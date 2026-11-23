Nowe opłaty celne uderzają w Temu, Shein i AliExpress. Koniec ultratanich paczek z Chin
Unia Europejska oficjalnie wypowiada wojnę azjatyckiemu modelowi sprzedaży detalicznej opartej na nieuczciwej przewadze cenowej i gigantycznym imporcie najtańszych produktów z pominięciem procedur celnych. Z dniem 1 listopada 2026 roku zaczęła obowiązywać kolejna unijna opłata manipulacyjna, doliczana do kosztów odprawy każdej małej paczki spoza Wspólnoty. Nowe przepisy bezpośrednio uderzają w platformy takie jak Temu, Shein i AliExpress, wywołując powszechne niezadowolenie kupujących i zwiastując radykalną zmianę logistyki w światowym e-commerce.
Skala problemu przerosła przewidywania administracji unijnej każdego roku granice Unii Europejskiej przekracza 5,8 mld paczek, z czego ponad 93 proc. przypływa bezpośrednio z terytorium Chin. Europejskie firmy, obciążone surowymi podatkami, normami prawa pracy oraz wymogami środowiskowymi, stanęły przed wizją masowych bankructw z powodu braku możliwości konkurowania z koszulkami za kilkanaście złotych. Bruksela postanowiła interweniować, ale giganci z Azji odpowiedzieli nową strategią budowania potężnych centrów dystrybucyjnych bezpośrednio w państwach członkowskich.
Lipcowe cło było tylko wstępem. Użytkownicy w szoku po drastycznym skoku cen
Pierwsze potężne uderzenie nastąpiło na początku lipca bieżącego roku. Unia Europejska zlikwidowała dziurę w prawie polegającą na zwalnianiu z obciążeń celnych przesyłek o zadeklarowanej wartości poniżej 150 euro, wprowadzając zryczałtowane cło w wysokości 3 euro na małe zakupy z państw trzecich. Odbiorcy detaliczni wierzyli, że to maksymalny wymiar kary, a zakupy podrożeją zaledwie o równowartość kilkunastu złotych. Rzeczywistość brutalnie zweryfikowała ten optymizm, o czym świadczą setki wpisów na forach zakupowych i w agregatorach promocji (takich jak portal Pepper).
Klienci natychmiast zauważyli, że produkty na chińskich platformach podrożały nie o ustalone 3 euro, a często o kilkadziesiąt, a nawet kilkaset złotych. Wynika to z surowych zasad taryfikacji – jeśli w jednym kartonie kupujący zamówił elektronikę, kosmetyki oraz odzież (różne kategorie taryfowe), urzędnicy celni naliczają cło od każdej z tych grup osobno. W efekcie koszt importu tanich produktów przewyższa wielokrotnie początkową wartość koszyka, co wyeliminowało finansowy sens zamawiania drobnych akcesoriów domowych czy tanich zabawek bezpośrednio z Azji.
Załamanie importu o 50 procent w 1 miesiąc. Resort finansów publikuje liczby
Dane Ministerstwa Finansów pokazują dobitnie, że lipcowa bariera celna odniosła błyskawiczny skutek. Jeszcze na początku 2026 roku rejestrowano średnio około 4 mln zgłoszeń celnych przesyłek e-commerce miesięcznie. W szczytowym czerwcu liczba ta dobiła do rekordowych 4,24 mln, gdy Polacy masowo robili zapasy przed wejściem w życie nowych podatków. Wstępne lipcowe odczyty po wprowadzeniu opłat pokazały dramatyczny spadek do zaledwie 2,1 mln zgłoszeń celnych.
To potężne zahamowanie (spadek o ponad 50,1 proc. miesiąc do miesiąca) stanowiło jednak zaledwie preludium. Od 1 listopada 2026 roku zaczęła obowiązywać kolejna składowa narzucona przez Komisję Europejską – opłata manipulacyjna za obsługę celną, doliczana niezależnie od naliczonego wcześniej cła. To przejściowe rozwiązanie, zaplanowane do połowy 2028 roku, ma sfinansować armię urzędników kontrolujących i klasyfikujących masowy potok drobnicy.
Azjaci przenoszą magazyny do Polski. Koniec czekania tygodniami na paczkę?
