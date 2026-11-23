Black Friday 2026 coraz bliżej. Oszuści tworzą fałszywe sklepy i reklamy
Black Friday 2026 przypada w piątek 27 listopada, ale promocje w wielu sklepach już trwają. PKO Bank Polski ostrzega, że wraz z sezonem wyprzedaży rośnie również aktywność oszustów. Fałszywe sklepy mogą wyglądać niemal identycznie jak prawdziwe, a ich celem jest nie tylko wyłudzenie pieniędzy, ale również danych karty czy dostępu do bankowości.
Schemat często wygląda niewinnie. Użytkownik widzi reklamę w mediach społecznościowych albo w wyszukiwarce. Jest znane logo, atrakcyjny produkt, ogromny rabat i komunikat, że zostało tylko kilka sztuk.
Potem pojawia się presja czasu.
„Promocja kończy się za 5 minut”, „ostatnie sztuki”, „likwidacja sklepu” albo „wyprzedaż magazynu”.
To właśnie w takim momencie warto zatrzymać się przed kliknięciem „kup teraz”.
Black Friday 2026 już 27 listopada
W 2026 roku Black Friday przypada 27 listopada.
To piątek następujący po amerykańskim Święcie Dziękczynienia.
W praktyce jednak promocje nie ograniczają się już do jednego dnia.
Wiele sklepów organizuje:
- Black Week,
- Black Weekend,
- wcześniejsze promocje listopadowe,
- Cyber Monday.
W 2026 roku Cyber Monday przypada 30 listopada.
Dla klientów oznacza to więcej okazji, ale też więcej reklam, wiadomości i ofert, które mogą zostać wykorzystane przez cyberprzestępców.
PKO BP ostrzega przed fałszywymi sklepami
PKO Bank Polski opublikował przed tegorocznym Black Week ostrzeżenie dotyczące fałszywych sklepów internetowych.
Bank zwraca uwagę, że oszuści coraz częściej przygotowują strony wyglądające jak profesjonalne serwisy zakupowe.
Mogą kopiować:
- nazwę znanej marki,
- logo,
- zdjęcia produktów,
- opisy,
- układ strony,
- formularz płatności.
Fałszywa witryna może więc na pierwszy rzut oka nie różnić się znacząco od prawdziwego sklepu.
Zaczyna się od reklamy w mediach społecznościowych
Jednym z najczęstszych sposobów dotarcia do potencjalnej ofiary jest reklama.
Może pojawić się na Facebooku, Instagramie, w innych mediach społecznościowych albo w wynikach wyszukiwania.
Ważne jest jedno: sam fakt, że reklama jest sponsorowana, nie oznacza, że sprzedawca został zweryfikowany jako uczciwy.
PKO BP podkreśla, że określenie „sponsorowane” informuje przede wszystkim o tym, że ktoś zapłacił za wyświetlanie reklamy.
Oszuści również mogą kupować reklamy.
Cena znacznie niższa niż wszędzie indziej? To sygnał ostrzegawczy
Jednym z najprostszych sposobów rozpoznania podejrzanej oferty jest porównanie ceny.
Jeżeli produkt kosztuje:
- w jednym sklepie 2000 zł,
- w drugim 1950 zł,
- w trzecim 2100 zł,
a nagle pojawia się reklama oferująca ten sam produkt za 700 zł, warto sprawdzić ją szczególnie dokładnie.
Nie każda duża przecena oznacza oczywiście oszustwo.
Jednak CERT Polska zwraca uwagę, że bardzo niska cena jest jednym z podstawowych mechanizmów wykorzystywanych przez fałszywe sklepy.
Oszust nie musi martwić się kosztami towaru, magazynu czy wysyłki, ponieważ nie zamierza niczego dostarczyć.
„Zostały 2 sztuki”. „Promocja kończy się za 5 minut”
Drugim często stosowanym mechanizmem jest presja.
Na stronie może pojawić się licznik odmierzający czas do zakończenia promocji.
Obok produktu może widnieć komunikat:
„zostały tylko 2 sztuki”.
Czasami dochodzą do tego informacje o rzekomej likwidacji sklepu albo wielkiej wyprzedaży magazynu.
Cel jest prosty.
Klient ma podjąć decyzję natychmiast i nie mieć czasu na sprawdzenie sklepu.
CERT Polska wskazuje, że takie mechanizmy powinny być traktowane jako sygnał ostrzegawczy, szczególnie gdy jednocześnie cena jest zdecydowanie niższa niż u konkurencji.
Fałszywy sklep może wyglądać profesjonalnie
To jedna z największych pułapek.
