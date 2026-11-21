Wydatki świąteczne Polaków wzrosną o 4 procent w 2026 roku. Sprawdź, co to oznacza dla Twojego portfela i jak obniżyć koszty zakupów
Polska gospodarka wkracza w decydujący sezon handlowy z optymistycznymi prognozami, które wyraźnie wyprzedzają europejską średnią. Zgodnie z najnowszymi wyliczeniami, w okresie od 1 listopada do 26 grudnia 2026 roku wydatki detaliczne w naszym kraju (z wyłączeniem samochodów i paliw) zanotują wzrost o 4 proc. w ujęciu rocznym. Prawdziwy boom przeżywa jednak polski sektor e-commerce, w którym sprzedaż ma wystrzelić o imponujące 10,9 proc. Tak dynamiczny wzrost oznacza, że przed świętami zostawimy w sklepach znacznie więcej pieniędzy niż w ubiegłym roku.
Za tymi liczbami stoi bardzo konkretna sytuacja makroekonomiczna. Raport opracowany przez badaczy Mastercard Economics Institute wskazuje, że wyższa skłonność do wydawania pieniędzy wynika bezpośrednio z rekordowo niskiego bezrobocia oraz stabilizacji inflacji bazowej na przestrzeni ostatnich 6 miesięcy. Z drugiej strony, analitycy ostrzegają przed rosnącymi od lata cenami gazu oraz energii, które w sezonie grzewczym mogą brutalnie zweryfikować domowe budżety, zmuszając konsumentów do niezwykle ostrożnego poszukiwania ofert oferujących optymalny stosunek jakości do ceny.
Polska wyprzedza średnią europejską. E-commerce napędza sprzedaż detaliczną
Handel przedświąteczny w całej Europie charakteryzuje się w 2026 roku stabilnym, choć umiarkowanym ożywieniem. Średni przyrost wydatków detalicznych na kontynencie oszacowano na poziomie 3,4 proc. rok do roku. Na tym tle wyniki przewidywane dla polskiego rynku – czyli wzrost o 4 proc. – potwierdzają utrzymujący się od kilku kwartałów silny popyt wewnętrzny. Zasadnicza zmiana zachodzi jednak w strukturze tych wydatków, gdzie tradycyjne sklepy stacjonarne muszą ustąpić miejsca platformom cyfrowym.
Polski rynek zakupów internetowych wygeneruje w okresie przedświątecznym skok o 10,9 proc. W skali całego kontynentu wyższy wskaźnik zanotuje zaledwie 1 państwo. Według zgromadzonych danych liderem cyfrowej sprzedaży pozostaje Hiszpania, gdzie e-commerce urośnie aż o 11,2 proc. Przeniesienie ciężaru handlu do sieci wynika nie tylko z dostępności szerszego asortymentu, ale przede wszystkim z rosnącej elastyczności. Konsumenci coraz częściej korzystają z zaawansowanych algorytmów sztucznej inteligencji, które w ułamku sekundy podpowiadają spersonalizowane pomysły na prezenty, skracając czas potrzebny na podjęcie decyzji zakupowej.
Zakupy po godzinie 20:00 stają się normą. Jak zmieniają się nasze nawyki?
Z raportu wyłania się fascynujący obraz ewolucji nawyków europejskich klientów. Dynamiczne tempo życia oraz nakładające się na siebie obowiązki zawodowe i prywatne sprawiają, że tradycyjne godziny otwarcia galerii handlowych przestają odpowiadać potrzebom współczesnego społeczeństwa. W całej Europie gwałtownie rośnie odsetek transakcji internetowych realizowanych w godzinach wieczornych i nocnych. Sklepy internetowe notują szczytowe obciążenia serwerów po godzinie 20:00.
Statystyki pokazują ten trend bardzo wyraźnie. W Hiszpanii niemal 1/4 wszystkich świątecznych sprawunków w internecie finalizowana jest w późnych godzinach wieczornych. W Polsce sytuacja wygląda bardzo podobnie, szczególnie w segmencie produktów szybkozbywalnych i żywności. Dokładnie co 5 koszyk spożywczy zamawiany w sklepach internetowych z dostawą do domu opłacany jest po godzinie 20:00. Dla właścicieli biznesów cyfrowych oznacza to konieczność zapewnienia całodobowej obsługi klienta (często z wykorzystaniem chatbotów) oraz optymalizacji serwerów pod kątem wieczornego ruchu.
