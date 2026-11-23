14 lotów odwołanych na Lotnisku Chopina. Strajk uderzył w Warszawę
Rzecznik Polskich Portów Lotniczych Piotr Rudzki potwierdził, że protesty w Belgii wpłynęły zarówno na odloty, jak i przyloty na warszawskim lotnisku. Według informacji przekazanych PAP, w poniedziałkowym rozkładzie pozostało jedno zaplanowane połączenie LOT-u o godzinie 20:15. Jego ostateczny status wymaga jednak potwierdzenia przez przewoźnika. Utrudnienia dotyczą przede wszystkim dwóch belgijskich portów lotniczych: Brussels Airport w Zaventem oraz Brussels South Charleroi.
14 odwołanych lotów z Warszawy. Pasażerowie muszą zmieniać plany
Poniedziałkowy strajk w Belgii odbił się bezpośrednio na ruchu lotniczym między Polską a Brukselą. W rozkładzie Lotniska Chopina pojawiły się odwołania rejsów obsługiwanych przez Polskie Linie Lotnicze LOT, Brussels Airlines i Ryanair.
Łącznie odwołano 14 połączeń z i do Warszawy. To liczba obejmująca zarówno samoloty, które miały wystartować ze stolicy, jak i maszyny zaplanowane do przylotu z Belgii.
Z wcześniejszych informacji o rozkładzie wynika, że do Warszawy nie przylecą między innymi samoloty LOT-u realizujące rejsy LO232, LO234, LO236 i LO238. Odwołano również połączenie Brussels Airlines SN2555.
Problemy dotyczą także podróżnych rozpoczynających lot w Polsce. Wśród odwołanych połączeń znalazły się rejsy LOT-u LO237 o godzinie 10:25 oraz LO233 o godzinie 16:50. Nie odbędzie się również lot Brussels Airlines SN2556, którego odlot z Warszawy zaplanowano na godzinę 18:05.
Odwołania objęły również połączenia między Warszawą a lotniskiem Charleroi, wykorzystywanym między innymi przez tanie linie lotnicze.
Według informacji przekazanych przez rzecznika PPL, w poniedziałkowym rozkładzie pozostawał jeszcze zaplanowany na godzinę 20:15 lot LOT-u. Nie oznacza to jednak gwarancji jego realizacji. Sytuacja na belgijskich lotniskach pozostaje uzależniona od dostępności kontroli ruchu lotniczego oraz decyzji poszczególnych przewoźników.
Dla pasażerów oznacza to konieczność sprawdzania aktualnego statusu podróży bezpośrednio u linii lotniczej. Sam fakt, że połączenie nadal widnieje w rozkładzie, nie stanowi jeszcze ostatecznego potwierdzenia odlotu.
Lotniska w Belgii wstrzymały operacje. Kontrolerzy dołączyli do strajku
Główną przyczyną zakłóceń jest udział pracowników belgijskiej kontroli ruchu lotniczego w ogólnokrajowej akcji protestacyjnej. Do strajku przyłączyła się część kontrolerów zatrudnionych w przedsiębiorstwie Skeyes, odpowiedzialnym za zapewnianie służb żeglugi powietrznej.
W konsekwencji od godziny 7:00 do 21:00 w poniedziałek 23 listopada wstrzymano regularne operacje lotnicze na największych belgijskich lotniskach. Ograniczenia objęły zarówno starty, jak i lądowania samolotów.
Brussels Airport w Zaventem, główny port lotniczy obsługujący stolicę Belgii, wcześniej uprzedzał pasażerów o konieczności odwołania połączeń w tym przedziale godzinowym. Informowano również, że podróżni powinni otrzymać bezpośrednie wiadomości od przewoźników.
Jeszcze poważniejsza sytuacja wystąpiła na lotnisku Brussels South Charleroi. Tam zdecydowano o anulowaniu wszystkich zaplanowanych na poniedziałek lotów, również tych, które miały odbywać się poza godzinami ograniczeń w kontroli ruchu lotniczego.
Władze lotniska apelowały, aby pasażerowie nie przyjeżdżali do terminala bez wcześniejszego potwierdzenia możliwości odbycia podróży przez linię lotniczą.
Strajk kontrolerów ma szczególne konsekwencje dla funkcjonowania lotnisk. Nawet jeśli pracownicy obsługi naziemnej są gotowi do wykonywania swoich obowiązków, samoloty nie mogą bezpiecznie realizować regularnych operacji bez odpowiedniego zabezpieczenia ruchu w przestrzeni powietrznej.
