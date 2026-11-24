Arktyczne powietrze napływa nad Polskę. IMGW zapowiada niebezpieczne warunki na drogach
Zima coraz mocniej zaznacza swoją obecność w Polsce. We wtorek, 24 listopada 2026 roku, w wielu regionach pojawią się opady śniegu i deszczu ze śniegiem, a temperatura utrzyma się zaledwie kilka stopni powyżej zera. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje dalszy napływ chłodnego powietrza arktycznego. Najwięcej śniegu przybędzie na południu kraju, gdzie miejscami pokrywa śnieżna może zwiększyć się nawet o 15 cm. Nocami temperatura spadnie poniżej zera, a drogi i chodniki mogą stać się wyjątkowo śliskie.
To nie koniec ochłodzenia. Najnowsza prognoza IMGW wskazuje, że zimowe warunki utrzymają się również w kolejnych dniach. W środę i czwartek miejscami pojawią się dalsze opady, a w rejonach podgórskich nocami możliwe będzie nawet -8°C. Jeszcze zimniej zapowiada się końcówka tygodnia. W niedzielę, 29 listopada, na Podhalu temperatura może spaść do -12°C. Kierowcy powinni przygotować się na oblodzenie nawierzchni, a osoby planujące wyjazdy w góry muszą uwzględnić możliwość zamieci i zawiei śnieżnych.
Arktyczne powietrze nad Polską. Skąd tak gwałtowna zmiana pogody?
Za zimową aurę odpowiada układ baryczny, który umożliwia napływ nad Polskę chłodnego i wilgotnego powietrza z północy.
Według IMGW na początku tygodnia nasz kraj znajduje się pomiędzy niżem znad Rosji a wyżem znad Norwegii. Taka konfiguracja sprzyja napływowi powietrza pochodzenia arktycznego.
W rezultacie temperatura w wielu regionach utrzymuje się w pobliżu zera, a opady deszczu coraz częściej przechodzą w deszcz ze śniegiem i śnieg.
W poniedziałek zimowa aura zaznaczyła się już w wielu częściach kraju. Miejscami występowały przelotne opady śniegu, natomiast na północy pojawiał się również deszcz.
We wtorek warunki pozostaną podobne. Dominować będzie duże zachmurzenie, a jedynie na północy możliwe będą większe przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia.
Największym problemem będzie połączenie opadów i niskiej temperatury. Nawet jeśli w ciągu dnia termometry pokażą kilka stopni powyżej zera, wieczorem i nocą mokre nawierzchnie mogą szybko zamarzać.
Oznacza to zwiększone ryzyko poślizgów, zwłaszcza na drogach lokalnych, mostach, wiaduktach i mniej uczęszczanych chodnikach.
Prognoza na wtorek, 24 listopada. Nawet 15 cm nowego śniegu w górach
We wtorek w większości kraju niebo będzie mocno zachmurzone. Synoptycy przewidują przelotne opady śniegu oraz deszczu ze śniegiem, a na północy także deszczu.
Największe przyrosty pokrywy śnieżnej prognozowane są na południu Polski.
W rejonach podgórskich Karpat może przybyć od 5 do 10 cm śniegu, natomiast w samych Karpatach miejscami nawet 15 cm.
To wartości, które mogą wyraźnie pogorszyć warunki na drogach prowadzących do miejscowości górskich.
W pozostałych regionach opady będą bardziej zróżnicowane. Na nizinach śnieg może okresowo zalegać, ale przy temperaturach dodatnich część pokrywy będzie topnieć.
Temperatura maksymalna we wtorek wyniesie:
- około 0°C na południu kraju,
- przeważnie od 2 do 4°C w centrum i na północy,
- do 5°C nad morzem,
- od -3 do 0°C w rejonach podgórskich.
Miejscami pojawi się również silniejszy wiatr.
Na południowym wschodzie i nad morzem porywy mogą osiągać 55 km/h. Wysoko w Karpatach przewidywane są porywy do 60 km/h, natomiast w Sudetach nawet do 70 km/h.
W połączeniu z opadami śniegu będzie to sprzyjać powstawaniu zamieci i zawiei śnieżnych.
Szczególną ostrożność powinny zachować osoby podróżujące przez górskie przełęcze oraz kierowcy poruszający się po drogach, na których śnieg może być nawiewany z otaczających terenów.
Noc z wtorku na środę. Mróz i lokalne oblodzenie
Noc z 24 na 25 listopada przyniesie kolejne spadki temperatury.
W wielu regionach nadal będą występować przelotne opady śniegu, a na północy także deszczu ze śniegiem. Nad samym morzem możliwy będzie deszcz.
W zachodniej i północnej Polsce pojawią się większe przejaśnienia, co miejscami może sprzyjać szybszemu wychładzaniu powierzchni ziemi.
