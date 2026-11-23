Przed świętami czeka nas ogromny szturm na sklepy. Dni z zamkniętymi sklepami będzie więcej niż zwykle
Przed Bożym Narodzeniem w sklepach może być wyjątkowo tłoczno. Duże markety i handlowa część galerii zostaną zamknięte na cztery dni z rzędu: od czwartku 24 grudnia do niedzieli 27 grudnia. Na kolejne zwykłe zakupy pojedziemy dopiero w poniedziałek 28 grudnia. Dla klientów oznacza to konieczność wcześniejszego przygotowania sprawunków, a dla sieci — obsłużenia przed świętami zakupów także na dodatkowy dzień przerwy.
Wigilia w czwartek, a potem jeszcze trzy dni bez dużych sklepów
W tym roku łatwo pomylić się przy planowaniu świątecznych zakupów. Kto założy, że po dwóch dniach Bożego Narodzenia od razu uzupełni lodówkę w supermarkecie, może zastać zamknięte drzwi. Do dwóch świątecznych w tym roku dochodzi wolna Wigilia oraz niedziela niehandlowa. Większe sprawunki trzeba będzie zakończyć najpóźniej w środę 23 grudnia, w godzinach pracy wybranego sklepu. Jeśli wielu klientów zostawi je na ten sam dzień, szczególnie na popołudnie po pracy, może to oznaczać długie kolejki przy kasach i trudniejsze znalezienie miejsca na parkingu.
Układ kalendarza jest jednoznaczny: 24 grudnia 2026 r. to czwartek, 25 grudnia przypada w piątek, a 26 grudnia w sobotę. Wigilia będzie już drugi rok z rzędu dniem ustawowo wolnym od pracy. Duże sklepy pozostaną wtedy zamknięte przez cały dzień, więc nie można liczyć na dawny zwyczaj zakupów wigilijnych do godziny 14:00. W piątek i sobotę zakaz handlu będzie związany z Bożym Narodzeniem. W niedzielę 27 grudnia duże placówki również nie otworzą się na zwykłych zasadach, bo ten termin nie znajduje się w kalendarzu niedziel handlowych.
W porównaniu z poprzednim Bożym Narodzeniem przerwa będzie dłuższa o jeden dzień. W 2025 roku po Wigilii oraz dwóch dniach świąt następowała sobota 27 grudnia, kiedy można było wrócić na zakupy do dużych sklepów. W 2026 roku podobną możliwość da dopiero poniedziałek 28 grudnia. Właśnie ten dodatkowy dzień ma znaczenie dla domów, w których po świętach kończy się pieczywo, mleko czy inne codziennie używane produkty. Przy układaniu listy trzeba więc uwzględnić również niedzielne posiłki, a nie tylko samą kolację wigilijną i dwa dni świąt.
Był apel o otwarcie 27 grudnia. Minister odpowiedziała
O jednorazowe dopuszczenie handlu w niedzielę po świętach wystąpiła Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. W apelu z 17 listopada 2026 r. zwróciła się do parlamentarzystów o zmianę przepisów dla tego konkretnego dnia. Organizacja reprezentująca sieci handlowe wskazała na trudności z dostawami, przechowywaniem świeżych produktów oraz ryzyko marnowania żywności. Według POHiD możliwość otwarcia sklepów w niedzielę ułatwiłaby uzupełnienie asortymentu po świętach. Był to postulat branży, który sam w sobie nie zmieniał obowiązującego kalendarza.
19 listopada do sprawy odniosła się Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. W rozmowie z TVP Info, której wypowiedź przytoczyło Polskie Radio 24, powiedziała: „27 grudnia nie będzie niedzielą handlową. Pracownicy handlu zasługują na taki sam odpoczynek jak każdy inny pracownik”. Podkreśliła również, że branża znała układ kalendarza i miała czas na przygotowanie logistyki. Na tej podstawie klienci powinni planować zakupy z uwzględnieniem całej czterodniowej przerwy, zamiast zakładać, że po świętach pojawi się dodatkowa niedziela handlowa.
