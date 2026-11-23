Likwidacja działek ROD możliwa. Przepisy pozwalają na wywłaszczenie bez przyznania terenu zastępczego
Rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej w polskich aglomeracjach coraz częściej wymusza przejmowanie terenów zajmowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe (ROD). Zgodnie z obowiązującymi przepisami z 13 grudnia 2013 roku oraz specustawami, państwo i samorządy mają prawo zlikwidować każdą działkę rekreacyjną w celu realizacji inwestycji pożytku publicznego. Procedura ta jest nieodwracalna, a w przypadku budowy autostrad, dróg ekspresowych czy nowych torowisk, działkowcy tracą ustawową gwarancję otrzymania terenu zastępczego, musząc satysfakcjonować się wyłącznie rekompensatą finansową wyliczoną przez rzeczoznawcę.
Prawo wywłaszczeniowe silniejsze od praw działkowców. Jak działają specustawy?
Rodzinne Ogrody Działkowe zajmują często niezwykle atrakcyjne z punktu widzenia urbanistyki i logistyki tereny wewnątrz rozrastających się miast. Kiedy przez środek ogrodu zaplanowana zostaje strategiczna linia kolejowa, nowa trasa szybkiego ruchu lub linia tramwajowa, stowarzyszenia ogrodowe i indywidualni dzierżawcy stają na straconej pozycji. Art. 18 ust. 1 ustawy o ROD precyzuje, że do likwidacji ogrodu na cel publiczny stosuje się rygorystyczne przepisy o gospodarce nieruchomościami, dotyczące przymusowego wywłaszczania.
Zdecydowana większość postępowań likwidacyjnych nie toczy się jednak w normalnym trybie administracyjnym, lecz na podstawie tak zwanych specustaw. Najczęściej wykorzystywana jest decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), oparta na ustawie z 10 kwietnia 2003 roku. Wydanie decyzji ZRID nadaje rygor natychmiastowej wykonalności. Dla działkowca oznacza to konieczność opuszczenia uprawianego od lat terenu w ściśle wyznaczonym, bardzo krótkim terminie, bez możliwości skutecznego zablokowania wjazdu ciężkiego sprzętu budowlanego. Podobne, niezwykle szybkie procedury przewiduje specustawa kolejowa, stosowana przy modernizacji lub wytyczaniu nowych szlaków pociągowych.
Brak odtworzenia ogrodu. Kiedy inwestor nie musi szukać nowej ziemi?
Zasadniczo ustawa o ROD nakłada na podmiot likwidujący (gminę, Skarb Państwa lub inwestora) obowiązek odtworzenia ogrodu w nowym miejscu. Proces ten obejmuje znalezienie odpowiedniego gruntu, wytyczenie nowych parceli oraz zbudowanie niezbędnej infrastruktury, takiej jak ogrodzenie zewnętrzne, sieć wodociągowa, alejki czy dom działkowca. Praktyka prawna pokazuje jednak, że istnieją 3 fundamentalne wyjątki, które zwalniają inwestora z tego kosztownego i czasochłonnego obowiązku:
Pierwszy wyjątek dotyczy likwidacji częściowej. Jeżeli pod inwestycję przeznaczony jest fragment stanowiący nie więcej niż 10 proc. całkowitej powierzchni danego ROD i obejmujący maksymalnie 10 działek, inwestor może wypłacić jedynie odszkodowanie finansowe, pomijając całkowicie proces odtwarzania terenu zastępczego (wymaga to zgody zarządu stowarzyszenia ogrodowego). Drugi, znacznie bardziej dotkliwy wyjątek, wynika ze specustawy drogowej (art. 18 ust. 1g). Przy budowie dróg państwo zostało zwolnione z obowiązku zapewniania działek zastępczych. Trzeci przypadek to specustawa kolejowa oraz inwestycje tramwajowe realizowane poza pasem drogowym – tutaj również przepisy wyłączają obowiązek odtwarzania ogrodów. W takich sytuacjach tysiące działkowców traci bezpowrotnie dostęp do terenów rekreacyjnych.
Odszkodowania z operatu szacunkowego. Za co dokładnie zapłaci państwo?
Utrata działki wiąże się z koniecznością wypłacenia rekompensaty finansowej, której wysokość ustala uprawniony rzeczoznawca majątkowy powołany przez organ prowadzący postępowanie. Koszty sporządzenia operatu szacunkowego zawsze pokrywa podmiot likwidujący. Struktura odszkodowania składa się z kilku niezależnych elementów, które mają zrekompensować poniesione nakłady.
Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o ROD, indywidualny działkowiec otrzymuje środki za wszystkie składniki majątkowe stanowiące jego prywatną własność. Rzeczoznawca wycenia rynkową wartość wybudowanej altany (pod warunkiem, że spełnia ona wymogi Prawa budowlanego i nie przekracza dopuszczalnych 35 m2 powierzchni zabudowy), nasadzeń (wieloletnich drzew owocowych, krzewów, rzadkich roślin ozdobnych) oraz infrastruktury drobnej, takiej jak oczka wodne, prywatne studnie, szklarnie czy podziemne instalacje nawadniające. Dodatkowo wycenie podlega wartość samego „prawa do działki”, chyba że inwestor zapewnia teren zastępczy – wówczas ta kwota jest pomniejszana o wartość prawa do nowej parceli. Równolegle odszkodowanie otrzymuje Polski Związek Działkowców (lub inne stowarzyszenie zarządzające), któremu inwestor musi zapłacić za zniszczony majątek wspólny ogrodu.
Zimowe terminy likwidacji. Ochrona letnich upraw i dodatkowe rekompensaty
Ustawodawca wprowadził mechanizm chroniący rolniczy i rekreacyjny charakter ogrodów. Przekazanie terenu inwestorowi i faktyczna fizyczna likwidacja działek może nastąpić wyłącznie w okresie jesienno-zimowym, czyli między 1 listopada a 31 marca. Przepis ten ma na celu umożliwienie działkowcom zebrania wszystkich plonów z trwającego sezonu wegetacyjnego oraz bezpieczne przeniesienie cennych roślin przed wjazdem buldożerów.
Przeprowadzenie likwidacji poza tym ścisłym oknem czasowym jest dopuszczalne wyłącznie w wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. gdy zwłoka groziłaby utratą wielomilionowych dotacji unijnych na strategiczną autostradę). Jeżeli jednak inwestor publiczny zmusi dzierżawców do opuszczenia terenu w środku lata (np. w lipcu), nakłada to na niego obowiązek wypłaty dodatkowego, odrębnego odszkodowania. Rekompensata ta ma pokryć równowartość utraconych plonów, owoców i warzyw, które nie zdążyły dojrzeć przed przymusową egzekucją terenu.
Co to oznacza dla Ciebie? Zabezpiecz swoje interesy i finanse przed wywłaszczeniem
Informacja o planowanej inwestycji publicznej przechodzącej przez środek Twojego ogrodu działkowego to moment, w którym musisz natychmiast uporządkować dokumentację. Nawet jeśli decyzja ZRID zostanie wydana, odpowiednie przygotowanie gwarantuje, że odszkodowanie będzie rzetelne i w pełni pokryje wartość Twojej wieloletniej pracy. Zastosuj 4 poniższe kroki od razu po ogłoszeniu planów inwestycyjnych:
- Zgromadź faktury i rachunki za materiały budowlane: Rzeczoznawca majątkowy opiera się na oględzinach, ale im więcej dowodów na standard wykończenia altany dostarczysz (np. rachunki za wysokiej klasy izolację termiczną, panele fotowoltaiczne, pompę ciepła czy systemy nawadniające), tym wyższa będzie finalna wycena w operacie szacunkowym.
- Zalegalizuj ewentualne samowole budowlane: Jeżeli Twoja altana przekracza ustawowe 35 m2 powierzchni zabudowy po obrysie fundamentów lub posiada dobudowane, nieregulaminowe tarasy, rzeczoznawca majątkowy może wycenić ją jako samowolę budowlaną. W skrajnych przypadkach odszkodowanie za nielegalnie postawione metry kwadratowe nie zostanie wypłacone w ogóle. Skonsultuj z zarządem ROD możliwości technicznego dostosowania budynku do przepisów przed wizytą urzędników.
- Dokonaj szczegółowej inwentaryzacji fotograficznej nasadzeń: Zrób dokładne zdjęcia każdego wieloletniego drzewa owocowego, szklarni i rzadkich krzewów ozdobnych w szczycie sezonu wegetacyjnego. Drzewa wycenia się na podstawie ich gatunku, wieku i potencjału plonowania. Dokładna dokumentacja zdjęciowa zapobiegnie zaniżeniu ich wartości, jeśli wycena będzie sporządzana zimą, gdy rośliny nie mają liści.
- Pilnuj ustawowych terminów odwoławczych: Kiedy otrzymasz oficjalną decyzję z kwotą odszkodowania (wynikającą z operatu szacunkowego), masz dokładnie 14 dni na złożenie odwołania, jeżeli uznasz, że kwota drastycznie zaniża wartość Twojego majątku. Brak reakcji w tym oknie czasowym oznacza prawomocną akceptację wyceny i zamyka drogę do walki o wyższe środki przed organami wyższej instancji.
Źródło: portalsamorzadowy
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.