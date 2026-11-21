Od 21 listopada nowe przepisy. Za te błędy stracisz prawo jazdy na 3 miesiące
Od 21 listopada 2026 roku kierowcy muszą liczyć się z dużo poważniejszymi konsekwencjami za niebezpieczne zachowania na przejazdach kolejowych. Za objechanie opuszczonych rogatek, wjazd przy czerwonym świetle, rozpoczęcie przejazdu podczas opuszczania lub podnoszenia zapór oraz wjazd na tory bez miejsca do zjazdu policja może zatrzymać prawo jazdy na 3 miesiące.
Do tego pozostają dotychczasowe konsekwencje finansowe. Za wskazane naruszenia kierowca może otrzymać mandat w wysokości 2000 zł i 15 punktów karnych, a w warunkach recydywy drogowej mandat może wzrosnąć do 4000 zł.
Nowe przepisy obowiązują już od soboty 21 listopada.
Nowe przepisy obowiązują od 21 listopada
Zmiany wynikają z ustawy z 8 października 2026 roku o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.
Akt został opublikowany w Dzienniku Ustaw 6 listopada 2026 roku i wszedł w życie po 14 dniach, czyli właśnie 21 listopada 2026 roku.
Najważniejszą zmianą jest rozszerzenie katalogu sytuacji, w których policjant zatrzymuje kierowcy prawo jazdy.
Dotychczas za bardzo niebezpieczne zachowanie na przejeździe kolejowym kierowca ryzykował wysokim mandatem i punktami.
Od teraz dochodzi do tego jeszcze utrata prawa jazdy na 3 miesiące.
Za te 4 zachowania kierowca może stracić prawo jazdy
Nowe przepisy wskazują konkretnie cztery sytuacje.
Pierwsza to objeżdżanie opuszczonych zapór lub półzapór.
Jeżeli rogatka jest opuszczona, kierowca nie może próbować jej objechać, nawet jeśli nie widzi zbliżającego się pociągu.
Druga sytuacja to wjazd na przejazd, gdy rozpoczęło się opuszczanie zapór lub półzapór albo ich podnoszenie jeszcze się nie zakończyło.
Oznacza to, że nie wolno wjeżdżać na przejazd w chwili, gdy rogatki są jeszcze w ruchu.
Trzecie naruszenie to wjazd za sygnalizator przy czerwonym świetle.
Przepisy obejmują sygnał czerwony, czerwony migający oraz dwa naprzemiennie migające czerwone sygnały.
Czwarta sytuacja może być szczególnie istotna w godzinach szczytu.
Kierowca nie może wjechać na przejazd, jeżeli po drugiej stronie nie ma miejsca pozwalającego na jego opuszczenie.
Stoisz w korku? Nie wolno wjechać na tory
To właśnie ostatni przypadek może być dla wielu kierowców najbardziej problematyczny.
Wyobraźmy sobie korek przed skrzyżowaniem znajdującym się bezpośrednio za przejazdem kolejowym.
Samochód przed nami przejeżdża przez tory, ale zatrzymuje się zaraz za nimi.
Jeżeli po drugiej stronie nie ma wystarczająco dużo miejsca na cały nasz samochód, nie wolno wjechać na przejazd.
Nawet jeśli:
- zapory są podniesione,
- nie świeci czerwone światło,
- nie słychać pociągu,
- samochody przed nami zaczęły już jechać.
Kierowca musi poczekać przed przejazdem do momentu, aż będzie miał pewność, że może przejechać przez tory i całkowicie je opuścić.
Wjazd „bo może korek zaraz ruszy” od 21 listopada może oznaczać nie tylko mandat i punkty, ale również zatrzymanie prawa jazdy.
Rogatka idzie do góry? Jeszcze nie jedź
Nowe przepisy bardzo wyraźnie obejmują również moment podnoszenia zapór.
To ważne, ponieważ część kierowców rusza natychmiast, gdy tylko rogatka zaczyna unosić się nad jezdnią.
Tymczasem zgodnie z przepisami kierowca ma poczekać, aż podnoszenie zapory lub półzapory zostanie zakończone.
Nie wystarczy więc, że pod rogatką da się już fizycznie przejechać.
Jeżeli nadal się podnosi, wjazd na przejazd może zostać potraktowany jako wykroczenie objęte nowymi sankcjami.
Podobnie jest przy zamykaniu.
Jeżeli proces opuszczania rogatki już się rozpoczął, nie wolno próbować „zdążyć przed szlabanem”.
Czerwone światło obowiązuje nawet wtedy, gdy rogatka jest jeszcze w górze
Kierowcy powinni również zwrócić uwagę na kolejność działania urządzeń na przejeździe.
Czerwone światło może pojawić się wcześniej niż całkowite opuszczenie zapór.
Od momentu nadawania czerwonego sygnału kierowca nie może wjechać za sygnalizator.
Nie ma znaczenia, że rogatka:
- jest jeszcze całkowicie podniesiona,
- dopiero zacznie się opuszczać,
- pozostawia dużo miejsca do przejazdu.
Czerwone światło oznacza zakaz wjazdu.
Próba przejazdu w takim momencie może obecnie skończyć się zatrzymaniem prawa jazdy na 3 miesiące.
2000 zł mandatu i 15 punktów
Zatrzymanie prawa jazdy nie zastępuje dotychczasowych sankcji.
Policja przypomina, że za najpoważniejsze naruszenia na przejazdach kolejowych kierowcy nadal grozi mandat w wysokości 2000 zł.
