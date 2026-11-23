Sprzedajesz mieszkanie po rodzicach? Możesz nie zapłacić podatku. Decyduje jedna data
Zasada ma ogromne znaczenie dla osób, które odziedziczyły mieszkanie po rodzicach, dziadkach lub innych członkach rodziny. W wielu przypadkach spadkobiercy nie muszą płacić podatku ani składać deklaracji PIT-39. Jeśli jednak pięcioletni okres jeszcze nie upłynął, sprzedaż może wymagać rozliczenia z urzędem skarbowym. Istnieje również możliwość skorzystania z ulgi mieszkaniowej, która pozwala ograniczyć lub całkowicie wyeliminować podatek.
Odziedziczyłeś mieszkanie? 5 lat nie liczy się od daty śmierci
Zasady opodatkowania sprzedaży odziedziczonych nieruchomości określa art. 10 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Najważniejszy jest moment, w którym nieruchomość została nabyta przez spadkodawcę.
Jeśli ojciec kupił mieszkanie w 2010 roku, a zmarł w 2026 roku, jego dziecko może odziedziczyć lokal i sprzedać go jeszcze w tym samym roku bez płacenia podatku dochodowego od sprzedaży.
Nie trzeba czekać do 2031 roku.
Wynika to z faktu, że od końca 2010 roku minęło już więcej niż wymagane 5 lat. Okres posiadania nieruchomości przez spadkodawcę uwzględnia się przy ustalaniu skutków podatkowych transakcji dokonanej przez spadkobiercę.
Nie ma zatem ogólnej zasady, zgodnie z którą każda odziedziczona nieruchomość musi pozostawać własnością spadkobiercy przez kolejnych 5 lat.
Trzeba przy tym pamiętać, że opisane reguły dotyczą sprzedaży poza działalnością gospodarczą. Obrót nieruchomościami w ramach działalności gospodarczej podlega odrębnym zasadom.
Kupił w 2020 roku, zmarł w 2026. Czy można sprzedać mieszkanie bez podatku?
Najłatwiej zrozumieć przepisy na konkretnych przykładach.
Przykład pierwszy: mieszkanie kupione w 2020 roku.
Matka kupiła mieszkanie w czerwcu 2020 roku. Zmarła w marcu 2026 roku, a jej córka odziedziczyła nieruchomość.
Córka chce sprzedać lokal jeszcze w listopadzie 2026 roku.
W takim przypadku pięcioletni okres liczy się od końca 2020 roku. Upłynął on 31 grudnia 2025 roku.
Od 1 stycznia 2026 roku sprzedaż tego mieszkania nie podlega już opodatkowaniu PIT z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości.
Córka nie musi więc czekać kolejnych 5 lat od śmierci matki.
Przykład drugi: mieszkanie kupione w 2023 roku.
Ojciec kupił mieszkanie w maju 2023 roku, a zmarł w 2026 roku. Syn odziedziczył lokal i planuje sprzedaż jeszcze przed końcem 2026 roku.
W tym przypadku pięcioletni okres liczy się od końca 2023 roku i upłynie dopiero 31 grudnia 2028 roku.
Sprzedaż bez zastosowania pięcioletniego ograniczenia będzie możliwa od 1 stycznia 2029 roku.
Jeżeli syn zdecyduje się sprzedać mieszkanie wcześniej, transakcja będzie podlegała rozliczeniu podatkowemu. Nie oznacza to jednak automatycznie konieczności zapłacenia 19 proc. całej uzyskanej kwoty.
19 proc. podatku od sprzedaży mieszkania. Fiskus nie pobiera go od całej kwoty
Jednym z najczęstszych nieporozumień jest przekonanie, że sprzedaż odziedziczonego mieszkania przed upływem 5 lat oznacza konieczność oddania urzędowi skarbowemu 19 proc. całej ceny transakcji.
Tak nie jest.
Podatek dochodowy wynosi 19 proc. dochodu, a nie wartości sprzedanej nieruchomości.
Dochód ustala się na podstawie przychodu ze sprzedaży i kosztów, które zgodnie z przepisami można uwzględnić w rozliczeniu.
Przychodem jest zasadniczo cena określona w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Mogą to być między innymi wydatki na pośrednika nieruchomości lub określone koszty notarialne poniesione przez sprzedającego.
