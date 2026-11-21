Od 24 listopada zmienią się ceny paliw. Tyle może kosztować benzyna 95, diesel i LPG
Kierowcy tankujący po weekendzie mogą zobaczyć kolejne zmiany na pylonach stacji. Najnowsza prognoza na okres 23–29 listopada zakłada benzynę 95 w przedziale 5,84–5,96 zł za litr, olej napędowy po 7,29–7,42 zł oraz LPG w granicach 3,94–4,12 zł. Największą niewiadomą pozostaje autogaz, który nie jest objęty rządowym limitem cenowym.
Do poniedziałku 23 listopada włącznie obowiązują jeszcze maksymalne ceny ustalone przez Ministerstwo Energii. Za litr benzyny 95 stacja nie może żądać więcej niż 5,90 zł, benzyna 98 ma limit 6,55 zł, a olej napędowy 7,39 zł.
Od wtorku 24 listopada sytuacja może się jednak zmienić wraz z kolejnymi notowaniami i nowym limitem. Jednocześnie analitycy rynku paliw spodziewają się, że ceny na wielu stacjach pozostaną blisko obecnych poziomów.
Tyle może kosztować paliwo po weekendzie
Najnowsza prognoza e-petrol.pl obejmuje okres od 23 do 29 listopada 2026 roku.
Przewidywane ceny wyglądają następująco:
- benzyna Pb95: 5,84–5,96 zł/l,
- benzyna Pb98: 6,48–6,61 zł/l,
- olej napędowy: 7,29–7,42 zł/l,
- LPG: 3,94–4,12 zł/l.
Nie są to jednak gwarantowane ceny na konkretnej stacji.
To prognozowane przedziały dla rynku detalicznego. W praktyce cena może zależeć od lokalizacji, sieci, kosztów prowadzenia stacji, konkurencji w okolicy oraz zmian cen hurtowych.
Kierowca może więc zobaczyć benzynę 95 za 5,85 zł w jednym miejscu, a kilka kilometrów dalej za 5,94 zł.
Benzyna 95 pozostaje poniżej 6 zł
Najbardziej stabilnie wygląda sytuacja właścicieli samochodów benzynowych.
Według prognozy e-petrol.pl cena popularnej Pb95 ma utrzymywać się pomiędzy 5,84 a 5,96 zł za litr.
To oznacza, że przynajmniej w prognozowanym scenariuszu benzyna 95 nadal pozostanie poniżej psychologicznej granicy 6 zł.
Jeszcze 18 listopada średnia ogólnopolska cena tego paliwa wynosiła 5,99 zł za litr.
Równocześnie Ministerstwo Energii stopniowo obniżało maksymalny dopuszczalny poziom cen.
19 listopada limit wynosił 5,97 zł.
20 listopada było to 5,93 zł.
Od 21 do 23 listopada obowiązuje już 5,90 zł za litr.
W praktyce część stacji oferuje benzynę jeszcze taniej niż wynosi maksymalna cena.
Diesel nadal dużo droższy od benzyny
Znacznie mniej powodów do zadowolenia mają właściciele diesli.
Prognozowany przedział na kolejny tydzień wynosi 7,29–7,42 zł za litr.
To mniej niż jeszcze kilka tygodni wcześniej, ale nadal około 1,5 zł więcej na każdym litrze w porównaniu z benzyną 95.
Przy tankowaniu 50 litrów różnica może więc sięgać około 70–80 zł.
Obecny maksymalny limit oleju napędowego wynosi 7,39 zł za litr i obowiązuje do końca poniedziałku 23 listopada.
Jeszcze 19 listopada limit wynosił 7,51 zł, a dzień później 7,45 zł.
W ciągu zaledwie kilku dni dopuszczalna cena maksymalna została więc wyraźnie obniżona.
LPG znów idzie własną drogą
Największym problemem pozostaje autogaz.
LPG nie zostało objęte mechanizmem maksymalnych cen, który dotyczy benzyny i oleju napędowego.
