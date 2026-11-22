Zestrzelony dron może spaść na prywatną posesję. MSWiA ostrzega: pod żadnym pozorem nie rób tej rzeczy
Jeśli na Twoją działkę spadnie podejrzany obiekt, nie podnoś go i nie przenoś nawet o kilka metrów. Nie zabieraj szczątków do garażu ani nie wieź ich na policję. MSWiA ostrzegało przed takim zachowaniem po wtargnięciu rosyjskich dronów do Polski we wrześniu 2025 roku. Znaleziska zgłaszano również na Mazowszu. W takiej sytuacji trzeba oddalić się od obiektu, ostrzec osoby w pobliżu i zadzwonić pod numer 112.
MSWiA wydało ostrzeżenie. Takie obiekty znajdowano również na Mazowszu
Na własnym podwórku łatwo odruchowo potraktować leżący przedmiot jak coś, co należy uprzątnąć. Zwłaszcza gdy blokuje wjazd, znajduje się obok samochodu albo w miejscu, gdzie zwykle bawią się dzieci. W przypadku szczątków nieznanego obiektu właśnie taka reakcja może być niebezpieczna. Nie da się ocenić bezpieczeństwa fragmentu tylko dlatego, że jest niewielki, nic się z niego nie wydobywa i od upadku minęło już trochę czasu. Zamiast sprawdzać, co znajduje się w środku, trzeba zostawić go w miejscu znalezienia i przekazać informację służbom.
Po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony w nocy z 9 na 10 września 2025 roku MSWiA informowało o poszukiwaniu i zabezpieczaniu miejsc ich upadku. W komunikacie z 10 września resort przekazał: „Apelujemy, by nie zbliżać się, nie dotykać i nie przenosić szczątków nieznanych obiektów, lecz informować służby mundurowe o takich znaleziskach”. Podobny apel opublikowało Ministerstwo Obrony Narodowej, wskazując, że elementy mogą zawierać materiały niebezpieczne i wymagają sprawdzenia przez odpowiednie służby.
Nie wszystkie znaleziska ujawniono od razu. 21 września 2025 roku Policja Mazowiecka poinformowała o fragmentach obiektów przypominających drony, na które grzybiarze natknęli się w lasach w rejonie Wodyń w powiecie siedleckim oraz Białej Góry w powiecie białobrzeskim. Miejsca zabezpieczono, powiadamiając Żandarmerię Wojskową i prokuratury. To zdarzenia z września 2025 roku, do których odnoszą się przywołane ostrzeżenia. Pokazują jednak, dlaczego podejrzanego przedmiotu znalezionego później również nie należy samodzielnie uznawać za bezpieczny. Nie trzeba być świadkiem jego upadku, żeby zgłosić znalezisko.
Nie dotykaj, nie przesuwaj i nie zabieraj „na przechowanie”
Zostaw obiekt dokładnie tam, gdzie go zauważyłeś. Nie podnoś fragmentów, nie obracaj ich w poszukiwaniu oznaczeń, nie otwieraj obudowy i nie próbuj odłączać przewodów ani baterii. Przesunięcie szczątków łopatą lub innym narzędziem także oznacza ingerowanie w nieznany przedmiot. Nie pakuj go do worka i nie przewoź do komisariatu, nawet jeżeli wydaje Ci się, że w ten sposób szybciej pomożesz. Służbom należy wskazać miejsce, w którym się znajduje. To one zdecydują, jak go sprawdzić i bezpiecznie usunąć.
Samodzielne zabezpieczanie nie powinno polegać na przykrywaniu obiektu, obsypywaniu go ziemią czy przenoszeniu pod dach, żeby nie zmókł. Dbanie o bezpieczeństwo oznacza w tym przypadku odsunięcie ludzi od miejsca znaleziska, bez zbliżania się do szczątków. Nie wracaj do nich po drobny element ani nie zbieraj rozsypanych części w jedno miejsce. Policja po wrześniowych znaleziskach na Mazowszu podkreślała, że takie fragmenty mogą nadal być niebezpieczne i wymagają sprawdzenia przez patrole saperskie. Ich wygląd nie zastępuje tej oceny.
Najpierw odejdź i ostrzeż innych. Dopiero potem telefon
Jeśli zauważysz podejrzany przedmiot podczas spaceru po działce, pracy na polu lub przechodzenia ulicą, nie podchodź bliżej, żeby upewnić się, czy rzeczywiście jest to dron. Oddal się i spokojnie ostrzeż osoby znajdujące się w pobliżu, by również nie zbliżały się do znaleziska. W instrukcji opublikowanej 11 września 2025 roku przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki wskazano zachowanie odległości około 100 metrów i oczekiwanie na służby. Ta liczba nie daje gwarancji bezpieczeństwa przy każdym obiekcie. Jeżeli operator lub funkcjonariusze polecą odejść dalej, trzeba wykonać ich instrukcje.
