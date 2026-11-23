Nie musisz być żołnierzem, żeby dostać wezwanie do prac na rzecz obrony. Przepisy obejmują nawet 16-latków
Mogłeś nigdy nie służyć w wojsku, a mimo to dostać urzędowe wezwanie do wykonania prac potrzebnych do obrony państwa. Przepisy obejmują również osoby, które ukończyły 16 lat i mogą być stosowane w czasie pokoju. Nie jest to powołanie do armii, ale konkretny obowiązek, którego nie należy ignorować – ustawa określa, kto może zostać wezwany, kto jest zwolniony i jakie pieniądze przysługują za wykonaną pracę. Wyjaśniamy.
Wezwanie może dostać także ktoś, kto nie ma wojskowego przeszkolenia
Urzędowa nazwa tego obowiązku to „świadczenia osobiste”. Nie chodzi o zasiłek ani inne pieniądze wypłacane przez państwo, lecz o osobiste wykonanie wyznaczonych prac. Mogą one służyć przygotowaniu obrony, zwalczaniu klęsk żywiołowych, usuwaniu ich skutków albo działaniom w sytuacji kryzysowej. Taki obowiązek nie ogranicza się więc do momentu wybuchu wojny. Może dotyczyć także pomocy potrzebnej w związku z ćwiczeniami wojskowymi lub przygotowaniem państwa do reagowania na zagrożenia.
Podstawą jest art. 618 ustawy o obronie Ojczyzny. Pozwala on nakładać obowiązek na obywateli polskich, którzy ukończyli 16 lat i nie przekroczyli 60 lat życia, z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń. Przepis nie zawęża tej grupy do mężczyzn, żołnierzy rezerwy czy osób po szkoleniu. To właśnie dlatego wezwanie może dotyczyć również cywila, którego codzienne życie nie jest związane z wojskiem. O objęciu obowiązkiem nie przesądza jednak sam wiek: potrzebna jest odpowiednia procedura i uwzględnienie sytuacji danej osoby.
Wiek 16 lat zapisany w tej regulacji nie oznacza powoływania nastolatków do służby wojskowej. Wezwanie do wykonania określonych prac i powołanie do armii to różne sprawy. Otrzymanie pisma dotyczącego świadczeń osobistych samo w sobie nie nadaje statusu żołnierza. Dlatego rodzic, do którego trafi informacja o takim obowiązku dotyczącym dziecka, powinien przede wszystkim ustalić, czego dokładnie dotyczy dokument, jakie zadanie wskazano oraz w jakim miejscu i terminie miałoby zostać wykonane.
Jakie prace można wyznaczyć?
Ustawa mówi o pracach doraźnych, czyli wykonywanych na określoną potrzebę. Wprost wymienia między innymi doręczanie dokumentów powołania do wojska oraz wezwań do wykonania świadczeń. Osoba, której powierzono to zadanie, pełni funkcję kuriera. Może więc pomagać w dostarczeniu dokumentów osobom, które mają się stawić w określonym miejscu. Obowiązek może również wiązać się z dostarczeniem i obsługą rzeczy udostępnionych na potrzeby obrony. Dokładny rodzaj i zakres prac powinny wynikać z dokumentów dotyczących konkretnej sprawy.
Może pojawić się także obowiązek użycia posiadanych prostych narzędzi, a w przypadku kuriera również własnego środka transportu. Nie oznacza to, że każdy wezwany musi samodzielnie kupić wyposażenie albo oddać samochód na dowolnych warunkach. Trzeba sprawdzić treść nałożonego obowiązku. Rozporządzenie dotyczące świadczeń osobistych wymaga wskazania między innymi rodzaju prac, ich czasu i miejsca oraz informacji o potrzebnych narzędziach. Z dokumentu powinno być wiadomo, co dana osoba ma zrobić i na rzecz jakiej jednostki.
