Zaległy urlop za 2026 rok. Ważny termin dla pracowników
Pracownicy, którzy nie wykorzystają całego urlopu wypoczynkowego w 2026 roku, muszą pamiętać o ważnym terminie. Zgodnie z Kodeksem pracy zaległego urlopu należy udzielić najpóźniej do 30 września 2027 roku. Nie oznacza to jednak, że po tej dacie niewykorzystane dni automatycznie przepadają. Przepisy przewidują trzyletni okres przedawnienia roszczeń, a pracodawcom, którzy naruszają obowiązki dotyczące urlopów, grozi grzywna nawet do 60 tys. zł.
Zasady dotyczą wszystkich pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, niezależnie od tego, czy przysługuje im 20, czy 26 dni corocznego wypoczynku. Warto przy tym pamiętać o kilku wyjątkach. Inaczej traktowany jest niewykorzystany urlop na żądanie, a szczególne przepisy obowiązują w okresie wypowiedzenia umowy. Znaczenie ma również to, czy pracownik nie mógł wypoczywać z powodu choroby lub urlopu macierzyńskiego.
Do kiedy trzeba wykorzystać zaległy urlop za 2026 rok?
Podstawową zasadę określa art. 161 Kodeksu pracy. Pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, w którym ten uzyskał do niego prawo.
Oznacza to, że dni urlopowe przysługujące za 2026 rok powinny zostać wykorzystane zasadniczo do 31 grudnia 2026 roku.
W praktyce nie zawsze jest to możliwe. Pracownik może zachorować, skorzystać z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego albo nie wykorzystać zaplanowanego wypoczynku z innych uzasadnionych przyczyn.
W takich sytuacjach niewykorzystane dni przechodzą na kolejny rok i stają się urlopem zaległym.
Zgodnie z art. 168 Kodeksu pracy zaległego urlopu za 2026 rok należy udzielić najpóźniej do 30 września 2027 roku.
Termin dotyczy zarówno osób zatrudnionych w prywatnych przedsiębiorstwach, jak i pracowników jednostek samorządowych, urzędów oraz innych instytucji.
Przykładowo pracownikowi przysługuje 26 dni urlopu rocznie. Do końca grudnia 2026 roku wykorzystał jednak tylko 18 dni.
Pozostałe 8 dni staje się zaległym urlopem wypoczynkowym od 1 stycznia 2027 roku.
Pracodawca powinien udzielić tych dni w ustawowym terminie, uwzględniając zasady wynikające z Kodeksu pracy.
Nie ma przy tym znaczenia, czy pracownik zamierza spędzić urlop za granicą, wyjechać do rodziny czy pozostać w domu. Urlop wypoczynkowy jest prawem pracownika, którego nie można się zrzec.
Czy cały urlop trzeba zakończyć do 30 września 2027 roku?
To jedna z kwestii, które najczęściej budzą wątpliwości.
Art. 168 Kodeksu pracy wskazuje, że pracodawca musi udzielić zaległego urlopu najpóźniej do 30 września następnego roku. Nie stwierdza jednak wprost, że wszystkie dni wypoczynku muszą zakończyć się przed tą datą.
Według powszechnie przyjmowanej interpretacji, przedstawianej również przez Państwową Inspekcję Pracy, wystarczy, aby pracownik rozpoczął zaległy urlop najpóźniej 30 września.
Pozostała część wypoczynku może przypadać już w październiku.
Przykładowo pracownik posiada 7 dni zaległego urlopu z 2026 roku. Pracodawca udziela mu wypoczynku, który rozpoczyna się 29 września 2027 roku i trwa przez kolejne dni robocze.
Choć część urlopu przypada w październiku, przy wskazanej interpretacji ustawowy termin zostaje zachowany.
Nie oznacza to jednak, że można dowolnie przesuwać wszystkie zaległe dni na koniec roku.
Najbezpieczniejszym rozwiązaniem pozostaje wcześniejsze ustalenie terminu wypoczynku i prawidłowe udzielenie urlopu przed końcem września.
Warto również pamiętać, że samo złożenie wniosku urlopowego nie jest równoznaczne z faktycznym udzieleniem urlopu.
Masz 20 lub 26 dni urlopu? Niewykorzystane dni przechodzą na kolejny rok
Wymiar podstawowego urlopu wypoczynkowego zależy od stażu urlopowego pracownika.
Osobom, których staż jest krótszy niż 10 lat, przysługuje zasadniczo 20 dni urlopu rocznie. Pracownicy posiadający co najmniej 10-letni staż urlopowy mają prawo do 26 dni.
Do stażu uwzględnia się nie tylko odpowiednie okresy zatrudnienia, lecz także przewidziane przepisami okresy nauki i inne okresy zaliczane na podstawie właściwych regulacji.
