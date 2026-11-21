Zima może uderzyć już 26 listopada. Mróz i śnieg pojawiają się w prognozach
Końcówka listopada może przynieść w Polsce wyraźny zwrot pogody. Około 26 listopada do kraju zacznie napływać znacznie chłodniejsze powietrze, a w części regionów temperatura również w ciągu dnia może spaść poniżej 0°C. Jednocześnie modele pogodowe coraz częściej wskazują możliwość opadów śniegu.
Największe ochłodzenie spodziewane jest w drugiej połowie przyszłego tygodnia. Nocami temperatura może lokalnie spaść w okolice -10°C, a na wschodzie, północnym wschodzie i południu kraju możliwy jest całodobowy mróz.
Dokładny zasięg opadów śniegu nadal pozostaje niepewny, ale wszystko wskazuje na to, że końcówka listopada będzie znacznie bardziej zimowa niż ostatnie dni.
Pogoda zacznie się zmieniać jeszcze przed 26 listopada
Pierwsze oznaki ochłodzenia pojawią się wcześniej.
W dniach poprzedzających główną zmianę temperatura w ciągu dnia w wielu regionach będzie jeszcze dodatnia. Możliwe są wartości około 1–6°C.
Nocami coraz częściej pojawiać się będą jednak spadki poniżej 0°C.
Oznacza to ryzyko oblodzenia dróg i chodników, szczególnie rano.
Miejscami może również padać deszcz ze śniegiem lub mokry śnieg.
Największe prawdopodobieństwo zimowych warunków początkowo będzie dotyczyło terenów górskich i podgórskich, ale wraz z napływem chłodniejszego powietrza strefa zimowej pogody zacznie obejmować coraz większą część kraju.
Przełom może nastąpić 26 listopada
Najważniejszą datą w aktualnych prognozach jest 26 listopada.
To właśnie wtedy nad Europą Środkową może dojść do przebudowy układu barycznego, która umożliwi napływ bardzo chłodnego powietrza z północy i północnego wschodu.
W praktyce może to oznaczać nagły spadek temperatury w Polsce.
W części kraju nawet w najcieplejszym momencie dnia termometry mogą pokazywać wartości ujemne.
Na wschodzie, północnym wschodzie i południu możliwe są temperatury maksymalne około:
- -4°C,
- -3°C,
- -2°C,
- -1°C.
W innych regionach temperatura może oscylować wokół 0°C.
Całodobowy mróz może objąć część kraju
Jeżeli obecne prognozy się potwierdzą, pod koniec listopada mróz przestanie być wyłącznie zjawiskiem nocnym.
W części Polski temperatura przez całą dobę może pozostawać poniżej 0°C.
Największe prawdopodobieństwo takiego scenariusza dotyczy przede wszystkim:
- Podlasia,
- Warmii i Mazur,
- Lubelszczyzny,
- Podkarpacia,
- Małopolski,
- terenów podgórskich.
Z czasem chłodniejsze powietrze może przesuwać się również w kierunku centrum kraju.
Na zachodzie Polski temperatura może utrzymywać się nieco wyżej, choć również tam spodziewane jest wyraźne ochłodzenie.
Nocami temperatura może spaść do -10°C
Jeszcze większy mróz możliwy jest nocami.
Przy rozpogodzeniach temperatura lokalnie może spadać w okolice -10°C.
Najniższych wartości należy spodziewać się szczególnie tam, gdzie pojawi się świeża pokrywa śnieżna i rozpogodzenia.
W takich warunkach podłoże bardzo szybko traci ciepło.
Najchłodniej może być w kotlinach, na terenach podgórskich oraz poza dużymi miastami.
W centrach miast temperatura często pozostaje nieco wyższa ze względu na miejską wyspę ciepła.
Śnieg pojawia się w kolejnych prognozach
Ochłodzenie to niejedyna zmiana.
Modele pogodowe coraz częściej pokazują również możliwość opadów śniegu.
W części kraju mogą to być początkowo opady deszczu ze śniegiem, które wraz ze spadkiem temperatury będą przechodzić w śnieg.
Największa niepewność dotyczy obecnie dokładnego położenia strefy intensywniejszych opadów.
W niektórych prognozach bardziej śnieżna jest północ Polski, w innych większe opady pojawiają się w centrum lub na wschodzie.
To oznacza, że na kilka dni przed zmianą pogody nie można jeszcze dokładnie wskazać, gdzie pokrywa śnieżna będzie największa.
Lokalnie może powstać pokrywa śnieżna
Jeżeli opady pojawią się już przy ujemnej temperaturze, śnieg zacznie utrzymywać się na powierzchni.
W części regionów może utworzyć się kilkucentymetrowa pokrywa.
