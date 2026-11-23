Więcej darmowych miejsc parkingowych w Warszawie. Od 24 listopada kierowcy skorzystają ze zmian
Zmiana może zainteresować przede wszystkim osoby dojeżdżające na dworzec samochodem, które następnie przesiadają się do pociągów regionalnych lub dalekobieżnych. W rejonie Warszawy Zachodniej każdego dnia pojawiają się tysiące pasażerów, a znalezienie miejsca postojowego w pobliżu dużego węzła komunikacyjnego bywa problemem. Udostępnienie dodatkowej przestrzeni ma ułatwić organizację podróży bez konieczności ponoszenia opłat za parkowanie.
34 nowe miejsca parkingowe przy Warszawie Zachodniej. Od wtorku będą bezpłatne
Polskie Linie Kolejowe poinformowały w poniedziałek, 23 listopada, o rozszerzeniu dostępnej infrastruktury parkingowej przy stacji Warszawa Zachodnia.
Od 24 listopada kierowcy będą mogli korzystać z 34 dodatkowych miejsc postojowych od strony ulicy Tunelowej. Wszystkie nowe stanowiska mają być bezpłatne.
„Już od wtorku, 24 listopada, udostępniamy 34 dodatkowe, bezpłatne miejsca postojowe przy stacji Warszawa Zachodnia – od strony ul. Tunelowej” – przekazały Polskie Linie Kolejowe.
Po wprowadzeniu zmian całkowita liczba udostępnionych bezpłatnych miejsc wzrośnie do 111. Dotychczas pasażerowie mieli do dyspozycji 77 takich stanowisk.
To zwiększenie liczby miejsc o około 44 proc. w stosunku do wcześniejszej oferty. Choć kilkadziesiąt nowych stanowisk nie rozwiąże wszystkich problemów parkingowych w tej części stolicy, dla osób regularnie dojeżdżających na dworzec może stanowić odczuwalne ułatwienie.
W komunikacie spółki podkreślono, że rozbudowa infrastruktury parkingowej jest kolejnym krokiem w poprawianiu dostępności zmodernizowanej stacji.
Warszawa Zachodnia obsługuje zarówno ruch dalekobieżny, jak i regionalny oraz aglomeracyjny. Z dworca korzystają więc nie tylko mieszkańcy Warszawy, lecz także osoby przyjeżdżające z innych miejscowości Mazowsza.
Gdzie zaparkować za darmo? Ważna jest ulica Tunelowa
Nowe bezpłatne stanowiska znajdują się po północnej stronie stacji, od strony ulicy Tunelowej. Jest to część Dworca Zachodniego położona od strony warszawskiej Woli.
Dla kierowców istotne jest rozróżnienie dwóch stron dworca. Stacja Warszawa Zachodnia posiada wejścia zarówno od strony ulicy Tunelowej, jak i od strony Alej Jerozolimskich.
Nowe miejsca nie znajdują się przy głównym dojeździe od Alej Jerozolimskich. Osoby planujące pozostawienie samochodu powinny więc kierować się w stronę ulicy Tunelowej.
Po zakończeniu modernizacji stacja otrzymała rozbudowane przejście podziemne łączące Wolę z Ochotą. Pasażerowie mogą przemieszczać się między obiema stronami obiektu i korzystać z dojść na poszczególne perony.
Oznacza to, że pozostawienie samochodu od strony ulicy Tunelowej nie wymaga obchodzenia całej stacji, aby dotrzeć do pociągu.
Warto jednak uwzględnić czas potrzebny na dojście do odpowiedniego peronu, szczególnie przy podróży z dużym bagażem lub z dziećmi.
PLK nie podały w poniedziałkowym komunikacie szczegółowych zasad dotyczących maksymalnego czasu postoju. Przed pozostawieniem samochodu na dłuższy wyjazd należy zapoznać się z regulaminem i oznakowaniem parkingu.
Sama informacja o bezpłatnych miejscach nie przesądza bowiem, czy pojazd można pozostawić na kilka dni ani czy obowiązują dodatkowe warunki korzystania z parkingu.
Największy węzeł kolejowy w Polsce. Ponad 1100 pociągów dziennie
Warszawa Zachodnia jest obecnie jedną z najważniejszych stacji kolejowych w Polsce. Pod względem liczby obsługiwanych pociągów pasażerskich zajmuje pierwsze miejsce w kraju.
Według danych przedstawionych przez PKP Polskie Linie Kolejowe przez stację przejeżdża i zatrzymuje się ponad 1100 pociągów pasażerskich w ciągu doby.
To oznacza, że na Warszawie Zachodniej zatrzymuje się średnio co piąty pociąg pasażerski kursujący w Polsce.
Ze stacji odjeżdżają zarówno połączenia regionalne, jak i dalekobieżne, umożliwiające podróżowanie do największych miast oraz mniejszych miejscowości w kraju.
Dworzec pełni również ważną funkcję dla mieszkańców aglomeracji warszawskiej. Korzystają z niego pasażerowie dojeżdżający codziennie do pracy, szkół i uczelni.
Tak duży ruch oznacza konieczność zapewnienia odpowiedniej infrastruktury nie tylko dla pasażerów przyjeżdżających komunikacją miejską, lecz także osób korzystających z samochodów, rowerów czy taksówek.
Właśnie dlatego dostępność miejsc parkingowych w pobliżu peronów ma praktyczne znaczenie.
