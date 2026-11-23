Od 1 stycznia 2027 roku nowe obowiązki dla firm. Ten limit przestanie obowiązywać
Koniec limitu 10 000 zł. Ważna data dla mikroprzedsiębiorców
Krajowy System e-Faktur jest wprowadzany etapami. Największe przedsiębiorstwa zostały objęte obowiązkiem wystawiania faktur ustrukturyzowanych już 1 lutego 2026 roku.
Od 1 kwietnia obowiązek rozszerzono na kolejne firmy, ale pozostawiono czasowe ułatwienie dla najmniejszych podatników.
Do końca 2026 roku przedsiębiorca może wystawiać faktury poza KSeF, jeżeli w danym miesiącu suma sprzedaży dokumentowanej fakturami objętymi tym limitem nie przekracza 10 000 zł brutto.
Od 1 stycznia 2027 roku to ułatwienie przestanie obowiązywać. Nawet przedsiębiorca, który wystawia tylko jedną fakturę miesięcznie na niewielką kwotę, będzie musiał korzystać z KSeF, jeżeli dokument podlega obowiązkowemu fakturowaniu w systemie.
W praktyce dotyczy to między innymi części freelancerów, niewielkich firm usługowych, jednoosobowych działalności gospodarczych i przedsiębiorców wystawiających faktury innym firmom.
Nie oznacza to jednak, że od początku 2027 roku każdy sprzedawca będzie musiał wystawiać fakturę do każdej transakcji. Obowiązek dokumentowania sprzedaży fakturą i obowiązek korzystania z KSeF to dwie odrębne kwestie.
Jak działa limit 10 000 zł? Nie chodzi o cały miesięczny obrót firmy
Jedną z najważniejszych kwestii jest sposób obliczania limitu, który obowiązuje jeszcze do końca 2026 roku.
Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że nie chodzi o cały przychód przedsiębiorcy ani o wszystkie wpływy na firmowy rachunek bankowy.
Pod uwagę bierze się łączną wartość brutto sprzedaży udokumentowanej fakturami, które co do zasady podlegałyby obowiązkowemu wystawianiu w KSeF.
Do limitu nie wlicza się między innymi sprzedaży na rzecz konsumentów dokumentowanej zwykłymi paragonami fiskalnymi. Nie uwzględnia się również faktur konsumenckich, ponieważ ich wystawianie w KSeF pozostaje dobrowolne.
Przykładowo niewielka firma usługowa wystawia w listopadzie 2026 roku trzy faktury dla innych przedsiębiorców. Pierwsza opiewa na 2000 zł, druga na 3000 zł, a trzecia na 4000 zł.
Łączna wartość tych dokumentów wynosi 9000 zł brutto. Jeżeli przedsiębiorca spełnia pozostałe warunki, nadal może korzystać z okresu przejściowego i wystawiać faktury poza KSeF.
Sytuacja zmienia się, gdy w tym samym miesiącu wystawi kolejną fakturę na 2500 zł.
Suma wzrośnie wówczas do 11 500 zł. Oznacza to przekroczenie ustawowego limitu.
Faktura, która powoduje przekroczenie 10 000 zł, powinna zostać wystawiona już w KSeF. Obowiązek obejmuje także kolejne faktury podlegające temu systemowi.
Nie działa przy tym zasada, zgodnie z którą w następnym miesiącu można automatycznie wrócić do papierowych dokumentów, jeżeli sprzedaż ponownie spadnie poniżej 10 000 zł.
Przekroczenie progu w 2026 roku powoduje objęcie przedsiębiorcy obowiązkiem wystawiania odpowiednich faktur w systemie również w kolejnych miesiącach.
Od 1 stycznia 2027 roku takie obliczenia przestaną być potrzebne do ustalenia prawa do tego konkretnego odroczenia. Limit zostanie zniesiony, a obowiązek będzie dotyczył także firm wystawiających faktury na znacznie mniejsze kwoty.
Jedna faktura miesięcznie wystarczy. Zmiany obejmą także firmy zwolnione z VAT
Nowe zasady mogą być szczególnie istotne dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.