W przypadku niepełnego wymiaru czasu pracy liczbę dni urlopu ustala się proporcjonalnie.
Niezależnie od przysługującego wymiaru, niewykorzystany urlop wypoczynkowy nie znika automatycznie wraz z końcem grudnia.
Przykładowo osoba posiadająca prawo do 20 dni urlopu wykorzystała w 2026 roku 15 dni.
Od początku 2027 roku będzie miała 5 dni zaległego wypoczynku oraz urlop przysługujący za nowy rok, ustalony zgodnie z zasadami dotyczącymi jej zatrudnienia.
Zaległy urlop nie pomniejsza automatycznie nowej puli dni, do których pracownik uzyskuje prawo w 2027 roku.
Nie oznacza to jednak, że można gromadzić niewykorzystany urlop przez dowolną liczbę lat. Przepisy określają zarówno terminy udzielania wypoczynku, jak i zasady przedawnienia roszczeń.
Warto też pamiętać, że kodeksowe prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego dotyczy przede wszystkim osób pozostających w stosunku pracy. Osoby wykonujące obowiązki wyłącznie na podstawie umowy zlecenia nie nabywają automatycznie takiego uprawnienia na zasadach Kodeksu pracy.
Niewykorzystany urlop na żądanie. Ważny wyjątek dotyczący 4 dni
Szczególne zasady obejmują urlop na żądanie.
Każdemu pracownikowi przysługuje możliwość skorzystania z maksymalnie 4 dni takiego wypoczynku w roku kalendarzowym, w ramach ogólnego wymiaru urlopu.
Nie są to dodatkowe dni przyznawane poza pulą 20 lub 26 dni.
Pracownik może zgłosić potrzebę wykorzystania urlopu na żądanie najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia, zgodnie z warunkami określonymi w przepisach.
Co jednak dzieje się w sytuacji, gdy przez cały rok nie wykorzysta ani jednego z tych dni?
Niewykorzystany urlop na żądanie przechodzi na kolejny rok jako zwykły urlop wypoczynkowy.
Nie oznacza to natomiast, że pracownik otrzyma w 2027 roku aż 8 dni urlopu na żądanie.
Możliwość korzystania z tego szczególnego trybu nadal jest ograniczona do maksymalnie 4 dni w każdym roku kalendarzowym.
Art. 168 Kodeksu pracy wyłącza część urlopu na żądanie spod obowiązku udzielania zaległego wypoczynku do 30 września następnego roku.
W praktyce oznacza to, że pracodawca nie musi wymagać wykorzystania niewykorzystanych dni z tej puli wyłącznie z powodu zbliżania się wrześniowego terminu.
Dni te nie przepadają jednak z końcem roku. Stają się zwykłym urlopem wypoczynkowym, który można wykorzystać na zasadach ogólnych.
Pracodawca może zobowiązać do zaplanowania zaległego urlopu
Co dzieje się, gdy pracownik nie chce wykorzystać zaległego urlopu, a termin 30 września coraz bardziej się zbliża?
Kodeks pracy nakłada obowiązek udzielenia urlopu na pracodawcę. Nie oznacza to jednak, że każda decyzja dotycząca terminu wypoczynku może zostać podjęta jednostronnie.
Zasadniczo urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów albo po uzgodnieniu terminu między pracodawcą a pracownikiem.
Plan ustala pracodawca, uwzględniając wnioski zatrudnionych oraz konieczność zapewnienia normalnego funkcjonowania zakładu pracy.
Kwestia jednostronnego skierowania pracownika na zaległy urlop była przedmiotem sporów i orzeczeń sądowych.
Państwowa Inspekcja Pracy wskazuje w swoich wyjaśnieniach, że pracodawca może zobowiązać pracownika do wskazania terminu wykorzystania zaległego urlopu. Samodzielne wyznaczenie konkretnego terminu bez zgody pracownika pozostaje natomiast zagadnieniem, przy którym trzeba uwzględnić stanowiska inspekcji i orzecznictwo.
Odrębna, wyraźnie uregulowana sytuacja występuje podczas wypowiedzenia umowy o pracę.
W takim okresie pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego, a zatrudniony ma obowiązek go wykorzystać.
Dotyczy to zarówno zaległych dni, jak i odpowiedniego wymiaru urlopu bieżącego.
Czy zaległy urlop za 2026 rok przepada po 30 września 2027 roku?
Nie. Przekroczenie terminu wskazanego w art. 168 Kodeksu pracy nie powoduje automatycznej utraty prawa do urlopu.
Oznacza to, że pracownik, który nie wykorzysta zaległych dni do końca września 2027 roku, nie zostaje z dnia na dzień pozbawiony wypoczynku.
