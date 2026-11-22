Ile zarobi nauczyciel początkujący w 2027 roku? Jest konkretna kwota
Średnie wynagrodzenie nauczyciela początkującego w 2027 roku ma wynieść około 7079 zł brutto miesięcznie. To efekt planowanego wzrostu kwoty bazowej o 3 proc. oraz zmiany wskaźnika w Karcie Nauczyciela. Nie należy jednak mylić tej kwoty z pensją zasadniczą, którą nauczyciel otrzymuje co miesiąc na pasku wynagrodzenia.
Sejm uchwalił już zmianę zasad wynagradzania nauczycieli początkujących. Nowelizacja podnosi wskaźnik służący do obliczania ich średniego wynagrodzenia ze 120 proc. do 122,7696 proc. kwoty bazowej. Dzięki temu początkujący mają w 2027 roku otrzymać taki sam procentowy wzrost średnich wynagrodzeń jak nauczyciele mianowani i dyplomowani.
Zmiana ma wejść w życie 1 stycznia 2027 roku. Proces legislacyjny jednak jeszcze się nie zakończył.
Nauczyciel początkujący ma dostać 3 proc. podwyżki
Najważniejsza zmiana dotyczy sposobu ustalania średniego wynagrodzenia nauczycieli bez stopnia awansu zawodowego.
Obecnie wskaźnik zapisany w Karcie Nauczyciela wynosi 120 proc. kwoty bazowej.
Od 2027 roku ma wzrosnąć do:
122,7696 proc. kwoty bazowej.
To nie jest przypadkowa wartość.
Bez zmiany przepisów, przy zakładanym wzroście samej kwoty bazowej o 3 proc., średnie wynagrodzenie nauczyciela początkującego wzrosłoby jedynie o około 0,68 proc.
Rząd zdecydował więc o zmianie wskaźnika tak, aby początkujący nauczyciele również otrzymali wzrost wynoszący około 3 proc.
Taki sam procentowy wzrost ma dotyczyć nauczycieli mianowanych i dyplomowanych.
Konkretna kwota: około 7079 zł brutto
Podczas prac parlamentarnych Ministerstwo Edukacji podało konkretne wyliczenia.
Przy planowanej na 2027 rok kwocie bazowej średnie wynagrodzenie nauczyciela początkującego ma wynieść około:
7079 zł brutto miesięcznie.
Dokładne wyliczenie wynikające z projektowanych wartości daje około 7078,65 zł brutto.
Dla porównania w 2026 roku średnie wynagrodzenie nauczyciela początkującego wynosi około:
6872 zł brutto.
Różnica to więc około 206–207 zł brutto miesięcznie.
W skali roku daje to około 2480 zł brutto więcej.
7079 zł to nie pensja zasadnicza
To najważniejsze zastrzeżenie w całej sprawie.
Kwota około 7079 zł nie oznacza, że każdy początkujący nauczyciel zobaczy dokładnie tyle brutto na swojej umowie.
W Karcie Nauczyciela występuje pojęcie średniego wynagrodzenia nauczycieli.
Jest to wartość obejmująca nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, ale również różnego rodzaju dodatki oraz inne składniki wynagrodzenia przewidziane przepisami.
Dlatego rzeczywista miesięczna wypłata konkretnego nauczyciela może być inna.
Znaczenie mają m.in.:
- wynagrodzenie zasadnicze,
- dodatek za wysługę lat,
- dodatek motywacyjny,
- dodatek funkcyjny,
- dodatek za warunki pracy,
- dodatek wiejski,
- godziny ponadwymiarowe,
- godziny doraźnych zastępstw,
- inne składniki wynikające z przepisów i lokalnych regulaminów.
Nie każdy nauczyciel otrzymuje wszystkie te dodatki.
Ile wynosi pensja zasadnicza nauczyciela początkującego w 2026 roku?
W 2026 roku nauczyciel początkujący posiadający tytuł magistra i przygotowanie pedagogiczne ma minimalną stawkę wynagrodzenia zasadniczego w wysokości:
5308 zł brutto miesięcznie.