Strona oszustów nie musi wyglądać amatorsko.
Może mieć:
- profesjonalną szatę graficzną,
- zdjęcia produktów,
- koszyk,
- wyszukiwarkę,
- regulamin,
- formularz zamówienia,
- logo operatorów płatności,
- opinie klientów.
CERT Polska zwraca uwagę, że przygotowanie takiej witryny jest obecnie stosunkowo proste.
Zdjęcia i opisy mogą zostać skopiowane z prawdziwego sklepu.
Podobnie jest ze znakami typu „bezpieczne zakupy”, „sprawdzony sklep” czy logotypami banków i operatorów płatności.
Sama obecność takich symboli niczego nie gwarantuje.
Sama kłódka przy adresie również nie wystarczy
Przez lata jednym z podstawowych zaleceń było sprawdzanie, czy przy adresie strony znajduje się symbol kłódki.
Dzisiaj nie jest to wystarczające.
Kłódka oznacza przede wszystkim, że połączenie pomiędzy użytkownikiem i stroną jest szyfrowane.
Nie oznacza natomiast, że właściciel witryny jest uczciwy.
Fałszywe sklepy również mogą korzystać z szyfrowanego połączenia.
Dlatego znacznie ważniejsze jest dokładne sprawdzenie adresu strony.
Jedna litera może robić ogromną różnicę
Oszuści często rejestrują adresy bardzo podobne do domen znanych sklepów.
Różnica może polegać na:
- jednej zmienionej literze,
- dodatkowym myślniku,
- dopisku „promo”,
- dopisku „outlet”,
- innym zakończeniu domeny.
Na małym ekranie telefonu łatwo taką różnicę przeoczyć.
Jeżeli reklama dotyczy znanej marki, PKO BP zaleca prostą zasadę:
nie przechodź do sklepu przez reklamę, tylko samodzielnie wpisz jego oficjalny adres albo otwórz oficjalną aplikację.
Następnie wyszukaj ten sam produkt i sprawdź, czy promocja rzeczywiście istnieje.
Sprawdź dane firmy
Podejrzana powinna być również sytuacja, w której nie można ustalić, kto właściwie prowadzi sklep.
Przed zapłatą warto znaleźć informacje takie jak:
- pełna nazwa firmy,
- adres,
- NIP,
- dane kontaktowe,
- zasady reklamacji,
- zasady zwrotu.
Brak takich informacji powinien zwiększyć ostrożność.
Jeżeli sklep podaje dane przedsiębiorcy, można dodatkowo sprawdzić, czy rzeczywiście istnieje.
Opinie też można podrobić
Duża liczba pięciogwiazdkowych opinii na stronie sklepu nie powinna być jedyną podstawą decyzji.
Właściciel witryny sam decyduje, jakie komentarze zostaną na niej wyświetlone.
Oszust może więc stworzyć fikcyjne recenzje.
Lepiej szukać opinii w kilku niezależnych miejscach.
Można również wpisać w wyszukiwarce:
nazwę sklepu + „opinie”
albo
nazwę sklepu + „oszustwo”.
Niepokojący może być zarówno duży napływ negatywnych opinii, jak i całkowity brak informacji o sklepie, który rzekomo działa od wielu lat.
Uważaj również podczas płatności
Nawet jeśli strona wygląda wiarygodnie, warto dokładnie przeczytać komunikat wyświetlany podczas zatwierdzania transakcji.
Sprawdź:
- kwotę,
- nazwę odbiorcy,
- rodzaj operacji,
- opis autoryzacji.
Nie zatwierdzaj automatycznie każdej operacji tylko dlatego, że właśnie robisz zakupy.
Oszuści mogą próbować nakłonić użytkownika nie tylko do zapłaty za fikcyjny produkt, ale także do zatwierdzenia innej operacji bankowej.
Jeżeli aplikacja banku pokazuje coś innego niż zwykła płatność za zakupy, transakcję należy przerwać.
Sklep nie potrzebuje loginu do banku
Podczas zakupów należy podawać wyłącznie dane, które są rzeczywiście potrzebne do realizacji zamówienia.
Sklep internetowy może potrzebować na przykład:
- imienia i nazwiska,
- adresu dostawy,
- adresu e-mail,
- numeru telefonu.
Nie ma natomiast powodu, aby zwykły sklep żądał:
- loginu do bankowości elektronicznej,
- hasła do banku,
- kodu autoryzacyjnego przekazanego poza właściwą stroną płatności.
Podejrzane powinno być również żądanie danych, które nie mają żadnego związku z zakupem.