Następnie uwzględnia się koszty uzyskania przychodu.
Przykład: spadkobierca sprzedaje mieszkanie za 400 tys. zł. Udokumentowane koszty, które może uwzględnić w rozliczeniu, wynoszą 300 tys. zł. Zakładając brak innych korekt, dochód do opodatkowania wyniesie 100 tys. zł.
Podatek obliczony według stawki 19 proc. wyniósłby wówczas 19 tys. zł.
Nie oznacza to jednak, że taka kwota zawsze będzie należna. Jeśli podatnik spełni warunki ulgi mieszkaniowej, może znacząco zmniejszyć zobowiązanie, a nawet uniknąć go całkowicie.
Warto też pamiętać, że sprzedaż przed upływem ustawowych 5 lat może wymagać złożenia zeznania, nawet jeśli transakcja nie przyniosła dochodu.
Można uwzględnić wydatki poniesione przez zmarłego. Ważne są dokumenty
Przepisy przewidują szczególne rozwiązania dotyczące rozliczania kosztów przy sprzedaży odziedziczonych nieruchomości.
Spadkobierca może uwzględnić udokumentowane koszty nabycia lub wytworzenia nieruchomości poniesione wcześniej przez spadkodawcę.
Przykładowo, jeśli ojciec kupił mieszkanie za 350 tys. zł, a kilka lat później syn odziedziczył je i sprzedał przed upływem pięcioletniego okresu, udokumentowany wydatek ojca może zostać uwzględniony w rozliczeniu.
Ma to szczególne znaczenie przy nieruchomościach nabytych stosunkowo niedawno, których wartość nie wzrosła znacznie od zakupu.
Podatnik może uwzględnić również określone udokumentowane nakłady zwiększające wartość nieruchomości.
Nie każdy wydatek związany z mieszkaniem będzie jednak uznany przez urząd skarbowy za koszt podatkowy.
Znaczenie mają dokumenty, sposób poniesienia wydatku oraz to, czy rzeczywiście zwiększył on wartość nieruchomości.
Przepisy dopuszczają także uwzględnienie niektórych ciężarów spadkowych. Mogą to być między innymi spłacone długi spadkowe, zaspokojone roszczenia o zachowek czy wykonane zapisy zwykłe.
Uwzględnienie tych wydatków następuje według ustawowych zasad, z uwzględnieniem wartości majątku odziedziczonego przez podatnika.
Dlatego przed sprzedażą mieszkania warto odszukać dokumenty dotyczące jego wcześniejszego nabycia. Akt notarialny, faktury za nakłady oraz dowody poniesionych wydatków mogą mieć bezpośredni wpływ na wysokość podatku.
Sprzedaż mieszkania przed upływem 5 lat. Kiedy trzeba złożyć PIT-39?
Jeżeli sprzedaż odziedziczonej nieruchomości następuje przed upływem pięcioletniego okresu, a transakcja nie jest realizowana w ramach działalności gospodarczej, należy co do zasady rozliczyć ją na formularzu PIT-39.
Termin składania zeznania przypada od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku sprzedaży.
Oznacza to, że osoba, która sprzeda odziedziczone mieszkanie w 2026 roku i podlega obowiązkowi rozliczenia tej transakcji, powinna złożyć PIT-39 do 30 kwietnia 2027 roku.
Co ważne, zeznanie składa się również wtedy, gdy podatnik zamierza skorzystać z ulgi mieszkaniowej.
W formularzu wykazuje się odpowiednie przychody, koszty i dochody, w tym część korzystającą ze zwolnienia.
Inaczej wygląda sytuacja, gdy sprzedaż następuje już po upływie wymaganych 5 lat.
Jeżeli transakcja nie stanowi źródła przychodu podlegającego PIT na podstawie przepisów o odpłatnym zbyciu nieruchomości, nie trzeba płacić tego podatku ani składać PIT-39 z tytułu takiej sprzedaży.
Nie ma znaczenia, czy pieniądze ze sprzedaży zostaną przeznaczone na nowe mieszkanie, oszczędności czy inne wydatki.
Po upływie ustawowego okresu nie trzeba bowiem korzystać z ulgi mieszkaniowej, aby uniknąć podatku dochodowego.
