Podatek za szopę 10 razy wyższy niż za dom. Sprawdź, jak odwołać się od decyzji gminy w 2027 roku
W 2027 roku tysiące Polaków otrzymają szokujące decyzje z gmin, w których podatek za kilkunastometrową szopę narzędziową drastycznie przekroczy kwotę podatku za studumetrowy dom. Zgodnie z najnowszym obwieszczeniem Ministerstwa Finansów, samorządy mają prawo naliczać za budynki gospodarcze stawkę niemal dziesięciokrotnie wyższą niż za cele mieszkalne. Choć poprzedni Rzecznik Praw Obywatelskich uznał to za uderzenie w konstytucyjną równość, resort finansów twardo broni nowego prawa.
Aż 12,33 zł za metr szopy. Skąd biorą się tak drastyczne różnice w podatkach?
Wysokość podatku od nieruchomości zależy od rodzaju budynku, jego powierzchni oraz stawek ustalanych indywidualnie przez rady gmin, bazujących na maksymalnych limitach podawanych przez Ministerstwo Finansów. Zgodnie z lipcowym obwieszczeniem, na 2027 rok stawka maksymalna dla budynków mieszkalnych wzrosła do zaledwie 1,29 zł za 1 m². Zupełnie inaczej wygląda sytuacja tzw. „budynków pozostałych”, do których samorządy kwalifikują przydomowe szopy, składziki na opał czy wolnostojące komórki.
Dla tej kategorii maksymalna stawka w 2027 roku wyniesie aż 12,33 zł za 1 m². Efekt tych widełek jest bezwzględny dla portfeli. Za dom o powierzchni 100 m² zapłacisz maksymalnie 129 zł rocznie. Tymczasem za niewielki budynek gospodarczy o powierzchni 20 m² gmina może naliczyć podatek rzędu 246,60 zł. Jak potwierdza resort finansów, już w ubiegłych latach blisko 9 proc. polskich gmin (231 samorządów) stosowało na szopy maksymalne, najwyższe dopuszczalne kwoty bez żadnego różnicowania.
Rzecznik Praw Obywatelskich alarmuje, a Ministerstwo Finansów broni stawek
Głośna dysproporcja podatkowa wywołała interwencję poprzedniego Rzecznika Praw Obywatelskich, prof. Marcina Wiącka (jego kadencja dobiegła końca w lipcu 2026 roku). Sprawa trafiła na biurko RPO po skardze jednego z mieszkańców, który zauważył rażącą niesprawiedliwość: właściciele szop zlokalizowanych na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD) są całkowicie zwolnieni z opłat za obiekty do 35 m², podczas gdy identyczna szopa na prywatnej działce przydomowej jest opodatkowana dziesięciokrotnie wyższą stawką niż sam dom mieszkalny.
Były RPO zakwestionował te przepisy, wskazując na naruszenie konstytucyjnych zasad równości i racjonalności (tzw. nieuzasadniony fiskalizm). Ministerstwo Finansów w opublikowanej odpowiedzi z grudnia 2025 roku kategorycznie odrzuciło jednak te zarzuty. Według wiceministra Jarosława Nenemana, niższa stawka dla budynków mieszkalnych to specjalna preferencja chroniąca potrzeby lokalowe. Składziki i komórki pełnią inne funkcje, więc zasada konstytucyjnej równości nie ma tu zastosowania, a resort nie zamierza obniżać stawek za budynki pozostałe.
Decyzje trafią do skrzynek na początku roku. Co to oznacza dla Ciebie?
Na początku 2027 roku (zazwyczaj w styczniu lub lutym) urzędy miast i gmin roześlą do właścicieli fizycznych decyzje wymiarowe z nowymi stawkami podatku od nieruchomości. Należność powyżej 100 zł płaci się w czterech ratach (kolejno do 15 marca, 17 maja, 15 września i 15 listopada). Mając na uwadze ryzyko dziesięciokrotnie zawyżonego podatku za zwykłą komórkę na narzędzia, koniecznie podejmij następujące działania natychmiast po wyjęciu listu ze skrzynki:
- Sprawdź definicję budynku na swojej działce: Podatek nalicza się tylko od obiektów, które spełniają ustawową definicję budynku (czyli muszą być trwale związane z gruntem, posiadać dach, fundamenty oraz wydzielenie z przestrzeni przez przegrody budowlane). Jeśli Twoja szopa to lekki blaszak bez fundamentów postawiony na trawie, urząd nie ma prawa zakwalifikować go jako budynku „pozostałego” i naliczyć podatku w kwocie 12,33 zł za metr.
- Zweryfikuj zastosowaną stawkę w uchwale rady gminy: Porównaj stawkę podaną w przysłanej decyzji z oficjalną uchwałą Twojej rady gminy (dostępną w Biuletynie Informacji Publicznej). Wiele samorządów wprowadza lokalne obniżki dla budynków gospodarczych poniżej maksymalnego pułapu – upewnij się, że urzędnik nie zastosował stawki z urzędu z pominięciem lokalnej zniżki.
- Złóż odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO) w ciągu 14 dni: Jeśli gmina błędnie sklasyfikowała Twój lekki schowek jako murowany budynek gospodarczy lub pomyliła metraż, masz dokładnie 14 dni od momentu odebrania listu poleconego na złożenie odwołania. Pismo kierujesz do SKO, ale składasz je bezpośrednio za pośrednictwem wójta, burmistrza lub prezydenta, który wydał sporną decyzję podatkową.
Źródło: forsal
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.