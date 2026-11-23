Koszyk podstawowych zakupów kosztuje już niemal 100 zł. Ten produkt drożeje najmocniej
Koszyk 14 podstawowych produktów spożywczych kosztuje obecnie średnio 99,44 zł. To o 1,73 zł więcej niż tydzień wcześniej. Najmocniej podrożała czerwona papryka, której kilogram kosztuje już średnio 15,54 zł. Mimo ostatniego wzrostu podstawowe zakupy nadal są jednak nieco tańsze niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
Najnowsze zestawienie przygotowane przez PanParagon dla Business Insider Polska pokazuje, że w trzecim tygodniu listopada ceny popularnych produktów ponownie poszły w górę.
Jeszcze tydzień wcześniej za analizowany koszyk trzeba było zapłacić średnio 97,71 zł. Teraz jest to już 99,44 zł.
Oznacza to wzrost o 1,73 zł w ciągu zaledwie tygodnia.
Koszyk zakupowy coraz bliżej 100 zł
Analiza obejmuje 14 produktów, które regularnie pojawiają się na listach zakupowych Polaków.
Dane pochodzą z anonimowych paragonów rejestrowanych w aplikacji PanParagon. Dzięki temu można obserwować rzeczywiste ceny płacone przez klientów w różnych typach sklepów.
W trzecim tygodniu listopada 2026 roku średni koszt takiego koszyka wyniósł:
99,44 zł.
Tydzień wcześniej było to:
97,71 zł.
Wzrost wyniósł więc około 1,8 proc.
Psychologiczna granica 100 zł jest już bardzo blisko.
Rok temu było jednak drożej
Choć ostatni tydzień przyniósł wyraźny wzrost, porównanie z 2025 rokiem wygląda korzystniej.
W analogicznym okresie ubiegłego roku identyczny koszyk kosztował nieco ponad:
101 zł.
Oznacza to, że mimo ostatniego wzrostu za podstawowe zakupy nadal płacimy mniej niż rok wcześniej.
Trzeba jednak pamiętać, że porównanie dotyczy konkretnego zestawu produktów, a nie całej żywności dostępnej w sklepach.
Ceny poszczególnych artykułów potrafią zmieniać się bardzo różnie.
Papryka czerwona znów drożeje najmocniej
Największy tygodniowy wzrost zanotowała czerwona papryka.
Jej cena wzrosła o:
4,4 proc.
Kilogram kosztuje obecnie średnio:
15,54 zł.
To kolejny tydzień, w którym właśnie papryka znajduje się wśród najmocniej drożejących produktów.
Jeszcze tydzień wcześniej kilogram kosztował średnio 14,88 zł.
W praktyce oznacza to wzrost o około 66 gr na kilogramie w ciągu tygodnia.
Pomidory malinowe też wyraźnie w górę
Drugim mocno drożejącym produktem są pomidory malinowe.
W ciągu tygodnia ich średnia cena wzrosła o:
4 proc.
To pokazuje, że w przypadku części warzyw zaczyna być coraz mocniej widoczny efekt sezonowy.
Jesienią i zimą dostępność krajowych warzyw jest mniejsza, a większą rolę odgrywa import oraz produkcja szklarniowa.
Do ceny produktu dochodzą więc między innymi koszty energii, transportu i przechowywania.
Banany, cukier i kurczak również drożeją
Wzrosty nie ograniczają się jednak do warzyw.
W ciągu tygodnia zdrożały również:
- banany – o 2,8 proc.,
- cukier – o 2,6 proc.,
- pierś z kurczaka – o 2,3 proc.,
- olej rzepakowy – o 0,8 proc.,
- masło – o 0,5 proc.
W przypadku części produktów zmiany są niewielkie, ale przy regularnych zakupach nawet kilkudziesięciogroszowe podwyżki mogą być zauważalne w miesięcznym budżecie.
Szczególnie jeżeli kilka podstawowych produktów drożeje jednocześnie.
Marchew tanieje najmocniej
Nie wszystkie ceny poszły jednak w górę.
Największy spadek ponownie zanotowała marchew.
Jej cena obniżyła się w ciągu tygodnia o:
2,7 proc.
Kilogram kosztuje obecnie średnio:
3,54 zł.
To jeden z najtańszych produktów znajdujących się w analizowanym koszyku.
Ziemniaki i mąka również tańsze
Spadki pojawiły się także w przypadku kilku innych podstawowych artykułów.
W ciągu tygodnia potaniały:
- ziemniaki – o 2 proc.,
- mąka pszenna tortowa – o 1,8 proc.,
- jabłka – o 1,3 proc.,
- brokuły – o 0,5 proc.,
- mleko – o 0,3 proc.
W przypadku bułki kajzerki nie zanotowano natomiast żadnej zmiany.
Jej średnia cena nadal wynosi:
36 gr za sztukę.
Ceny żywności zachowują się inaczej niż ogólna inflacja
Warto przy tym pamiętać, że zmiany cen pojedynczych produktów nie muszą odpowiadać ogólnemu wskaźnikowi inflacji.
