300 zł może przepaść. Wniosek do ZUS tylko do 30 listopada
Rodzice i opiekunowie mają już tylko kilka dni na złożenie wniosku o 300 zł z programu „Dobry Start”. Termin upływa 30 listopada 2026 roku. Po tej dacie większość osób straci możliwość otrzymania świadczenia na rok szkolny 2026/2027. Pieniądze przysługują bez względu na dochód rodziny.
Chodzi o jednorazowe świadczenie na wyprawkę szkolną. ZUS wypłaca 300 zł na każde uprawnione dziecko uczące się w szkole.
Wnioski można składać od 1 lipca, ale osoby, które do tej pory tego nie zrobiły, powinny pamiętać o końcowym terminie.
30 listopada to ostatni dzień na wysłanie wniosku.
300 zł na każde dziecko uczące się w szkole
Program „Dobry Start” ma pomóc w pokryciu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego.
Świadczenie wynosi 300 zł jednorazowo na dziecko.
Nie ma przy tym znaczenia wysokość dochodów rodziny ani sytuacja zawodowa rodziców.
Pieniądze można przeznaczyć między innymi na:
- podręczniki,
- zeszyty,
- przybory szkolne,
- plecak,
- sprzęt potrzebny do nauki,
- inne wyposażenie związane z edukacją.
ZUS nie wymaga przedstawiania paragonów ani rozliczania później tego, na co dokładnie wydano świadczenie.
Kto może otrzymać 300 zł?
Podstawowa zasada jest prosta.
Świadczenie przysługuje na dziecko uczące się w szkole:
- do ukończenia 20. roku życia,
- do ukończenia 24. roku życia, jeżeli uczeń ma orzeczoną niepełnosprawność.
Wiek jest przy tym liczony rocznikowo.
Oznacza to, że w określonych przypadkach ze świadczenia mogą skorzystać również uczniowie ostatnich klas liceów, techników czy szkół policealnych.
Najważniejszym warunkiem jest kontynuowanie nauki w placówce objętej programem.
Przedszkolaki i studenci nie dostaną 300 zł
Program nie obejmuje wszystkich dzieci i młodych osób uczących się.
Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola.
Nie obejmuje również dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne, czyli tak zwaną zerówkę.
300 zł nie przysługuje także studentom.
Sam fakt kontynuowania nauki po szkole średniej nie wystarczy więc do otrzymania pieniędzy.
Wniosek tylko przez internet
Wniosku o „Dobry Start” nie można złożyć w zwykłej papierowej formie w placówce ZUS.
Dokument trzeba wysłać elektronicznie.
Do wyboru są cztery podstawowe możliwości:
- aplikacja mZUS,
- portal eZUS,
- bankowość elektroniczna,
- portal Emp@tia.
Osoby, które mają dostęp do bankowości internetowej, mogą więc często złożyć wniosek bez konieczności zakładania dodatkowego konta.
Co trzeba przygotować?
Do wypełnienia wniosku potrzebne są przede wszystkim dane rodzica lub opiekuna oraz dziecka.
Trzeba podać między innymi:
- numer PESEL dziecka,
- nazwę szkoły,
- adres szkoły,
- numer rachunku bankowego,
- dane kontaktowe.
ZUS zwraca uwagę, żeby przed wysłaniem dokumentu dokładnie sprawdzić poprawność wpisanych informacji.
Błędny PESEL, niewłaściwa szkoła albo nieaktualny rachunek bankowy mogą wydłużyć obsługę wniosku.
Pieniądze tylko na konto
Świadczenie „Dobry Start” jest wypłacane bezgotówkowo.
ZUS przekazuje pieniądze na rachunek bankowy wskazany we wniosku.
Nie ma możliwości odebrania świadczenia w gotówce w placówce ZUS.
Dlatego wpisanie właściwego numeru konta ma szczególne znaczenie.
Kiedy ZUS wypłaci 300 zł?
Termin wypłaty zależy od tego, kiedy został złożony wniosek.
Osoby, które wysłały dokumenty w lipcu lub sierpniu, miały zagwarantowaną wypłatę najpóźniej do 30 września.
W przypadku wniosków składanych:
- we wrześniu,
- w październiku,
- w listopadzie,
ZUS ma zasadniczo do dwóch miesięcy na rozpatrzenie wniosku i wypłatę świadczenia.
Oznacza to, że osoba składająca dokument pod koniec listopada nie musi otrzymać pieniędzy jeszcze w listopadzie czy grudniu.
Najważniejsze jest jednak wysłanie wniosku przed upływem terminu.
30 listopada jest kluczową datą
To najważniejsza informacja dla osób, które do tej pory nie złożyły wniosku.
Wnioski dotyczące roku szkolnego 2026/2027 można składać tylko do 30 listopada 2026 roku.
Po tym terminie możliwość ubiegania się o pieniądze zasadniczo wygasa.