Największy tłok może przypaść na ostatnie dni przed Wigilią
Dodatkowy dzień zamknięcia marketów może skłonić część klientów do włożenia do koszyka większej liczby produktów niż przy zwykłych świątecznych zakupach. Więcej towarów oznacza z kolei dłuższe kompletowanie sprawunków i potencjalnie dłuższą obsługę przy kasach. Najbardziej odczują to osoby, które połączą zakup prezentów z pełnym zaopatrzeniem spożywczym i wybiorą się po wszystko dopiero 22 lub 23 grudnia. Efektem mogą być kolejki zarówno do kas, jak i przy stoiskach obsługiwanych przez personel. Przy większym tłoku na każdą wizytę trzeba będzie przeznaczyć więcej czasu, zwłaszcza gdy lista obejmuje zakupy w kilku różnych miejscach.
Sieci przygotowują się do bardziej intensywnej obsługi klientów. Lidl zapowiedział WP Finanse, że od 18 do 23 grudnia sklepy mają działać co najmniej do godziny 23:00. Aleksandra Robaszkiewicz, dyrektorka ds. relacji korporacyjnych Lidl Polska, przekazała również, że firma planuje dodatkowe wsparcie sezonowe dla zespołów. Dłuższe godziny dają możliwość rozłożenia wizyt na różne pory, ale dokładny harmonogram trzeba sprawdzić dla konkretnej placówki. Zapowiedź jednej sieci nie oznacza też, że wszystkie pobliskie dyskonty i supermarkety będą zamykane równie późno.
Przed świętami pozostają trzy niedziele handlowe: 6, 13 i 20 grudnia. Te daty potwierdza między innymi Biedronka w swoim kalendarzu dla klientów. To okazja, żeby część zakupów zakończyć wcześniej i zostawić na ostatnie dni krótszą listę. Prezenty, dekoracje, napoje czy produkty z odpowiednio długim terminem przydatności nie muszą czekać do środy przed Wigilią. Rozłożenie sprawunków na kilka wizyt może ograniczyć czas spędzony w największym tłoku, zwłaszcza jeśli trzeba odwiedzić więcej niż jeden sklep.
Co będzie można kupić podczas czterodniowej przerwy?
Zamknięcie dużych sklepów nie oznacza całkowitego zatrzymania sprzedaży. Ustawowe wyjątki pozwalają działać między innymi stacjom paliw i aptekom, a także sklepom, w których osobiście sprzedaje właściciel na zasadach przewidzianych w przepisach. O otwarciu i godzinach pracy takiej placówki trzeba jednak upewnić się osobno. Nie warto zakładać, że mały sklep przy domu będzie czynny tylko dlatego, że działał w poprzednią niedzielę. W okresie świątecznym właściciel również może zdecydować o zamknięciu, a dostępny wybór produktów może być mniejszy niż w dużym markecie.
Jak przygotować zakupy, żeby nie spędzić ostatniego dnia w kolejce?
Przed wyjazdem do sklepu warto sprawdzić, co już jest w szafkach, lodówce i zamrażarce, oraz policzyć, dla ilu osób przygotowujemy posiłki. Lista powinna obejmować okres do niedzieli 27 grudnia, ale uwzględniać też jedzenie, które zostanie po świętach. Dzięki temu łatwiej odróżnić rzeczywiście potrzebne produkty od kupowanych na wszelki wypadek. Przy świeżej żywności szczególnie ważne są terminy na opakowaniach i warunki przechowywania. Większy koszyk nie pomoże, jeśli część zawartości nie będzie nadawała się do wykorzystania wtedy, gdy jej potrzebujemy.
Zakupy z długim terminem przydatności można zakończyć wcześniej, a na 22 i 23 grudnia zostawić tylko wybrane świeże produkty oraz ostatnie uzupełnienia. Jeśli korzystamy z dostawy do domu lub odbioru zamówienia, trzeba sprawdzić dostępny termin realizacji przed świętami. Warto też ustalić godziny pracy sklepu, zanim zaplanujemy późny wieczorny wyjazd. Najważniejsza data do zapamiętania to środa 23 grudnia – ostatni dzień zwykłych zakupów w dużych sklepach przed przerwą trwającą do poniedziałku 28 grudnia. Im mniej sprawunków zostanie na ten dzień, tym łatwiej będzie spokojnie przygotować święta.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.