Kto jest zwolniony? Ważne są zdrowie i obowiązki opiekuńcze
Obowiązkowi nie podlegają kobiety w ciąży i przez sześć miesięcy po porodzie. Wyłączenie obejmuje również osoby opiekujące się dziećmi do lat 8, jeżeli nie można powierzyć tej opieki komuś innemu. Nie jest więc tak, że każdy rodzic małego dziecka musi bez względu na warunki rodzinne zostawić je i stawić się do pracy na wezwanie. Trzeba jednak wykazać swoją sytuację przed właściwym urzędem. Samo założenie, że urzędnicy wiedzą o wszystkich obowiązkach domowych, może nie wystarczyć.
Ustawa przewiduje też wyłączenie dla opiekunów wspólnie z nimi mieszkających dzieci od lat 8 do 16, a także określonych osób wymagających opieki, w tym obłożnie chorych. Również tutaj istotny jest warunek, że opieki nie można przekazać innej osobie. Osobno chronione są osoby z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności oraz osoby z określonymi w ustawie orzeczeniami o niezdolności do pracy, między innymi całkowitej niezdolności do pracy. Nie każda dolegliwość jest automatycznym zwolnieniem; znaczenie ma właściwa podstawa i dokumenty, które ją potwierdzają.
Katalog wyłączeń obejmuje również grupy pełniące określone funkcje publiczne lub służbowe. Są w nim między innymi parlamentarzyści i osoby wybrane do organów samorządu na czas sprawowania mandatu, sędziowie, prokuratorzy oraz funkcjonariusze wymienionych służb, w tym Policji i Państwowej Straży Pożarnej. Przewidziano też wyłączenia związane ze służbą wojskową i zastępczą oraz określonym zatrudnieniem w ochronie zdrowia, opiece społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zwolnienie trzeba potwierdzić dokumentami przedstawionymi wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta.
Na jak długo można zostać wezwanym?
W omawianym trybie pokojowym wykonywanie świadczenia osobistego nie może co do zasady przekroczyć 12 godzin jednorazowo. Dłuższy limit, do 48 godzin, dotyczy kurierów oraz osób dostarczających i obsługujących rzeczy udostępnione w ramach świadczeń rzeczowych. Obowiązek wykonania świadczenia osobistego można nałożyć najwyżej trzy razy w roku. To ważna informacja dla pracownika, przedsiębiorcy czy rodzica: przepis opisuje czasowo ograniczone zadania, a nie stałe skierowanie do nowej pracy.
Do tego czasu wlicza się także przejazd do miejsca wykonywania prac i powrót do wskazanego w ustawie miejsca pobytu, ale nie więcej niż łącznie dwie godziny. Przy zadaniach trwających ponad 12 godzin uwzględnia się również czas wypoczynku, do ośmiu godzin. Nie należy więc odczytywać limitu 48 godzin jako polecenia nieprzerwanej pracy przez dwie doby. Te zasady dotyczą świadczeń w czasie pokoju; po ogłoszeniu mobilizacji i podczas wojny ustawa przewiduje odrębny tryb.
Kto wysyła wezwanie i ile czasu jest na odwołanie?
Obowiązek nakłada wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek uprawnionej instytucji, na przykład szefa wojskowego centrum rekrutacji. Przy decyzji nakazującej wykonanie konkretnego świadczenia ustawa przewiduje pisemne doręczenie z uzasadnieniem na 14 dni przed terminem stawienia się. Od takiej decyzji można odwołać się do wojewody w ciągu siedmiu dni od doręczenia. Samo odwołanie nie oznacza jednak, że wolno pominąć wskazany termin: decyzja ma być wykonywana w terminie w niej określonym, mimo trwającego postępowania odwoławczego.