To oficjalna minimalna stawka obowiązująca od 1 stycznia 2026 roku.
Dla nauczyciela początkującego znajdującego się w drugiej grupie kwalifikacyjnej minimalna stawka wynosi obecnie 5178 zł brutto.
Kwoty te pokazują, dlaczego nie należy utożsamiać wynagrodzenia zasadniczego ze średnim wynagrodzeniem wynoszącym 6872 zł.
Średnia jest wyższa, ponieważ uwzględnia również pozostałe składniki wynagrodzenia.
Ile wyniesie pensja zasadnicza w 2027 roku?
Na tym etapie nie można jeszcze podać jej jako ostatecznie obowiązującej kwoty.
Sama nowelizacja Karty Nauczyciela, nad którą pracuje parlament, dotyczy przede wszystkim wskaźnika służącego do wyliczania średniego wynagrodzenia nauczycieli początkujących.
Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego ustala natomiast Minister Edukacji w rozporządzeniu.
Jeżeli stawki zasadnicze również wzrosną o 3 proc., obecne 5308 zł odpowiadałoby matematycznie kwocie około 5467 zł brutto.
Nie należy jednak przedstawiać tej wartości jako ostatecznej stawki na 2027 rok, dopóki nie zostanie wydane odpowiednie rozporządzenie.
Na dziś pewniejszą wartością wynikającą z prac legislacyjnych jest planowane średnie wynagrodzenie około 7079 zł brutto.
Ile zostanie na rękę?
Tutaj również nie ma jednej kwoty dla wszystkich.
Wysokość wynagrodzenia netto zależy między innymi od:
- wieku pracownika,
- zastosowania ulgi dla młodych,
- kosztów uzyskania przychodów,
- złożenia PIT-2,
- składek,
- dodatkowych składników wynagrodzenia.
Dla osoby powyżej 26. roku życia obecna pensja zasadnicza 5308 zł brutto daje orientacyjnie około 3950 zł netto w typowej sytuacji podatkowej.
Osoba przed ukończeniem 26 lat może korzystać z ulgi dla młodych, dlatego jej wynagrodzenie netto może być wyższe.
Nie należy jednak wyliczeń netto traktować jako gwarantowanej wypłaty każdego nauczyciela.
Początkujący nauczyciel nie jest nauczycielem mianowanym
Nauczyciel rozpoczynający pracę w zawodzie nie ma jeszcze stopnia nauczyciela mianowanego.
Przez pierwsze lata zdobywa doświadczenie zawodowe i przygotowuje się do kolejnego etapu awansu.
Po spełnieniu ustawowych wymagań, uzyskaniu odpowiedniej oceny pracy oraz przejściu wymaganej procedury może uzyskać stopień nauczyciela mianowanego.
Zmiana stopnia oznacza również zmianę zasad wynagradzania.
Dlatego kwoty dotyczące nauczycieli mianowanych czy dyplomowanych nie powinny być stosowane do osób rozpoczynających pracę w szkole.
Nauczyciel mianowany i dyplomowany również dostaną więcej
Wzrost kwoty bazowej ma przełożyć się również na wynagrodzenia pozostałych grup.
Podczas prac w Sejmie przedstawiciel Ministerstwa Edukacji wskazywał, że przy założonym wzroście w 2027 roku średnie wynagrodzenie ma wynieść około:
- 7079 zł brutto dla nauczyciela początkującego,
- 8303 zł brutto dla nauczyciela mianowanego,
- 10 609 zł brutto dla nauczyciela dyplomowanego.
Są to kwoty średnie w rozumieniu Karty Nauczyciela, a nie minimalne wynagrodzenia zasadnicze.
Dlaczego trzeba było zmienić Kartę Nauczyciela?
Dotychczas problem nauczycieli początkujących był rozwiązywany poprzez przepisy obowiązujące tylko w konkretnym roku.
Rząd zdecydował się na wprowadzenie rozwiązania bezpośrednio do Karty Nauczyciela.
Ma ono działać również w kolejnych latach.
