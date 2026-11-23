20 cm śniegu i alerty hydrologiczne 2. stopnia. IMGW ostrzega przed załamaniem pogody w 8 województwach
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w poniedziałek 23 listopada 2026 roku serię niebezpiecznych ostrzeżeń dla 8 polskich województw. Na południu kraju prognozowane są intensywne opady śniegu, które lokalnie utworzą pokrywę o grubości do 20 cm, a marznący deszcz zamieni nawierzchnie dróg w lodowiska. Równocześnie na północy Polski obowiązują alerty 1. i 2. stopnia w związku z gwałtownym wzrostem stanów wód i zagrożeniem podtopieniami infrastruktury.
Zlodowacenie dróg uderzy od godziny 21:00 w województwo śląskie, małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie oraz lubelskie. Kierowcy muszą przygotować się na skrajnie trudne warunki, które potrwają co najmniej do wtorku do godziny 8:00. Z kolei mieszkańcy Pomorza, Wybrzeża i Warmii zmierzą się z podwyższonym poziomem wód – wysoki stan rzek przymorskich stwarza ryzyko zalań, a ostrzeżenia hydrologiczne 2. stopnia dla tego regionu będą obowiązywały nieprzerwanie do środy do godziny 10:00.
Atak zimy na południu Polski. Marznące opady i niewidzialny czarny lód na drogach
Zimowy front atmosferyczny przyniesie najsilniejsze uderzenie w południowych krańcach kraju. Alerty o intensywnych opadach śniegu weszły w życie w poniedziałek o godzinie 18:00 i pozostaną aktywne aż do wtorku do godziny 21:00 w części województwa śląskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego. Zgodnie z wyliczeniami modeli pogodowych, przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie od 10 do 15 cm, a w wyższych partiach terenu lokalnie spadnie nawet do 20 cm ciężkiego, mokrego puchu. Taka ilość opadów stwarza realne ryzyko łamania się gałęzi pod naporem śniegu oraz uszkodzeń napowietrznych linii energetycznych.
Jeszcze poważniejsze konsekwencje dla bezpieczeństwa publicznego niesie ze sobą ryzyko masowego oblodzenia. Zjawisko to wystąpi, gdy padający deszcz, deszcz ze śniegiem oraz mokry śnieg zaczną zamarzać w kontakcie z błyskawicznie wychładzającą się nawierzchnią. Tworzy to tak zwany czarny lód – cienką, przezroczystą i niemal niewidoczną zza kierownicy warstwę lodu, która całkowicie pozbawia pojazdy przyczepności. Strefa niebezpiecznego oblodzenia obejmie ogromny obszar południowej Polski, paraliżując ruch pieszy i kołowy na lokalnych i krajowych trasach tranzytowych.
Zagrożenie powodziowe na wybrzeżu. Silny wiatr wtłacza wodę do koryt rzek
Zupełnie inna kategoria zagrożenia dotyczy północnej Polski, gdzie IMGW skoncentrowało się na alertach hydrologicznych. Dla całego Wybrzeża oraz części województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego wydano ostrzeżenia 2. stopnia o gwałtownym wezbraniu wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Sytuacja ta jest wywołana zjawiskiem cofki – silny wiatr z sektora północnego spycha masy wody morskiej w kierunku lądu, blokując naturalny odpływ rzek uchodzących do Bałtyku i zmuszając wodę do cofania się w głąb koryt rzecznych.
Alerty 2. stopnia na północy będą obowiązywały aż do środy do godziny 10:00. Z kolei dla pozostałej, centralnej i wschodniej części województwa pomorskiego wprowadzono ostrzeżenia hydrologiczne 1. stopnia, aktywne do wtorku do godziny 15:00. Samorządy nadmorskich miejscowości, kapitanaty portów oraz zarządcy infrastruktury wałowej zostali postawieni w stan podwyższonej gotowości w związku z możliwością lokalnego i krótkotrwałego przekraczania stanów alarmowych, co grozi podtopieniami piwnic, garaży podziemnych i bulwarów spacerowych.
Kody kolorystyczne IMGW. Co oznaczają poszczególne stopnie alarmów w praktyce?