Lokalnie możliwe są większe przyrosty, szczególnie tam, gdzie strefa opadów zatrzyma się na dłużej.
Najbardziej śnieżne warianty modeli wskazują nawet na kilkanaście centymetrów świeżego śniegu w części kraju.
Nie jest to jednak jeszcze prognoza, którą można traktować jako pewną.
Na tym etapie znacznie bardziej prawdopodobne jest samo wystąpienie opadów śniegu niż dokładna wysokość pokrywy.
Najtrudniejsze mogą być poranki
Dla kierowców największym problemem nie musi być sam śnieg.
Znacznie groźniejsze może okazać się połączenie opadów z temperaturą oscylującą wokół 0°C.
Jeżeli w dzień temperatura będzie lekko dodatnia, śnieg zacznie się topić.
Po zachodzie słońca nawierzchnia ponownie zamarznie.
W efekcie na drogach i chodnikach może pojawić się bardzo śliska warstwa lodu.
Szczególnie uważać trzeba będzie na:
- mostach,
- wiaduktach,
- drogach lokalnych,
- zacienionych odcinkach,
- trasach prowadzących przez lasy.
To właśnie tam nawierzchnia wychładza się najszybciej.
Śnieg może utrzymywać się dłużej
Jeżeli po opadach temperatura pozostanie ujemna również w dzień, śnieg nie będzie szybko topniał.
To byłaby zasadnicza różnica względem wcześniejszych jesiennych epizodów, kiedy biały puch znikał po kilku godzinach.
Pod koniec listopada możliwe jest już utrzymywanie się pokrywy śnieżnej przez większą część dnia, a lokalnie również przez kilka kolejnych dni.
Wszystko zależy od temperatury oraz tego, jak długo utrzyma się napływ chłodnego powietrza.
Warszawa również odczuje ochłodzenie
Zmiana pogody obejmie także centralną Polskę.
W Warszawie i okolicach temperatura w drugiej połowie przyszłego tygodnia może wyraźnie spaść.
Nocami możliwe będą wartości poniżej 0°C, a przy sprzyjających warunkach również opady śniegu lub deszczu ze śniegiem.
W centrum miasta temperatura może być nieco wyższa niż na obrzeżach i w miejscowościach podwarszawskich.
Dlatego w samej Warszawie może padać mokry śnieg, podczas gdy kilkanaście lub kilkadziesiąt kilometrów dalej będzie już tworzyć się pokrywa śnieżna.
Dokładny przebieg sytuacji będzie zależał od położenia stref opadów.
Czy 26 listopada zacznie się prawdziwa zima?
Można mówić o bardzo wyraźnym zimowym epizodzie.
Nie oznacza to jednak automatycznie początku nieprzerwanej zimy, która potrwa aż do marca.
Pod koniec listopada prognozy długoterminowe nadal mogą się zmieniać.
Możliwy jest scenariusz, w którym po kilku mroźnych dniach temperatura ponownie wzrośnie.
Na dziś najbardziej prawdopodobne jest jednak to, że końcówka listopada przyniesie znacznie bardziej zimową pogodę niż pierwsza część miesiąca.
Kierowcy powinni przygotować samochody
Jeżeli prognozy się potwierdzą, kierowcy powinni być przygotowani na pierwsze poważniejsze zimowe warunki w tym sezonie.
Warto sprawdzić:
- stan opon,
- poziom zimowego płynu do spryskiwaczy,
- wycieraczki,
- akumulator,
- skrobaczkę do szyb,
- odmrażacz.
Przy temperaturze około -10°C słabszy akumulator może zacząć sprawiać problemy, szczególnie po nocnym postoju.
Należy również pamiętać o dokładnym oczyszczaniu szyb, świateł, tablic rejestracyjnych i dachu samochodu przed rozpoczęciem jazdy.
Kiedy prognoza będzie najbardziej wiarygodna?
Największą pewność dotyczącą śniegu będzie można uzyskać około 24–25 listopada.
Wtedy modele będą już znacznie dokładniej określać położenie stref opadów, ich intensywność oraz temperaturę.
Na kilka dni przed wydarzeniem nawet niewielkie przesunięcie niżu może zdecydować, czy w danym regionie spadnie 10 cm śniegu, mokry śnieg czy wyłącznie deszcz.
Znacznie bardziej stabilnym elementem prognozy jest samo ochłodzenie.
Około 26 listopada Polska może wejść w znacznie bardziej zimowy okres, z nocnymi spadkami temperatur w okolice -10°C, miejscowym całodobowym mrozem i coraz większym prawdopodobieństwem opadów śniegu.
To właśnie najbliższe aktualizacje prognoz pokażą, które regiony dostaną najwięcej śniegu i jak długo utrzyma się zimowa aura.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.