Inaczej wygląda dokument wyznaczający osobę do świadczeń planowanych na przyszłość, także na wypadek mobilizacji lub wojny. Na odwołanie od takiej decyzji są 14 dni. Osobę wcześniej wyznaczoną ostateczną decyzją można później wezwać do faktycznego wykonania zadania, również do natychmiastowego stawienia się. Od tego wezwania ustawa nie przewiduje odwołania. Dlatego po otrzymaniu pisma trzeba przeczytać nie tylko nagłówek, ale też opis obowiązku i pouczenie. Pismo dotyczące przyszłego przydzielenia zadania nie zawsze oznacza, że tego samego dnia trzeba rozpocząć pracę.
Przysługuje zapłata, a pracodawca musi zwolnić z pracy
Za wykonane świadczenie przysługuje zapłata liczona za godziny, według stawki powiązanej z płacą minimalną obowiązującą w grudniu poprzedniego roku. Jeżeli pracownik wykonuje zadanie w swoim czasie pracy i pracodawca nie wypłaci mu wynagrodzenia za tę nieobecność, zamiast podstawowej stawki przysługuje należność odpowiadająca utraconemu wynagrodzeniu. Potrzebne jest zaświadczenie od pracodawcy. Przepisy określają również rozliczenie sytuacji, w której świadczenie wykonuje się podczas urlopu wypoczynkowego. Warto więc od razu ustalić, jakie dokumenty będą potrzebne do wypłaty pieniędzy.
Pracodawca ma obowiązek zwolnić pracownika z wykonywania pracy na czas niezbędny do realizacji świadczenia. Koszty przejazdu do miejsca wykonania zadania i powrotu ponosi jednostka, na rzecz której pracę wykonano. Gdy samo wykonywanie świadczenia trwa dłużej niż osiem godzin, bez wliczania dojazdu, przysługuje także wyżywienie albo odpowiednia należność na ten cel. Osoba wezwana powinna zachować dokumenty dotyczące zadania i uzyskać potwierdzenie jego wykonania, żeby móc rozliczyć czas, przejazd i ewentualne utracone wynagrodzenie.
Wezwania nie należy ignorować. Jak zareagować po otrzymaniu pisma?
Ustawa przewiduje przymusowe doprowadzenie przez Policję osoby, która bez uzasadnionej przyczyny nie stawi się do wykonania obowiązku. W przypadku osoby dorosłej uchylającej się od wykonania świadczenia możliwa jest również odpowiedzialność za wykroczenie zagrożone aresztem albo grzywną. Nie oznacza to, że każda nieobecność automatycznie kończy się karą. Jeśli pojawiła się przeszkoda albo podstawa zwolnienia, trzeba ją niezwłocznie zgłosić i udokumentować, zamiast pozostawić urząd bez informacji o swojej sytuacji.
Po otrzymaniu dokumentu zacznij od sprawdzenia, kto go wydał, jakiego zadania dotyczy oraz czy wskazuje termin stawienia się, czy dopiero wyznacza Cię do przyszłych prac. Następnie sprawdź, czy obejmuje Cię któreś ze zwolnień. Ciążę, stan zdrowia, określone orzeczenie lub brak możliwości zapewnienia zastępczej opieki nad bliskim należy przedstawić właściwemu urzędowi wraz z dokumentami. W razie wątpliwości skontaktuj się z urzędem gminy lub miasta, korzystając z jego oficjalnych danych kontaktowych, i poproś o wyjaśnienie konkretnego pisma.
Jeżeli dokument dotyczy 16- lub 17-latka, powinien od razu zapoznać się z nim rodzic albo opiekun i wyjaśnić sprawę z urzędem. Sam wiek poniżej 18 lat nie wyklucza tego obowiązku, ale nie należy z takiego wezwania wyciągać wniosku, że nastolatek został powołany do wojska. Najważniejsze są treść zadania, właściwy tryb oraz sytuacja osoby wskazanej w dokumencie. Przepisy pozwalają zobowiązać cywila do określonej pomocy na rzecz państwa także w czasie pokoju, ale nakazują uwzględnić wyłączenia i prawa osoby wezwanej.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.