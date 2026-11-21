Co stanie się z Twoim mieszkaniem w razie ogłoszenia ewakuacji? Rząd powoła specjalne drużyny kiedy będziesz daleko
Wyjeżdżasz z zagrożonego miejsca, ale na osiedlu zostają Twoje mieszkanie, dom, samochód i większość rzeczy, na które pracowałeś latami. Rząd wprowadził odpowiednie przepisy zabezpieczające – zaczną działać, gdy już będziesz daleko i nie będziesz mógł sprawować pieczy nad swoim majątkiem.
Na opuszczonym terenie mają działać drużyny chroniące dobytek
Takie zadania zapisano w rozporządzeniu Rady Ministrów z 30 maja 2025 r. w sprawie ewakuacji ludności oraz zabezpieczenia mienia. Przepisy obowiązują od 26 czerwca 2025 r. i opisują zarówno wyjazd ludzi, jak i działania na terenach, które opuszczą. To ważna wiadomość dla osób obawiających się zostawienia całego majątku: ochrona dobytku została wprost wskazana jako zadanie organizatorów ewakuacji. Sam fakt istnienia tych przepisów nie daje jednak pewności, że każdy budynek i każdy zaparkowany samochód uda się uchronić przed wszystkimi skutkami zagrożenia.
Rozporządzenie przewiduje utworzenie na obszarze objętym ewakuacją drużyn porządkowo-ochronnych. Ich zadaniem jest zabezpieczenie pozostawionego mienia i dbanie o bezpieczeństwo publiczne. W zwykłych słowach: wyjazd mieszkańców nie kończy działań służb na ich osiedlu. Część osób zajmuje się przewiezieniem ludzi w bezpieczne miejsce, a inne zespoły mają wykonywać zadania tam, gdzie zostały budynki i rzeczy właścicieli. Ten podział zapisano w § 18 rozporządzenia. Nie trzeba pozostawać w zagrożonym mieszkaniu tylko po to, by ochrona dobytku w ogóle była brana pod uwagę.
Za skierowanie ludzi i sprzętu do tych działań odpowiadają wskazane w przepisach władze. Na poziomie gminy robi to wójt, burmistrz lub prezydent miasta, na poziomie powiatu starosta, a na poziomie województwa wojewoda. Mają wykorzystywać zasoby obrony cywilnej oraz służby, inspekcje i straże. Te obowiązki opisują § 7-9 rozporządzenia. Dla mieszkańca najważniejszy jest skutek: zabezpieczenie tego, co zostaje po wyjeździe ludzi, jest częścią organizowanej akcji. Nie powinno być sprawą pozostawioną wyłącznie tym, którzy postanowią zostać i pilnować własnych drzwi.
Zakres faktycznej ochrony będzie zależeć od sytuacji na miejscu. Inaczej można działać na osiedlu, do którego nadal da się bezpiecznie dojechać, a inaczej w miejscu zalewanym wodą, objętym pożarem lub działaniami wojennymi. Rozporządzenie nie obiecuje osobnego posterunku przy każdym mieszkaniu ani stałego nadzoru nad każdym pojazdem. Określa zadania służb i sposób organizacji pracy. Właściciel powinien traktować je jako podstawę do zabezpieczania terenu, a nie zapewnienie, że pozostawione rzeczy na pewno wrócą do niego w nienaruszonym stanie.
Samochód może zostać na miejscu. Nie każdy wyjazd będzie możliwy własnym autem
W przepisach jest miejsce na ewakuację własnym samochodem. Rozporządzenie nazywa ją samoewakuacją i nakazuje uwzględniać osoby, które korzystają ze swojego transportu oraz organizują nocleg poza zagrożonym terenem. Taki wyjazd także podlega koordynacji. Władze mają przekazywać informacje i zabezpieczać ważne drogi, tak aby mieszkańcy nie kierowali się na trasy zarezerwowane dla wojska, służb publicznych i ratowników. Samochód stojący pod domem nie oznacza więc, że podczas ewakuacji będzie można pojechać dowolną drogą i o dowolnej porze.
