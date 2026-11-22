Ponad 2000 zł dla części seniorów w 2027 roku. Sprawdź, kto dostanie zwrot i kiedy
Część pracujących seniorów może w 2027 roku otrzymać zwrot podatku przekraczający 2000 zł. Przy wyższych zarobkach kwota może wzrosnąć nawet do ponad 4700 zł, a w szczególnym wariancie rozliczenia przekroczyć 5600 zł. Nie jest to jednak nowe świadczenie z ZUS ani dodatkowa emerytura. Pieniądze mogą wynikać z rozliczenia ulgi PIT-0 dla pracujących seniorów.
Kluczowe są trzy warunki: trzeba osiągnąć ustawowy wiek emerytalny, nadal pracować i jednocześnie nie pobierać polskiej emerytury lub innych świadczeń wykluczających ulgę.
Jeżeli pracodawca przez cały 2026 rok pobierał zaliczki na podatek, a senior spełniał warunki PIT-0 i skorzysta z ulgi dopiero w zeznaniu rocznym, część pobranego podatku może wrócić na konto w 2027 roku.
Ponad 2000 zł zwrotu przy minimalnym wynagrodzeniu
W 2026 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 4806 zł brutto miesięcznie.
W skali roku daje to:
57 672 zł brutto.
Taki przychód mieści się w limicie ulgi dla pracujących seniorów, który wynosi 85 528 zł rocznie.
Jeżeli pracownik spełnia wszystkie warunki PIT-0, ale pracodawca przez cały rok nie stosował zwolnienia i pobierał zaliczki na PIT, możliwe jest odzyskanie podatku dopiero przy rozliczeniu rocznym.
W przypadku minimalnego wynagrodzenia i standardowego pomniejszania zaliczki o 300 zł miesięcznie podatek pobierany z wynagrodzenia może wynosić około 168 zł miesięcznie.
Przez 12 miesięcy daje to:
2016 zł.
Taka kwota może wrócić do podatnika po rozliczeniu PIT za 2026 rok, jeżeli spełnione zostaną wszystkie warunki ulgi.
Możliwy jest też zwrot przekraczający 5600 zł
W niektórych sytuacjach kwota widoczna jako nadpłata może być znacznie wyższa.
Jeżeli pracodawca nie pomniejszał miesięcznej zaliczki o 300 zł, miesięczne potrącenie podatku przy minimalnym wynagrodzeniu mogło wynosić około 468 zł.
W ciągu roku daje to:
5616 zł.
Nie oznacza to jednak, że całe 5616 zł jest dodatkową korzyścią wynikającą wyłącznie z PIT-0 dla seniora.
W przedstawionym wyliczeniu część zwrotu wynika również z zastosowania w rocznym rozliczeniu kwoty wolnej od podatku.
Z materiału źródłowego wynika, że około:
- 3604 zł może wynikać z rozliczenia kwoty wolnej,
- około 2012 zł stanowi dodatkowy efekt zastosowania PIT-0.
To ważne rozróżnienie.
Nagłówek mówiący o „5616 zł dla seniora” bez takiego wyjaśnienia mógłby sugerować istnienie specjalnego świadczenia w tej wysokości, którego w rzeczywistości nie ma.
Przy wyższej pensji zwrot może być jeszcze większy
Im większe wynagrodzenie, tym większe mogą być zaliczki na PIT pobierane w ciągu roku.
Jeżeli senior spełnia warunki zwolnienia, ale nie korzystał z niego na bieżąco u pracodawcy, pieniądze mogą wrócić dopiero podczas rocznego rozliczenia.
Według wyliczeń przedstawionych w materiale:
przy wynagrodzeniu 4806 zł brutto miesięcznie możliwy zwrot wynosi około 2016 zł,
przy wynagrodzeniu 6000 zł brutto miesięcznie – około 3492 zł,
przy wynagrodzeniu 7000 zł brutto miesięcznie – około 4740 zł.
Wyliczenia zakładają pełny rok zatrudnienia na jednym etacie, standardowe składki i koszty uzyskania przychodów oraz pobieranie zaliczek z pomniejszeniem o 300 zł miesięcznie.
Nie są więc uniwersalnym kalkulatorem dla każdego pracującego seniora.
Limit PIT-0 wynosi 85 528 zł rocznie
Ulga dla pracujących seniorów nie działa bez ograniczeń.
Zwolnienie obejmuje przychody do wysokości:
85 528 zł rocznie.
Jeżeli senior zarabia więcej, nadwyżka ponad ten limit nie jest już objęta PIT-0.
Osoby rozliczające się według skali podatkowej korzystają dodatkowo z kwoty wolnej od podatku wynoszącej 30 tys. zł.
W praktyce oznacza to, że przy odpowiedniej strukturze dochodów podatek może pojawić się dopiero po przekroczeniu łącznego poziomu wynikającego z limitu PIT-0 oraz kwoty wolnej.
Kto może skorzystać z ulgi dla pracującego seniora?
