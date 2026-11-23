Kupiłeś mieszkanie? Masz 14 dni na zgłoszenie do urzędu. Wielu zapomina o tym obowiązku
Samo podpisanie aktu notarialnego nie zastępuje zgłoszenia na potrzeby podatku od nieruchomości. Co ważne, złożenie dokumentu nie oznacza jeszcze konieczności natychmiastowej zapłaty. Właściciel otrzymuje decyzję podatkową wydaną przez gminę, która określa wysokość należności i terminy jej uregulowania. W 2026 roku obowiązują cztery ustawowe terminy płatności, ale przy niewielkich kwotach podatek opłaca się jednorazowo.
14 dni od zakupu mieszkania. Termin zaczyna biec wcześniej, niż wielu sądzi
Podstawą prawną obowiązku jest art. 6 ust. 6 ustawy z 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Przepis nakłada na osoby fizyczne obowiązek złożenia informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych na odpowiednim formularzu.
Termin wynosi 14 dni od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego powstanie obowiązku podatkowego. W przypadku zakupu istniejącego mieszkania jest nim zasadniczo dzień nabycia nieruchomości.
Nie należy więc czekać na pierwsze pismo z urzędu, zameldowanie się pod nowym adresem ani zakończenie remontu. Obowiązek zgłoszenia dotyczy właściciela również wtedy, gdy lokal pozostaje pusty.
Przykładowo, jeśli mieszkanie zostało kupione 23 listopada 2026 roku, termin na złożenie informacji IN-1 upływa zasadniczo 7 grudnia. Do urzędu trzeba zgłosić nabycie, mimo że nowy właściciel nie otrzymał jeszcze decyzji określającej wysokość podatku.
Ważna jest również różnica między terminem zgłoszenia nieruchomości a momentem, od którego naliczany jest podatek. Są to dwie odrębne kwestie.
Przepisy przewidują szczególne zasady dla nowo wybudowanych budynków i ich części. W takim przypadku obowiązek podatkowy związany z zakończeniem budowy powstaje 1 stycznia roku następującego po roku jej ukończenia albo rozpoczęcia użytkowania przed ostatecznym wykończeniem. Dlatego przy zakupie nowego lokalu od dewelopera trzeba uwzględnić także datę zakończenia budowy i powstania odrębnej własności.
Podatek od nieruchomości nie jest naliczany od dnia podpisania umowy
W przypadku zakupu istniejącego mieszkania obowiązek podatkowy powstaje zasadniczo pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nabyto nieruchomość.
Oznacza to, że osoba kupująca mieszkanie w połowie miesiąca nie musi płacić podatku za wszystkie dni, które pozostały do jego zakończenia.
Przykładowo mieszkanie zostaje sprzedane 23 listopada 2026 roku. Nowy właściciel powinien zgłosić zakup w ciągu 14 dni, ale obowiązek podatkowy z tytułu posiadania tego lokalu powstanie od 1 grudnia.
Za listopad odpowiada jeszcze dotychczasowy właściciel, ponieważ jego obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym sprzedał mieszkanie.
W takim przypadku nowy właściciel zapłaci za ostatni miesiąc 2026 roku, a nie za cały rok. Podatek ustalany jest proporcjonalnie do liczby miesięcy, przez które istniał obowiązek podatkowy.
Inaczej wygląda sytuacja, gdy mieszkanie kupiono na początku roku. Wówczas podatek będzie naliczany przez większą część roku podatkowego.
Nie ma natomiast znaczenia, czy zakup został sfinansowany kredytem hipotecznym, czy środkami własnymi. Sam sposób finansowania nie zwalnia z obowiązków związanych z podatkiem od nieruchomości.
Formularz IN-1. Co trzeba wpisać i jakie dokumenty przygotować?
Podstawowym dokumentem, który musi złożyć osoba fizyczna, jest IN-1, czyli informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych.
To formularz obowiązujący na terenie całego kraju. Można go pobrać z oficjalnych serwisów administracji podatkowej albo otrzymać w urzędzie gminy.
Dokument służy przekazaniu danych potrzebnych do ustalenia wysokości podatku. Właściciel podaje w nim między innymi dane identyfikacyjne, adres nieruchomości, formę władania lokalem oraz informacje dotyczące przedmiotów opodatkowania.
W zależności od sytuacji do IN-1 dołącza się odpowiednie załączniki.