Dlatego stacje mogą ustalać ceny autogazu zgodnie z sytuacją rynkową.
Według e-petrol.pl w tygodniu 23–29 listopada litr LPG może kosztować 3,94–4,12 zł.
Średnia cena w badaniu z połowy listopada była już bliska 4 zł za litr, a dane biura Reflex wskazywały około 4,08 zł.
Jeszcze rok wcześniej autogaz był znacznie tańszy.
W efekcie przewaga kosztowa instalacji LPG nad benzyną wyraźnie się zmniejszyła.
Nie oznacza to, że jazda na gazie nagle zawsze przestała być opłacalna. LPG nadal jest tańsze od benzyny, ale różnica jest zdecydowanie mniejsza niż wcześniej.
Dlaczego LPG tak mocno zdrożało?
Jednym z powodów jest zwiększony popyt na gaz w innych sektorach.
LPG nie jest wykorzystywane wyłącznie jako paliwo samochodowe.
Ten sam surowiec trafia między innymi do:
- ogrzewania budynków,
- gospodarstw rolnych,
- suszarni,
- przemysłu,
- zbiorników przydomowych.
Jesienią zapotrzebowanie rośnie.
Do tego dochodzą problemy z dostępnością surowca i zmiany na europejskim rynku.
Eksperci zwracają uwagę, że konkurencja między różnymi odbiorcami może dodatkowo podbijać ceny.
Dlaczego LPG nie ma rządowego limitu?
Rządowy program CPN obejmuje przede wszystkim benzynę oraz olej napędowy.
Autogaz pozostał poza mechanizmem maksymalnych cen.
Temat był już przedmiotem interpelacji poselskich.
Ministerstwo Finansów argumentowało między innymi, że znaczenie LPG dla ogólnego wskaźnika inflacji jest mniejsze niż w przypadku benzyny i oleju napędowego.
W przytoczonych przez resort danych udział autogazu w koszyku inflacyjnym jest znacznie mniejszy niż udział benzyny czy diesla.
Rząd nie zapowiedział obecnie włączenia LPG do systemu maksymalnych cen.
Dla kierowców oznacza to jedno: cena gazu może zmieniać się niezależnie od limitów obowiązujących dla pozostałych paliw.
Maksymalna cena nie oznacza, że wszędzie zapłacimy tyle samo
To jedna z najważniejszych rzeczy, o których trzeba pamiętać.
Cena ogłaszana przez Ministerstwo Energii jest limitem maksymalnym.
Stacja może sprzedawać paliwo taniej.
Nie może natomiast przekroczyć określonego poziomu dla paliw objętych mechanizmem.
Dlatego różnice pomiędzy poszczególnymi stacjami nadal potrafią być duże.
W materiale źródłowym porównano ceny na stacjach największych sieci oraz przy marketach.
Dla benzyny 95 różnica sięgała kilkudziesięciu groszy na litrze.
Przy tankowaniu 50 litrów każde 20 groszy różnicy oznacza 10 zł więcej lub mniej na jednym tankowaniu.
Przy różnicy 40 groszy robi się już 20 zł.
Dlatego nawet przy obowiązującym limicie nadal warto porównać ceny kilku stacji w okolicy.
Paliwa premium znalazły się wyjątkowo blisko zwykłych
Ciekawa sytuacja pojawiła się również przy paliwach premium.
W części sieci różnica pomiędzy zwykłym paliwem a jego uszlachetnioną wersją wynosiła zaledwie kilka groszy.
W podanym zestawieniu pojawiały się przypadki, w których benzyna premium kosztowała tyle samo co standardowa 95 albo różnica pomiędzy zwykłym a uszlachetnionym dieslem wynosiła 2–3 grosze.
Nie jest to jednak zasada obowiązująca na każdej stacji.
Ceny paliw premium nie są identyczne w całym kraju i mogą się zmieniać nawet w ramach tej samej sieci.
Przed tankowaniem warto więc spojrzeć na cały pylon, a nie automatycznie wybierać paliwo, które tankujemy zawsze.