IMGW prognozuje w nocy temperaturę od około -4 do 2°C na przeważającym obszarze kraju. W rejonach podgórskich będzie znacznie zimniej, miejscami od -8 do -4°C.
Takie warunki mogą doprowadzić do zamarzania wody pozostałej po wcześniejszych opadach.
Szczególnie niebezpieczna może być cienka warstwa lodu, która nie zawsze jest dobrze widoczna.
Kierowcy powinni uważać przede wszystkim w godzinach nocnych i wczesnoporannych, kiedy temperatura nawierzchni może spadać poniżej zera.
Ryzyko dotyczy także pieszych. Śliskie mogą być schody, chodniki, przejścia dla pieszych oraz dojścia do przystanków komunikacji publicznej.
Niebezpieczne warunki mogą pojawiać się lokalnie, nawet gdy główne drogi pozostają czarne i przejezdne.
Środa i czwartek nadal zimowe. IMGW zapowiada kolejne opady
W środę, 25 listopada, zachmurzenie pozostanie duże, ale w niektórych regionach pojawią się przejaśnienia. Na południowym wschodzie możliwe są również rozpogodzenia.
Miejscami wystąpią przelotne opady śniegu. Na północy możliwy będzie także deszcz ze śniegiem, a nad morzem deszcz.
Temperatura w dzień wyniesie przeważnie od 0 do 4°C. W rejonach podgórskich może utrzymać się lekki mróz, od -3 do 0°C.
Wiatr będzie na ogół słaby, dlatego w większości kraju nie powinien stanowić tak dużego problemu jak wcześniej.
W czwartek, 26 listopada, zima ponownie da o sobie znać na południu.
Synoptycy przewidują tam opady śniegu. Miejscami popada również na wschodzie kraju, a nad morzem możliwy będzie deszcz ze śniegiem.
W czwartek temperatura maksymalna wyniesie od -3 do 3°C. Nocami miejscami będzie od -5 do 1°C, natomiast w rejonach podgórskich ponownie możliwe są spadki do -8°C.
Na południu kraju wiatr może okresami wzmagać się i powodować zawieje oraz zamiecie śnieżne.
Dla kierowców oznacza to konieczność śledzenia warunków drogowych, szczególnie podczas przejazdów przez południowe województwa.
Warszawa i Mazowsze. Śnieg z deszczem i ryzyko śliskich ulic
Zimowa aura obejmie również Warszawę i pozostałą część Mazowsza.
We wtorek, 24 listopada, w stolicy prognozowane jest duże zachmurzenie, a miejscami możliwe są opady śniegu i deszczu ze śniegiem.
Temperatura w ciągu dnia powinna wynosić około 3–4°C. Nie oznacza to jednak, że mieszkańcy mogą całkowicie zapomnieć o zimowych utrudnieniach.
Przy opadach mieszanych nawierzchnie dróg i chodników mogą pozostawać mokre przez wiele godzin. Jeżeli wieczorem lub nocą temperatura spadnie w okolice zera albo poniżej tej wartości, lokalnie może tworzyć się oblodzenie.
W środę w Warszawie przewidywana jest temperatura około 2°C, a w czwartek wartości mogą utrzymywać się blisko 0°C.
W kolejnych dniach możliwe są dalsze spadki temperatury, również poniżej zera.
Największe ryzyko dla warszawskich kierowców będzie związane nie tyle z dużymi zaspami śniegu, ile ze zmieniającym się stanem nawierzchni.
Szczególnej uwagi wymagają mosty i wiadukty, gdzie jezdnia może wychładzać się szybciej niż na pozostałych odcinkach dróg.
Problemem mogą być również drogi osiedlowe, parkingi, chodniki w cieniu budynków oraz dojścia do stacji kolejowych i przystanków.
Mieszkańcy korzystający z komunikacji miejskiej powinni uwzględnić możliwość wydłużenia czasu podróży w razie wystąpienia lokalnych utrudnień.
Na Mazowszu warunki mogą różnić się między poszczególnymi powiatami. Nie wszędzie opady śniegu będą równie intensywne, dlatego przed wyjazdem poza Warszawę warto sprawdzić lokalną prognozę.
Końcówka listopada jeszcze chłodniejsza. Na Podhalu nawet -12°C
Według najnowszej prognozy IMGW zimowa pogoda nie zakończy się w połowie tygodnia.
W piątek, 27 listopada, na południu kraju nadal możliwe będą opady śniegu. W pozostałych regionach pojawi się więcej przejaśnień, a miejscami także rozpogodzeń.
Temperatura maksymalna wyniesie od około -5°C w rejonach podgórskich, przez 0°C na przeważającym obszarze Polski, do 4°C nad morzem.
Sobota zapowiada się pogodniej. Więcej chmur utrzyma się głównie na wschodzie i nad morzem, gdzie miejscami może jeszcze padać śnieg.