Nie wystarczy więc spełniać wszystkie warunki programu.
Jeżeli uprawniona osoba nie wyśle wniosku w terminie, ZUS nie wypłaci świadczenia tylko dlatego, że dziecko chodzi do szkoły.
Jest jeden ważny wyjątek
ZUS przewiduje wyjątek od zasady 30 listopada.
Po tej dacie będzie można złożyć wniosek w szczególnej sytuacji związanej z niepełnosprawnością ucznia.
Dotyczy to przypadku, gdy dziecko powyżej 20. roku życia otrzyma orzeczenie o niepełnosprawności dopiero po 30 listopada.
W takiej sytuacji możliwe jest złożenie wniosku również po zakończeniu standardowego terminu.
Dla pozostałych osób 30 listopada pozostaje datą graniczną.
Kto może złożyć wniosek?
Najczęściej wniosek składa matka albo ojciec dziecka.
Prawo do złożenia dokumentu mogą mieć jednak także inne osoby.
W zależności od sytuacji mogą to być między innymi:
- opiekun prawny,
- opiekun faktyczny,
- osoba sprawująca pieczę zastępczą,
- osoba prowadząca rodzinny dom dziecka,
- w niektórych przypadkach pełnoletni uczeń.
Szczególne zasady dotyczą również dzieci przebywających w pieczy zastępczej.
Po 150 zł dla każdego z rodziców
Inaczej wygląda sytuacja przy opiece naprzemiennej.
Jeżeli zgodnie z orzeczeniem sądu dziecko pozostaje pod opieką naprzemienną obojga rodziców w porównywalnych i powtarzających się okresach, świadczenie może zostać podzielone.
Wtedy każdy z rodziców może otrzymać:
150 zł.
Łączna kwota nadal wynosi więc 300 zł na jedno dziecko.
ZUS może poprosić o uzupełnienie wniosku
Po wysłaniu dokumentu warto sprawdzać konto w eZUS.
To właśnie tam trafiają informacje dotyczące obsługi świadczenia.
Jeżeli we wniosku znajdzie się błąd albo zabraknie potrzebnego dokumentu, ZUS może wysłać wezwanie do jego poprawienia lub uzupełnienia.
Brak reakcji może skutkować nierozpatrzeniem wniosku.
Dlatego samo kliknięcie „wyślij” nie zawsze kończy całą procedurę.
Sprawdź status po wysłaniu wniosku
Wszystkie najważniejsze informacje o sprawie można znaleźć w eZUS.
Dotyczy to również osób, które wysłały wniosek przez:
- bankowość elektroniczną,
- portal Emp@tia.
W eZUS można zobaczyć między innymi status wniosku, korespondencję z Zakładem oraz informację o przyznaniu świadczenia.
Cudzoziemców obowiązują dodatkowe zasady
Od 2026 roku część cudzoziemców musi spełniać dodatkowe warunki.
Dotyczy to między innymi niektórych obywateli państw spoza UE, EFTA i Wielkiej Brytanii oraz obywateli Ukrainy ze statusem UKR.
W ich przypadku znaczenie może mieć między innymi aktywność zawodowa w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku oraz dokumenty potwierdzające legalny pobyt.
Przewidziane są jednak wyjątki, między innymi w określonych sytuacjach związanych z niepełnosprawnością dziecka lub jego polskim obywatelstwem.
Nie czekaj do ostatnich godzin 30 listopada
Jeżeli dziecko spełnia warunki programu, a wniosek nie został jeszcze wysłany, najlepiej zrobić to przed ostatnim dniem.
Warto wcześniej przygotować:
PESEL dziecka, dane szkoły oraz numer rachunku bankowego.
Następnie trzeba wybrać jedną z elektronicznych metod składania dokumentu i po jego wysłaniu sprawdzić, czy wniosek został prawidłowo przyjęty.
W przypadku problemu technicznego pozostawienie wszystkiego na ostatnie godziny 30 listopada może być ryzykowne.
Masz dziecko w szkole? Sprawdź te 4 rzeczy przed 30 listopada
Najpierw upewnij się, że dziecko chodzi do szkoły i spełnia kryterium wieku.
Następnie sprawdź, czy wniosek za rok szkolny 2026/2027 nie został już wcześniej złożony przez drugiego rodzica.
Przygotuj poprawne dane szkoły i rachunku bankowego.
Na końcu wyślij wniosek przez mZUS, eZUS, bankowość elektroniczną albo Emp@tię.
Po 30 listopada dla większości rodzin będzie już za późno.
Świadczenie nie jest przyznawane automatycznie tylko dlatego, że rodzina spełnia warunki programu. Konieczne jest prawidłowe i terminowe złożenie wniosku.
Dla osoby, która jeszcze tego nie zrobiła, najważniejsza jest więc obecnie jedna data: 30 listopada 2026 roku.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.