Jeżeli różnica wynosi kilka groszy, kierowca może zdecydować, czy wyższa wersja paliwa jest dla niego warta dopłaty.
Co wydarzy się 24 listopada?
Poniedziałek 23 listopada jest ostatnim dniem obowiązywania obecnego limitu:
- Pb95 – maksymalnie 5,90 zł/l,
- Pb98 – maksymalnie 6,55 zł/l,
- ON – maksymalnie 7,39 zł/l.
Kolejne ceny maksymalne zostaną ustalone zgodnie z obowiązującym mechanizmem.
Nie należy więc interpretować prognozy e-petrol.pl jako informacji, że od północy 24 listopada każda stacja ustawi dokładnie 5,84 zł za benzynę albo 7,29 zł za diesla.
To dolne granice prognozowanych przedziałów.
Realny poziom zależy od nowych limitów oraz sytuacji hurtowej.
Tanieje hurt, ale stacja nie zmienia ceny natychmiast
Cena widoczna na pylonie nie jest prostym odbiciem ceny ropy.
Pomiędzy notowaniami surowca a ceną przy dystrybutorze znajdują się między innymi:
- koszt produktu w rafinerii,
- podatki,
- opłaty,
- transport,
- logistyka,
- marża stacji,
- lokalna konkurencja.
Dlatego spadek ceny ropy na światowych rynkach nie oznacza, że następnego ranka paliwo automatycznie tanieje o tyle samo.
Zmiany najpierw pojawiają się w hurcie, a dopiero później docierają do detalicznych cenników.
W ostatnich dniach ceny hurtowe benzyny i diesla spadały, co daje stacjom przestrzeń do utrzymywania niższych cen.
Pakiet CPN obowiązuje do końca roku
Obecny mechanizm osłonowy ma działać do 31 grudnia 2026 roku.
Obejmuje między innymi maksymalne ceny detaliczne benzyny i oleju napędowego oraz obniżone obciążenia podatkowe.
Największe pytanie dotyczy tego, co wydarzy się od stycznia.
Przedłużenie obecnych rozwiązań nie jest jeszcze przesądzone.
Dlatego kierowcy powinni rozdzielić dwie sprawy.
Pierwsza to ceny obowiązujące teraz i prognozy na koniec listopada.
Druga to możliwe zmiany od początku 2027 roku.
Dopóki nie zapadną ostateczne decyzje, nie można zakładać ani automatycznego przedłużenia całego programu, ani nagłego skoku cen o konkretną wartość.
Tankujesz po 24 listopada? Sprawdź te 4 rzeczy przed podjazdem pod dystrybutor
Jeżeli tankowanie możesz przesunąć o dzień lub dwa, nie warto kierować się wyłącznie jednym nagłówkiem o podwyżkach albo obniżkach.
Najpierw sprawdź aktualny limit Ministerstwa Energii.
Dla benzyny 95 i diesla wyznacza on górną granicę ceny.
Następnie porównaj kilka stacji.
Różnica 30 groszy na litrze przy 50-litrowym tankowaniu oznacza 15 zł oszczędności.
Jeżeli jeździsz na LPG, obserwuj ceny jeszcze uważniej. Autogaz nie jest objęty maksymalną ceną, dlatego różnice pomiędzy stacjami mogą być większe.
Na końcu zwróć uwagę na paliwa premium.
Jeżeli na konkretnej stacji różnica względem standardowego paliwa wynosi tylko kilka groszy, cennik może wyglądać zupełnie inaczej niż zwykle.
Na dziś najbardziej prawdopodobny scenariusz na ostatni pełny tydzień listopada to benzyna 95 nadal poniżej 6 zł, diesel w okolicach 7,30–7,40 zł i LPG oscylujące wokół 4 zł za litr.
To jednak prognoza, a nie jeden obowiązujący od 24 listopada cennik. Ostateczną cenę kierowca zobaczy dopiero na konkretnej stacji.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.