Ulga mieszkaniowa. Nawet sprzedaż przed upływem 5 lat może być bez podatku
Osoby, które planują sprzedać odziedziczone mieszkanie przed upływem wymaganego okresu, mogą skorzystać z ulgi mieszkaniowej.
Rozwiązanie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT pozwala zwolnić z opodatkowania dochód ze sprzedaży nieruchomości, jeśli uzyskane środki zostaną przeznaczone na własne cele mieszkaniowe.
Podatnik może przeznaczyć pieniądze między innymi na zakup innego mieszkania, budowę domu, remont własnej nieruchomości lub określone wydatki związane ze spłatą kredytu mieszkaniowego.
Nie oznacza to jednak, że wystarczy dowolny zakup nieruchomości.
Kluczowe jest rzeczywiste realizowanie własnych potrzeb mieszkaniowych oraz spełnienie pozostałych warunków określonych w ustawie.
Na wydanie pieniędzy są 3 lata, licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiła sprzedaż.
Przykładowo, jeśli spadkobierca sprzeda odziedziczone mieszkanie w 2026 roku, termin na poniesienie wydatków na własne cele mieszkaniowe upłynie 31 grudnia 2029 roku.
To oznacza, że nie trzeba dokonywać nowego zakupu natychmiast po sprzedaży.
Warto jednak pamiętać, że wydatki mające korzystać z ulgi powinny zostać poniesione w odpowiednim ustawowym okresie, zasadniczo począwszy od dnia odpłatnego zbycia.
Nie wydasz całej kwoty na nowe mieszkanie? Podatek może być tylko częściowy
Ulga mieszkaniowa nie działa według zasady, że podatnik musi przeznaczyć na własne cele mieszkaniowe całą kwotę albo całkowicie straci prawo do zwolnienia.
Możliwe jest również skorzystanie z częściowego zwolnienia.
Załóżmy, że osoba odziedziczyła mieszkanie i sprzedała je przed upływem wymaganego okresu za 500 tys. zł.
Po uwzględnieniu kosztów uzyskania przychodu jej dochód wyniósł 150 tys. zł.
Następnie podatnik przeznaczył 400 tys. zł na zakup mieszkania, w którym zamierza zaspokajać własne potrzeby mieszkaniowe.
W takim przypadku wydatkował na cele mieszkaniowe 80 proc. przychodu ze sprzedaży.
Zwolnieniu podlega więc odpowiednio 80 proc. dochodu, czyli 120 tys. zł.
Pozostałe 30 tys. zł dochodu podlegałoby opodatkowaniu według stawki 19 proc., co daje 5700 zł podatku.
Jeżeli natomiast cały przychód ze sprzedaży zostanie prawidłowo przeznaczony na własne cele mieszkaniowe, cały dochód może korzystać ze zwolnienia.
Nie należy mylić przy tym przychodu z dochodem. Pełne zwolnienie wymaga odpowiedniego wydatkowania przychodu, a nie wyłącznie kwoty stanowiącej zysk.
Jeżeli podatnik zadeklaruje skorzystanie z ulgi, ale ostatecznie nie spełni jej warunków, konieczne może być złożenie korekty PIT-39 oraz zapłacenie podatku wraz z odsetkami.
Mieszkanie odziedziczone po małżonku. Ważna może być data wspólnego zakupu
Szczególna sytuacja dotyczy małżonków, którzy nabyli mieszkanie do majątku wspólnego, a następnie jedno z nich zmarło.
Przykładowo małżeństwo kupiło mieszkanie w 2015 roku. Oboje byli jego współwłaścicielami w ramach ustawowej wspólności majątkowej.
W 2026 roku jeden z małżonków zmarł, a drugi odziedziczył przysługującą mu część majątku.
Pozostały przy życiu małżonek postanawia sprzedać mieszkanie.
W takim przypadku znaczenie ma data nabycia nieruchomości do majątku wspólnego, a nie automatycznie data śmierci współmałżonka.
Przepisy przewidują bowiem szczególne zasady liczenia pięcioletniego okresu po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej.
Jeżeli mieszkanie należało do majątku wspólnego od 2015 roku, sprzedaż w 2026 roku zasadniczo nie będzie powodowała obowiązku zapłaty PIT z tego tytułu.
