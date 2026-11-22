Nawet 15 zł kary za kilogram opakowań po napojach. W styczniu pętla podatkowa zaciśnie się na producentach
Od 1 stycznia 2027 roku Ministerstwo Klimatu i Środowiska drastycznie zaostrza politykę wobec przedsiębiorców, którzy bojkotują polski system kaucyjny. Podstawowa opłata produktowa wzrośnie z 1 zł do 5 zł za każdy kilogram opakowań PET i aluminium, jednak podmioty działające całkowicie poza mechanizmem zbiórki zapłacą sankcję potrójną, aż 15 zł za kilogram. Oznacza to koniec tanich napojów biurowych i gigantyczne przetasowania w zamówieniach przetargowych.
Ustawa wdrażająca zbiórkę kaucjonowaną z października 2025 roku od początku zakładała tzw. „miękki start”, pozwalając biznesowi na bezstresową adaptację przy stawkach rzędu 10 groszy za kilogram. Jak przyznaje resort klimatu, ten parasol ochronny właśnie się zamyka. Nieuczciwi importerzy oraz lokalni producenci wyliczyli, że bardziej opłaca im się płacić obecne kary rzędu 3 zł/kg niż inwestować we wdrożenie logistyki zwrotnej, a instytucje publiczne chętnie kupują od nich asortyment, by uniknąć smrodu zalegających puszek w biurach. Pięciokrotna podwyżka opłat karna ma ostatecznie zamknąć tę lukę w systemie.
Potrójna opłata sankcyjna w 2027 roku. Prawny bat na opornych producentów
Zgodnie z nowelizacją ustawy, podmiot wprowadzający napoje na polski rynek nie może wybiórczo traktować swojego asortymentu – decydując się na wejście do systemu kaucyjnego, musi objąć nim wszystkie produkowane wolumeny. Firmy, które postanowiły w ogóle nie rejestrować się u krajowego operatora, w 2027 roku uderzą głową w mur. Zamiast standardowej podwyżki opłaty produktowej do 5 zł za kilogram, zapłacą one karny, potrójny mnożnik, wynoszący równe 15 zł/kg masy plastiku lub aluminium wprowadzonego na sklepowe półki.
Dlaczego resort ucieka się do takich drastycznych kroków? Urzędnicy tłumaczą, że przy obecnej stawce karnej (3 zł/kg) opłacenie „podatku od śmieci” jest dla wielu firm wciąż tańsze niż wydzielanie powierzchni magazynowej na zwroty i księgowanie 50-groszowych kaucji. Od nowego roku dysproporcja ulegnie odwróceniu, czyniąc operowanie poza systemem całkowicie nieopłacalnym z biznesowego punktu widzenia.
Biurowce i urzędy unikają butelek zwrotnych. Wzrost cen na przetargach publicznych
Bojkot systemu kaucji napędzany jest nie tylko przez producentów, ale również przez nabywców instytucjonalnych. Dyrektorzy administracyjni, urzędy gmin oraz duże korporacje wciąż masowo poszukują w przetargach dostawców wody butelkowanej, która nie jest objęta systemem kaucyjnym. Powód jest prozaiczny: przyjęcie kaucjonowanych butelek wymusza na firmie organizację punktu zbiórki w biurze, zabezpieczenie go przed owadami latem, ewidencję zwrotów oraz wydzielenie przestrzeni dla operatorów odbierających odpady.
Skutki uderzenia stawki rzędu 15 zł za kilogram bezpośrednio uderzą w ten segment rynku. Producenci obsługujący zamówienia przetargowe będą zmuszeni doliczyć gigantyczny podatek do ceny swoich produktów (opłata naliczana jest od masy użytego plastiku, nie od objętości wody). Dla konsumentów detalicznych w sklepach wielkopowierzchniowych oznacza to prawdopodobne podwyżki w przypadku tanich napojów marek własnych (tzw. „no name”), które do tej pory unikały znakowania.
Co to oznacza dla Ciebie? Zwrot butelek i domowy budżet w 4 krokach
Drastyczne podniesienie opłaty produktowej dla producentów nie oznacza, że podrożeje sama kaucja – przy kasie nadal zostawisz dodatkowe 50 groszy za plastik i puszkę oraz 1 zł za butelkę szklaną. Zmienią się jednak zasady dostępności i znakowania. Aby nie tracić pieniędzy na codziennych zakupach spożywczych po 1 stycznia 2027 roku, trzymaj się następujących wytycznych:
- Szukaj wyłącznie napojów ze znakiem systemu kaucyjnego: Przed włożeniem zgrzewki wody do wózka sprawdź, czy na etykiecie widnieje oficjalny polski piktogram kaucji. Jeśli kupisz butelkę od producenta będącego poza systemem, kasjer nie pobierze od niej kaucji, ale recyklomat odrzuci ją przy próbie zwrotu (stracisz szansę na darmowe pozbycie się gabarytu w sklepie).
- Nie zgniataj butelek PET i puszek aluminiowych: Algorytmy recyklomatów (oraz terminale w małych sklepach) skanują kody kreskowe i kształt opakowania w celu powiązania go z unikalną bazą bilingową operatora. Nawet lekko zgnieciona butelka za 50 groszy zostanie odrzucona przez maszynę.
- Domagaj się wdrożenia zbiórki u swojego pracodawcy: Jeżeli Twoja firma kupuje wodę w zgrzewkach dla pracowników, poproś dział administracji (office management) o wystawienie w kuchni dedykowanego pojemnika na opakowania kaucyjne. Firma może podpisać umowę na bezpośredni, darmowy odbiór surowca przez operatora, gdy zgromadzi minimum logistyczne, unikając dzięki temu marnowania służbowych pieniędzy w śmietniku zmieszanym.
- Czytaj paragony w małych sklepach osiedlowych: Upewnij się, że sprzedawca w sklepie do 200 mkw (który nie ma obowiązku odbierania pustych butelek) prawidłowo doliczył 50 groszy do nabitego produktu, a nie wrzucił tej kwoty w cenę samego napoju, co zaciemnia faktyczny koszt artykułu przed zwrotem do automatu w pobliskim dyskoncie.
Źródło: forsal
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.