Rządowy „Poradnik bezpieczeństwa” zaleca korzystanie z organizowanego transportu lub dojście do wskazanego miejsca, a przy używaniu samochodu przypomina, by nie blokować dróg ewakuacyjnych. Właściciel może zatem znaleźć się w sytuacji, w której wyjedzie autobusem, a auto zostawi na parkingu. Samochód jest częścią pozostawionego dobytku, ale rozporządzenie nie zapewnia przewiezienia każdego prywatnego pojazdu w bezpieczne miejsce. Nie należy też zakładać, że drużyna zabezpieczająca teren automatycznie przejmie kluczyki i zajmie się autem tak jak pracownik parkingu strzeżonego.
Jeżeli jest czas i można to zrobić bezpiecznie, warto zamknąć samochód i pozostawić go w miejscu, w którym nie utrudni przejazdu ani dostępu do budynków. W razie polecenia służb trzeba zastosować się do wskazanego sposobu wyjazdu i ustawienia pojazdu. Najgorszym pomysłem jest powrót do zagrożonego garażu tylko dlatego, że szkoda zostawić w nim auto. W instrukcji Warszawy dotyczącej ewakuacji z budynku wskazano, aby nie kierować się do garaży podziemnych. O tym, czy jest jeszcze możliwość zabrania samochodu, musi decydować bezpieczeństwo i przebieg akcji.
Przed wyjściem zabezpiecz mieszkanie, jeśli możesz zrobić to bezpiecznie
Rządowy poradnik zaleca zamknięcie okien i dopływu wody, wyłączenie urządzeń elektrycznych i gazowych oraz wygaszenie źródeł ognia. Chodzi o ograniczenie ryzyka, że pod nieobecność domowników do zagrożenia zewnętrznego dołączy jeszcze awaria wewnątrz mieszkania. Takie czynności warto przećwiczyć wcześniej, szczególnie gdy zawory i zabezpieczenia są schowane lub trudno dostępne. Przy bezpośrednim niebezpieczeństwie nie wolno opóźniać wyjścia, żeby dokończyć wszystkie przygotowania. Polecenia służb i szybkie opuszczenie zagrożonego miejsca mają pierwszeństwo.
Sam wyjazd po ogłoszeniu ewakuacji nie oznacza oddania mieszkania ani samochodu innemu właścicielowi. Przepisy o zabezpieczaniu dobytku opisują zadania ochronne i organizację ewakuacji. Nie ustanawiają automatycznego przejęcia prywatnego majątku tylko dlatego, że domownicy musieli opuścić niebezpieczne miejsce. Nie wynika z nich też powszechny obowiązek przekazania kluczy do mieszkania osobie, która pojawi się pod drzwiami i powie, że pomaga przy wyjeździe. Polecenia trzeba sprawdzać w oficjalnych komunikatach i u służb prowadzących działania, a dokumenty i klucze zabrać ze sobą.
Ochrona rzeczy na miejscu i ich przewiezienie to dwa różne zadania
Rozporządzenie przewiduje również przygotowanie do przeniesienia zwierząt i najcenniejszego mienia osób ewakuowanych. Nie jest to jednak obietnica wywiezienia całego wyposażenia każdego domu. Szczegółowe procedury opisują między innymi transport i ochronę wytypowanych dóbr kultury, czyli na przykład cennych zbiorów należących do instytucji. Obejmują one przygotowanie dokumentacji, załadunek, przewiezienie i bezpieczne przechowanie. Nie należy wyciągać z tych zapisów wniosku, że taki sam transport zostanie zapewniony dla mebli, sprzętu RTV i wszystkich samochodów mieszkańców.
Przy organizowaniu wyjazdu ludzi przepisy zakładają, w miarę możliwości, ograniczenie zabieranych rzeczy do tych, które są potrzebne do przetrwania przez 72 godziny. Duże przedmioty i kolejne kursy po wyposażenie mieszkania mogą utrudniać przemieszczanie się oraz zajmować miejsce potrzebne innym. Rządowy poradnik koncentruje się więc na podręcznych rzeczach potrzebnych po wyjściu. Jeśli transport ma ograniczoną pojemność, trzeba kierować się instrukcjami jego organizatorów. Sam fakt, że pozostawiony przedmiot jest kosztowny, nie oznacza, że służby będą mogły od razu zabrać go razem z właścicielem.