Inaczej mogą wyglądać sytuacje, gdy nieruchomość należała wcześniej do majątku osobistego jednego z małżonków albo została nabyta w kilku odrębnych etapach.
Dlatego warto dokładnie ustalić historię własności mieszkania, zamiast kierować się wyłącznie datą postępowania spadkowego.
Ważny wyrok NSA z 2026 roku. Znaczenie może mieć również wcześniejsze dziedziczenie
Na początku października 2026 roku Naczelny Sąd Administracyjny opublikował informację dotyczącą istotnego wyroku w sprawie sprzedaży odziedziczonej nieruchomości.
Orzeczenie zapadło 9 września 2026 roku, pod sygnaturą II FSK 1249/23.
Sprawa dotyczyła mieszkania kupionego przez rodziców w 2009 roku. Między małżonkami obowiązywała rozdzielność majątkowa, dlatego każde z nich nabyło połowę nieruchomości.
W 2016 roku zmarła matka. Jej udział w mieszkaniu odziedziczył mąż.
Następnie w 2020 roku zmarł ojciec, a mieszkanie przeszło na kolejnych spadkobierców.
Spór dotyczył tego, od której daty należy liczyć pięcioletni okres dla części mieszkania przechodzącej przez kolejne spadki.
Organ podatkowy uważał, że dla części udziałów istotny jest późniejszy moment nabycia.
Sąd nie podzielił jednak tej interpretacji.
NSA uznał, że przy odpowiednim stosowaniu przepisów należy uwzględniać okres posiadania nieruchomości przez wcześniejszych spadkodawców, do których należał majątek.
W rozpatrywanej sprawie oznaczało to przyjęcie 2009 roku jako właściwego momentu rozpoczęcia biegu terminu.
Wyrok może mieć znaczenie dla rodzin, w których ta sama nieruchomość przechodziła w drodze dziedziczenia przez kilka pokoleń.
Nie oznacza to jednak, że każdy przypadek wielokrotnego dziedziczenia jest identyczny. Przy skomplikowanej historii własności znaczenie mają konkretne okoliczności oraz sposób nabywania kolejnych udziałów.
Dział spadku może zmienić sytuację podatkową. Uważaj na dodatkowe udziały
Nieco inaczej należy analizować sytuację, gdy mieszkanie zostało odziedziczone przez kilka osób, a następnie przeprowadzono dział spadku.
Przykładowo dwoje rodzeństwa dziedziczy nieruchomość po rodzicach. Początkowo każdemu przysługuje określony udział w spadku.
Po pewnym czasie rodzeństwo postanawia, że całe mieszkanie przypadnie jednej osobie.
Jeżeli w wyniku działu spadku dany spadkobierca otrzymuje majątek o wartości nieprzekraczającej przysługującego mu wcześniej udziału w spadku, przepisy nie traktują tego jako nowego nabycia na potrzeby pięcioletniego okresu.
Sytuacja komplikuje się jednak wtedy, gdy wartość otrzymanego majątku przekracza pierwotny udział.
W takiej sytuacji dodatkowo nabyta część może mieć odrębną datę nabycia dla celów podatkowych.
To oznacza, że przy późniejszej sprzedaży jednej nieruchomości mogą wystąpić różne skutki podatkowe dotyczące poszczególnych udziałów.
Nie zawsze wystarczy więc sprawdzić wyłącznie datę, w której mieszkanie kupili rodzice lub dziadkowie.
Jeżeli nieruchomość była przedmiotem działu spadku, spłat albo innych czynności zmieniających zakres własności, warto przeanalizować dokumenty dotyczące całej transakcji.
Podatek od spadku a podatek od sprzedaży mieszkania. To dwa różne obowiązki
Wiele osób myli podatek od spadków i darowizn z podatkiem dochodowym od późniejszej sprzedaży odziedziczonej nieruchomości.
Tymczasem są to dwa odrębne zobowiązania, które podlegają innym zasadom.
Podatek od spadków i darowizn dotyczy samego nabycia majątku w drodze dziedziczenia.
Osoby należące do najbliższej rodziny mogą korzystać z całkowitego zwolnienia, ale w określonych sytuacjach muszą zgłosić nabycie spadku na formularzu SD-Z2.
Podstawowy termin wynosi 6 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia.