Telefon wykonaj po oddaleniu się od przedmiotu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w zaleceniach dotyczących zagrożenia eksplozją przestrzega przed używaniem telefonu komórkowego bezpośrednio przy podejrzanym ładunku. Nie zatrzymuj się więc nad szczątkami, aby nagrać film, poszukać modelu urządzenia w internecie czy pokazać je komuś podczas wideorozmowy. Do zgłoszenia nie potrzebujesz zdjęcia z bliska. Jeżeli na posesji są dzieci lub inne osoby, ostrzeż je bez prowadzenia w stronę znaleziska. Nie wracaj też do zagrożonego miejsca wyłącznie po samochód lub inne rzeczy.
Co powiedzieć pod numerem 112?
Zacznij od krótkiej informacji, że znalazłeś podejrzany obiekt lub szczątki mogące pochodzić z drona. Następnie podaj miejscowość, gminę i dokładny adres albo opisz dojazd oraz charakterystyczny punkt w pobliżu. Jeżeli przedmiot znajduje się na polu lub w lesie, wyjaśnij, od której drogi można dotrzeć w ten rejon. Nie wracaj do szczątków, żeby odczytać niewidoczny wcześniej numer czy napis. Przekazuj to, co już wiesz z własnej obserwacji, bez samodzielnego badania przedmiotu. Odpowiadaj na pytania operatora, który ustali, jakie informacje są potrzebne do skierowania pomocy.
Powiedz, czy ktoś jest ranny, czy widać pożar lub dym i czy obiekt leży blisko ludzi, zabudowań albo jezdni. Jeśli widziałeś upadek, zaznacz to; jeśli tylko natknąłeś się na leżące fragmenty, również wyraźnie o tym powiedz. Nie musisz znać typu drona ani potwierdzać, skąd pochodzi. Nie rozłączaj się, dopóki operator nie pozwoli zakończyć rozmowy, i wykonuj otrzymane polecenia. Po zgłoszeniu pozostaw telefon dostępny, ponieważ służby mogą oddzwonić. Jeśli sytuacja się zmieni, na przykład pojawi się ogień, ponownie poinformuj numer 112, pozostając z dala od zagrożenia.
Obiekt na podwórku, polu albo ulicy. Co robić do przyjazdu służb?
Na prywatnej posesji ostrzeż domowników i osoby, które mogłyby wejść na teren, ale nie urządzaj samodzielnego patrolu obok szczątków. Z bezpiecznego miejsca przekaż operatorowi, gdzie znajdują się ludzie i czy mogą oddalić się bez przechodzenia obok obiektu. Gdy podejrzany fragment leży na polu, nie podjeżdżaj do niego ciągnikiem i nie próbuj usunąć go z drogi maszyny. Jeśli leży na ulicy, nie przesuwaj go na pobocze. Poinformuj o zagrożeniu pod numerem 112, podając możliwie dokładnie miejsce, a ostrzegając innych, nie wchodź na jezdnię ani nie narażaj się na potrącenie.
Po przyjeździe funkcjonariuszy zastosuj się do wyznaczonej strefy i poleceń dotyczących opuszczenia terenu. Nie podchodź do kordonu po lepsze zdjęcie i nie utrudniaj dojazdu. Jeżeli trzeba będzie czasowo opuścić dom, nie wracaj po pozostawione przedmioty bez uzgodnienia ze służbami. To one ocenią sytuację i zdecydują, kiedy będzie można ponownie wejść na posesję. Własność działki nie pozwala ocenić ryzyka, a szybkie uprzątnięcie podwórka nie powinno być ważniejsze od bezpieczeństwa osób, które na nim przebywają.
Co warto wcześniej wyjaśnić domownikom?
Dzieci powinny wiedzieć, że nietypowego przedmiotu znalezionego w ogrodzie, na łące lub podczas spaceru nie należy podnosić ani przynosić dorosłym do pokazania. Mają odejść i powiedzieć o znalezisku opiekunowi. Warto wyjaśnić to na zwykłych przykładach: nieznany fragment z przewodami nie jest zabawką, a metalowej części nie trzeba zabierać do domu, żeby udowodnić, że się ją znalazło. Dorośli powinni stosować tę samą zasadę. Do udzielenia pomocy wystarczy informacja, gdzie leży podejrzany obiekt; sprawdzaniem jego pochodzenia i zagrożenia zajmą się specjaliści.
Dobrze też upewnić się, że domownicy potrafią podać adres posesji, nazwę miejscowości i wskazać dojazd. Dotyczy to zwłaszcza działek rekreacyjnych oraz pól oddalonych od zabudowań, gdzie samo określenie „za naszym domem” niewiele powie osobie odbierającej zgłoszenie. Najważniejsza kolejność działań pozostaje prosta: oddalić się, ostrzec innych i wezwać służby. Nie trzeba najpierw rozstrzygać, czy znaleziony przedmiot na pewno jest szczątkiem wojskowego drona. Podejrzenie zagrożenia należy opisać zgodnie z tym, co się zauważyło, a ocenę pozostawić osobom wyposażonym do takiej pracy.
Źródła: komunikaty MSWiA z 10 września 2025 roku i 21 września 2025 roku, Policja Mazowiecka, instrukcja Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, zalecenia RCB i zasady zgłaszania zdarzeń pod numerem 112.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.