Płatność za pobraniem nie daje pełnej gwarancji
Część kupujących uważa, że najbezpieczniejszą metodą jest płatność przy odbiorze.
Rzeczywiście chroni ona przed jednym scenariuszem: zapłatą za paczkę, która nigdy nie zostanie wysłana.
Nie gwarantuje jednak, że w przesyłce znajdzie się właściwy produkt.
CERT Polska zwraca uwagę, że oszust może wysłać bezwartościowy przedmiot albo tani zamiennik.
Kurier zwykle nie pozwala otworzyć przesyłki przed uregulowaniem należności.
Dlatego sama możliwość zapłaty przy odbiorze nie jest dowodem wiarygodności sklepu.
Płatność kartą może dawać możliwość chargebacku
W przypadku płatności kartą istnieje możliwość skorzystania z procedury chargeback, jeżeli spełnione są wymagane warunki.
Może mieć to znaczenie np. wtedy, gdy zamówiony towar w ogóle nie dotrze.
Z drugiej strony wpisanie danych karty na fałszywej stronie może spowodować ich przejęcie.
Dlatego po zorientowaniu się, że dane karty mogły trafić do oszustów, trzeba reagować szybko.
Oszuści mogą uderzyć również po zakupie
Black Friday zwiększa również skuteczność oszustw związanych z przesyłkami.
W tym okresie wiele osób czeka jednocześnie na kilka paczek.
SMS o treści:
„Nie udało się dostarczyć przesyłki. Dopłać 1,49 zł”
może więc wydawać się wiarygodny.
Link może jednak prowadzić do fałszywej strony operatora przesyłek albo podrobionej bramki płatności.
Dlatego status zamówienia najlepiej sprawdzać bezpośrednio w aplikacji sklepu lub firmy kurierskiej.
Co zrobić, jeśli zapłaciłeś w fałszywym sklepie?
Najważniejszy jest czas.
Jeżeli podejrzewasz, że sklep był fałszywy, jak najszybciej skontaktuj się ze swoim bankiem lub dostawcą płatności.
Wyjaśnij sytuację i zapytaj o możliwość:
- zablokowania karty,
- zastrzeżenia karty,
- złożenia reklamacji,
- uruchomienia procedury chargeback, jeśli jest dostępna.
Jeżeli dane karty zostały podane na podejrzanej stronie, nie warto czekać na pojawienie się pierwszej nieautoryzowanej transakcji.
Zachowaj wszystkie dowody
Nie usuwaj od razu wiadomości ani potwierdzeń.
Przydatne mogą być:
- zrzuty ekranu sklepu,
- adres strony,
- potwierdzenie płatności,
- potwierdzenie zamówienia,
- e-maile od sprzedawcy,
- SMS-y,
- historia rozmów.
Materiały mogą być potrzebne podczas reklamacji w banku albo zgłaszania sprawy Policji.
Fałszywy sklep można zgłosić do CERT Polska
Podejrzaną stronę można zgłosić do CERT Polska.
Zespół przyjmuje zgłoszenia dotyczące między innymi fałszywych sklepów i stron podszywających się pod znane firmy.
Podejrzane SMS-y można z kolei przekazywać na numer 8080.
CERT Polska podkreśla jednak, że nie jest organem ścigania.
Jeżeli doszło już do utraty pieniędzy, poza kontaktem z bankiem warto zawiadomić Policję lub Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości.
Kupujesz podczas Black Friday? Sprawdź sklep w 2 minuty
Przed kliknięciem „zapłać” warto wykonać prostą kontrolę.
Najpierw porównaj cenę produktu w kilku sklepach.
Potem sprawdź dokładnie domenę.
Znajdź dane firmy i zasady zwrotów.
Wyszukaj opinie poza stroną sprzedawcy.
Jeżeli do sklepu trafiłeś przez reklamę znanej marki, zamknij ją i otwórz oficjalną stronę samodzielnie.
Na koniec przeczytaj komunikat w aplikacji bankowej przed zatwierdzeniem płatności.
Jeżeli oferta próbuje zmusić Cię do natychmiastowej decyzji, to właśnie wtedy warto poświęcić kilka dodatkowych minut na jej sprawdzenie.
Black Friday może oznaczać realne obniżki, ale duży rabat, profesjonalna strona, kłódka w przeglądarce czy sponsorowana reklama nie są gwarancją, że sklep jest prawdziwy.
Najprostsza zasada pozostaje więc aktualna: zanim zapłacisz, sprawdź nie tylko cenę produktu, ale również sprzedawcę.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.