Przykładowo grafik komputerowy, który wykonuje drobne zlecenia dla kilku firm i wystawia miesięcznie faktury o łącznej wartości 3000 zł, mógł w 2026 roku korzystać z odroczenia.
Od początku 2027 roku takie faktury, jeśli są objęte obowiązkiem, będzie musiał wystawiać za pośrednictwem KSeF.
Podobnie wygląda sytuacja korepetytora współpracującego ze szkołą językową, fotografa świadczącego usługi przedsiębiorcom czy osoby zajmującej się prowadzeniem firmowych mediów społecznościowych.
Nie ma znaczenia, że przedsiębiorca wystawia tylko jedną lub dwie faktury miesięcznie.
Warto przy tym podkreślić, że KSeF dotyczy również podatników korzystających ze zwolnienia z VAT.
Przedsiębiorca, który nie dolicza VAT do swoich usług, nie jest automatycznie wyłączony z obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych.
Jeżeli zgodnie z przepisami musi wystawić fakturę dla innego podatnika, a dokument nie korzysta z ustawowego wyłączenia, będzie zobowiązany do użycia KSeF.
Nie należy więc utożsamiać zwolnienia z VAT ze zwolnieniem z elektronicznego fakturowania.
Równocześnie samo wejście w życie nowych zasad nie oznacza obowiązku wystawiania faktury do każdej sprzedaży dokonanej przez przedsiębiorcę. Kwestia tego, kiedy faktura jest wymagana, nadal podlega odrębnym przepisom ustawy o VAT.
Paragon z NIP do 450 zł. Od 2027 roku ważna zmiana
Kolejną istotną zmianą będzie zakończenie okresu przejściowego dotyczącego faktur wystawianych przy użyciu kas rejestrujących.
Do 31 grudnia 2026 roku przedsiębiorcy mogą korzystać z dotychczasowego rozwiązania, w którym fakturę wystawia się za pomocą kasy fiskalnej.
Możliwe jest również uznawanie paragonów fiskalnych zawierających NIP nabywcy, o wartości do 450 zł brutto lub 100 euro, za faktury uproszczone.
Od 1 stycznia 2027 roku paragony z NIP nabywcy nie będą już uznawane za faktury uproszczone.
Nie oznacza to jednak zakazu umieszczania NIP na paragonie ani zakończenia stosowania kas fiskalnych.
Kasy nadal będą wykorzystywane do ewidencjonowania sprzedaży w przypadkach wymaganych przepisami.
Zmiana dotyczy sposobu wystawiania faktur. Jeżeli przedsiębiorca dokonuje sprzedaży na rzecz innej firmy i ma obowiązek wystawić fakturę, zasadniczo powinien sporządzić ją w KSeF.
Przykładowo właściciel niewielkiego sklepu, który sprzedaje towar innemu przedsiębiorcy, nie będzie mógł polegać wyłącznie na paragonie z NIP do 450 zł jako fakturze uproszczonej.
Dla przedsiębiorców prowadzących handel detaliczny oznacza to konieczność odpowiedniego przygotowania procedur obsługi klientów biznesowych.
Warto sprawdzić, czy wykorzystywany program sprzedażowy umożliwia wystawianie faktur w KSeF oraz jak będzie wyglądało przekazywanie dokumentów kontrahentom.
Sprzedajesz wyłącznie osobom prywatnym? Nie każda firma będzie musiała wystawiać faktury w KSeF
Wprowadzenie obowiązkowego systemu nie oznacza, że wszystkie transakcje z osobami prywatnymi będą od 2027 roku dokumentowane przez KSeF.
Faktury wystawiane konsumentom, czyli osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, pozostają poza obowiązkowym KSeF.
Przedsiębiorca może wystawiać takie dokumenty w systemie dobrowolnie, ale nie musi tego robić.
To ważne między innymi dla salonów fryzjerskich, kosmetycznych, małych punktów usługowych i sklepów obsługujących przede wszystkim klientów indywidualnych.
Jeżeli fryzjer świadczy usługi wyłącznie konsumentom i ewidencjonuje sprzedaż zgodnie z przepisami przy użyciu kasy fiskalnej, samo zniesienie limitu 10 000 zł nie spowoduje konieczności wystawiania każdemu klientowi faktury w KSeF.