Rekordowo niskie bezrobocie a widmo drogiego gazu. Dwie strony gospodarki
Główna ekonomistka Mastercard Economics Institute na Europę, Natalia Lechmanova, wskazuje, że konsumenci przystępują do sezonu świątecznego w stosunkowo dobrej kondycji finansowej. Rynek pracy na kontynencie jest niezwykle stabilny, a stopy bezrobocia utrzymują się na poziomach bliskich historycznym minimom. Równocześnie inflacja bazowa w strefie euro, która nie obejmuje najbardziej zmiennych cen żywności i nośników energii, przestała galopować i pozostaje od 6 miesięcy na stałym poziomie. Taki fundament makroekonomiczny sprzyja planowaniu wydatków nie tylko na przedmioty materialne, ale także na doświadczenia, podróże czy kolacje w restauracjach.
Istnieje jednak wyraźne ryzyko, które może schłodzić nastroje w grudniu. Analizy rynkowe jednoznacznie wskazują, że rosnące już od lata ceny gazu ziemnego w Europie zaczną w pełni przekładać się na wyższe rachunki za ogrzewanie właśnie w okresie świątecznym. W połączeniu z wciąż wysokimi cenami paliw na stacjach, koszty utrzymania gospodarstw domowych mogą drastycznie wzrosnąć. Dodatkowo istnieje prawdopodobieństwo, że presja inflacyjna znów uderzy w łańcuchy dostaw podstawowej żywności, co wymusi na konsumentach bezwzględne trzymanie się założonych wcześniej budżetów.
Co to oznacza dla Ciebie? Zaplanuj budżet w 4 krokach
Zwiększona dynamika handlu detalicznego i agresywne kampanie marketingowe sklepów sprawiają, że w grudniu najłatwiej stracić kontrolę nad finansami osobistymi. Wzrost wydatków e-commerce o 10,9 proc. pokazuje, że bardzo łatwo ulegamy magii szybkich płatności internetowych. Aby obronić swój portfel przed zjawiskiem impulsywnych zakupów i sprostać wyższym rachunkom za gaz w sezonie zimowym, wdróż poniższe zasady jeszcze przed szczytem wyprzedaży:
- Wyznacz twardy limit wydatków prezentowych: Zanim włożysz pierwszy produkt do wirtualnego koszyka, spisz na kartce listę obdarowywanych osób i przypisz do każdej z nich maksymalną kwotę (np. 100 lub 150 PLN). Trzymaj się tego zestawienia bez żadnych odstępstw. Zamknięty budżet chroni przed uleganiem internetowym rekomendacjom i upsellingowi, z którego żyją dziś sklepy internetowe.
- Weryfikuj najniższą cenę z ostatnich 30 dni: Zgodnie z unijną dyrektywą Omnibus, każdy sklep organizujący promocję ma obowiązek wyświetlić najniższą cenę danego towaru z ostatnich 30 dni przed obniżką. Traktuj tę informację jako główne narzędzie obronne. Zignoruj wielkie, czerwone napisy „Taniej o 50 proc.” i zawsze sprawdzaj, ile produkt kosztował miesiąc wcześniej – często okaże się, że sztuczna obniżka nie jest żadną okazją.
- Zachowaj szczególną ostrożność przy płatnościach odroczonych (BNPL): Sklepy internetowe masowo oferują usługi typu „Kup teraz, zapłać za 30 dni„. Traktuj te instrumenty wyłącznie jako narzędzie zwiększające płynność (np. gdy czekasz na wypłatę), a nie jako darmowe pieniądze. Niedotrzymanie terminu spłaty choćby o 1 dzień skutkuje automatycznym naliczeniem wysokich odsetek karnych, które zrujnują świąteczne oszczędności.
- Rozłóż zakupy w czasie i korzystaj z darmowych dostaw: Skoro e-commerce ma wzrosnąć o prawie 11 proc., firmy kurierskie zmierzą się z gigantycznym paraliżem logistycznym w 2 połowie grudnia. Zamów prezenty na przełomie listopada i grudnia. Szukaj ofert z darmową przesyłką powyżej określonej kwoty lub wykorzystuj subskrypcje darmowych dostaw (np. programy lojalnościowe), aby nie dopłacać od 15 do 20 PLN za logistykę każdego pojedynczego przedmiotu.
Źródło: businessinsider
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.