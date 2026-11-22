Manifestacja w obronie Trybunału Konstytucyjnego. Padły słowa o zawieszonych rozmowach
W niedzielę 22 listopada na placu Armii Krajowej w Szczecinie odbyła się manifestacja w obronie Trybunału Konstytucyjnego i poparcia dla prezydenta Karola Nawrockiego. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki oraz europoseł PiS Joachim Brudziński. Bogucki poinformował, że rozmowy polityczne dotyczące przyszłości TK zostały na razie zawieszone.
Na placu pojawiły się biało-czerwone flagi i transparenty. Uczestnicy krytykowali rząd Donalda Tuska i deklarowali poparcie dla prezydenta Karola Nawrockiego.
Manifestacja odbyła się kilka dni po serii spotkań organizowanych przez Kancelarię Prezydenta w sprawie rozwiązania sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego.
Manifestacja przed szczecińskim magistratem
Zgromadzenie odbyło się na placu Armii Krajowej w Szczecinie, przed siedzibą władz miasta.
Według lokalnych relacji w wydarzeniu uczestniczyli politycy Prawa i Sprawiedliwości oraz osoby deklarujące poparcie dla prezydenta Karola Nawrockiego.
Na miejscu byli między innymi:
- Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta,
- Joachim Brudziński, europoseł Prawa i Sprawiedliwości,
- Bartłomiej Sochański, sędzia Trybunału Konstytucyjnego.
Uczestnicy przynieśli ze sobą polskie flagi i transparenty.
W wypowiedziach części manifestantów pojawiały się bardzo ostre oceny rządu oraz wydarzeń wokół Trybunału Konstytucyjnego.
Nie należy jednak traktować takich ocen jako ustalonych faktów. Są one stanowiskiem uczestników protestu i elementem trwającego sporu politycznego.
Bogucki: rozmowy są zawieszone
Jedną z najważniejszych informacji przekazanych podczas manifestacji była wypowiedź Zbigniewa Boguckiego dotycząca trwających w ostatnich dniach konsultacji politycznych.
Szef Kancelarii Prezydenta powiedział, że po trzech spotkaniach doszło do impasu.
Rozmowy zostały na razie zawieszone.
Nie oznacza to jednak definitywnego końca negocjacji.
Bogucki zaznaczył, że możliwy jest powrót do rozmów, jeśli uczestniczące w nich środowiska zbliżą swoje stanowiska.
Jeszcze kilka dni wcześniej strony mówiły o 70 proc. zgodności
To istotna zmiana względem sytuacji z początku tygodnia.
16 listopada w Belwederze odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli części klubów i kół parlamentarnych.
Kolejne rozmowy odbyły się 18 i 19 listopada.
Po drugim spotkaniu Bogucki informował, że uczestnicy są zgodni w około 70 proc. proponowanych rozwiązań.
Kancelaria Prezydenta przygotowała również jeden projekt łączący propozycje zgłoszone przez poszczególne środowiska.
Jeszcze 19 listopada oficjalna strona prezydenta informowała, że uzgodniono znaczną część możliwych rozwiązań.
Spór dotyczył przede wszystkim sposobu rozwiązania obecnej sytuacji personalnej w Trybunale.
O co rozbiły się negocjacje?
Według relacji po trzecim spotkaniu głównym punktem spornym był sposób zakończenia kadencji obecnych osób pełniących funkcje sędziowskie w TK i sposób przejścia do nowego modelu funkcjonowania Trybunału.
Część środowisk opowiadała się za szerokim „resetem” personalnym.
Prawo i Sprawiedliwość sprzeciwiało się natomiast potraktowaniu wszystkich osób zasiadających w TK w identyczny sposób.
Bogucki mówił, że spór nie dotyczy już samej potrzeby rozwiązania kryzysu, lecz tego, jak dokładnie miałoby to zostać przeprowadzone.
Po trzecim spotkaniu ustalono, że uczestnicy będą przekazywać kolejne propozycje i uwagi w formie pisemnej.
Karol Nawrocki chce niezależnego TK
Podczas manifestacji Bogucki przedstawił również stanowisko prezydenta w sprawie przyszłego funkcjonowania Trybunału.
Według szefa Kancelarii Prezydenta celem ma być stworzenie Trybunału niezależnego od bieżących sporów politycznych, z niezawisłymi sędziami i silną podstawą konstytucyjną.
To stanowisko pojawiało się już wcześniej podczas rozmów organizowanych przez Kancelarię Prezydenta.
16 listopada Bogucki podkreślał, że TK nie powinien być instytucją należącą do jednej albo drugiej partii politycznej.
Spór wokół TK trwa od końca października
Obecny etap konfliktu rozpoczął się po wydarzeniach z nocy z 30 na 31 października.
Wtedy doszło do ostrego sporu o kierowanie Trybunałem i dostęp do jego siedziby.
W kolejnych dniach przed budynkiem pojawiła się policja, a w środowisku politycznym i prawniczym rozpoczął się spór o legalność działań poszczególnych osób i organów.
Kancelaria Prezydenta określała wydarzenia z końca października jako próbę bezprawnego przejęcia Trybunału.
Takiej kwalifikacji nie należy jednak przedstawiać jako bezspornego faktu prawnego – jest to stanowisko strony prezydenckiej i części polityków prawicy.
Jednocześnie prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące czynnej napaści na sędziów Annę Korwin-Piotrowską i Krystiana Markiewicza oraz próby wymuszenia przemocą określonych działań na Trybunale.
Sochański zabrał głos na manifestacji
Podczas szczecińskiego zgromadzenia przemawiał także Bartłomiej Sochański.
Mówił między innymi o orzeczeniach dotyczących nadrzędności Konstytucji, pozycji Narodowego Banku Polskiego, polskiej waluty oraz wolności obywatelskich.
Krytycznie oceniał również część środowisk prawniczych i medialnych.
Jego wypowiedzi należy traktować jako stanowisko jednego z uczestników sporu wokół TK, a nie jako neutralny opis sytuacji prawnej.
Co wydarzy się dalej?
Na razie nie ma daty kolejnego spotkania.
Po trzech rundach konsultacji rozmowy zostały zawieszone.
Środowiska biorące udział w negocjacjach mają jednak nadal wymieniać propozycje.
Powrót do stołu będzie zależał przede wszystkim od tego, czy uda się uzgodnić sposób rozwiązania obecnego sporu personalnego w Trybunale.
Kancelaria Prezydenta deklaruje gotowość do dalszych rozmów, jeżeli uczestnicy znajdą wspólne stanowisko.
Manifestacja zakończyła się zapowiedzią kolejnych protestów
Według relacji Radia Szczecin niedzielna manifestacja zakończyła się zapowiedzią organizowania kolejnych protestów.
Oznacza to, że spór wokół Trybunału Konstytucyjnego nadal będzie miał nie tylko wymiar prawny i parlamentarny, ale również uliczny.
Na dziś najważniejszym faktem pozostaje jednak to, że trwające od kilku dni negocjacje polityczne zostały zawieszone po osiągnięciu impasu, mimo że jeszcze wcześniej uczestnicy mówili o zgodności w około 70 proc. rozwiązań.
Dalsze rozmowy są możliwe, ale nie wiadomo jeszcze, kiedy mogłyby zostać wznowione.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.