Inaczej będzie, gdy pojawi się transakcja wymagająca wystawienia faktury dla innego przedsiębiorcy.
Wówczas trzeba sprawdzić, czy dokument podlega obowiązkowemu wystawieniu w systemie.
To rozróżnienie jest szczególnie istotne, ponieważ komunikaty dotyczące zakończenia okresu przejściowego bywają rozumiane jako obowiązek wystawiania wszystkich dokumentów sprzedaży za pośrednictwem państwowego systemu.
W rzeczywistości przepisy przewidują określone wyłączenia.
Czym właściwie jest KSeF i dlaczego zwykły PDF nie wystarczy?
Krajowy System e-Faktur to państwowa platforma służąca do wystawiania, odbierania i przechowywania faktur ustrukturyzowanych.
W praktyce faktura taka nie jest zwykłym plikiem PDF ani zdjęciem papierowego dokumentu.
Powstaje w określonej strukturze elektronicznej, zgodnej z wymaganiami Ministerstwa Finansów. System wykorzystuje format XML, a prawidłowo przyjętemu dokumentowi nadaje indywidualny numer KSeF.
Dzięki temu faktura jest dostępna w systemie zarówno dla uprawnionego wystawcy, jak i odpowiedniego odbiorcy.
Resort finansów podkreśla, że rozwiązanie ma usprawnić obieg dokumentów, ograniczyć błędy oraz ułatwić przedsiębiorcom i księgowym dostęp do faktur.
Dokumenty są przechowywane w KSeF przez 10 lat, licząc od końca roku, w którym zostały wystawione.
Samo przygotowanie faktury w programie komputerowym nie oznacza jeszcze jej prawidłowego wystawienia w KSeF. Program musi umożliwiać przekazanie faktury do systemu zgodnie z obowiązującymi wymaganiami.
Nie oznacza to jednak, że każda najmniejsza firma musi kupić nowy, kosztowny program księgowy.
Ministerstwo Finansów udostępnia bezpłatne narzędzia, które pozwalają wystawiać i odbierać faktury bez konieczności wykupywania abonamentu u prywatnego dostawcy.
Nie trzeba kupować programu. Ministerstwo udostępnia darmowe narzędzia
Przedsiębiorcy mogą korzystać z kilku bezpłatnych rozwiązań zapewnianych przez administrację skarbową.
Jednym z nich jest Aplikacja Podatnika KSeF. Umożliwia ona wystawianie faktur, przeglądanie dokumentów oraz zarządzanie odpowiednimi uprawnieniami.
Dostępna jest również Aplikacja Mobilna KSeF, która pozwala korzystać z wybranych funkcji za pomocą smartfona.
Innym rozwiązaniem jest e-mikrofirma dostępna w e-Urzędzie Skarbowym. Narzędzie umożliwia między innymi obsługę faktur i wykorzystanie danych w prowadzonej ewidencji.
Dla wielu jednoosobowych działalności gospodarczych, które wystawiają niewielką liczbę faktur miesięcznie, takie rozwiązania mogą okazać się wystarczające.
Przedsiębiorcy korzystający z rozbudowanych systemów księgowych mogą natomiast wybrać komercyjny program zintegrowany z KSeF.
Warto wcześniej sprawdzić, czy dostawca oprogramowania zapewnia obsługę obowiązującej wersji systemu.
Nie należy zakładać, że program, w którym dotychczas przygotowywano dokumenty PDF, automatycznie będzie zgodny z nowymi wymaganiami.
Jak zalogować się do KSeF? Jednoosobowa działalność ma prostszą drogę
Sposób uzyskania dostępu do systemu zależy między innymi od formy prawnej działalności.
Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mogą uwierzytelnić się w KSeF przy użyciu Profilu Zaufanego albo kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Właściciel firmy może następnie samodzielnie wystawiać faktury lub nadać odpowiednie uprawnienia innym osobom.
Dostęp do KSeF można przyznać na przykład księgowej albo biuru rachunkowemu.
