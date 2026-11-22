Kto nie musi płacić za śmieci w 2027 roku? Sprawdź, czy przysługuje Ci ulga
Nie każdy mieszkaniec musi płacić pełną stawkę za odbiór odpadów. W 2026 roku gminy mogą zwalniać z części lub nawet całości opłaty gospodarstwa spełniające określone kryteria dochodowe oraz rodziny wielodzietne. Osobna ulga dotyczy właścicieli domów jednorodzinnych, którzy kompostują bioodpady. Nie istnieje jednak jedna ogólnopolska „ulga dla emeryta” – wszystko zależy od podstawy prawnej i uchwały konkretnej gminy.
Przepisy będą miały znaczenie również w 2027 roku, o ile ustawodawca lub dana gmina nie zmienią zasad. Dlatego dwie osoby mieszkające w różnych miastach mogą znajdować się w podobnej sytuacji finansowej, a mimo to płacić za odpady zupełnie inne kwoty.
Szczególnie warto sprawdzić zasady przed końcem roku, jeśli zmieniła się liczba osób mieszkających w lokalu, ktoś wyprowadził się na dłużej albo właściciel domu zaczął korzystać z przydomowego kompostownika.
Opłata za śmieci nie jest taka sama w całej Polsce
Podstawowe zasady określa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
To jednak rada gminy wybiera metodę naliczania opłaty i ustala jej konkretną wysokość.
Dlatego w jednej miejscowości kwota może zależeć od liczby mieszkańców, w innej od powierzchni lokalu, ilości zużywanej wody albo od całego gospodarstwa domowego.
Gmina może również stosować różne metody w różnych sytuacjach.
Nie istnieje więc jeden ogólnopolski rachunek za śmieci.
Tak samo nie ma jednej ogólnopolskiej kwoty ulgi.
Kto może zostać zwolniony z części albo całości opłaty?
Ustawa daje radzie gminy możliwość wprowadzenia całkowitego lub częściowego zwolnienia dla dwóch ważnych grup.
Pierwsza to gospodarstwa domowe, w których dochód nie przekracza ustawowego kryterium uprawniającego do określonych świadczeń z pomocy społecznej.
Druga to rodziny wielodzietne w rozumieniu przepisów o Karcie Dużej Rodziny.
Kluczowe jest jednak słowo: może.
Samo spełnienie kryterium nie oznacza, że w każdej gminie automatycznie przestajemy płacić.
Najpierw rada konkretnej gminy musi podjąć odpowiednią uchwałę i określić:
- kto dokładnie korzysta ze zwolnienia,
- czy jest ono całkowite czy częściowe,
- jak wysoka jest ulga,
- jakie dokumenty trzeba przedstawić,
- od kiedy przysługuje obniżona opłata.
Dlatego informacje z jednej gminy nie powinny być automatycznie stosowane do mieszkańców innego miasta.
Czy każdy emeryt może nie płacić za śmieci?
Nie, w polskich przepisach nie ma ogólnokrajowego zwolnienia z opłat za gospodarowanie odpadami tylko dlatego, że ktoś pobiera emeryturę.
Nie wystarczy również samo osiągnięcie wieku 60, 65 czy 70 lat.
Emeryt może natomiast spełniać warunki programu obowiązującego w jego gminie, np. ze względu na niski dochód.
W takim przypadku podstawą zwolnienia nie jest jednak sam status emeryta, lecz spełnienie kryteriów wskazanych w lokalnych przepisach.
To bardzo ważna różnica.
Nagłówek „emeryci nie płacą za śmieci” może więc wprowadzać w błąd, jeśli nie wskaże konkretnego miasta i warunków programu.
Rodziny wielodzietne również mogą dostać ulgę
Druga kategoria wprost wskazana w ustawie to rodziny wielodzietne, o których mowa w przepisach o Karcie Dużej Rodziny.
Rada gminy może zdecydować, że takie gospodarstwa zostaną zwolnione z całości albo części opłaty.
Nie jest to jednak automatyczna ogólnopolska zniżka przysługująca każdemu posiadaczowi Karty Dużej Rodziny.
Najpierw trzeba sprawdzić, czy dana gmina podjęła odpowiednią uchwałę.
Jeżeli tak, mogą obowiązywać dodatkowe wymagania proceduralne, np. konieczność złożenia deklaracji lub wykazania uprawnienia do Karty.