Do konta kierowcy trafia również 15 punktów karnych.
To bardzo duża liczba.
Dla większości kierowców limit wynosi 24 punkty.
Jedno takie wykroczenie może więc wykorzystać znaczną część dostępnego limitu.
Dodatkowo przy ponownym popełnieniu tego samego wykroczenia w warunkach recydywy drogowej mandat może wzrosnąć do 4000 zł.
Prawo jazdy znika na 3 miesiące
Nowelizacja zmieniła między innymi art. 135 i 135a Prawa o ruchu drogowym oraz odpowiednie przepisy ustawy o kierujących pojazdami.
Po stwierdzeniu jednego z nowych naruszeń policjant zatrzymuje prawo jazdy za pokwitowaniem, a sprawa trafia do właściwego organu administracyjnego.
Przepisy przewidują 3-miesięczny okres zatrzymania uprawnień.
Oznacza to, że konsekwencją jednego niebezpiecznego manewru na przejeździe może być jednocześnie:
2000 zł mandatu, 15 punktów karnych i brak możliwości legalnego prowadzenia pojazdu przez 3 miesiące.
Co jeśli kierowca mimo zatrzymania prawa jazdy nadal będzie jeździł?
Ignorowanie decyzji może doprowadzić do jeszcze poważniejszych konsekwencji.
Przepisy ustawy o kierujących pojazdami przewidują dalsze sankcje wobec osób, które prowadzą samochód mimo czasowego zatrzymania uprawnień.
Nie warto więc traktować 3 miesięcy jako okresu, w którym można po prostu „uważać bardziej” i nadal jeździć.
Po zatrzymaniu prawa jazdy kierowanie pojazdem może uruchomić kolejne procedury prowadzące do znacznie dłuższej utraty uprawnień.
To nie jedyne zmiany. Za katastrofę sąd musi odebrać prawo jazdy
Nowelizacja nie ogranicza się do wykroczeń.
Zmienił się również Kodeks karny.
Jeżeli kierowca zostanie skazany za sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, zagrażającej życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, sąd ma obowiązek orzec zakaz prowadzenia pojazdów.
W takim przypadku zakaz wyniesie co najmniej 3 lata.
Nowe przepisy przewidują również obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów przy skazaniu za sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy.
To już jednak odpowiedzialność karna dotycząca znacznie poważniejszych zdarzeń niż samo wykroczenie na przejeździe.
Dlaczego przepisy zostały zaostrzone?
Statystyki wypadków na przejazdach kolejowych pokazują, dlaczego ustawodawca zdecydował się na zmianę.
Według danych przywoływanych przez Policję w 2024 roku na przejazdach kolejowych odnotowano 39 wypadków, w których zginęły 23 osoby.
W 2025 roku liczba zdarzeń wzrosła do 51 wypadków, a życie straciło 27 osób.
Do końca października 2026 roku doszło natomiast do 42 wypadków. Zginęło w nich 19 osób, a 49 zostało rannych.
Policja wskazuje, że wśród powtarzających się przyczyn znajdują się właśnie:
- ignorowanie znaku STOP,
- wjeżdżanie pod zamykające się rogatki,
- omijanie półrogatek,
- wjazd na tory bez możliwości natychmiastowego ich opuszczenia.
Pociąg nie może zatrzymać się tak jak samochód
Przejazd kolejowy różni się od zwykłego skrzyżowania przede wszystkim drogą hamowania pociągu.
Maszynista po zauważeniu samochodu na torach często nie ma fizycznej możliwości zatrzymania składu przed przeszkodą.
Nawet rozpoczęcie hamowania awaryjnego nie oznacza, że pociąg zatrzyma się po kilkunastu czy kilkudziesięciu metrach.
Dlatego zasady na przejazdach kolejowych są dużo bardziej restrykcyjne niż na wielu innych skrzyżowaniach.
Kierowca powinien założyć, że po wjechaniu na tor nie będzie już czasu na naprawienie błędu.
Przejeżdżasz przez tory? Te zasady od 21 listopada są szczególnie ważne
Przed każdym przejazdem przede wszystkim zwolnij i obserwuj sygnalizację.
Jeżeli pojawia się czerwone światło – zatrzymaj się.
Nie patrz na to, czy rogatka jest jeszcze w górze.
Jeżeli zaczęła się opuszczać – nie wjeżdżaj.
Jeżeli pociąg już przejechał, ale rogatka dopiero zaczyna iść do góry – również poczekaj.
Ruszyć można dopiero po zakończeniu jej podnoszenia i ustaniu sygnału zabraniającego wjazdu.
Jeszcze przed wjazdem spójrz na drugą stronę torów.
Jeśli samochody stoją i nie ma miejsca na cały Twój pojazd, zostań przed przejazdem.
Nie zakładaj, że korek zdąży ruszyć.
I przede wszystkim nigdy nie próbuj objeżdżać opuszczonej półrogatki. Nawet jeśli pociągu nie widać, przejazd może być zamknięty dla kolejnego składu jadącego z innego kierunku.
Od 21 listopada wszystkie te zachowania mają dodatkową konsekwencję, której wcześniej nie było – 3 miesiące bez prawa jazdy.
Jedna próba zaoszczędzenia kilkudziesięciu sekund może więc zakończyć się jednocześnie wysokim mandatem, 15 punktami i utratą możliwości prowadzenia samochodu przez cały kwartał.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.