Dlatego skutki protestu obejmują również zagraniczne lotniska, które nie uczestniczą w akcji. Tak stało się właśnie w Warszawie.
Tysiące osób protestują w Brukseli. To 11. ogólnokrajowy strajk w 2026 roku
Poniedziałkowe zakłócenia w ruchu lotniczym są częścią znacznie większego protestu przeciwko polityce gospodarczej belgijskiego rządu.
23 listopada w Brukseli odbył się 11. ogólnokrajowy strajk w Belgii w 2026 roku. Organizatorami akcji są związki zawodowe sprzeciwiające się planowanym oszczędnościom w przyszłorocznym budżecie państwa.
Tysiące demonstrantów zebrały się przed Dworcem Północnym w Brukseli. Następnie uczestnicy protestu przeszli ulicami miasta, wyrażając sprzeciw wobec działań rządu premiera Barta De Wevera.
Związkowcy alarmują, że proponowane ograniczenia wydatków publicznych mogą negatywnie wpłynąć na sytuację pracowników, emerytów oraz osób korzystających z usług publicznych.
Przedstawiciele organizacji pracowniczych wskazują na rosnące koszty życia oraz trudności z regulowaniem bieżących rachunków. Ich zdaniem kolejne oszczędności mogą dodatkowo obciążyć gospodarstwa domowe, które już teraz odczuwają presję finansową.
Protesty są więc częścią szerszego sporu dotyczącego kierunku reform gospodarczych i społecznych.
Belgijski rząd stoi przed koniecznością ograniczenia deficytu budżetowego. Według przedstawianych prognoz państwo musi znaleźć około 10 mld euro oszczędności w budżecie na 2027 rok.
Zgodnie z prognozami Komisji Europejskiej deficyt belgijskich finansów publicznych w 2026 roku ma wynieść około 5,2 proc. PKB, natomiast zadłużenie publiczne sięgnąć około 110 proc. PKB.
To poziomy znacznie przekraczające wartości referencyjne przewidziane w unijnych zasadach fiskalnych. Rząd argumentuje konieczność zmian potrzebą uporządkowania finansów państwa, podczas gdy związki zawodowe sprzeciwiają się przerzucaniu kosztów reform na obywateli.
Nie tylko samoloty. W Brukseli ograniczono kursowanie metra i autobusów
Skutki strajku odczuwają nie tylko pasażerowie lotnisk. Protest doprowadził również do poważnych utrudnień w komunikacji miejskiej w stolicy Belgii.
W poniedziałkowy poranek kursowały zaledwie 2 z 4 linii brukselskiego metra. Ograniczenia objęły także transport tramwajowy i autobusowy.
Miejski operator STIB/MIVB informował o znacznym zmniejszeniu liczby dostępnych połączeń. Wiele tras obsługiwanych jest według zmienionych rozkładów, a część kursów została całkowicie odwołana.
Problemy występują również poza Brukselą. Regionalni operatorzy transportowi ograniczyli liczbę realizowanych kursów, ponieważ część pracowników uczestniczy w protestach.
Dodatkowym utrudnieniem są zamknięcia ulic związane z przemarszem demonstrantów. Policja wprowadziła ograniczenia ruchu w rejonie trasy manifestacji oraz niektórych ważnych tuneli komunikacyjnych.
Dla podróżnych oznacza to problemy nie tylko z dotarciem na lotnisko, ale również z przemieszczaniem się po mieście.
Osoby, których loty zostaną przełożone na kolejny dzień, powinny uwzględnić możliwość większego obciążenia komunikacji i terminali lotniczych.
Brussels Airport ostrzegł już, że wtorek 24 listopada może być dniem szczególnie dużego natężenia ruchu pasażerskiego. Po poniedziałkowych odwołaniach przewoźnicy będą musieli obsłużyć część osób, które nie mogły odbyć podróży zgodnie z pierwotnym planem.
Belgijski minister zapowiada zmiany. Chodzi o funkcjonowanie lotnisk podczas strajków
Skala poniedziałkowych zakłóceń wywołała również reakcję belgijskiego rządu.
Minister transportu Jean-Luc Crucke zapowiedział propozycję zmian prawnych, które miałyby zapewnić minimalny zakres obsługi lotnisk nawet podczas protestów pracowniczych.
Zdaniem ministra całkowite wstrzymanie operacji lotniczych ma poważne konsekwencje dla tysięcy podróżnych, firm oraz międzynarodowych instytucji działających w Belgii.
Nowe rozwiązania miałyby ograniczyć ryzyko całkowitego paraliżu transportu lotniczego podczas kolejnych strajków.