Ulga jest przeznaczona dla osób, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny.
Chodzi o:
- kobiety po ukończeniu 60 lat,
- mężczyzn po ukończeniu 65 lat.
Sam wiek jednak nie wystarcza.
Senior musi nadal osiągać przychody objęte ulgą i podlegać z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym.
Jednocześnie nie może pobierać polskiej emerytury ani określonych innych świadczeń wyłączających możliwość skorzystania z PIT-0.
Emerytura z ZUS wyklucza ulgę
To jeden z najważniejszych warunków.
Jeżeli osoba ukończyła 60 lub 65 lat, nadal pracuje, ale zaczęła pobierać emeryturę z ZUS, nie może korzystać z PIT-0 dla pracujących seniorów za okres, w którym pobiera świadczenie.
Ulga ma premiować osoby, które po osiągnięciu wieku emerytalnego pozostają aktywne zawodowo i odkładają rozpoczęcie pobierania emerytury.
Nie trzeba jednak wcześniej składać wniosku o emeryturę i jej zawieszać.
Do ulgi wystarczy osiągnięcie wieku uprawniającego do świadczenia i spełnienie pozostałych warunków.
Nie każda emerytura zagraniczna wyklucza PIT-0
Inaczej może wyglądać sytuacja osoby pobierającej emeryturę z zagranicy.
Ministerstwo Finansów wskazuje, że samo otrzymywanie np. emerytury z Niemiec nie musi wyłączać prawa do ulgi dla pracującego seniora.
Trzeba jednak spełniać pozostałe ustawowe warunki.
Dlatego w przypadku świadczeń zagranicznych nie należy automatycznie zakładać, że PIT-0 jest niedostępny.
Jakie dochody obejmuje ulga?
Preferencja obejmuje przede wszystkim przychody m.in. z:
- umowy o pracę,
- określonych umów zlecenia,
- działalności gospodarczej rozliczanej na zasadach wskazanych w ustawie.
Inaczej wygląda sytuacja w przypadku umowy o dzieło.
Tego rodzaju przychody nie są objęte ulgą dla pracujących seniorów.
Przy kilku pracodawcach również nie otrzymujemy kilku osobnych limitów.
Limit 85 528 zł jest wspólny i obejmuje łącznie kwalifikujące się przychody.
Co jeśli wiek emerytalny został osiągnięty w trakcie 2026 roku?
Nie każdy podatnik będzie mógł objąć ulgą wynagrodzenie z całego roku.
Decydujący jest moment osiągnięcia wymaganego wieku.
Przykładowo mężczyzna, który ukończył 65 lat 1 stycznia 2026 roku, nadal pracował i nie pobierał emerytury, może spełniać warunki ulgi przez cały rok.
Przy minimalnym wynagrodzeniu i zaliczkach po 168 zł miesięcznie możliwy zwrot może w takim przypadku wynieść około 2016 zł.
Jeżeli jednak 65. urodziny przypadły dopiero 1 października, zwolnieniem mogą zostać objęte dopiero przychody otrzymane od momentu spełnienia warunków.
W przedstawionym przykładzie możliwa nadpłata wynosi około 1497 zł.
Liczy się data otrzymania wynagrodzenia
To szczegół, który może mieć duże znaczenie przy rozliczeniu.
Dla PIT istotna jest data uzyskania przychodu.
Jeżeli pracownik kończy wymagany wiek na przełomie miesięcy, znaczenie może mieć dokładny termin wypłaty pensji.
Przykładowo wynagrodzenie za wrzesień wypłacone już w październiku, po ukończeniu 65 lat, może zostać objęte ulgą, jeżeli w dniu wypłaty podatnik spełniał wszystkie wymagane warunki.
Podobna zasada ma znaczenie w roku, w którym senior rozpoczyna pobieranie emerytury.
Przychody uzyskane przed rozpoczęciem wypłaty świadczenia mogą zachować prawo do zwolnienia, natomiast późniejsze wypłaty są już rozliczane według zwykłych zasad.
Czy warto odkładać emeryturę tylko dla PIT-0?
Tu odpowiedź nie jest oczywista.
Przy minimalnym wynagrodzeniu roczna korzyść podatkowa wynikająca z PIT-0 może wynosić około 2000 zł.
Tymczasem osoba, której przysługiwałaby emerytura w wysokości np. 2000 zł brutto miesięcznie, odkładając jej pobieranie o rok, rezygnuje z około:
24 tys. zł brutto podstawowego świadczenia.
Do tego może dojść brak trzynastej i ewentualnie czternastej emerytury.
Dlatego decyzja o odroczeniu świadczenia nie powinna być podejmowana wyłącznie na podstawie wysokości zwrotu PIT.
Z drugiej strony dalsza praca oznacza dalsze odprowadzanie składek emerytalnych.
Późniejsze rozpoczęcie pobierania emerytury może więc zwiększyć jej miesięczną wysokość.
Każdy przypadek trzeba policzyć indywidualnie.