Dzięki temu przedsiębiorca nie musi wykonywać wszystkich czynności samodzielnie.
Inaczej może wyglądać sytuacja w spółkach. Podmiot niebędący osobą fizyczną, który nie posiada odpowiedniej kwalifikowanej pieczęci elektronicznej, może potrzebować złożenia formularza ZAW-FA, aby wskazać osobę uprawnioną do działania w systemie.
Ministerstwo Finansów zaleca również przetestowanie fakturowania przed rozpoczęciem obowiązkowego korzystania z KSeF.
W praktyce warto sprawdzić, czy możliwe jest poprawne zalogowanie, wystawienie dokumentu, jego przesłanie oraz uzyskanie urzędowego potwierdzenia.
Pozwoli to uniknąć sytuacji, w której przedsiębiorca dowiaduje się o problemie technicznym dopiero w momencie wystawiania pierwszej obowiązkowej faktury w styczniu.
Nowy obowiązek przy przelewach. Numer KSeF będzie ważny również podczas płatności
Od 1 stycznia 2027 roku zmiany mają dotyczyć nie tylko wystawiania faktur, lecz także sposobu identyfikowania niektórych płatności.
W określonych przypadkach nabywca będzie zobowiązany do podawania numeru KSeF lub identyfikatora zbiorczego podczas dokonywania zapłaty.
Obowiązek obejmie płatności pomiędzy czynnymi podatnikami VAT oraz przelewy realizowane w mechanizmie podzielonej płatności, zgodnie z zakresem przewidzianym w przepisach.
Nie oznacza to, że każda osoba prywatna płacąca za usługę będzie musiała wpisywać numer KSeF w przelewie.
Zmiana dotyczy określonych rozliczeń podatkowych i firmowych, a nie wszystkich płatności konsumenckich.
Dla przedsiębiorców oznacza to jednak konieczność zweryfikowania sposobu opłacania faktur otrzymywanych od kontrahentów.
Szczególne znaczenie może mieć współpraca z biurem rachunkowym oraz osobami odpowiedzialnymi za wykonywanie przelewów.
W przypadku firm korzystających z automatycznego systemu płatności warto upewnić się, czy wykorzystywane narzędzia będą umożliwiały prawidłowe przekazywanie wymaganych danych.
Kary za błędy w KSeF. Rząd chce przesunąć je na 2028 rok
Jednym z najważniejszych zagadnień dla przedsiębiorców są możliwe sankcje za nieprawidłowe korzystanie z systemu.
Obowiązujące przepisy przewidują administracyjne kary pieniężne za określone naruszenia, między innymi za niewystawienie faktury w KSeF mimo takiego obowiązku.
Ministerstwo Finansów zaproponowało jednak przedłużenie okresu przejściowego, w którym te szczególne kary nie będą stosowane.
Rządowy projekt zakłada przesunięcie ich stosowania z 1 stycznia 2027 roku na 1 stycznia 2028 roku.
Projekt został przyjęty przez Radę Ministrów 20 października 2026 roku. Następnie trafił do Sejmu, który uchwalił ustawę 6 listopada.
Na 23 listopada przepisy dotyczące dodatkowego odroczenia kar pozostają jeszcze w toku procesu legislacyjnego. Ustawa została przekazana do Senatu, a posiedzenie komisji zajmującej się tym zagadnieniem zaplanowano na 24 listopada.
Oznacza to, że przesunięcie kar na 2028 rok jest rozwiązaniem przyjętym przez Sejm, ale wymaga jeszcze zakończenia pozostałych etapów procedury ustawodawczej.
Co ważne, nawet po wejściu w życie proponowanego odroczenia nie oznaczałoby to możliwości całkowitego ignorowania KSeF w 2027 roku.
Ministerstwo Finansów podkreśla, że termin obowiązkowego korzystania z systemu pozostaje bez zmian.
Administracja skarbowa ma koncentrować się na edukowaniu przedsiębiorców i pomocy w prawidłowym wystawianiu faktur. Jednocześnie organy podatkowe zachowają możliwość sprawdzania, czy niestosowanie KSeF nie prowadzi do nierzetelnych rozliczeń podatkowych.
