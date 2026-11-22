Sąsiad postawi kompostownik przy Twoim płocie. Minister podpisał nowe przepisy budowlane
Minister finansów i gospodarki podpisał nowe rozporządzenie, które całkowicie znosi dotychczasowe rygory odległościowe dla przydomowych kompostowników. Oznacza to, że od momentu wejścia w życie przepisów Twój sąsiad zyska pełne prawo do ustawienia pojemnika z rozkładającymi się bioodpadami tuż przy granicy Twojej działki. Wyjaśniamy, jak nowe warunki techniczne wpłyną na zabudowę jednorodzinną i w jaki sposób możesz bronić się przed nieprzyjemnym zapachem zza płotu.
Dotychczasowe przepisy Prawa budowlanego (obowiązujące od 2002 roku) nakazywały zachowanie sztywnego dystansu 7,5 metra od granicy sąsiedniej działki dla większych kompostowników, co w naturalny sposób chroniło strefy relaksu w przydomowych ogrodach. Dokument z 20 listopada 2026 roku, regulujący nowe warunki techniczne usytuowania budynków, radykalnie zrywa z tą zasadą. Powstaje paradoks: podczas gdy śmietnik z pojemnikami na zmieszane odpady będzie musiał stać minimum 3 metry od płotu, sam kompostownik – formalnie traktowany jako obiekt małej architektury – może przylegać bezpośrednio do ogrodzenia, tuż przy Twoim tarasie lub oknie.
Prawo budowlane a odpady bio. Dlaczego zniesiono ograniczenia dla kompostowników?
W ostatnich latach radykalnie wzrosła popularność małych kompostowników ogrodowych (zazwyczaj plastikowych pojemników o pojemności około 600 litrów). Mieszkańcy decydują się na to rozwiązanie, by pozbyć się ściętej trawy, liści i resztek kuchennych, uzyskując jednocześnie darmowy nawóz oraz gminne ulgi w opłatach za wywóz śmieci. Ustawodawca, dostrzegając ten proekologiczny trend, zrezygnował z kłopotliwych dla małych działek ograniczeń odległościowych.
Potwierdza to oficjalne stanowisko Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, który już wcześniej sklasyfikował przydomowe kompostowniki jako obiekty małej architektury. Oznacza to, że ich postawienie na prywatnej posesji nie wymaga ani uzyskania pozwolenia na budowę, ani wcześniejszego zgłoszenia w starostwie powiatowym. Jedynym twardym ograniczeniem lokalizacyjnym pozostaje odległość od studni z wodą pitną – w tym przypadku kompost musi znajdować się co najmniej 15 metrów od ujęcia wody.
Śmietnik 3 metry od płotu, kompostownik przy siatce. Co zmienia podpisany dokument?
Podpisany przez ministra projekt budzi kontrowersje głównie ze względu na prawne rozróżnienie miejsc gromadzenia odpadów. Zgodnie z paragrafem 20 nowego rozporządzenia, utwardzone miejsca na kontenery oraz zadaszone altany śmietnikowe bezwzględnie muszą znajdować się 3 metry od granicy działki oraz 10 metrów od okien i drzwi pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Co ważne, zlikwidowano dotychczasowe wyjątki dla zabudowy jednorodzinnej, które pozwalały na przybliżanie śmietników do płotu.
Równocześnie ustawodawca całkowicie pominął kompostowniki w wymogach odległościowych od granicy działki. Oznacza to, że inwestor planujący wydzielone miejsce na kosze do segregacji będzie zmuszony odsunąć je o 3 metry w głąb swojej posesji, ale sam kompostownik bez problemu umieści w rogu ogrodu, stykając go z siatką sąsiada.
Co to oznacza dla Ciebie? Jak bronić się przed śmierdzącym kompostem sąsiada w 4 krokach
Jeżeli Twój sąsiad wykorzysta nowe przepisy budowlane i ustawi kompostownik w bezpośrednim sąsiedztwie Twojego tarasu lub altany, nie oznacza to, że jesteś całkowicie bezbronny. Prawidłowo prowadzony kompost nie emituje przykrych zapachów, jednak błędy (zbyt duża wilgotność, brak tlenu lub wrzucanie mięsa i nabiału) prowadzą do procesów gnilnych i wylęgania się roju owadów. Gdy uciążliwości stają się nie do zniesienia, możesz powołać się na narzędzia z Kodeksu cywilnego:
- Zacznij od polubownej rozmowy i wskazania błędu: Zanim wejdziesz na drogę prawną, poinformuj sąsiada, że odrzucający zapach świadczy o zaburzeniu procesu kompostowania. Zasugeruj mu dodanie do pojemnika suchych frakcji (np. gałęzi, tektury) i napowietrzenie pryzmy, co z reguły eliminuje problem fetoru.
- Powołaj się na artykuł 144 Kodeksu cywilnego (tzw. immisje): Przepis ten zakazuje właścicielowi działań, które zakłócają korzystanie z nieruchomości sąsiednich „ponad przeciętną miarę”. Przeciętna miara na osiedlu gęstej zabudowy jednorodzinnej jest znacznie bardziej restrykcyjna niż na terenach stricte rolniczych.
- Zgromadź dowody na uciążliwość kompostownika: Zrób zdjęcia pokazujące, że do pojemnika wrzucane są resztki zwierzęce, nagraj obecność chmary owadów oraz poproś innych sąsiadów o pisemne potwierdzenie wyjątkowo drażniącego, długotrwałego odoru uniemożliwiającego relaks we własnym ogrodzie.
- Wystosuj oficjalne żądanie na podstawie art. 222 Kodeksu cywilnego: Jeżeli rozmowy zawodzą, wyślij przedsądowe wezwanie do zaniechania naruszeń (np. usunięcia uciążliwości zapachowej lub fizycznego przeniesienia kompostownika w głąb działki). W ostateczności pozostaje powództwo cywilne do sądu, który może nakazać zmianę usytuowania pojemnika, mimo braku rygorów w prawie budowlanym.
Źródło: forsal
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.