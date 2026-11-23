Straż miejska z bronią palną i nowymi uprawnieniami? Rząd pracuje nad nowelizacją ustawy po wydarzeniach w Krakowie
Po tragicznych wydarzeniach w Krakowie wróciła dyskusja o wyposażeniu strażników miejskich w broń palną oraz rozszerzeniu ich codziennych kompetencji. Choć projekt nowelizacji ustawy o strażach gminnych znajduje się już w uzgodnieniach międzyrządowych, samorządowcy i eksperci są wyraźnie podzieleni – jedni domagają się uzbrojenia patroli, a inni wskazują na konieczność wcześniejszej profesjonalizacji formacji oraz zakupu kamizelek kuloodpornych.
Kiedy strażnik miejski może dziś użyć broni? Przepisy z art. 15 ustawy
Straż miejska i gminna funkcjonuje w Polsce jako formacja o charakterze porządkowym, co oznacza, że jej funkcjonariusze nie są standardowo wyposażeni w broń palną. Zasady jej ewentualnego posiadania regulują ustawa o strażach gminnych oraz ustawa o środkach przymusu bezpośredniego. Aby jednostka mogła wprowadzić broń do użytku, musi uzyskać specjalne świadectwo wydawane przez właściwy organ policji.
Zgodnie z art. 15 ustawy o strażach gminnych, strażnicy mogą wykorzystywać broń palną wyłącznie przy realizacji 2 ściśle określonych zadań. Pierwszym z nich jest ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej, a drugim konwojowanie wartości pieniężnych, przedmiotów oraz dokumentów wartościowych na potrzeby gminy. W praktyce wyspecjalizowane grupy konwojowo-ochronne, przechodzące regularne szkolenia strzeleckie, funkcjonują jedynie w największych polskich aglomeracjach. Nawet wtedy użycie broni jest obwarowane rygorystycznymi wymogami – wolno po nią sięgnąć między innymi w celu odparcia bezpośredniego zamachu na życie lub zdrowie funkcjonariusza albo innej osoby, a także przy próbie odebrania broni.
Samorządy chcą większych uprawnień. Brak możliwości zatrzymywania aut w ruchu
Bezpośrednim impulsem do wznowienia debaty stała się relacja prezydenta Krakowa Łukasza Gibały. Zwrócił on uwagę, że choć policja dysponuje odpowiednim sprzętem, to w sobotniej sytuacji nadzwyczajnej na miejscu jako pierwsi pojawili się strażnicy miejscy. Funkcjonariusze podążali za sprawcą, lecz bez broni palnej nie mieli realnych możliwości wejścia z nim w bezpośrednią konfrontację. Komendant krakowskiej straży miejskiej Zbigniew Ulman studzi jednak nastroje, apelując o spokojną analizę i merytoryczne prace ustawowe zamiast gwałtownych ruchów podyktowanych emocjami.
Potrzebę reformy dostrzegają również włodarze mniejszych ośrodków, choć nie wszyscy popierają pomysł masowego uzbrajania patroli. Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej otwarcie wyraża wątpliwości co do zasadności dawania strażnikom broni, ale stanowczo domaga się poszerzenia ich codziennych uprawnień. Jako przykład legislacyjnego absurdu wskazuje brak prawa do zatrzymywania samochodów w ruchu, nawet gdy kierowca rażąco łamie przepisy na oczach patrolu. Obecnie strażnicy mogą jedynie wezwać policję, co w odbiorze mieszkańców buduje krzywdzący wizerunek biernej służby. Samorządowcy zapowiadają, że za pośrednictwem Związku Miast Polskich wrócą do postulatów zwiększenia sprawczości formacji.
Koszty, szkolenia i kamizelki kuloodporne. Eksperci apelują o rozsądek
Środowisko analityków bezpieczeństwa podchodzi do pomysłu uzbrojenia straży miejskich z dużym dystansem. Sergiusz Parszowski, prezes think tanku Obserwatorium Bezpieczeństwa, ostrzega przed rozpraszaniem państwowych funduszy i kompetencji pomiędzy różne formacje. Jego zdaniem w centrach miast za reakcję na zdarzenia nadzwyczajne powinna odpowiadać wyspecjalizowana policja, a środki publiczne należy inwestować w istniejące już oddziały, zamiast tworzyć równoległe struktury. Parszowski wskazuje na gigantyczne koszty poboczne wprowadzenia broni: cykliczne badania lekarskie i psychologiczne, drogie szkolenia strzeleckie, budowę magazynów broni, ewidencjonowanie amunicji oraz odpowiedzialność prawną. Zamiast pistoletów proponuje szybszy zakup ochrony balistycznej – kamizelek oraz hełmów kuloodpornych.