Brak określonej kary administracyjnej nie jest więc równoznaczny ze zwolnieniem z obowiązków wynikających z ustawy o VAT.
Warszawa. Gdzie najmniejsze firmy mogą uzyskać pomoc przed styczniem?
Zmiany obejmą również tysiące jednoosobowych działalności gospodarczych funkcjonujących w Warszawie i na Mazowszu.
Dotyczą zarówno przedsiębiorców prowadzących działalność w lokalach usługowych, jak i osób wykonujących pracę zdalną dla innych firm.
Właściciel niewielkiej działalności zarejestrowanej w Warszawie będzie podlegał tym samym ogólnopolskim zasadom co przedsiębiorca z innej części kraju.
Nie przewidziano osobnego terminu wdrożenia KSeF dla stołecznych mikrofirm.
Przedsiębiorcy mogą natomiast skorzystać ze wsparcia Krajowej Administracji Skarbowej.
Ministerstwo Finansów poinformowało 16 listopada, że w listopadzie i grudniu 2026 roku oraz na początku 2027 roku będą kontynuowane szkolenia pod nazwą „KSeF w pigułce”.
Program obejmuje także spotkania organizowane w ramach inicjatywy „Środy z KSeF”.
Uczestnicy mogą zapoznać się między innymi z zasadami wystawiania i odbierania faktur, sposobami uwierzytelniania oraz zarządzaniem uprawnieniami.
Informacje o terminach spotkań publikują poszczególne urzędy skarbowe i izby administracji skarbowej.
Dodatkowo przedsiębiorcy mogą korzystać z całodobowej infolinii KAS pod numerem 22 330 03 30.
Możliwe jest również umówienie wizyty w urzędzie skarbowym w celu uzyskania wyjaśnień dotyczących systemu.
Dla właścicieli najmniejszych firm najważniejsze jest rozpoczęcie przygotowań odpowiednio wcześnie. Szczególnie jeśli dotychczas cała dokumentacja była prowadzona na papierze lub przy użyciu prostego programu komputerowego.
Wystawiasz kilka faktur miesięcznie? Przygotuj firmę przed 1 stycznia
Przed końcem 2026 roku warto sprawdzić, czy działalność korzystała dotychczas z odroczenia dla przedsiębiorców wystawiających faktury do 10 000 zł brutto miesięcznie.
Jeżeli tak, należy przygotować sposób wystawiania faktur w KSeF od początku 2027 roku.
Najprostsze rozwiązanie polega na uzyskaniu dostępu do bezpłatnej aplikacji Ministerstwa Finansów i przetestowaniu wystawiania dokumentów.
Warto także skontaktować się z księgową lub biurem rachunkowym, aby ustalić zasady przekazywania faktur i nadawania uprawnień.
Osoby korzystające z kas fiskalnych powinny dodatkowo zweryfikować, jak od nowego roku będą wystawiać faktury dla klientów biznesowych.
Przedsiębiorcy zwolnieni z VAT nie powinni automatycznie zakładać, że nowe obowiązki ich nie dotyczą. Jeżeli wystawiają faktury objęte KSeF, także będą musieli dostosować swój sposób pracy.
Nie trzeba natomiast kupować płatnego oprogramowania tylko po to, aby móc korzystać z państwowego systemu.
Najważniejszy termin to 1 stycznia 2027 roku. Od tego dnia zniknie odroczenie związane z miesięcznym limitem 10 000 zł, a faktury objęte obowiązkowym KSeF trzeba będzie wystawiać w systemie niezależnie od ich niewielkiej wartości.
Dla części przedsiębiorców będzie to przede wszystkim zmiana techniczna. Inni będą musieli od podstaw nauczyć się elektronicznego fakturowania.
Warto wykorzystać ostatnie tygodnie 2026 roku na przygotowanie, ponieważ zakończenie okresu przejściowego nie jest jedynie zapowiedzią. Termin objęcia najmniejszych firm obowiązkowym KSeF wynika już z obowiązujących przepisów, a projektowane odroczenie kar nie zmienia tej daty.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.