Na razie jest to jednak zapowiedź zmian, a nie obowiązujące prawo. Nie przedstawiono rozwiązania, które pozwoliłoby natychmiast przywrócić wszystkie anulowane połączenia.
Skutki protestu odczuły również osoby uczestniczące w wydarzeniach organizowanych przez instytucje europejskie.
Według informacji przekazanych przez media na poniedziałkowe spotkanie ministrów państw w Brukseli nie dotarł polski wiceminister rolnictwa Adam Nowak.
Zakłócenia objęły także inne sektory belgijskiej gospodarki, w tym działalność portu w Antwerpii, gdzie protest zapowiedzieli pracownicy związani z transportem morskim.
Odwołany lot z Warszawy. Pasażer może odzyskać pieniądze
Osoby, których podróż została anulowana z powodu strajku, nie tracą automatycznie pieniędzy wydanych na bilet.
W przypadku połączeń objętych unijnymi przepisami zastosowanie ma rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 261/2004, które określa prawa pasażerów lotniczych.
Najważniejsza zasada jest prosta: jeżeli przewoźnik odwołał lot, podróżny powinien otrzymać możliwość wyboru między zwrotem kosztu biletu a zmianą planu podróży na warunkach przewidzianych w przepisach.
Pasażer może zdecydować się na odzyskanie pieniędzy za niewykorzystany bilet. Zwrot powinien nastąpić w terminie 7 dni.
Drugą możliwością jest skorzystanie z alternatywnego połączenia do miejsca docelowego w najwcześniejszym możliwym terminie, na porównywalnych warunkach.
Przepisy przewidują również możliwość wyboru podróży w późniejszym terminie dogodnym dla pasażera, pod warunkiem dostępności miejsc.
W praktyce oznacza to, że osoba planująca poniedziałkowy lot z Warszawy do Brukseli nie musi od razu rezygnować z całej podróży. Może zwrócić się do przewoźnika o zaproponowanie innego połączenia.
Trzeba jednak pamiętać, że duża liczba odwołanych lotów może powodować ograniczoną dostępność wolnych miejsc. Sytuacja będzie zależeć od rozkładu poszczególnych linii oraz możliwości obsługi pasażerów po zakończeniu protestu.
W przypadku biletów obejmujących przesiadkę istotne jest również to, czy wszystkie odcinki podróży zostały zakupione w ramach jednej rezerwacji.
Jeśli podróż miała odbyć się na jednym bilecie, przewoźnik powinien rozpatrywać zmianę planu podróży z uwzględnieniem wskazanego miejsca docelowego, a nie wyłącznie pojedynczego odcinka.
Czy za odwołany lot przysługuje 250 euro odszkodowania?
Wielu pasażerów kojarzy anulowane loty z możliwością uzyskania dodatkowego odszkodowania. Unijne przepisy rzeczywiście przewidują świadczenia wynoszące od 250 do 600 euro, zależnie od długości trasy i okoliczności.
W przypadku połączenia Warszawa–Bruksela podstawowa stawka wynosi 250 euro na pasażera, ponieważ trasa mieści się w kategorii lotów o długości do 1500 kilometrów.
Nie oznacza to jednak, że każda osoba, której odwołano poniedziałkowy lot, automatycznie otrzyma taką kwotę.
Rozporządzenie przewiduje wyjątki dotyczące nadzwyczajnych okoliczności, na które przewoźnik nie ma wpływu.
Strajk kontrolerów ruchu lotniczego niezatrudnionych przez daną linię może zostać uznany za nadzwyczajną okoliczność. W takim przypadku przewoźnik może być zwolniony z obowiązku wypłaty ryczałtowego odszkodowania.
Nie wystarczy jednak samo powołanie się na strajk. Linia lotnicza musi wykazać, że zakłócenie miało bezpośredni związek z odwołaniem konkretnego połączenia i nie można było go uniknąć mimo podjęcia wszelkich racjonalnych działań.
Każdą sprawę należy więc oceniać indywidualnie.
Co szczególnie ważne, brak prawa do dodatkowego odszkodowania nie oznacza utraty innych uprawnień. Zwrot kosztów biletu, możliwość zmiany planu podróży i prawo do odpowiedniej opieki przysługują także wtedy, gdy odwołanie lotu nastąpiło z powodu nadzwyczajnych okoliczności.
Pasażerowie mogą żądać posiłków i noclegu. Obowiązek spoczywa na przewoźniku
Osoby oczekujące na alternatywny lot mogą również korzystać z prawa do opieki zapewnianej przez linię lotniczą.