Nadal może domagać się jego udzielenia, jednak należy pamiętać o zasadach przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy.
Zgodnie z art. 291 § 1 Kodeksu pracy roszczenia takie przedawniają się zasadniczo po 3 latach od dnia, w którym stały się wymagalne.
W przypadku zaległego urlopu za 2026 rok, przy przyjęciu terminu wymagalności przypadającego na 30 września 2027 roku, roszczenie przedawni się zasadniczo 30 września 2030 roku.
Termin ten może jednak ulec zmianie, jeżeli wystąpią okoliczności powodujące zawieszenie lub przerwanie biegu przedawnienia.
Przepisy przewidują między innymi szczególną ochronę w związku z korzystaniem z urlopu wychowawczego.
W praktyce oznacza to, że nie należy utożsamiać dwóch różnych dat.
30 września 2027 roku to ustawowy termin udzielenia zaległego urlopu za 2026 rok.
Natomiast 30 września 2030 roku to zasadniczy termin przedawnienia roszczenia o jego udzielenie, jeżeli nie wystąpią szczególne okoliczności.
Pracodawca nie może więc uzasadniać odmowy udzielenia urlopu wyłącznie tym, że minął wrześniowy termin.
Zaległy urlop podczas wypowiedzenia umowy. Pracownik nie zawsze otrzyma pieniądze
W przypadku zakończenia zatrudnienia zasady rozliczania niewykorzystanego urlopu wyglądają inaczej.
Zgodnie z art. 167¹ Kodeksu pracy pracownik ma obowiązek wykorzystać przysługujący mu urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia, jeśli pracodawca mu go udzieli.
Może to dotyczyć zarówno urlopu zaległego, jak i bieżącego.
Przykładowo pracownik posiada 8 dni niewykorzystanego urlopu z 2026 roku. W lutym 2027 roku otrzymuje wypowiedzenie umowy.
Pracodawca może skierować go na zaległy urlop w okresie wypowiedzenia. Jeżeli zostanie on prawidłowo udzielony, pracownik ma obowiązek z niego skorzystać.
Nie może wtedy samodzielnie zdecydować, że woli pracować do końca zatrudnienia, a zamiast urlopu otrzymać pieniądze.
Inaczej wygląda sytuacja, gdy do dnia zakończenia stosunku pracy część przysługującego urlopu nadal pozostaje niewykorzystana.
Wtedy zastosowanie znajduje art. 171 Kodeksu pracy, który przewiduje wypłatę ekwiwalentu pieniężnego.
Ekwiwalent za urlop przysługuje w razie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, jeżeli pracownik nie wykorzystał należnych dni wypoczynku.
Wyjątek dotyczy sytuacji, gdy strony postanowią o wykorzystaniu pozostałego urlopu podczas kolejnej umowy zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po zakończeniu poprzedniej.
Nie można natomiast dowolnie zastępować urlopu wypoczynkowego wypłatą gotówki w trakcie trwającego stosunku pracy.
Celem urlopu jest rzeczywista regeneracja pracownika, a nie stworzenie dodatkowego składnika wynagrodzenia.
Ekwiwalent za urlop w 2026 roku. Zmieniły się zasady terminu wypłaty
Warto pamiętać, że od 27 stycznia 2026 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące terminu wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop.
Zmiana została wprowadzona nowelizacją Kodeksu pracy z 4 grudnia 2025 roku.
Zgodnie z nowymi regulacjami ekwiwalent powinien być co do zasady wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia za pracę.
Jeżeli jednak ten termin przypada przed dniem rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, pracodawca powinien wypłacić ekwiwalent w ciągu 10 dni od zakończenia zatrudnienia.
Jeżeli ostatni dzień tego terminu przypada na dzień wolny od pracy, wypłata powinna nastąpić wcześniej.
Przykładowo pracownik kończy zatrudnienie 30 listopada 2026 roku, a przyjęty w firmie termin wypłaty wynagrodzenia przypada na 27. dzień miesiąca.
Ponieważ dzień wypłaty wynagrodzenia przypada przed zakończeniem umowy, zastosowanie znajduje 10-dniowy termin na wypłatę ekwiwalentu.
Nowe przepisy mają ułatwiać rozliczenie końcowych należności pracowniczych i wyraźnie określać, kiedy powinny zostać przekazane pieniądze.
Nawet 60 tys. zł grzywny dla pracodawcy. Przepisy obowiązują od lipca 2026 roku
Nieudzielenie przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego może stanowić wykroczenie przeciwko prawom pracownika.
Sankcje przewiduje art. 282 § 1 Kodeksu pracy.