Masz kompostownik? Tu przepisy są inne
Szczególną kategorią są właściciele nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady w przydomowym kompostowniku.
W tym przypadku ustawa przewiduje częściowe zwolnienie z opłaty.
Wysokość obniżki ustala rada gminy, a jej wysokość powinna pozostawać w związku ze zmniejszeniem kosztów gospodarowania bioodpadami.
Nie oznacza to więc, że właściciel domu przestaje całkowicie płacić za odpady.
Zmniejsza się jedynie należna kwota.
Trzeba też faktycznie posiadać kompostownik i kompostować w nim bioodpady.
Jeżeli podczas kontroli okaże się, że właściciel zadeklarował kompostowanie tylko po to, aby otrzymać zniżkę, może utracić prawo do preferencji.
W Warszawie ulga za kompostownik wynosi 9 zł
Dobrym przykładem różnic między gminami jest Warszawa.
Od kwietnia 2026 roku miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami wynosi:
- 85 zł od gospodarstwa domowego w zabudowie wielolokalowej,
- 107 zł od gospodarstwa domowego w domu jednorodzinnym.
Właściciel domu jednorodzinnego, który kompostuje bioodpady w przydomowym kompostowniku, może skorzystać z ulgi w wysokości 9 zł miesięcznie.
W takim przypadku miesięczna opłata wynosi 98 zł.
W bloku takiej ulgi nie można zastosować tylko dlatego, że mieszkaniec sam próbuje kompostować część odpadów na balkonie czy w mieszkaniu. Ustawowe zwolnienie dotyczy nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.
A co z osobami z niepełnosprawnościami?
Również tutaj nie ma prostego ogólnopolskiego przepisu mówiącego, że każda osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności jest zwolniona z opłaty za odpady.
Takie informacje należy zawsze sprawdzać w regulacjach obowiązujących w konkretnej gminie oraz w lokalnych programach osłonowych.
Osoba z niepełnosprawnością może jednocześnie spełniać kryterium dochodowe lub należeć do gospodarstwa objętego innym lokalnym systemem wsparcia.
Nie należy jednak utożsamiać posiadania orzeczenia z automatycznym ustawowym zwolnieniem z opłaty śmieciowej.
Puste mieszkanie może oznaczać brak opłaty, ale trzeba zgłosić zmianę
Inną sytuacją jest lokal, w którym faktycznie nikt nie mieszka.
Ustawa stanowi, że w przypadku nieruchomości zamieszkanej obowiązek ponoszenia opłaty powstaje za każdy miesiąc, w którym na nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.
Jeżeli zatem mieszkanie faktycznie przestaje być zamieszkane, sytuacja może wpływać na obowiązek zapłaty.
Nie jest to jednak klasyczna „ulga dla seniora” ani zwolnienie przyznawane ze względu na określoną grupę społeczną.
To skutek tego, że zmieniają się fakty będące podstawą naliczania opłaty.
Wyjazd do sanatorium nie zawsze automatycznie znosi rachunek
Tu trzeba uważać.
Krótki urlop, pobyt u rodziny czy kilkutygodniowy wyjazd nie musi oznaczać, że dana osoba przestała zamieszkiwać lokal w rozumieniu przepisów.
Znaczenie ma faktyczny charakter sytuacji.
Inaczej można ocenić dwutygodniowe wakacje, a inaczej trwałą wyprowadzkę albo wielomiesięczne przeniesienie centrum życia do innego miejsca.
Nie należy więc automatycznie zakładać, że każde czasowe opuszczenie mieszkania pozwala przestać płacić.
Jeżeli zmiana ma wpływ na wysokość opłaty, należy ją formalnie zgłosić.
Do kiedy trzeba zgłosić zmianę?
Jeżeli zmieniają się dane mające wpływ na wysokość opłaty, nową deklarację należy zasadniczo złożyć do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
Opłatę w nowej wysokości ustala się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana, zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie.
Nie warto odkładać zgłoszenia na kilka miesięcy.
Przepisy ograniczają możliwość późniejszego zmniejszania zobowiązania za okresy wsteczne.
Dlatego właściciel, który wie, że zmieniła się sytuacja w nieruchomości, powinien jak najszybciej sprawdzić obowiązek złożenia nowej deklaracji.