ZIN-1 służy do wykazania nieruchomości i obiektów podlegających opodatkowaniu. ZIN-2 dotyczy przedmiotów zwolnionych z podatku. ZIN-3 umożliwia wskazanie danych pozostałych podatników, jeżeli współwłaściciele składają jeden wspólny formularz.
W przypadku typowego mieszkania stanowiącego odrębną własność znaczenie ma nie tylko jego powierzchnia użytkowa. Uwzględnienia mogą wymagać również udziały w częściach wspólnych budynku oraz w gruncie.
Dane te można znaleźć w dokumentacji nieruchomości, w szczególności w akcie notarialnym. Nie należy jednak utożsamiać powierzchni lokalu wpisanej do umowy z pełną podstawą opodatkowania.
Przy wypełnianiu formularza warto zwrócić uwagę także na miejsce postojowe, jeśli zostało kupione razem z mieszkaniem. Sposób jego wykazania zależy od formy prawnej i dokumentacji garażu.
Złożenie IN-1 jest bezpłatne. Opłata może natomiast pojawić się w przypadku ustanowienia pełnomocnika, gdy nie ma zastosowania odpowiednie zwolnienie.
Nie każdy posiadacz mieszkania samodzielnie płaci podatek
Istotne znaczenie ma forma prawna nabytego lokalu.
W przypadku odrębnej własności mieszkania, potwierdzonej odpowiednim tytułem prawnym, właściciel zasadniczo samodzielnie rozlicza podatek od nieruchomości z gminą.
Inaczej może wyglądać sytuacja przy spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu.
W takim przypadku właścicielem budynku lub jego części pozostaje spółdzielnia mieszkaniowa. To ona jest zasadniczo podatnikiem podatku od nieruchomości, a koszt ten może być uwzględniany w opłatach ponoszonych przez mieszkańców.
Nabywca samego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nie staje się automatycznie właścicielem odrębnej nieruchomości lokalowej.
Dlatego przed złożeniem formularza warto sprawdzić, co dokładnie zostało nabyte. Sam fakt posiadania mieszkania i ponoszenia opłat do spółdzielni nie rozstrzyga jeszcze, kto powinien składać IN-1.
Jeżeli lokal został wyodrębniony i stanowi własność konkretnej osoby, obowiązki podatkowe mogą wyglądać inaczej niż przy samym spółdzielczym prawie do mieszkania.
Cztery terminy zapłaty podatku. Jeden wyjątek dotyczy niewielkich kwot
Po otrzymaniu informacji IN-1 urząd ustala wysokość podatku od nieruchomości. W przypadku osób fizycznych odbywa się to poprzez wydanie decyzji podatkowej.
Przepisy przewidują cztery podstawowe terminy płatności w ciągu roku:
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15 marca – pierwsza rata,
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15 maja – druga rata,
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15 września – trzecia rata,
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15 listopada – czwarta rata.
Nie oznacza to jednak, że każdy właściciel mieszkania musi wykonywać cztery przelewy rocznie.
Jeżeli roczna kwota podatku nie przekracza 100 zł, należność opłaca się jednorazowo, w terminie przewidzianym dla pierwszej raty.
Przykładowo, jeśli urząd ustali roczny podatek na poziomie 85 zł, właściciel nie musi dzielić tej kwoty na cztery części. Powinien zapłacić ją jednorazowo w odpowiednim terminie.
Jeżeli podatek jest wyższy niż 100 zł, obowiązują raty wskazane w ustawie oraz decyzji podatkowej.
Ważne są także zasady dotyczące osób, które otrzymały decyzję z opóźnieniem. Jeżeli dokument dotrze już po ustawowym terminie płatności danej raty, podatnik ma co do zasady 14 dni od doręczenia decyzji na jej uregulowanie.
Nie można więc wymagać od właściciela zapłaty podatku przed otrzymaniem decyzji, która ustala jego wysokość.
Kupiłeś mieszkanie, ale urząd nie wysłał decyzji. Czy trzeba samemu wpłacić pieniądze?
To sytuacja, która może budzić wątpliwości szczególnie wśród osób kupujących swoje pierwsze mieszkanie.
Właściciel składa formularz IN-1, a następnie przez kolejne tygodnie lub miesiące nie otrzymuje żadnej informacji o wysokości podatku.
W takim przypadku nie powinien samodzielnie zgadywać kwoty i przelewać pieniędzy na przypadkowy rachunek urzędu.
Zobowiązanie podatkowe osoby fizycznej powstaje w wyniku doręczenia decyzji ustalającej wysokość podatku. To właśnie na jej podstawie należy dokonać płatności.