Jak odzyskać pieniądze w PIT za 2026 rok?
Podstawowym dokumentem będzie PIT-11 otrzymany od pracodawcy.
Znajdują się w nim informacje dotyczące przychodu oraz pobranych w ciągu roku zaliczek.
Następnie podatnik może rozliczyć się za pośrednictwem usługi Twój e-PIT.
Trzeba jednak dokładnie sprawdzić przygotowane zeznanie.
Jeżeli pracodawca nie stosował PIT-0 w trakcie roku, ulga może wymagać uwzględnienia podczas rocznego rozliczenia.
Nie należy więc automatycznie zatwierdzać formularza bez sprawdzenia, czy wszystkie kwalifikujące się przychody zostały prawidłowo ujęte.
PIT-2 może zdecydować, kiedy zobaczysz korzyść
Senior może zgłosić pracodawcy prawo do stosowania ulgi już w trakcie roku.
Wtedy pracodawca może nie pobierać zaliczek od przychodów objętych zwolnieniem.
Efekt jest prosty: pracownik co miesiąc otrzymuje wyższą kwotę netto.
W takim przypadku po zakończeniu roku nie należy oczekiwać dużego zwrotu wynikającego z PIT-0, ponieważ korzyść została już wykorzystana na bieżąco.
Jeżeli natomiast pracodawca przez cały rok normalnie pobierał podatek, korzyść może pojawić się dopiero podczas rozliczenia rocznego.
Kiedy można złożyć PIT w 2027 roku?
Rozliczenia za 2026 rok będzie można składać od:
15 lutego do 30 kwietnia 2027 roku.
Im wcześniej zostanie prawidłowo wysłane elektroniczne zeznanie, tym wcześniej może rozpocząć się bieg terminu zwrotu.
Urząd skarbowy ma zasadniczo:
- 45 dni na zwrot nadpłaty z zeznania elektronicznego,
- 3 miesiące przy zeznaniu papierowym.
Zwrot może oczywiście nastąpić wcześniej.
Kiedy najpóźniej pieniądze mogą trafić na konto?
Jeżeli elektroniczny PIT zostanie złożony 15 lutego, ustawowy termin zwrotu upływa około 1 kwietnia 2027 roku.
Przy rozliczeniu elektronicznym:
- PIT złożony 1 marca – zwrot najpóźniej około 15 kwietnia,
- PIT złożony 15 marca – około 29 kwietnia,
- PIT złożony 30 kwietnia – około 14 czerwca.
Przy zeznaniu papierowym termin jest dłuższy.
PIT złożony 15 lutego może oznaczać oczekiwanie nawet do połowy maja, a dokument dostarczony 30 kwietnia – do końca lipca.
Jeżeli podatnik nie zaakceptuje samodzielnie przygotowanego PIT-37 w usłudze Twój e-PIT, zostanie on automatycznie zaakceptowany 30 kwietnia.
Wtedy termin zwrotu zacznie być liczony od tej daty.
Zwrot nie zawsze trafi bezpośrednio na konto
Jeżeli podatnik ma zaległości podatkowe, urząd może zaliczyć nadpłatę na ich poczet.
Znaczenie ma również aktualny numer rachunku bankowego zgłoszony administracji skarbowej.
Jeżeli urząd nie posiada odpowiedniego numeru rachunku, zwrot może zostać przekazany w inny sposób, np. przekazem pocztowym, przy czym koszty przekazu mogą zostać potrącone.
Status zwrotu można sprawdzić w e-Urzędzie Skarbowym.
Pracujesz po osiągnięciu wieku emerytalnego? Sprawdź te rzeczy przed rozliczeniem
Najpierw ustal, czy w 2026 roku w ogóle pobierałeś polską emeryturę.
Jeżeli nie, sprawdź, od kiedy spełniałeś kryterium wieku – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.
Następnie sprawdź PIT-11 i zobacz, ile zaliczek na podatek pobrał pracodawca.
Jeżeli PIT-0 nie był stosowany w trakcie roku, możliwe, że część pieniędzy odzyskasz dopiero w rozliczeniu za 2026 rok.
Sprawdź też wysokość przychodów objętych ulgą. Zwolnienie obejmuje maksymalnie 85 528 zł rocznie.
Jeżeli rozliczasz się przez Twój e-PIT, nie zatwierdzaj deklaracji automatycznie bez sprawdzenia sekcji dotyczących przychodów zwolnionych z podatku.
I najważniejsze: 2016 zł, 3492 zł czy 4740 zł nie są nowymi świadczeniami dla każdego seniora.
Są to przykładowe kwoty możliwego zwrotu podatku w określonych wariantach wynagrodzenia i rozliczenia.
To, ile rzeczywiście wróci na konto konkretnej osoby w 2027 roku, zależy od wysokości zarobków, pobranych zaliczek, momentu osiągnięcia wieku emerytalnego, sposobu rozliczania przez pracodawcę i tego, czy senior pobierał emeryturę.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.