱 Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Lidii Więckowskiej ps. „Binio” – żołnierza Armii Krajowej, działaczki opozycji demokratycznej, a przede wszystkim naszej drogiej podopiecznej. Odeszła w wieku 102 lat.
Urodzona w 1923 roku w Częstochowie, w latach 1941-1945 służyła w szeregach ZWZ-AK, początkowo jako łączniczka, a następnie w 1. Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej. Od 1946 roku związana ze Szczecinem. W czasach PRL angażowała się w działalność opozycyjną, wspierała rodziny internowanych i współpracowała z prasą podziemną. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Armii Krajowej.
Odeszła przedstawicielka pokolenia, dla którego słowa Bóg, Honor, Ojczyzna były zobowiązaniem na całe życie.
Dla żołnierzy 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, zaszczytem było móc otaczać Panią Lidię opieką, spotykać się z Nią i czerpać z Jej życiowego doświadczenia.
Dziś żegnamy Bohaterkę, ale pamięć o Niej, Jej odwadze, patriotyzmie i wierności Ojczyźnie pozostanie w naszych szeregach.
W imieniu Dowództwa oraz wszystkich żołnierzy i pracowników Brygady składamy Rodzinie i Bliskim wyrazy najgłębszego współczucia.
Spoczywaj w pokoju.
Twoją wartę przejmujemy my!
Cześć Jej Pamięci! 🇵🇱
@bohateron #14ZBOT #WOT #PomorzeZachodnie
— Terytorialsi | Zawsze Gotowi, Zawsze Blisko! (@terytorialsi) November 24, 2026
W czasie wojny była łączniczką Armii Krajowej. Nosiła pseudonim „Binio”
Lidia Więckowska urodziła się w 1923 roku w Częstochowie. Dorastała w okresie, gdy Polska odzyskała niepodległość po latach zaborów, jednak jej młodość została przerwana przez wybuch II wojny światowej.
W 1939 roku, kiedy Niemcy napadły na Polskę, miała zaledwie kilkanaście lat.
Dwa lata później rozpoczęła działalność konspiracyjną. W latach 1941–1945 służyła w strukturach Związku Walki Zbrojnej, a następnie Armii Krajowej.
Początkowo pełniła funkcję łączniczki w częstochowskim podziemiu.
Była to odpowiedzialna i niebezpieczna służba. Łączniczki odgrywały ważną rolę w funkcjonowaniu organizacji konspiracyjnych. Przenosiły wiadomości, dokumenty i informacje między osobami zaangażowanymi w działalność podziemną.
W warunkach niemieckiej okupacji nawet pozornie zwyczajna czynność mogła wiązać się z ryzykiem aresztowania.
Lidia Więckowska działała pod pseudonimem „Binio”. Następnie służyła w 1. Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej.
Jej działalność przypadła na jeden z najtrudniejszych okresów polskiej historii. Konspiracja wymagała zachowania tajemnicy, odwagi oraz gotowości do podejmowania ryzyka.
Po zakończeniu wojny Więckowska rozpoczęła kolejny etap życia, ale nie zrezygnowała z aktywności społecznej.
Po wojnie zamieszkała w Szczecinie. Wspierała opozycję w PRL
Od 1946 roku Lidia Więckowska była związana ze Szczecinem. To właśnie z tym miastem połączyła znaczną część swojego dorosłego życia.
W czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej angażowała się w działalność opozycji demokratycznej.
Szczególnie istotna była jej aktywność w okresie stanu wojennego, kiedy władze komunistyczne prowadziły represje wobec działaczy „Solidarności” i innych środowisk opozycyjnych.
Więckowska wspierała rodziny osób internowanych oraz współpracowała z niezależną prasą podziemną.
Tego rodzaju pomoc miała szczególne znaczenie dla osób, których najbliżsi zostali zatrzymani z powodów politycznych.
Rodziny internowanych często musiały radzić sobie z problemami finansowymi, utrudnionym dostępem do informacji i niepewnością o los bliskich.
Wsparcie organizowane przez środowiska opozycyjne pozwalało łagodzić część tych trudności i utrzymywać więzi solidarności między osobami sprzeciwiającymi się represjom.
Ważną rolę odgrywała również prasa podziemna. Niezależne wydawnictwa przekazywały wiadomości, których nie publikowały media kontrolowane przez władze PRL.
Działalność tego rodzaju wymagała zaangażowania wielu osób, nie tylko autorów tekstów, ale również tych, którzy zajmowali się ich przygotowaniem i rozpowszechnianiem.
Lidia Więckowska należała do osób, które angażowały się w tę działalność mimo istniejącego ryzyka.
Odznaczona za służbę i działalność na rzecz Polski
Za swoje zasługi Lidia Więckowska została uhonorowana ważnymi polskimi odznaczeniami.
Otrzymała Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyż Armii Krajowej.
Pierwsze z tych wyróżnień należy do wysokich odznaczeń państwowych przyznawanych za szczególne zasługi dla kraju.
Krzyż Armii Krajowej ustanowiono natomiast dla upamiętnienia i uhonorowania służby żołnierzy polskiego podziemia z okresu II wojny światowej.
Historia Lidii Więckowskiej obejmowała dwa ważne rozdziały walki o wolność Polski.
Pierwszy związany był z okupacją niemiecką i służbą w Armii Krajowej. Drugi dotyczył działalności opozycyjnej w okresie PRL.
Jej doświadczenia były również częścią historii Szczecina, miasta, z którym związała się tuż po wojnie.
„Twoją wartę przejmujemy my!”. Poruszające pożegnanie żołnierzy
W ostatnich latach Lidia Więckowska pozostawała pod opieką żołnierzy 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
Takie kontakty mają dla współczesnych żołnierzy szczególne znaczenie. Pozwalają poznawać historię nie tylko z dokumentów i podręczników, ale również z osobistych relacji ludzi, którzy uczestniczyli w wydarzeniach sprzed kilkudziesięciu lat.
Terytorialsi podkreślili, że możliwość spotykania się z Lidią Więckowską i korzystania z jej doświadczeń była dla nich zaszczytem.
„Dziś żegnamy Bohaterkę, ale pamięć o Niej, Jej odwadze, patriotyzmie i wierności Ojczyźnie pozostanie w naszych szeregach” – napisali żołnierze.
Na zakończenie komunikatu znalazły się słowa będące symbolicznym przekazaniem odpowiedzialności kolejnemu pokoleniu.
„Spoczywaj w pokoju. Twoją wartę przejmujemy my! Cześć Jej Pamięci!”
Śmierć Lidii Więckowskiej oznacza odejście kolejnej osoby pamiętającej wydarzenia II wojny światowej z perspektywy uczestnika polskiego podziemia.
Pozostaje jednak jej historia – od służby w konspiracji, przez powojenne życie w Szczecinie, po pomoc osobom represjonowanym w okresie PRL.
Dla żołnierzy, którzy znali ją osobiście, była nie tylko przedstawicielką pokolenia Armii Krajowej, lecz także osobą, od której mogli bezpośrednio poznawać doświadczenia wojenne i powojenne.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.