507 351 osób przyjętych na studia w 2026 roku. Raport MNiSW ujawnia ranking uczelni i najbardziej opłacalne kierunki
W roku akademickim 2026/2027 na 1. rok studiów w polskich uczelniach nadzorowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyjęto dokładnie 507 351 osób. Najnowsze dane pokazują wyraźną dominację Uniwersytetu Warszawskiego pod względem liczby przyjętych kandydatów, a wśród najchętniej wybieranych ścieżek kształcenia niepodzielnie królują psychologia, kierunki medyczne, informatyka oraz zarządzanie.
Statystyki spływające z blisko 350 szkół wyższych wskazują, że na studia 1. stopnia oraz jednolite magisterskie dostało się 386 197 absolwentów, natomiast naukę na stopniu 2. rozpoczęły 121 154 osoby. Zdecydowana większość żaków, bo aż 350 913, wybrała darmowe uczelnie publiczne, gdzie w trybie stacjonarnym uczyć się będzie 278 645 osób. Z kolei sektor niepubliczny przyjął w tegorocznej rekrutacji 156 438 studentów, z czego 48 948 w trybie stacjonarnym dziennym.
Uniwersytet Warszawski liderem przyjęć. Akademia Górniczo-Hutnicza wygrywa w liczbie zgłoszeń
Zestawienie przygotowane przez resort nauki nie pozostawia złudzeń – największym magnesem dla maturzystów pozostają renomowane uniwersytety z największych polskich aglomeracji. Liderem pod względem bezwzględnej liczby przyjętych na 1. rok studentów okazał się Uniwersytet Warszawski, który zasiliło 10 291 nowych osób. Kampusy zlokalizowane w stołecznym Śródmieściu od lat przyciągają kandydatów z całego kraju, oferując doskonałe zaplecze badawcze i bliskość kluczowych rynków pracy.
Na kolejnych miejscach pierwszej dziesiątki uplasowały się odpowiednio: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Wrocławski, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska oraz Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
Ciekawie prezentują się statystyki ogólnej liczby zgłoszeń (aplikacji). Choć Uniwersytet Warszawski obronił tu pozycję lidera, to od razu za nim – na 2. miejscu – znalazła się krakowska Akademia Górniczo-Hutnicza, co dowodzi ogromnego zainteresowania naukami ścisłymi i inżynieryjnymi. W sektorze prywatnym i kościelnym prym wiodą: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet SWPS, Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu, Uniwersytet Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, Akademia WSB oraz Akademia Łazarskiego.
Psychologia, prawo i medycyna. Na jakie zawody stawiają młodzi Polacy?
Tegoroczne wybory kandydatów dobitnie pokazują zmianę pokoleniowych priorytetów i orientację na stabilne, wysokopłatne profesje. Według danych resortu, na psychologię oraz kierunek lekarski przyjęto łącznie po 49 000 osób w ramach studiów 1. stopnia i jednolitych magisterskich. Co istotne, raport MNiSW nie obejmuje uniwersytetów medycznych nadzorowanych przez Ministerstwo Zdrowia, co oznacza, że ogromne zainteresowanie medycyną dotyczy nowych wydziałów lekarskich otwieranych na uniwersytetach ogólnoprofilowych.
Kolejne miejsca w rankingu popularności zajęły: pielęgniarstwo (38 369 przyjętych), prawo (34 971), fizjoterapia (32 707), zarządzanie (30 861) oraz informatyka (23 573). W klasyfikacji najpopularniejszych dyscyplin naukowych pod kątem liczby zgłoszeń wygrały nauki o zarządzaniu i jakości (75 203 zgłoszenia), wyprzedzając nauki medyczne (70 821) oraz ekonomię i finanse (69 356).