Decyzja zawiera informacje o należnej kwocie, terminach płatności oraz sposobie uregulowania zobowiązania. W wielu miastach wskazany jest także indywidualny numer rachunku bankowego.
Dopóki decyzja nie została skutecznie doręczona, właściciel nie ma obowiązku samodzielnego obliczania i wpłacania podatku na poczet nieustalonego jeszcze zobowiązania.
Nie oznacza to jednak, że urząd rezygnuje z należności za okres, w którym istniał obowiązek podatkowy. Po wydaniu decyzji może zostać ustalony podatek obejmujący wcześniejsze miesiące.
Właśnie dlatego warto zachować potwierdzenie złożenia formularza. Pozwala ono wykazać, że właściciel dopełnił obowiązku zgłoszenia nieruchomości w ustawowym terminie.
Od czego zależy wysokość podatku? Nie tylko od metrażu mieszkania
Podatek od nieruchomości nie jest jednakowy w całej Polsce. Jego wysokość zależy od lokalnych stawek ustalanych przez rady gmin, z uwzględnieniem maksymalnych limitów wynikających z przepisów.
Przy zwykłym mieszkaniu podstawowe znaczenie ma powierzchnia użytkowa, natomiast przy pełnym rozliczeniu uwzględnia się również odpowiedni udział w gruncie i częściach wspólnych, jeśli podlegają opodatkowaniu.
Dlatego właściciele dwóch mieszkań o identycznej powierzchni mogą otrzymać decyzje na różne kwoty, jeżeli nieruchomości znajdują się w innych gminach.
Znaczenie ma również sposób wykorzystywania lokalu. Przepisy przewidują inne zasady opodatkowania powierzchni mieszkalnych oraz części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
Samo zarejestrowanie działalności pod adresem mieszkania nie oznacza jednak automatycznie, że cały lokal powinien zostać opodatkowany stawką przewidzianą dla działalności gospodarczej.
O zastosowaniu odpowiedniej stawki decyduje rzeczywisty sposób wykorzystania nieruchomości i spełnienie ustawowych przesłanek.
Osobną kwestią są garaże. Od 1 stycznia 2025 roku pomieszczenia przeznaczone do przechowywania pojazdów, znajdujące się w budynkach mieszkalnych i niezajęte na działalność gospodarczą, korzystają ze stawki właściwej dla budynków mieszkalnych.
W praktyce oznacza to korzystniejsze zasady opodatkowania wielu miejsc garażowych niż przed zmianą przepisów.
Warszawa. Gdzie złożyć IN-1 po zakupie mieszkania?
Mieszkańcy Warszawy mogą zgłosić zakup mieszkania bez konieczności odwiedzania urzędu właściwego dla dzielnicy, w której znajduje się lokal.
Za obsługę podatku od nieruchomości odpowiada Centrum Obsługi Podatnika Urzędu m.st. Warszawy.
Dokumenty można przekazać osobiście w dowolnym wydziale obsługi mieszkańców urzędu dzielnicy albo w Centrum Obsługi Podatnika przy ul. Obozowej 57.
Możliwe jest również przesłanie formularza pocztą na adres korespondencyjny Centrum Obsługi Podatnika przy Al. Jerozolimskich 44.
Właściciele, którzy wolą załatwiać formalności bez wychodzenia z domu, mogą skorzystać z elektronicznych sposobów składania dokumentów, w tym miejskiego portalu mojaWARSZAWA oraz e-Doręczeń.
Warszawa dopuszcza także składanie formularza IN-1 przez ePUAP, zgodnie z zasadami obowiązującymi dla tej konkretnej sprawy.
W przypadku elektronicznego zgłoszenia warto zachować urzędowe potwierdzenie jego wysłania i doręczenia.
Co istotne, stołeczny urząd wyjaśnia, że do formularza IN-1 nie trzeba standardowo dołączać aktu notarialnego. Konieczne jest natomiast prawidłowe wprowadzenie danych dotyczących nieruchomości.
W razie problemów z powierzchnią lokalu, udziałami w gruncie lub garażem mieszkańcy mogą korzystać z miejskich instrukcji wypełniania formularza.
Wysokość stawek obowiązujących w Warszawie w 2026 roku określa uchwała Rady m.st. Warszawy nr XXIX/1066/2025 z 20 listopada 2025 roku.
Nie zgłosiłeś mieszkania w terminie? Obowiązek nie znika
Przekroczenie 14-dniowego terminu nie oznacza, że właściciel może zrezygnować ze złożenia dokumentów.