Główny Urząd Statystyczny podał, że w październiku 2026 roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych były średnio o:
3,5 proc. wyższe niż rok wcześniej.
W porównaniu z wrześniem ogólny poziom cen spadł natomiast o 0,4 proc.
Jednocześnie ceny żywności i napojów bezalkoholowych były w październiku praktycznie na poziomie sprzed roku.
To pokazuje, że wzrost kosztów życia nie rozkłada się równomiernie.
Niektóre produkty tanieją, inne utrzymują ceny, a jeszcze inne potrafią zdrożeć w ciągu kilku tygodni o kilka lub kilkanaście procent.
Transport nadal mocno wpływa na inflację
W październiku jednym z najważniejszych czynników wpływających na poziom cen pozostawał transport.
W skali roku ceny w tej kategorii były wyraźnie wyższe niż rok wcześniej.
Duże znaczenie miały ceny paliw, które w 2026 roku bardzo mocno reagowały na sytuację na światowym rynku ropy.
Jesienią ponownie uruchomiono mechanizmy mające ograniczać ceny paliw na stacjach.
Spadek cen paliw w ujęciu miesięcznym nie oznacza jednak, że w porównaniu z poprzednim rokiem tankowanie stało się tańsze.
Droższe mieszkanie i energia
W skali roku więcej płacimy również za utrzymanie mieszkania.
Do tej kategorii zaliczane są między innymi:
- energia elektryczna,
- gaz,
- inne paliwa wykorzystywane w gospodarstwach domowych,
- woda,
- część opłat związanych z użytkowaniem mieszkania.
W październiku wzrost cen w tej grupie wynosił kilka procent rok do roku.
Dla domowych budżetów ma to szczególne znaczenie, ponieważ są to wydatki trudne do całkowitego ograniczenia.
Zdrowie, edukacja i usługi też są droższe
Wzrosty dotyczą również usług.
W październiku droższe niż rok wcześniej były między innymi usługi związane ze zdrowiem, edukacją, rekreacją oraz zakwaterowaniem i gastronomią.
To jeden z powodów, dla których odczuwana przez konsumentów inflacja może być inna niż oficjalny wskaźnik.
Jeżeli gospodarstwo domowe dużą część budżetu przeznacza na kategorie, które drożeją szybciej niż średnia, wzrost kosztów życia może być znacznie bardziej odczuwalny.
Dlaczego ceny warzyw tak szybko się zmieniają?
W przypadku świeżych warzyw różnice z tygodnia na tydzień mogą być znacznie większe niż przy produktach suchych lub długo przechowywanych.
Wpływają na to między innymi:
- sezonowość,
- pogoda,
- wielkość zbiorów,
- ceny importu,
- kursy walut,
- koszty energii,
- transport,
- sytuacja na rynkach hurtowych.
Dlatego kilogram papryki może w ciągu kilku tygodni wyraźnie zdrożeć, podczas gdy cena mąki czy pieczywa pozostaje praktycznie bez zmian.
99,44 zł to średnia, a nie cena w każdym sklepie
Wynik analizy nie oznacza, że każdy klient zapłaci dokładnie 99,44 zł.
To wartość średnia wyliczona na podstawie danych z paragonów.
Cena koszyka może różnić się w zależności od:
- miasta,
- sieci handlowej,
- promocji,
- marki produktu,
- wielkości opakowania,
- sklepu osiedlowego lub dyskontu.
W jednej placówce ten sam zestaw może kosztować mniej niż 90 zł, a w innej przekroczyć 100 zł.
Najważniejszy jest więc kierunek zmian, a nie pojedyncza kwota.
Kolejne dane o inflacji już pod koniec listopada
GUS ma przedstawić szybki szacunek inflacji za listopad pod koniec miesiąca.
Dane pokażą, czy obserwowany obecnie wzrost części cen żywności przełożył się również na cały wskaźnik CPI.
Na razie dostępne są pełne dane za październik.
Inflacja wyniosła wtedy 3,5 proc. rok do roku.
Robisz większe zakupy? Te produkty warto teraz porównywać szczególnie uważnie
Najnowsze dane pokazują przede wszystkim, że bardzo różnie zachowują się ceny poszczególnych produktów.
Najbardziej opłaca się więc porównywać artykuły, których ceny są zmienne.
W trzecim tygodniu listopada szczególną uwagę warto zwrócić na:
paprykę, pomidory malinowe, banany, cukier i pierś z kurczaka.
To właśnie te produkty w ciągu tygodnia zdrożały najbardziej.
Z kolei w przypadku marchwi, ziemniaków, mąki czy jabłek kierunek był odwrotny.
Przy większych zakupach warto więc nie tylko sprawdzać całkowitą wartość koszyka, ale także obserwować ceny produktów, które regularnie kupujemy.
Obecny poziom 99,44 zł pokazuje, że koszyk podstawowych artykułów ponownie zbliżył się do granicy 100 zł, choć nadal pozostaje nieco tańszy niż rok wcześniej.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.