Minister Marcin Kulasek zaznaczył, że tak ukierunkowane zainteresowania młodych ludzi to doskonały sygnał dla polskiej gospodarki. Rozwijanie kompetencji inżynierskich, informatycznych czy medycznych odpowiada na kluczowe luki kadrowe w nowoczesnym państwie, gwarantując stały dopływ wysoko wykwalifikowanych specjalistów na rynek pracy.
Gdzie absolwenci najszybciej znajdą zatrudnienie po 2026 roku?
Kierunki widniejące na szczycie ministerialnych zestawień to przepustka do najbardziej chłonnych sektorów gospodarki. Informatycy, analitycy danych oraz absolwenci zarządzania błyskawicznie zasilają międzynarodowe korporacje. Doskonałym przykładem jest warszawski rynek pracy – absolwenci Politechniki i UW masowo trafiają do centrów biznesowych na Woli (w rejonie Ronda Daszyńskiego) oraz do technologicznych gigantów mających swoje siedziby na Mokotowie. Firmy z tych dzielnic często rekrutują studentów już na 2. lub 3. roku nauki, oferując płatne programy stażowe.
O pracę nie muszą martwić się również przedstawiciele zawodów medycznych – lekarze, pielęgniarki i fizjoterapeuci. Ze względu na starzejące się społeczeństwo i braki kadrowe w publicznej ochronie zdrowia, absolwenci tych kierunków mają zagwarantowane zatrudnienie niemal natychmiast po odebraniu dyplomu i prawa wykonywania zawodu. Z kolei absolwenci psychologii coraz częściej znajdują zatrudnienie nie tylko w placówkach klinicznych, ale również w nowoczesnych działach HR i firmach doradczych, wspierając budowanie zdrowej kultury organizacyjnej w dużych przedsiębiorstwach.
Co to oznacza dla Ciebie? Zaplanuj karierę zawodową już od 1. semestru
Samo dostanie się na wymarzony i popularny kierunek (jak informatyka, prawo czy psychologia) to zaledwie początek drogi. Konkurencja na rynku pracy wśród absolwentów tych samych uczelni jest ogromna. Aby po obronie dyplomu wynegocjować atrakcyjne wynagrodzenie i nie martwić się o zatrudnienie, wdróż poniższe 4 zasady już od pierwszych dni na uczelni:
- Aplikuj na płatne staże branżowe: Nie czekaj do obrony pracy licencjackiej. Już na 2. roku studiów przeglądaj oferty praktyk w dużych firmach lub placówkach medycznych. Zdobędziesz cenne doświadczenie, a pracodawca zyska pracownika, którego od podstaw wdroży w kulturę organizacyjną firmy, by zatrzymać go na stałe po uzyskaniu dyplomu.
- Rozwijaj tzw. kompetencje miękkie (soft skills): Na stanowiskach inżynieryjnych, w IT oraz w zarządzaniu sama wiedza techniczna szybko przestaje wystarczać. Angażuj się w koła naukowe, organizuj konferencje i pracuj w grupach projektowych, aby uczyć się skutecznej komunikacji, rozwiązywania konfliktów oraz prezentacji własnych pomysłów.
- Zbuduj profesjonalną sieć kontaktów (networking): Poznawaj wykładowców będących praktykami w swoich dziedzinach, uczestnicz w targach pracy i zakładaj profile w profesjonalnych mediach społecznościowych (np. LinkedIn). Często to właśnie uczelniane kontakty pozwalają na zdobycie pierwszej poważnej pracy w zamkniętych procesach rekrutacyjnych.
- Zdobywaj certyfikaty i uprawnienia poza programem studiów: Sam dyplom ukończenia uniwersytetu to za mało. Jeśli studiujesz zarządzanie lub informatykę, zainwestuj w kursy z obsługi konkretnych języków programowania, analizy danych lub metodyk zarządzania projektami (np. Agile, Scrum). Pracodawcy cenią kandydatów, którzy posiadają twarde, certyfikowane umiejętności rynkowe.
Źródło: forsal
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.