Z kolei Artur J. Dubiel, ekspert do spraw bezpieczeństwa z Uniwersytetu WSB Merito, nie wyklucza docelowego wyposażenia strażników w broń palną, ale stawia twardy warunek: gruntowną przebudowę całego systemu rekrutacji i szkolenia. Według eksperta formacja wymaga pełnej profesjonalizacji, aby ostatecznie zerwać ze stereotypem służby, do której trafiają kandydaci odrzuceni wcześniej w naborze do policji. Bez podniesienia wymogów kwalifikacyjnych i wynagrodzeń rozszerzenie katalogu środków przymusu może wygenerować więcej zagrożeń niż korzyści.
Nowelizacja ustawy już w konsultacjach. Co zmienia rządowo-samorządowa grupa?
Prace nad unowocześnieniem przestarzałych przepisów ruszyły jeszcze przed ostatnimi wydarzeniami. W maju 2024 roku Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST) powołała specjalną grupę roboczą do spraw straży gminnych i miejskich. Jej celem jest dostosowanie ustawy do współczesnych realiów bezpieczeństwa publicznego. Współprzewodniczący zespołu oraz prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych RP, Artur Hołubiczko, potwierdził, że projekt nowelizacji jest już gotowy i znajduje się obecnie na etapie uzgodnień międzyrządowych.
Sam Hołubiczko opowiada się jednoznacznie za wzmocnieniem formacji – popiera zarówno zakup kamizelek kuloodpornych i hełmów, jak i podjęcie analiz nad dostępem do broni palnej oraz rewizję katalogu środków przymusu bezpośredniego. Ostateczny kształt nowych regulacji pozostaje jednak otwarty i będzie zależał od kompromisu wypracowanego w parlamencie między resortem spraw wewnętrznych a przedstawicielami samorządów.
Co to oznacza dla Ciebie? 4 zasady współpracy ze strażą miejską w 2026 roku
Zanim nowe przepisy wejdą w życie, w przestrzeni publicznej wciąż obowiązują dotychczasowe zasady podziału kompetencji między służbami. Świadomość tego, w jakich sprawach straż miejska może skutecznie interweniować, pozwala zaoszczędzić cenny czas w sytuacjach kryzysowych. Wdróż poniższe 4 zasady:
- Wybieraj właściwy numer alarmowy do rodzaju zdarzenia: Jeśli jesteś świadkiem agresji, przestępstwa z użyciem niebezpiecznego narzędzia lub zagrożenia życia, natychmiast dzwoń pod numer 112, aby wezwać uzbrojony patrol policji. Numer 986 (straż miejska) wykorzystuj do zgłaszania wykroczeń porządkowych, nieprawidłowego parkowania, dzikich wysypisk czy awarii infrastruktury miejskiej.
- Nie oczekuj od strażnika pościgu za piratem drogowym: Pamiętaj, że w obecnym stanie prawnym patrol straży miejskiej nie ma uprawnień do zatrzymywania pędzących pojazdów w ruchu drogowym. Jeśli widzisz kierowcę stwarzającego bezpośrednie zagrożenie, zgłoś jego numer rejestracyjny i kierunek jazdy dyżurnemu policji.
- Stosuj się do poleceń porządkowych w strefach zagrożenia: Nawet bez broni palnej strażnicy miejscy mają prawo zabezpieczać teren zdarzenia, wyznaczać strefy buforowe i kierować ewakuacją pieszych do czasu przyjazdu policji. Bezwzględne wykonywanie ich poleceń ułatwia służbom szybką neutralizację zagrożenia.
- Śledź konsultacje publiczne dotyczące bezpieczeństwa w swojej gminie: Planowane zmiany w ustawie o strażach gminnych mogą wpłynąć na wysokość lokalnych wydatków budżetowych oraz zakres uprawnień kontrolnych wobec mieszkańców. Monitoruj komunikaty swojego urzędu miasta, aby wiedzieć, jakie nowe kompetencje (np. w zakresie kontroli ruchu drogowego) otrzymają lokalne patrole.
Źródło: portalsamorzadowy
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.