Warszawa ostrzega przed powrotem po rzeczy
Serwis Warszawa 19115 przypomina, żeby podczas ewakuacji nie narażać życia dla ratowania mienia. Zaleca zabranie kluczy do domu i samochodu, dokumentów, leków oraz innych najpotrzebniejszych rzeczy, jeśli pozwala na to czas. Do opuszczonego obiektu można wrócić dopiero po uzyskaniu zgody osób kierujących ewakuacją. To ważne także dla mieszkańców, którzy znajdą nocleg niedaleko i będą chcieli zajrzeć do mieszkania, sprawdzić samochód albo zabrać dodatkową torbę. Odległość od domu i brak widocznych zniszczeń nie zastępują informacji, że powrót jest już bezpieczny.
Przygotowania obejmują również cały kraj. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że Krajowy Plan Ewakuacji przyjęto 4 lipca 2026 r. Dokument jest niejawny i służy koordynacji działań między województwami. Nie można więc na jego podstawie obiecywać mieszkańcom konkretnego osiedla, kto stanie pod ich blokiem i ile czasu będzie tam pilnował samochodów. Publiczne przepisy określają zadania, natomiast szczegóły działań w danej sytuacji będą przekazywane przez władze i służby. Właśnie te komunikaty powinny decydować o trasie wyjazdu, miejscu zbiórki i terminie powrotu.
Co przygotować, żeby nie tracić czasu, gdy przyjdzie polecenie wyjazdu?
Jeszcze przed zagrożeniem warto ustalić w domu, gdzie są klucze, dokumenty i miejsca odcięcia wody, gazu oraz prądu. Każdy dorosły domownik powinien wiedzieć, jak bezpiecznie wykonać podstawowe czynności i jak zabrać najpotrzebniejsze rzeczy bez przeszukiwania szaf. Pomocne jest także zachowanie kopii ważnych dokumentów i zdjęć wyposażenia, przechowywanych tak, żeby były dostępne poza mieszkaniem. To praktyczne przygotowanie właściciela, które może ułatwić późniejsze wykazanie, jakie rzeczy posiadał i w jakim były stanie. Robienie dokumentacji nie powinno jednak zabierać czasu, gdy trzeba już wychodzić.
Po opuszczeniu zagrożonego terenu należy przekazać bliskim, dokąd się wyjechało, i śledzić oficjalne informacje o dalszych działaniach. Jeżeli korzysta się z organizowanego transportu, trzeba stosować się do zasad przyjętych w punktach zbiórki i przyjęcia. Obawa o mieszkanie lub samochód jest zrozumiała, ale nie powinna prowadzić do samowolnego powrotu w środek akcji. Można przekazać służbom ważne informacje o pozostawionym zagrożeniu, na przykład zauważonej przed wyjściem awarii. Nie trzeba natomiast ryzykować wejścia do budynku, by samemu sprawdzać coś, czego usunięciem powinny zająć się odpowiednie zespoły.
Po uzyskaniu zgody na powrót warto sprawdzić stan mieszkania i samochodu, a zauważone uszkodzenia udokumentować, o ile można zrobić to bezpiecznie. Ślady włamania lub kradzieży należy zgłosić Policji. Powrót na osiedle nie oznacza jeszcze, że każdy uszkodzony budynek, instalacja czy garaż nadaje się do użytkowania, dlatego trzeba nadal wykonywać polecenia służb. Najważniejsza korzyść z nowych zasad jest konkretna: ochrona pozostawionego dobytku ma być zorganizowanym zadaniem wykonywanym również po wyjeździe mieszkańców. Nie trzeba stawiać własnego życia na szali, żeby samemu zastępować osoby wyznaczone do zabezpieczania terenu.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.