Dodaj kilka kropli do marynaty. Mięso po smażeniu będzie bardziej kruche
Mięso po upieczeniu albo usmażeniu wychodzi twarde i suche? Pomóc może bardzo prosty składnik, który większość osób ma już w kuchni. Kilka kropli octu albo soku z cytryny dodanych do marynaty może delikatnie zmiękczyć powierzchnię mięsa i poprawić jego strukturę. Trzeba jednak zachować umiar, bo zbyt kwaśna marynata może dać efekt odwrotny do zamierzonego.
Kwaśne składniki od dawna wykorzystuje się w marynatach do mięsa. Nie chodzi tylko o smak. Ocet, sok z cytryny, limonki, jogurt czy maślanka wpływają również na białka znajdujące się w mięsie.
To właśnie dlatego dobrze przygotowana marynata może sprawić, że kotlet, pierś z kurczaka czy kawałek wieprzowiny będzie po obróbce cieplnej przyjemniejszy w jedzeniu.
Dlaczego ocet i cytryna mogą zmiękczyć mięso?
Mięso składa się między innymi z białek tworzących włókna mięśniowe.
Kwaśne składniki zmieniają środowisko wokół tych białek i częściowo wpływają na ich strukturę. W efekcie powierzchniowa warstwa mięsa może stać się bardziej delikatna.
Podobnie działa tkanka łączna znajdująca się pomiędzy włóknami.
Kwas może osłabiać jej strukturę, dzięki czemu podczas późniejszego smażenia lub pieczenia mięso może sprawiać wrażenie bardziej kruchego.
Nie oznacza to jednak, że kilka kropli cytryny zmieni bardzo twardy kawałek wołowiny w polędwicę.
Marynaty działają przede wszystkim na zewnętrzne warstwy mięsa i wnikają w nie stosunkowo powoli.
Dlatego trik najlepiej sprawdza się przy cieńszych kawałkach.
Wystarczy naprawdę niewiele
Nie trzeba zalewać mięsa octem.
Do standardowej marynaty można dodać niewielką ilość:
- soku z cytryny,
- octu jabłkowego,
- octu winnego,
- soku z limonki.
Przy niewielkiej porcji mięsa wystarczy często około 1–2 łyżeczek kwaśnego składnika na całą marynatę.
Jeżeli marynujemy tylko jeden lub dwa kotlety, nawet kilka-kilkanaście kropli może wystarczyć, aby nadać marynacie lekką kwasowość.
Najważniejszy jest balans.
Marynata nie powinna smakować przede wszystkim octem.
Prosta marynata do mięsa
Najłatwiejsza wersja może składać się z:
- 2 łyżek oleju,
- 1 łyżeczki soku z cytryny albo octu,
- soli,
- pieprzu,
- czosnku,
- ulubionych ziół lub przypraw.
Wszystkie składniki należy wymieszać i dokładnie obtoczyć nimi mięso.
Tak przygotowaną porcję wkładamy do lodówki.
Kwaśny składnik wpływa na strukturę powierzchni, olej pomaga rozprowadzić przyprawy, a sól odpowiada za smak i również może wpływać na właściwości białek.
Ile czasu marynować mięso?
To zależy przede wszystkim od jego rodzaju i wielkości.
Cienkie kawałki kurczaka lub wieprzowiny nie muszą leżeć w kwaśnej marynacie przez całą noc.
Często wystarczy:
- około 30 minut do 2 godzin dla małych kawałków,
- kilka godzin dla większych porcji,
- dłuższy czas tylko przy odpowiednio łagodnej marynacie i większych kawałkach.
Im więcej soku z cytryny lub octu dodamy, tym ostrożniej trzeba podchodzić do czasu marynowania.
Kwaśne składniki nie działają bowiem na zasadzie „im dłużej, tym lepiej”.
Za dużo octu może popsuć mięso
To najczęstszy błąd przy tym sposobie.
Silnie kwaśna marynata pozostawiona na mięsie zbyt długo może nadmiernie zmienić jego powierzchnię.
Zamiast delikatnego mięsa możemy otrzymać strukturę:
- papkowatą,
- mączystą,
- nieprzyjemnie miękką na zewnątrz,
- albo przeciwnie – po obróbce sprawiającą wrażenie zwartej i suchej.