Jeżeli informacja IN-1 nie została przekazana do urzędu, należy uzupełnić zaległe zgłoszenie. Warto zrobić to możliwie szybko, zamiast czekać na wezwanie.
Brak dokumentu nie powoduje również wygaśnięcia obowiązku podatkowego. Urząd może ustalić należność za okres, w którym właściciel posiadał nieruchomość i istniał obowiązek podatkowy.
Niedopełnienie obowiązków informacyjnych może w określonych sytuacjach prowadzić także do odpowiedzialności na podstawie przepisów Kodeksu karnego skarbowego.
Nie oznacza to jednak, że każdy, kto spóźni się ze złożeniem IN-1 o kilka dni, automatycznie otrzyma mandat. Odpowiedzialność zależy od konkretnych okoliczności, charakteru naruszenia i właściwych przepisów.
Nie należy też zakładać, że skoro notariusz sporządził akt sprzedaży mieszkania, wszystkie późniejsze formalności podatkowe zostały załatwione.
Przekazywanie informacji o transakcji przez notariusza i obowiązek złożenia IN-1 to odrębne kwestie. Nowy właściciel powinien sam dopilnować zgłoszenia nieruchomości, jeżeli taki obowiązek na nim ciąży.
Sprzedałeś mieszkanie? Urząd również powinien otrzymać informację
Obowiązek informacyjny nie dotyczy wyłącznie zakupu nieruchomości.
W przypadku sprzedaży mieszkania dotychczasowy właściciel również powinien zgłosić zmianę. Ma na to zasadniczo 14 dni od zdarzenia powodującego wygaśnięcie obowiązku podatkowego.
Sprzedający nie odpowiada za podatek w nieskończoność. Jego obowiązek wygasa z końcem miesiąca, w którym przestał być właścicielem lokalu.
Urząd powinien wówczas odpowiednio zmienić rozliczenie podatkowe, uwzględniając faktyczny okres posiadania nieruchomości.
Podobne obowiązki informacyjne mogą pojawić się przy darowiźnie, zmianie sposobu wykorzystywania lokalu czy innych zdarzeniach wpływających na wysokość podatku.
Nie oznacza to natomiast konieczności składania formularza IN-1 co roku.
Jeśli właściciel posiada tę samą nieruchomość, a dane mające wpływ na opodatkowanie pozostają bez zmian, nie musi ponawiać zgłoszenia tylko dlatego, że rozpoczął się kolejny rok podatkowy.
Urząd powinien wydać decyzję ustalającą podatek na dany rok na podstawie posiadanych informacji.
Sprawdź datę zakupu i złóż IN-1 przed upływem 14 dni
Osoba, która niedawno kupiła mieszkanie, powinna w pierwszej kolejności sprawdzić dokument potwierdzający nabycie nieruchomości oraz ustalić termin zgłoszenia.
Przy typowym zakupie istniejącego lokalu termin wynosi 14 dni od nabycia. Nie należy odkładać tej czynności do momentu otrzymania pierwszej decyzji podatkowej.
Następnie trzeba przygotować formularz IN-1 i właściwe załączniki. Przydatne będą dane z aktu notarialnego, w tym informacje o powierzchni lokalu, udziałach w nieruchomości wspólnej oraz ewentualnym miejscu garażowym.
Dokument należy przekazać do urzędu gminy właściwego ze względu na położenie mieszkania. W przypadku Warszawy sprawę można załatwić zarówno osobiście, jak i elektronicznie.
Po złożeniu informacji właściciel powinien zachować potwierdzenie zgłoszenia i oczekiwać na decyzję podatkową.
Warto również pamiętać o zasadzie, która często budzi nieporozumienia: 14 dni na złożenie IN-1 nie oznacza 14 dni na zapłacenie podatku od nieruchomości.
Wysokość zobowiązania określa urząd. Dopiero doręczona decyzja pozwala ustalić należną kwotę i terminy płatności.
Dla właścicieli kupujących mieszkania pod koniec 2026 roku oznacza to, że zgłoszenie może przypadać jeszcze w grudniu, a podatek za końcówkę roku zostanie ustalony proporcjonalnie do okresu, w którym istniał obowiązek podatkowy.
Najważniejsze jest więc dotrzymanie terminu zgłoszenia, prawidłowe podanie danych nieruchomości i zachowanie potwierdzenia złożenia dokumentów. To prosta formalność, która pozwala uniknąć późniejszych wyjaśnień z urzędem oraz problemów z rozliczeniem podatku.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.