W bloku deklaracji do miasta zwykle nie składa lokator
W przypadku domu jednorodzinnego sprawa jest stosunkowo prosta – właściciel nieruchomości składa odpowiednią deklarację do gminy.
W budynkach wielolokalowych wygląda to inaczej.
Deklarację dotyczącą całej nieruchomości składa najczęściej wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia albo zarządca.
Właściciel lub lokator przekazuje więc zmianę administracji zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym budynku.
Przykładowo w Warszawie urząd wyraźnie wskazuje, że właściciele pojedynczych mieszkań w blokach nie składają miejskiej deklaracji samodzielnie. Robi to zarządca lub administrator nieruchomości.
Nie segregujesz? Zamiast ulgi może być dużo drożej
System działa również w drugą stronę.
Selektywna zbiórka odpadów jest obowiązkowa.
Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia tego obowiązku, rada gminy ustala podwyższoną opłatę.
Ustawa przewiduje, że jej wysokość musi wynosić od dwukrotności do czterokrotności stawki podstawowej.
W Warszawie stosowana jest obecnie dwukrotność podstawowej opłaty.
Oznacza to, że brak prawidłowej segregacji może mieć znacznie większy wpływ na domowy budżet niż potencjalna kilkuzłotowa ulga.
Nie ma jednej listy osób zwolnionych w całym kraju
To najważniejszy wniosek.
W internecie można znaleźć zestawienia sugerujące, że z opłaty zwolnieni są jednocześnie:
- wszyscy emeryci,
- wszyscy seniorzy,
- osoby z niepełnosprawnościami,
- rodziny wielodzietne,
- osoby o niskich dochodach.
Takiej ogólnopolskiej listy nie ma.
Na poziomie ustawy możliwość wprowadzenia zwolnienia dotyczy przede wszystkim gospodarstw spełniających określone kryterium dochodowe oraz rodzin wielodzietnych.
To jednak gmina podejmuje decyzję, czy i w jakiej wysokości skorzysta z tej możliwości.
Osobną kategorią jest ustawowa częściowa ulga za kompostowanie w domu jednorodzinnym.
Jak sprawdzić, czy w Twojej gminie jest ulga?
Najbezpieczniej wejść na stronę urzędu miasta lub gminy i znaleźć dział dotyczący gospodarki odpadami komunalnymi.
Szukaj dokumentów zatytułowanych:
- uchwała w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami,
- zwolnienia z opłaty,
- deklaracja o wysokości opłaty,
- ulga za kompostownik.
Nie wystarczy sprawdzić samej wysokości podstawowej stawki.
Trzeba również przeczytać uchwałę dotyczącą zwolnień.
Jeżeli informacji nie ma na stronie, można skontaktować się z urzędem albo – w przypadku bloku – administracją, spółdzielnią lub wspólnotą.
Chcesz płacić mniej za odpady? Sprawdź te rzeczy krok po kroku
Najpierw ustal, kto formalnie rozlicza opłatę.
Jeśli mieszkasz w domu jednorodzinnym, najczęściej będzie to bezpośrednio właściciel nieruchomości.
Jeżeli mieszkasz w bloku, zacznij od administracji lub spółdzielni.
Następnie sprawdź, czy Twoja gmina wprowadziła zwolnienie dla gospodarstw o niskich dochodach lub rodzin wielodzietnych.
Jeżeli masz dom jednorodzinny i kompostownik, upewnij się, czy zgłosiłeś kompostowanie w deklaracji. Samo posiadanie kompostownika bez odpowiedniej deklaracji może nie wystarczyć do naliczenia niższej stawki.
Jeżeli ktoś na stałe wyprowadził się z nieruchomości, nie czekaj do końca roku. Sprawdź, czy zmiana wpływa na metodę rozliczenia i czy konieczna jest nowa deklaracja.
Zachowuj potwierdzenia złożonych dokumentów.
W 2026 i 2027 roku ostateczna odpowiedź na pytanie „czy mogę płacić mniej za śmieci?” zależy przede wszystkim od lokalnej uchwały. Sam wiek emerytalny nie wystarczy. Znaczenie może mieć dochód, posiadanie Karty Dużej Rodziny, kompostowanie bioodpadów albo faktyczna zmiana liczby mieszkańców nieruchomości.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.