Dobrze widać działanie kwasu na przykładzie ceviche, gdzie sok z cytrusów zmienia strukturę surowej ryby bez tradycyjnego gotowania.
W przypadku mięsa do smażenia nie chcemy aż tak intensywnego efektu.
Dlatego wystarcza niewielka ilość.
Cytryna czy ocet? Co wybrać?
Oba składniki mogą spełniać podobną funkcję, ale różnią się smakiem.
Sok z cytryny dobrze pasuje do:
- kurczaka,
- indyka,
- ryb,
- jagnięciny,
- lżejszych marynat z ziołami.
Ocet jabłkowy sprawdzi się m.in. przy:
- wieprzowinie,
- karkówce,
- żeberkach,
- drobiu.
Ocet winny można wykorzystać do wołowiny i marynat inspirowanych kuchnią śródziemnomorską.
Jeżeli obawiamy się intensywnego kwaśnego smaku, sok z cytryny zwykle jest łatwiejszy do wyważenia.
Nie tylko ocet. Jogurt działa łagodniej
Osoby, które nie lubią kwaśnego smaku octu, mogą wykorzystać również jogurt naturalny albo maślankę.
Takie marynaty są szczególnie popularne przy drobiu.
Kwaśne środowisko jest w nich znacznie łagodniejsze, dlatego mięso można marynować dłużej bez tak dużego ryzyka pogorszenia struktury powierzchni.
Jogurt dobrze łączy się z:
- czosnkiem,
- papryką,
- curry,
- ziołami,
- pieprzem,
- przyprawami orientalnymi.
Kwaśna marynata nie zastąpi odpowiedniego smażenia
Nawet najlepsza marynata nie pomoże, jeśli mięso zostanie przesmażone.
To szczególnie ważne przy chudych kawałkach, takich jak pierś z kurczaka czy schab.
Zbyt długa obróbka cieplna powoduje utratę wody i kurczenie się włókien mięśniowych.
Efektem jest suche, twarde mięso.
Dlatego warto połączyć kilka zasad:
- użyć delikatnej marynaty,
- nie przesadzić z ilością kwasu,
- smażyć tylko tyle, ile potrzeba,
- po przygotowaniu dać mięsu chwilę odpocząć.
Przed smażeniem warto usunąć nadmiar marynaty
Jeżeli mięso jest mocno pokryte płynną marynatą, przed położeniem na bardzo gorącej patelni warto delikatnie usunąć jej nadmiar.
Dzięki temu mięso łatwiej się zarumieni.
Duża ilość płynu na patelni może obniżyć temperaturę i sprawić, że zamiast smażyć, mięso zacznie się bardziej dusić.
Szczególnie łatwo przypalają się znajdujące się w marynacie:
- czosnek,
- zioła,
- miód,
- cukier.
Marynuj tylko w lodówce
Surowego mięsa nie powinno się pozostawiać na kilka godzin na kuchennym blacie.
Marynowanie powinno odbywać się w lodówce.
Kwaśny sok czy ocet nie sprawiają, że surowe mięso staje się odporne na rozwój drobnoustrojów.
Marynata, która miała kontakt z surowym mięsem, również nie powinna później trafić bezpośrednio na talerz jako sos.
Jeżeli chcemy wykorzystać część marynaty do gotowego dania, najbezpieczniej odłożyć ją wcześniej, zanim zetknie się z surowym mięsem.
Chcesz bardziej kruche mięso? Zrób to przed smażeniem krok po kroku
Przygotuj ulubioną marynatę z oleju i przypraw.
Na około 500 g mięsa dodaj na początek 1 łyżeczkę soku z cytryny albo łagodnego octu.
Wymieszaj wszystko i obtocz mięso.
Wstaw je do lodówki na około godzinę lub kilka godzin – zależnie od wielkości kawałków.
Przed smażeniem usuń nadmiar płynu z powierzchni.
Następnie smaż lub piecz tak, aby nie przesuszyć środka.
Jeżeli efekt Ci odpowiada, przy kolejnej porcji możesz delikatnie zmodyfikować proporcje.
Najważniejsze, żeby nie przesadzać.
Kwaśna marynata działa przede wszystkim na powierzchnię mięsa, ale nawet niewielka ilość octu lub cytryny może poprawić jego strukturę i smak. Więcej kwasu nie oznacza jednak bardziej kruchego mięsa – kluczowe są mała ilość i odpowiedni czas marynowania.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.