Od 8 lipca 2026 roku grzywna za określone naruszenia obowiązków pracodawcy, w tym nieudzielenie przysługującego urlopu wypoczynkowego, wynosi od 2000 zł do 60 000 zł.
Wcześniej przewidziany w tym przepisie przedział grzywny był niższy i wynosił od 1000 zł do 30 000 zł.
Podwyższenie sankcji nastąpiło w związku z nowelizacją przepisów dotyczących Państwowej Inspekcji Pracy.
Nie oznacza to jednak, że każdy pracodawca, którego pracownik nie wykorzysta urlopu do 30 września, automatycznie otrzyma karę w wysokości 60 tys. zł.
Jest to maksymalna kwota grzywny przewidziana dla tego rodzaju wykroczenia. Odpowiedzialność zależy od okoliczności konkretnej sprawy.
Znaczenie ma między innymi to, czy pracodawca rzeczywiście naruszył obowiązek wynikający z przepisów, czy też wystąpiły obiektywne przeszkody uniemożliwiające udzielenie wypoczynku.
Przykładem może być długotrwała nieobecność pracownika spowodowana chorobą lub urlopem macierzyńskim.
Samo niewykorzystanie urlopu przez zatrudnionego nie przesądza więc jeszcze o nałożeniu maksymalnej sankcji.
Pracownicy, którzy mają wątpliwości dotyczące prawidłowości udzielania urlopów, mogą zwrócić się o wyjaśnienia do Państwowej Inspekcji Pracy.
Warszawa i Mazowsze. Pracownicy mają takie same terminy
Zasady dotyczące zaległych urlopów obowiązują na terenie całego kraju. Nie ma odrębnego terminu dla pracowników zatrudnionych w Warszawie lub innych miejscowościach województwa mazowieckiego.
Oznacza to, że zarówno pracownik stołecznej firmy prywatnej, jak i osoba zatrudniona w samorządowej jednostce organizacyjnej powinna mieć zapewnioną możliwość wykorzystania zaległego urlopu zgodnie z Kodeksem pracy.
W razie problemów z ustaleniem terminu pracownik może skontaktować się z działem kadr, pracodawcą lub organizacją związkową działającą w zakładzie pracy.
Pomoc prawną i informacje o uprawnieniach pracowniczych można również uzyskać w Państwowej Inspekcji Pracy, w tym w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie.
Warto zachować korespondencję dotyczącą wniosków urlopowych, szczególnie jeżeli pracodawca wielokrotnie odmawia udzielenia wypoczynku albo przesuwa wcześniej ustalone terminy.
Takie dokumenty mogą mieć znaczenie podczas późniejszego wyjaśniania sporu.
Masz niewykorzystany urlop z 2026 roku? Sprawdź, co zrobić przed końcem roku
Pracownicy, którzy pod koniec listopada lub w grudniu 2026 roku nadal mają niewykorzystane dni urlopowe, powinni przede wszystkim sprawdzić ich liczbę.
Informacje można uzyskać w dziale kadr, w firmowym systemie ewidencji czasu pracy albo bezpośrednio u pracodawcy.
Następnie warto ustalić, czy możliwe jest wykorzystanie pozostałych dni jeszcze przed 31 grudnia 2026 roku.
Jeżeli nie, urlop przejdzie na 2027 rok jako zaległy, z uwzględnieniem szczególnych zasad dotyczących urlopu na żądanie.
Najważniejszą datą dla zaległego urlopu za 2026 rok pozostaje 30 września 2027 roku.
Nie należy jednak odkładać planowania wypoczynku do ostatnich dni września. Wcześniejsze uzgodnienie terminu pozwala uniknąć problemów organizacyjnych i konieczności nagłego zmieniania planów.
Pracownik powinien również pamiętać, że urlop wypoczynkowy jest płatny. Za czas prawidłowo udzielonego urlopu przysługuje wynagrodzenie obliczane według obowiązujących zasad.
Jeżeli stosunek pracy trwa, nie można po prostu zamienić zaległych dni na dodatkową wypłatę. Ekwiwalent pieniężny jest rozwiązaniem przewidzianym przede wszystkim na wypadek zakończenia zatrudnienia.
Najważniejsze jest więc rozróżnienie trzech sytuacji: terminu udzielenia urlopu, przedawnienia prawa do dochodzenia roszczenia oraz rozliczenia niewykorzystanych dni przy zakończeniu umowy.
Zaległy urlop za 2026 rok nie przepada automatycznie 30 września 2027 roku. Jest to jednak termin, którego pracodawca powinien przestrzegać. Naruszenie obowiązku może prowadzić do odpowiedzialności za wykroczenie przeciwko prawom pracownika, a przewidziana w przepisach grzywna może sięgnąć 60 tys. zł.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.