Od 7 stycznia 2026 roku obowiązują również przepisy umożliwiające w określonych sytuacjach przywrócenie terminu zgłoszenia. Wymaga to wykazania, że spóźnienie nastąpiło bez winy podatnika, oraz spełnienia dodatkowych warunków.
Nawet jeśli spadkobierca skorzystał ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn, nie oznacza to automatycznie, że późniejsza sprzedaż mieszkania zawsze będzie wolna od PIT.
W przypadku sprzedaży trzeba ponownie przeanalizować przepisy dotyczące pięcioletniego okresu i ewentualnej ulgi mieszkaniowej.
Możliwa jest także sytuacja odwrotna: sprzedaż mieszkania nie podlega PIT z powodu upływu 5 lat, ale podatnik nadal musi wyjaśnić wcześniejsze obowiązki związane z samym nabyciem spadku.
Sprzedaż odziedziczonego mieszkania w Warszawie. Obowiązują te same zasady
W Warszawie i pozostałych miejscowościach Mazowsza obowiązują takie same ogólnopolskie przepisy dotyczące podatku dochodowego od sprzedaży odziedziczonych nieruchomości.
Nie istnieje odrębny warszawski pięcioletni termin ani specjalna stołeczna stawka podatku PIT od takiej sprzedaży.
Ma to znaczenie szczególnie dla rodzin, które odziedziczyły mieszkania w stolicy, ale mieszkają w innych częściach Polski.
Przykładowo osoba mieszkająca w Radomiu może odziedziczyć mieszkanie po rodzicach w Warszawie, a następnie je sprzedać.
Sam fakt położenia nieruchomości w Warszawie nie zmienia sposobu liczenia pięcioletniego okresu.
Jeżeli transakcja wymaga złożenia PIT-39, właściwość urzędu skarbowego ustala się zasadniczo według miejsca zamieszkania podatnika, a nie adresu sprzedanego mieszkania.
Przy sprzedaży nieruchomości w stolicy warto szczególnie zwrócić uwagę na dokumentację dotyczącą wcześniejszego zakupu. Znaczący wzrost cen mieszkań w ostatnich latach może sprawić, że prawidłowe ustalenie kosztów ma duże znaczenie finansowe.
Jeżeli lokal był kupowany przez rodziców wiele lat temu i od końca roku jego nabycia upłynęło już 5 lat, ewentualny wzrost wartości nieruchomości nie powoduje sam w sobie obowiązku zapłaty PIT przy sprzedaży poza działalnością gospodarczą.
W takich przypadkach spadkobierca może sprzedać mieszkanie bez podatku dochodowego, nawet jeśli obecna cena jest znacznie wyższa od tej, którą zapłacili poprzedni właściciele.
Chcesz sprzedać odziedziczone mieszkanie? Sprawdź te daty przed podpisaniem umowy
Przed sprzedażą nieruchomości otrzymanej w spadku najważniejsze jest ustalenie jej historii własności.
W pierwszej kolejności należy sprawdzić, kiedy spadkodawca kupił lub wybudował nieruchomość. Informacje można znaleźć między innymi w akcie notarialnym, księdze wieczystej oraz dokumentach potwierdzających wcześniejsze nabycie.
Następnie trzeba ustalić, czy od końca roku nabycia upłynęło już 5 lat.
Jeśli wymagany okres minął, sprzedaż poza działalnością gospodarczą zasadniczo nie podlega PIT i nie wymaga składania deklaracji PIT-39 z tego tytułu.
Jeżeli termin jeszcze nie upłynął, warto przeanalizować wysokość możliwego dochodu, dostępne koszty oraz ewentualne prawo do ulgi mieszkaniowej.
Szczególną ostrożność należy zachować przy nieruchomościach odziedziczonych przez kilku spadkobierców, lokalach nabywanych wcześniej przez małżonków oraz mieszkaniach przechodzących przez kolejne spadki.
Najważniejsza zasada pozostaje jednak korzystna dla spadkobierców: 5 lat liczy się zasadniczo od końca roku, w którym nieruchomość nabył spadkodawca, a nie od momentu odziedziczenia mieszkania.
Dzięki temu osoby, które otrzymały nieruchomość po rodzicach lub dziadkach, mogą w wielu sytuacjach sprzedać ją niemal natychmiast, bez konieczności zapłaty 19-procentowego podatku dochodowego.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.