Jeżeli przewoźnik proponuje podróż dopiero następnego dnia, a pasażer musi oczekiwać na nią poza miejscem zamieszkania, może powstać obowiązek zapewnienia hotelu oraz transportu między lotniskiem a miejscem zakwaterowania.
Przepisy przewidują także zapewnienie posiłków i napojów w ilości odpowiedniej do czasu oczekiwania oraz możliwość kontaktu z bliskimi lub innymi osobami.
Jeśli linia lotnicza nie zapewnia wymaganej pomocy, pasażer może w uzasadnionych okolicznościach ponieść niezbędne wydatki samodzielnie, a następnie wystąpić o ich zwrot.
W takiej sytuacji należy zachować rachunki i faktury. Wydatki powinny być rozsądne i odpowiadać rzeczywistym potrzebom.
Nie oznacza to możliwości dowolnego wyboru najdroższego hotelu czy restauracji na koszt przewoźnika. Zwrot dotyczy uzasadnionych kosztów, które powinny zostać pokryte w ramach obowiązku opieki.
Warto także uważać na propozycje otrzymania vouchera zamiast pieniędzy. Pasażer ma prawo wybrać zwrot należności pieniężnej zgodnie z przepisami i nie musi automatycznie godzić się na bon do wykorzystania przy kolejnej podróży.
Sprawdź status lotu przed wyjazdem na Lotnisko Chopina
Osoby posiadające bilety na połączenia z Warszawy do Belgii powinny przede wszystkim sprawdzić wiadomości otrzymane od przewoźnika.
Informacje o odwołaniu rejsu oraz dostępnych możliwościach zmiany podróży linie lotnicze przekazują zwykle za pomocą poczty elektronicznej, wiadomości SMS lub aplikacji mobilnej.
Warto upewnić się, że w rezerwacji podano aktualne dane kontaktowe. W przypadku zakupu biletu przez pośrednika istotne może być również sprawdzenie informacji w systemie, za którego pomocą dokonano rezerwacji.
Nie należy kierować się wyłącznie pierwotną godziną odlotu. Nawet jeśli lot nie został jeszcze oznaczony jako odwołany, jego status może ulec zmianie.
Szczególną ostrożność powinny zachować osoby, które w Brukseli planowały przesiadkę na kolejne połączenie. Opóźnienie lub odwołanie pierwszego odcinka podróży może wpłynąć na możliwość dotarcia do miejsca docelowego.
Przy osobnych rezerwacjach sytuacja jest bardziej skomplikowana, ponieważ przewoźnik obsługujący pierwszy lot nie zawsze odpowiada za koszty utraty kolejnego, niezależnie zakupionego biletu.
W takiej sytuacji należy sprawdzić również warunki ubezpieczenia podróżnego, jeśli zostało wykupione.
Masz lot do Belgii? Zabezpiecz rezerwację i zgłoś się do przewoźnika
Pasażerowie, których podróż została zakłócona przez strajk, powinni działać przede wszystkim na podstawie oficjalnego komunikatu linii lotniczej.
Pierwszym krokiem jest sprawdzenie statusu rejsu oraz dostępnych możliwości zmiany rezerwacji. Jeżeli lot został odwołany, warto zdecydować, czy celem jest jak najszybsze dotarcie do Belgii, czy odzyskanie pieniędzy.
Jeżeli podróż jest nadal konieczna, należy wystąpić o alternatywne połączenie. Przy rezygnacji z podróży można wybrać zwrot kosztów biletu zgodnie z unijnymi przepisami.
W przypadku dodatkowych wydatków wynikających z oczekiwania na zaproponowany lot warto zachować wszystkie dokumenty. Dotyczy to przede wszystkim rachunków za posiłki, zakwaterowanie i transport, jeżeli przewoźnik był zobowiązany do zapewnienia takiej opieki.
Jeżeli linia lotnicza odmawia uznania roszczenia, pasażer może złożyć reklamację i zwrócić się do właściwego podmiotu zajmującego się prawami pasażerów lotniczych.
Najważniejsze dla podróżnych z Warszawy jest to, że poniedziałkowe odwołania obejmują 14 połączeń, ale skutki strajku mogą być odczuwalne również 24 listopada. Po przywróceniu normalnego ruchu lotniczego przewoźnicy będą musieli ponownie dostosować rozkłady, dostępność samolotów oraz organizację podróży pasażerów, którzy nie odlecieli zgodnie z planem.
Dlatego przed wyjazdem na Lotnisko Chopina lub lotnisko w Belgii należy potwierdzić aktualny status konkretnego połączenia. Samo zakończenie strajku nie jest jeszcze gwarancją, że wszystkie rejsy zostaną natychmiast przywrócone.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.