Rozumienie komunikatów Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej jest kluczowe dla ochrony własnego mienia. Ostrzeżenie meteorologiczne 1. stopnia (oznaczane kolorem żółtym) przewiduje wystąpienie zjawisk mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Oznacza to, że obywatele powinni zachować szczególną ostrożność, śledzić komunikaty i przygotować się na utrudnienia w ruchu drogowym, choć zjawiska te nie mają jeszcze skrajnie niszczycielskiego charakteru.
W systemie wodnym sytuacja jest bardziej kategoryczna. Ostrzeżenie hydrologiczne 1. stopnia informuje, że stany wody rosną dynamicznie w strefie poniżej stanów ostrzegawczych, z możliwością lokalnego ich osiągnięcia. Prawdziwym sygnałem do działania jest alert 2. stopnia (kolor pomarańczowy). Wskazuje on jednoznacznie, że woda już znajduje się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych i nadal wykazuje tendencję wzrostową, co niesie ze sobą bezpośrednie ryzyko wylania rzek z koryt i przelania się przez lokalne zabezpieczenia przeciwpowodziowe.
Co to oznacza dla Ciebie? 4 kroki do bezpiecznego przetrwania załamania pogody
Dynamiczna sytuacja synoptyczna i hydrologiczna z 23 listopada 2026 roku wymaga odpowiednich przygotowań. Niezależnie od tego, czy mieszkasz na oblodzonym południu, czy na zagrożonej zalaniami północy Polski, zignorowanie oficjalnych alertów IMGW może prowadzić do poważnych wypadków lub strat finansowych. Wdróż natychmiast poniższe 4 zasady, aby maksymalnie zminimalizować ryzyko w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin:
- Zmień technikę hamowania i zwiększ dystans na oblodzonej drodze: Jeżeli wyjeżdżasz we wtorek rano na trasy w województwie śląskim, małopolskim lub podkarpackim, musisz zakładać obecność czarnego lodu. Zwiększ dystans od poprzedzającego pojazdu z 3 do 6 sekund. Jeśli Twoje auto wpadnie w poślizg, a posiadasz system ABS, wciśnij pedał hamulca z maksymalną siłą (bez pulsowania) oraz wciśnij sprzęgło, zachowując jednocześnie pełną kontrolę nad torem jazdy kierownicą. Pamiętaj, że opony zimowe nie gwarantują przyczepności na czystym lodzie.
- Zabezpiecz nisko położone pomieszczenia i garaże na wybrzeżu: Osoby mieszkające lub prowadzące działalność gospodarczą w strefie nadmorskiej (woj. zachodniopomorskie, pomorskie) powinny natychmiast zlokalizować najbliższy skład worków z piaskiem. Upewnij się, że okna w piwnicach są szczelnie zamknięte, a zawory zwrotne (burzowe) w domowych instalacjach kanalizacyjnych funkcjonują prawidłowo – zapobiegnie to cofnięciu się brudnej wody do wnętrza budynku w wyniku wezbrania rzek przymorskich.
- Zastosuj bezpieczny „chód pingwina” na oblodzonych chodnikach: Mroźny wtorkowy poranek to szczytowy moment urazów ortopedycznych na południu kraju. Poruszając się po śliskich powierzchniach, lekko ugnij kolana, skieruj stopy nieznacznie na zewnątrz i przenieś środek ciężkości ciała do przodu – bezpośrednio na nogę wykroczną. Stawiaj małe, płaskie kroki. Unikaj chodzenia w butach na obcasie i z gładką podeszwą, a jeśli to możliwe, załóż na obuwie gumowe nakładki z kolcami antypoślizgowymi.
- Zgromadź awaryjny zapas w domu na wypadek braku prądu: Ciężki, mokry śnieg (w warstwie do 20 cm) skutecznie zrywa napowietrzne linie średniego napięcia. Przygotuj w domu źródła światła zasilane bateryjnie (latarki czołowe) oraz zapasowe akumulatory (powerbanki) do telefonów komórkowych. Jeśli ogrzewasz dom za pomocą pieca z elektrycznym podajnikiem lub pompą ciepła, upewnij się, że posiadasz agregat prądotwórczy lub zapasowe koce, aby przetrwać kilkugodzinną przerwę w dostawach energii cieplnej.
Źródło: PAP
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.