Włodarze Temu i AliExpress zdają sobie sprawę, że era tanich wysyłek lotniczych wprost z chińskich fabryk dobiegła końca. W odpowiedzi na uderzenie Brukseli, dalekowschodni gracze wdrażają potężny plan B – przenoszą tysiące ton asortymentu bezpośrednio do nowo wybudowanych magazynów zlokalizowanych m.in. na terenie Polski. Towary te wprowadzane są do Unii Europejskiej w gigantycznych kontenerach (import zbiorczy) podlegających standardowym cłom przemysłowym, a wysyłka do ostatecznego klienta następuje z polskiego terytorium. Taka paka całkowicie omija unijne cło na małe, 3-eurowe przesyłki detaliczne.
Skutkiem ubocznym tego procesu jest rewolucja w obsłudze klienta. Chińskie platformy zaczynają konkurować z gigantami pokroju Allegro na ich własnym terytorium. Oferują lokalną, przewidywalną dostawę w ciągu zaledwie 24-48 godzin za pośrednictwem lokalnych sieci kurierskich i paczkomatów, błyskawiczne procesowanie zwrotów oraz ujednolicone płatności w polskiej walucie. Wyzwanie dla polskich sklepów internetowych nie polega więc już na konkurowaniu ceną, lecz najwyższą jakością obsługi i budowaniem lojalności marki.
Co to oznacza dla Ciebie? Poradnik bezpiecznych zakupów na platformach w 4 krokach
Złote lata e-commerce, kiedy z Chin można było zamawiać tanie akcesoria dla czystej zabawy z darmową przesyłką, oficjalnie dobiegły końca. Narzucenie nowych podatków od 1 listopada 2026 roku drastycznie zmieniło opłacalność takiego biznesu. Jeżeli nie chcesz, aby po złożeniu zamówienia zaskoczył Cię listonosz żądający dopłaty gigantycznych opłat celnych, zastosuj 4 żelazne zasady bezpieczeństwa:
- Sprawdzaj kraj wysyłki produktu przed dodaniem do koszyka: Większość chińskich portali daje możliwość wyboru miejsca, z którego towar zostanie wysłany (tzw. Ship from). Zawsze filtruj oferty i wybieraj towary, które w momencie Twojego zakupu fizycznie znajdują się już w magazynach na terenie Unii Europejskiej (np. PL, DE, CZ). Tylko to uchroni Cię przed niespodziewanym doliczeniem opłat manipulacyjnych i cła celnego przy odbiorze paczki od listonosza.
- Unikaj łączenia kilku drobnych rzeczy w różnych kategoriach: Jeżeli koniecznie musisz zamówić asortyment wysyłany bezpośrednio z Azji, rozbij to na zamówienia z jednej grupy produktowej (np. tylko obudowy do telefonu w pierwszej paczce, a swetry w oddzielnej). Różne pozycje taryfowe zmuszą system celny do naliczenia osobnej kary (po 3 euro) dla każdej kategorii znajdującej się w 1 zbiorczym opakowaniu wysłanym przez platformę.
- Weryfikuj wiarygodność recenzji po skokach cenowych: Ograniczona opłacalność handlu i spadek zysków zmuszają azjatyckich sprzedawców do cięcia kosztów produkcji lub oferowania gorszych jakościowo zamienników. Pamiętaj, że produkt polecany przez użytkowników pół roku temu w cenie np. 30 PLN, może dzisiaj kosztować 60 PLN i nie oferować jakości adekwatnej do sztucznie podbitej na nowo kwoty. Zawsze szukaj opinii wystawionych w przeciągu ostatnich 30 dni od momentu wdrożenia unijnego podatku.
- Analizuj lokalne polskie i europejskie portale zakupowe: Znaczne zmniejszenie różnicy w cenie między AliExpress a krajowymi platformami typu Allegro i Vinted czy sklepami internetowymi czyni rodzimy rynek znacznie atrakcyjniejszym. Sklepy z siedzibą na terenie UE podlegają rygorystycznemu systemowi rękojmi, ochronie danych osobowych RODO oraz ustawowemu prawu do darmowego zwrotu towaru w ciągu 14 dni, co drastycznie obniża ryzyko kupna nietrafionego bubla.
Źródło: forsal
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.