Dla części podróżnych samochód pozostaje najwygodniejszym sposobem dotarcia na dworzec. Dotyczy to szczególnie mieszkańców miejscowości, które nie posiadają bezpośredniego połączenia kolejowego albo dogodnej komunikacji autobusowej z Warszawą.
Możliwość pozostawienia auta bez dodatkowej opłaty może zachęcać do kontynuowania dalszej podróży pociągiem zamiast samochodem.
Dworzec Zachodni przeszedł ogromną modernizację. Prace trwały 5 lat
Udostępnienie kolejnych miejsc parkingowych następuje niemal rok po oficjalnym zakończeniu jednej z największych inwestycji kolejowych realizowanych w Warszawie.
28 listopada 2025 roku otwarto przebudowane przejście podziemne pod Dworcem Zachodnim, kończąc zasadniczą część wieloletniej modernizacji stacji.
Prace rozpoczęły się w 2020 roku i trwały około 5 lat. Inwestycja napotkała opóźnienia, przez co termin jej zakończenia przesunął się o około 2 lata w stosunku do wcześniejszych planów.
W trakcie modernizacji przebudowano perony, układ torowy i infrastrukturę przeznaczoną do obsługi pasażerów. Powstała również rozbudowana hala podziemna, która zastąpiła dawne przejście łączące obie strony stacji.
Obecnie podróżni mogą korzystać z ruchomych schodów, wind oraz elektronicznych tablic informacyjnych wskazujących przyjazdy i odjazdy pociągów.
Dużą zmianą jest także poprawa dostępności dla osób z ograniczoną mobilnością. Dojścia na perony zostały przystosowane między innymi do potrzeb pasażerów poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz osób podróżujących z wózkami dziecięcymi.
Przebudowa objęła również przestrzenie handlowo-usługowe oraz system informacji pasażerskiej.
Wartość całego przedsięwzięcia wyniosła około 2,5 mld zł netto. Modernizacja była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
Celem inwestycji było nie tylko unowocześnienie wyglądu stacji, lecz przede wszystkim zwiększenie jej przepustowości i poprawa komfortu podróżowania.
Dodatkowe miejsca parkingowe mogą ułatwić przesiadki na kolej
Nowa oferta parkingowa ma szczególne znaczenie dla osób, które łączą podróż samochodem i pociągiem.
Takie rozwiązanie jest wykorzystywane przede wszystkim przez mieszkańców przedmieść i podwarszawskich miejscowości. Kierowca dojeżdża do węzła komunikacyjnego, pozostawia samochód, a następnie kontynuuje podróż koleją.
W przypadku Dworca Zachodniego takie połączenie może być atrakcyjne ze względu na dużą liczbę dostępnych pociągów.
Z jednej stacji można rozpocząć podróż do wielu regionów kraju, bez konieczności przejeżdżania samochodem przez centrum Warszawy.
Nie oznacza to jednak, że nowe miejsca parkingowe będą zawsze dostępne. Łącznie 111 bezpłatnych stanowisk to stosunkowo niewielka liczba w porównaniu ze skalą ruchu pasażerskiego na stacji.
Przy dużym zainteresowaniu mogą szybko się zapełniać, szczególnie w godzinach porannych i w dniach zwiększonego ruchu.
Z tego powodu osoby planujące podróż nie powinny zakładać, że wolne miejsce będzie na pewno dostępne tuż przed odjazdem pociągu.
Warto również odróżnić parking przy stacji od miejskich parkingów Parkuj i Jedź. Są to rozwiązania o odmiennych zasadach funkcjonowania. Bezpłatność miejsc udostępnionych przez PLK nie oznacza automatycznie stosowania na nich regulaminu warszawskich parkingów P+R.
Sprawdź parking przed podróżą. Zmiany obowiązują od 24 listopada
Osoby planujące dojazd samochodem do Dworca Zachodniego powinny pamiętać o kilku istotnych kwestiach.
Przede wszystkim nowe miejsca postojowe zostaną udostępnione we wtorek, 24 listopada 2026 roku. Znajdują się od strony ulicy Tunelowej, a ich liczba wynosi 34.
Po zmianach pasażerowie będą mieli do dyspozycji łącznie 111 bezpłatnych stanowisk.
Przed zaparkowaniem należy zwrócić uwagę na oznakowanie wskazujące, które miejsca należą do bezpłatnej części parkingu. Nie należy zakładać, że informacja o darmowym postoju obejmuje wszystkie parkingi i miejsca postojowe znajdujące się wokół dworca.
Warto sprawdzić również ewentualne ograniczenia dotyczące czasu postoju, szczególnie jeśli samochód ma pozostać przy stacji podczas kilkudniowego wyjazdu.
Kierowcy powinni także zaplanować kilka dodatkowych minut na dojście z parkingu na peron. Warszawa Zachodnia jest dużą stacją, dlatego przejście do konkretnego pociągu może zająć więcej czasu niż na mniejszych dworcach.
Najważniejsza zmiana dotyczy bezpłatnego postoju od strony ulicy Tunelowej. Od 24 listopada kierowcy zyskają tam 34 kolejne miejsca, a łączna liczba stanowisk wzrośnie do 111.
To następne udogodnienie wprowadzone po zakończeniu przebudowy Warszawy Zachodniej. Dla podróżnych oznacza większą możliwość pozostawienia samochodu w pobliżu jednego z najważniejszych węzłów kolejowych w Polsce, bez dodatkowych kosztów parkowania.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.