Po zmianie wskaźnika średnie wynagrodzenie nauczycieli początkujących ma rosnąć procentowo w takim samym tempie jak średnie wynagrodzenie nauczycieli mianowanych i dyplomowanych, jeżeli zmienia się kwota bazowa.
Nie będzie więc konieczne coroczne tworzenie dodatkowego mechanizmu tylko po to, aby wyrównać tempo wzrostu wynagrodzeń najmłodszej grupy zawodowej.
Sejm już uchwalił ustawę
Proces legislacyjny jest bardziej zaawansowany, niż wynikałoby z części wcześniejszych publikacji.
Rząd przyjął projekt 20 października 2026 roku.
Następnie dokument trafił do Sejmu.
6 listopada Sejm uchwalił ustawę.
Zmiana została następnie przekazana do Senatu.
Senatorowie mają zająć się nią podczas posiedzenia zaplanowanego na 25 i 26 listopada 2026 roku.
Dopiero po zakończeniu prac parlamentarnych ustawa będzie mogła trafić do prezydenta.
Dlatego na 22 listopada nie można jeszcze napisać, że nowe zasady są ostatecznie obowiązującym prawem.
Podwyżka ma obowiązywać od 1 stycznia 2027 roku
Projekt przewiduje wejście nowych zasad w życie 1 stycznia 2027 roku.
Możliwa jest jednak sytuacja, w której sama wypłata wyższych wynagrodzeń nastąpi później.
Przepisy przewidują, że podwyższenie wynagrodzeń może zostać dokonane nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ogłoszenia ustawy budżetowej.
Nauczyciele nie powinni jednak stracić pieniędzy za początek roku.
Podwyżka ma zostać wypłacona z wyrównaniem od 1 stycznia 2027 roku.
Jeżeli więc nowe stawki pojawią się dopiero po kilku tygodniach, należna różnica powinna zostać później wyrównana.
Ilu nauczycieli początkujących pracuje w szkołach?
Według danych Ministerstwa Edukacji przywoływanych w materiałach dotyczących wynagrodzeń w Polsce pracuje ponad 162 tys. nauczycieli początkujących.
Jednocześnie struktura wieku kadry nauczycielskiej pozostaje jednym z problemów systemu oświaty.
Osoby poniżej 30. roku życia stanowią niewielką część wszystkich nauczycieli.
Duża część kadry ma natomiast ponad 50 lat.
Dlatego wysokość wynagrodzenia osób dopiero wchodzących do zawodu ma znaczenie nie tylko dla obecnych pracowników, ale także dla przyszłych rekrutacji do szkół.
Zaczynasz pracę jako nauczyciel w 2027 roku? Te kwoty trzeba rozróżnić
Jeżeli rozważasz rozpoczęcie pracy w szkole w 2027 roku, przede wszystkim nie sugeruj się wyłącznie kwotą 7079 zł brutto.
To średnie wynagrodzenie wynikające z mechanizmu Karty Nauczyciela.
Twoja rzeczywista wypłata będzie zależała od wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków, do których będziesz mieć prawo.
Przy ofercie pracy warto więc sprawdzić:
1. Wynagrodzenie zasadnicze – to podstawowa kwota wpisana w warunkach zatrudnienia.
2. Dodatek motywacyjny – jego wysokość może zależeć od regulacji obowiązujących u konkretnego pracodawcy lub samorządu.
3. Dodatek za wysługę lat – istotne może być również wcześniejsze zatrudnienie.
4. Godziny ponadwymiarowe – mogą istotnie podnieść miesięczne wynagrodzenie.
5. Inne dodatki – np. funkcyjne, za warunki pracy czy wiejski, jeżeli dana osoba spełnia odpowiednie warunki.
Dopiero suma tych elementów pokazuje realne miesięczne zarobki.
Na dziś najważniejsza liczba dotycząca zmian na 2027 rok to około 7079 zł brutto średniego wynagrodzenia nauczyciela początkującego.
Jednocześnie minimalna pensja zasadnicza na 2027 rok będzie wymagała osobnego określenia w odpowiednich przepisach. Dlatego podawanie 7079 zł jako gwarantowanej podstawowej pensji każdego nowego nauczyciela byłoby błędem.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.