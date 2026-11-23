Od 1 grudnia klienci banku zapłacą 17 zł za pomoc konsultanta. Jedna decyzja może kosztować
Od 1 grudnia 2026 roku klientów Nest Banku czeka zmiana, która może zaskoczyć osoby przyzwyczajone do załatwiania spraw przez telefon. Bank wprowadza opłatę 17 zł za wykonanie przez konsultanta określonych czynności, które można samodzielnie przeprowadzić w bankowości elektronicznej. Nie każda rozmowa będzie jednak płatna. Kluczowe znaczenie ma to, z jaką sprawą zadzwonimy.
Nowa opłata od 1 grudnia. Bank wskazał konkretną kwotę
Nest Bank poinformował o zmianie sposobu obsługi klientów. Od 1 grudnia 2026 roku za przeprowadzenie przez konsultanta telefonicznego czynności, którą klient może wykonać samodzielnie za pośrednictwem bankowości internetowej, aplikacji mobilnej albo N!Asystenta, będzie pobierana opłata w wysokości 17 zł. Chodzi zatem nie o sam fakt wybrania numeru infolinii, lecz o określony rodzaj obsługi. To ważne rozróżnienie, ponieważ nowy cennik nie oznacza, że każda rozmowa z pracownikiem banku będzie kosztować.
Bank tłumaczy decyzję rozwojem cyfrowych kanałów obsługi. Coraz więcej klientów korzysta z aplikacji oraz asystenta wykorzystującego sztuczną inteligencję. Instytucja chce, aby rutynowe sprawy były załatwiane przede wszystkim w tych kanałach, natomiast konsultanci zajmowali się bardziej skomplikowanymi przypadkami. Nowa opłata dotyczy klientów, którzy mimo możliwości samodzielnego wykonania danej czynności wybiorą obsługę przez pracownika.
Za co można zapłacić 17 zł? Bank podał przykłady
W oficjalnym komunikacie Nest Bank wymienił sytuacje, w których może pojawić się opłata. Należą do nich między innymi pytania o saldo rachunku, historię operacji, aktualne oprocentowanie czy złożenie wniosku o wydanie karty. Jeżeli klient może uzyskać informację lub wykonać czynność samodzielnie w bankowości elektronicznej, ale chce, aby zrobił to konsultant, musi liczyć się z dodatkowym kosztem.
Przykładowo osoba, która zadzwoni wyłącznie po to, aby sprawdzić dostępne saldo, może zostać poinformowana, że taką informację znajdzie w aplikacji. Jeśli mimo tego zdecyduje się na płatną obsługę przez konsultanta, bank będzie mógł naliczyć 17 zł po uzyskaniu jej wyraźnej zgody. Nie oznacza to jednak pobierania pieniędzy za samo połączenie czy automatycznego obciążenia rachunku po odebraniu telefonu.
Nie za każdą rozmowę trzeba płacić. Lista wyjątków jest długa
Wprowadzane zasady przewidują istotne wyjątki. Bezpłatne pozostaną między innymi sprawy dotyczące bezpieczeństwa pieniędzy, zastrzegania kart, blokowania i odblokowywania instrumentów płatniczych oraz zmiany limitów transakcyjnych. Opłata nie będzie również pobierana za zgłoszenie nieautoryzowanej transakcji, złożenie reklamacji, wypowiedzenie umowy ramowej, odwołanie pełnomocnictwa czy realizację praw wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych.
Bank zapowiedział ponadto, że nie będzie naliczał tej opłaty, gdy danej czynności nie da się wykonać samodzielnie w bankowości elektronicznej albo gdy systemy banku są niedostępne z przyczyn leżących po jego stronie. Wyłączona z nowej opłaty jest również obsługa rachunków nastolatków w wieku od 13 do 17 lat. Czynności posiadające odrębny cennik nadal podlegają właściwym dla nich zasadom.
Czy bank może pobrać 17 zł bez ostrzeżenia?
Zgodnie z oficjalną deklaracją Nest Banku nowa opłata nie będzie pobierana automatycznie. Konsultant ma najpierw poinformować klienta o możliwości samodzielnego załatwienia sprawy i wyjaśnić, jak to zrobić. Jeżeli klient nadal będzie chciał skorzystać z płatnej pomocy pracownika, otrzyma informację o koszcie przed wykonaniem czynności. Dopiero jednoznaczna zgoda umożliwi realizację płatnej usługi.
To szczególnie ważne dla osób, które sporadycznie korzystają z bankowości elektronicznej, nie są przyzwyczajone do aplikacji mobilnych lub wolą telefoniczny kontakt z pracownikiem. Przed potwierdzeniem dyspozycji warto upewnić się, czy czynność rzeczywiście wymaga płatnej obsługi oraz czy można ją wykonać bezpłatnie w innym kanale.
Sztuczna inteligencja zamiast konsultanta. Bank zmienia sposób obsługi
Zmiana jest częścią szerszej strategii Nest Banku. Instytucja rozwija N!Asystenta, czyli narzędzie wykorzystujące sztuczną inteligencję, dostępne w bankowości elektronicznej. Według danych przedstawionych przez bank pod koniec września około 70 proc. spraw klientów było już obsługiwanych przez kanały samoobsługowe. Bank zakłada dalszy wzrost wykorzystania takich rozwiązań.
Nowy model może przyspieszyć załatwianie codziennych spraw przez osoby sprawnie poruszające się w aplikacji, ale równocześnie oznacza dodatkową barierę finansową dla części klientów preferujących bezpośrednią obsługę. Nie jest to jednak ogólnopolska opłata narzucona wszystkim bankom. Dotyczy zasad wprowadzanych przez konkretną instytucję.
Co to oznacza dla Ciebie? Tak unikniesz dodatkowej opłaty
Jeśli masz rachunek w Nest Banku, przed wykonaniem rutynowej czynności przez telefon sprawdź, czy możesz załatwić ją samodzielnie w aplikacji lub bankowości internetowej. Warto zapoznać się z nową tabelą opłat obowiązującą od 1 grudnia 2026 roku, dostępną na oficjalnej stronie banku. Szczególnie istotne jest sprawdzenie, czy Twoja sprawa należy do wyjątków, dla których obsługa pozostaje bezpłatna.
W przypadku podejrzenia oszustwa, utraty karty lub nieautoryzowanej transakcji nie należy odkładać kontaktu z bankiem w obawie przed kosztami. Takie zgłoszenia są wyłączone z nowej opłaty. Pamiętaj również, aby kontaktować się z bankiem wyłącznie przez oficjalne kanały i nie przekazywać kodów autoryzacyjnych osobom, które same do Ciebie dzwonią.
Zmiana wejdzie w życie już 1 grudnia. Do tego czasu klienci mogą zapoznać się ze szczegółami nowej taryfy i zdecydować, w jaki sposób chcą obsługiwać swój rachunek.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.