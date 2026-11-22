Masowe wykluczanie 50-latków z rynku pracy. Raporty pokazują brutalne dane o awansach i rekrutacjach
Doświadczenie, opanowanie i lojalność rzadko gwarantują dziś stabilne zatrudnienie po pięćdziesiątce. Najnowszy raport ADP Research „People at Work 2026” ujawnia, że polski rynek pracy bezwzględnie weryfikuje pracowników na podstawie metryki. Zaledwie 13 proc. osób powyżej 55. roku życia liczy na jakikolwiek awans, a statystyki dowodzą, że pracodawcy w sposób systemowy wstrzymują rozwój kompetencyjny dojrzałej kadry na rzecz młodszych roczników.
Obecnie na rynku pracy współistnieje aż 5 pokoleń, jednak ta różnorodność zamiast budować synergię, staje się pretekstem do nierównego traktowania. Podczas gdy młodzi pracownicy tryskają pewnością siebie (20 proc. osób w wieku 18-26 lat deklaruje pełną gotowość do rozwoju), dojrzali specjaliści czują się pomijani przez przełożonych. Tylko co dziesiąty najstarszy pracownik uważa, że firma faktycznie inwestuje w jego nowe umiejętności. W efekcie osoby po pięćdziesiątce odczuwają gigantyczną niepewność finansową, która drastycznie odstaje od nastrojów ich dwudziestoletnich kolegów z pracy.
Awans zarezerwowany dla młodych. Alarmujące dane dla pokolenia 50+
Prawdziwą skalę pokoleniowej dyskryminacji obnażają twarde statystyki dotyczące pionowych awansów w strukturach firm. W najmłodszej grupie badanych aż 50 proc. pracowników otrzymało w ubiegłym roku propozycję objęcia wyższego stanowiska. W grupie 40-54 lata wskaźnik ten spada do 27 proc., a powyżej 55. roku życia wynosi zaledwie 19 proc. W Europie tendencja ta nasila się z roku na rok, tworząc wyraźny kontrast z rynkami wschodzącymi – dla porównania w Egipcie awansowało 77 proc. 50-latków, a w Indiach 69 proc.
W Polsce sytuacja rysuje się wyjątkowo pesymistycznie. Poczucie zawodowej niewidzialności sprawia, że zaledwie 5 proc. pracowników między 55. a 64. rokiem życia uważa, że obecna praca w pełni zabezpiecza ich potrzeby finansowe. Dr Nela Richardson, główna ekonomistka ADP, ostrzega, że przy wdrażaniu sztucznej inteligencji marginalizowanie dojrzałych pracowników to kardynalny błąd biznesowy – zespoły pozbawione wieloletniego doświadczenia gorzej radzą sobie z kryzysami i negocjacjami.
Firmowe deklaracje nie pokrywają się z rekrutacyjną rzeczywistością
Oprócz problemów z awansami wewnętrznymi, 50-latkowie zderzają się ze szklanym sufitem na etapie szukania nowej pracy. Według raportu Staffly „Równość szans na polskim rynku pracy 2025”, aż 54,1 proc. respondentów uznaje właśnie wiek za główną barierę blokującą zdobycie wymarzonej posady. Mimo że korporacje chwalą się procedurami antydyskryminacyjnymi, w praktyce odrzucają CV kandydatów z dłuższym stażem pod pretekstem „zbyt wysokich kwalifikacji” (tzw. overqualified) lub rzekomego braku kompetencji cyfrowych.
Tymczasem badania jednoznacznie obalają ten stereotyp. Pracownicy po pięćdziesiątce charakteryzują się najniższym poziomem stresu (48 proc. z nich niemal w ogóle nie odczuwa negatywnego napięcia), a ich zaangażowanie i biegłość technologiczna dorównują kompetencjom milenialsów. Katarzyna Topczewska z ADP Polska zaznacza, że wyrzucanie takich kandydatów z procesów rekrutacyjnych to pozbawianie firm stabilności i cennych umiejętności interpersonalnych, których nie da się nauczyć z tutoriali na YouTube.
Co to oznacza dla Ciebie? 4 kroki do skutecznej obrony przed wykluczeniem wiekowym
Jeśli zbliżasz się do pięćdziesiątki i czujesz, że Twój szef omija Cię przy rozdzielaniu podwyżek, szkoleń lub awansów na rzecz młodszych pracowników, musisz zmienić taktykę. Nie czekaj, aż staniesz się „zawodowo niewidzialny”. Wdróż następujące kroki, by udowodnić swoją wartość na rynku:
- Zaktualizuj swoje CV pod kątem osiągnięć, a nie samej chronologii: Rekruterzy często odrzucają życiorysy wskazujące na 30 lat stażu na tym samym stanowisku. Zmień format CV na funkcjonalny. Wyeksponuj na pierwszej stronie konkretne projekty, które z sukcesem dowiozłeś w ostatnich 2 latach (np. „obniżyłem koszty logistyki o 15%”), pokazując wymierną wartość, a nie sam wiek i przepracowane lata.
- Zadbaj o widoczne kompetencje cyfrowe w mediach społecznościowych: Załóż profesjonalny profil na portalu LinkedIn i wykaż, że płynnie poruszasz się w środowisku cyfrowym. Podziel się artykułem z Twojej branży lub skomentuj merytorycznie wpisy liderów opinii, udowadniając rekruterom i menedżerom, że potrafisz budować sieć kontaktów online (networking).
- Wyjdź z inicjatywą mentoringu międzypokoleniowego (tzw. reverse mentoring): Zaproponuj w dziale HR, by połączyć Twoje doświadczenie merytoryczne ze świeżym spojrzeniem stażystów. Udzielaj im wsparcia przy trudnych negocjacjach z klientami, a w zamian poproś ich o pomoc we wdrożeniu się w najnowsze narzędzia analityczne (np. oparte na sztucznej inteligencji).
- Domagaj się wprost udziału w programach szkoleniowych: Nie pozwól, by Twój rozwój został wstrzymany. Na rozmowie okresowej z szefem wprost poproś o dofinansowanie konkretnego kursu lub studiów podyplomowych z nowego obszaru, argumentując, że zdobyta wiedza przyniesie firmie natychmiastowy zwrot z inwestycji, wsparty Twoim stoickim spokojem w działaniu.
Źródło: forsal
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.