Nie oznacza to jednak ocieplenia.
W sobotę temperatura minimalna może spaść do -8°C, a maksymalna wyniesie od -5°C na Podhalu do 2°C na wybrzeżu.
Jeszcze chłodniejsza noc przewidywana jest na niedzielę, 29 listopada.
IMGW prognozuje wtedy nawet -12°C na Podhalu. W ciągu dnia temperatura w tym regionie może nie przekroczyć -7°C.
Na wybrzeżu będzie znacznie cieplej, choć również tam utrzyma się zimowa aura.
Tak niskie temperatury oznaczają, że w miejscach, gdzie wcześniej spadnie śnieg, pokrywa śnieżna może utrzymywać się dłużej.
Prognoza na końcówkę tygodnia jest jednak obarczona większą niepewnością niż przewidywania na najbliższe kilkanaście godzin. Warto więc śledzić kolejne aktualizacje IMGW.
Śnieg, silny wiatr i trudne warunki w górach
Szczególnej ostrożności wymagają w najbliższych dniach wyjazdy w góry.
W Tatrach, Beskidach i Sudetach warunki pogodowe mogą być znacznie bardziej wymagające niż na nizinach.
Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej, ujemna temperatura oraz silniejsze porywy wiatru będą sprzyjać ograniczeniu widoczności.
Podczas zawiei śnieg jest unoszony przez wiatr z powierzchni gruntu. Zamieć może z kolei towarzyszyć intensywnym opadom śniegu i silnemu wiatrowi.
W obu przypadkach orientacja w terenie staje się trudniejsza, a warunki na szlakach mogą szybko się pogarszać.
Osoby planujące górskie wędrówki powinny przed wyjściem sprawdzić aktualne komunikaty pogodowe, informacje służb ratowniczych oraz warunki na konkretnych trasach.
Nie należy kierować się wyłącznie prognozą dla miejscowości położonej u podnóża gór. Na większych wysokościach może panować znacznie niższa temperatura, a wiatr może być dużo silniejszy.
Przy intensywnych opadach trzeba także uwzględnić możliwość występowania zagrożenia lawinowego w odpowiednich rejonach górskich.
Śliskie drogi i chodniki. Na co uważać podczas ochłodzenia?
Połączenie śniegu, deszczu ze śniegiem i nocnych spadków temperatury jest jednym z najbardziej niebezpiecznych zjawisk późnej jesieni.
W ciągu dnia, gdy temperatura utrzymuje się powyżej zera, śnieg częściowo topnieje. Powstała woda może następnie ponownie zamarzać wieczorem i nocą.
W rezultacie na drodze może pojawić się cienka, trudno dostrzegalna warstwa lodu.
Dla kierowców oznacza to konieczność dostosowania prędkości do rzeczywistych warunków, a nie tylko do obowiązującego ograniczenia.
Warto zachowywać większy odstęp od poprzedzającego pojazdu i unikać gwałtownego hamowania, szczególnie na łukach drogi.
Istotne jest również sprawdzenie stanu ogumienia oraz usunięcie śniegu i lodu z szyb, lusterek, świateł i karoserii przed rozpoczęciem jazdy.
Piesi powinni zachować ostrożność zwłaszcza na schodach, przystankach, przejściach dla pieszych i chodnikach, które nie zostały jeszcze odśnieżone lub posypane.
Warto również pamiętać, że lokalne warunki mogą zmieniać się bardzo szybko. Ulica, która rano była jedynie mokra, wieczorem może stać się śliska.
Sprawdź prognozę przed wyjściem. Najważniejsze będą najbliższe noce
Najbliższe dni przyniosą w Polsce prawdziwie zimowe warunki. We wtorek śnieg pojawi się w wielu regionach, a największy przyrost pokrywy śnieżnej prognozowany jest na południu kraju.
W środę i czwartek nadal możliwe będą przelotne opady, natomiast nocami temperatura w wielu miejscach spadnie poniżej zera.
Końcówka listopada zapowiada się jeszcze chłodniej, szczególnie w rejonach podgórskich.
Przed wyjazdem samochodem warto sprawdzić nie tylko temperaturę powietrza, lecz także prognozę opadów i ostrzeżenia meteorologiczne dla konkretnego powiatu.
Nie należy zakładać, że dodatnia temperatura w ciągu dnia wyklucza oblodzenie. Szczególnie rano i wieczorem nawierzchnie mogą pozostawać śliskie.
Według prognozy IMGW na tydzień 23–29 listopada 2026 roku chłodne powietrze arktyczne pozostanie nad Polską, a zimowa aura utrzyma się w kolejnych regionach.
Dla mieszkańców oznacza to konieczność przygotowania się na śnieg, przymrozki i zmienne warunki drogowe. Szczególną ostrożność powinni zachować kierowcy, piesi oraz osoby wybierające się w góry.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.