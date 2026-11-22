Drożej za telefony w całej Polsce. Nowa opłata już obowiązuje
Właściciele smartfonów w Polsce muszą przygotować się na zmianę, która może odbić się na ich portfelach. Od 13 listopada 2026 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące opłaty reprograficznej. Producenci i importerzy telefonów komórkowych z wbudowaną pamięcią wynoszącą co najmniej 32 GB, w tym popularnych smartfonów, zostali objęci obowiązkiem odprowadzania opłaty wynoszącej 1 procent ceny sprzedaży netto urządzenia. Koszt może zostać uwzględniony w cenach elektroniki. Nowe regulacje dotyczą również tabletów, komputerów i wybranych telewizorów. Nie oznacza to jednak, że każdy użytkownik telefonu otrzyma nowy rachunek albo że wszystkie modele automatycznie podrożeją o taką samą kwotę.
Smartfon jest dziś podstawowym urządzeniem wykorzystywanym do komunikacji, płatności, pracy i korzystania z usług publicznych. W wielu gospodarstwach domowych znajduje się kilka telefonów, a ich wymiana co kilka lat stanowi istotny wydatek. Szczególnie dotkliwe mogą być koszty zakupu nowych urządzeń dla całej rodziny, gdy jednocześnie trzeba wymienić telefon rodzica, dziecka albo sprzęt wykorzystywany w pracy.
Tymczasem w Polsce weszły w życie nowe przepisy rozszerzające katalog urządzeń objętych opłatą reprograficzną. Zmiana została wprowadzona rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 30 kwietnia 2026 roku, opublikowanym 12 maja w Dzienniku Ustaw.
Przepisy zaczęły obowiązywać 13 listopada 2026 roku. Oznacza to, że nie mówimy już o samej propozycji zmian ani projekcie, który dopiero ma trafić do konsultacji. Nowy system został formalnie uruchomiony.
Nowa opłata już obowiązuje. Dotyczy smartfonów z pamięcią od 32 GB
Najważniejsza zmiana dotyczy telefonów komórkowych z wbudowaną pamięcią, w tym smartfonów. W rozporządzeniu wskazano urządzenia posiadające co najmniej 32 GB pamięci.
Dla tej kategorii ustalono opłatę w wysokości 1 procent ceny sprzedaży netto urządzenia.
Współczesne smartfony często posiadają 128 GB, 256 GB lub więcej pamięci wewnętrznej. Oznacza to, że znaczna część modeli dostępnych obecnie w sklepach mieści się w kategorii wymienionej w nowych przepisach.
Obowiązek odprowadzania opłaty spoczywa na producentach i importerach sprzętu. Nie jest ona pobierana bezpośrednio od osoby, która posiada już telefon.
Nie oznacza to jednak, że konsumenci nie odczują żadnych skutków. Jeżeli przedsiębiorcy zdecydują się uwzględniać dodatkowy koszt w cenach oferowanych urządzeń, jego ciężar może pośrednio zostać przeniesiony na kupujących.
Telefon za 3000 zł? Sprawdź, ile wynosi 1 procent
Wprowadzenie opłaty w wysokości 1 procent ceny netto oznacza, że jej wartość zależy od ceny sprzedaży urządzenia przez podmiot objęty obowiązkiem.
Przykładowo, jeśli cena sprzedaży netto smartfona wynosi 1000 zł, opłata wynosi 10 zł. Przy cenie netto 2000 zł będzie to 20 zł, a przy cenie netto 3000 zł – 30 zł.
W przypadku droższego sprzętu, którego cena sprzedaży netto wynosi 5000 zł, opłata wyniesie 50 zł.
Trzeba jednak podkreślić, że są to przykłady obliczone na podstawie ustawowej stawki. Nie oznaczają automatycznie, że smartfon kosztujący w sklepie 3000 zł brutto podrożeje dokładnie o 30 zł.
Podstawą naliczenia opłaty jest określona przepisami cena netto sprzedaży urządzenia przez producenta lub importera, a nie automatycznie cena detaliczna widoczna na półce sklepowej.
Na końcową cenę elektroniki wpływają również marże, promocje, kursy walut, koszty transportu, polityka producenta oraz konkurencja pomiędzy sprzedawcami.
Nie można więc dziś wiarygodnie wskazać jednej kwoty, o którą wzrośnie cena każdego nowego telefonu w Polsce.
Nie tylko smartfony. Lista urządzeń objętych opłatą jest znacznie dłuższa
Nowelizacja rozporządzenia nie ogranicza się do telefonów komórkowych. Stawka 1 procent ceny sprzedaży netto została przewidziana także dla tabletów z pamięcią od 32 GB oraz komputerów stacjonarnych i przenośnych.
Na liście znajdują się również telewizory z wbudowaną pamięcią lub funkcją nagrywania na nośnik zewnętrzny, dekodery telewizyjne o odpowiednich właściwościach, a także określone odtwarzacze cyfrowe.
Rozporządzenie obejmuje ponadto dyski twarde HDD i SSD oraz zewnętrzne nośniki pamięci, w tym pendrive’y i karty pamięci.
Dla części innych produktów, takich jak wybrane urządzenia kopiujące, drukarki czy papier, przewidziano odmienne stawki.
Oznacza to, że zmiana dotyczy nie tylko osób planujących zakup nowego smartfona. Może mieć znaczenie także przy wymianie laptopa, komputera domowego, telewizora lub innych urządzeń elektronicznych.
Dlaczego wprowadzono opłatę? Ministerstwo wskazuje na prawa autorskie
Opłata reprograficzna jest mechanizmem funkcjonującym w polskim prawie od wielu lat. Jej podstawę stanowią przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Mechanizm ma zapewniać rekompensatę uprawnionym podmiotom za możliwość korzystania z chronionych utworów w ramach dozwolonego użytku prywatnego.
W praktyce chodzi między innymi o sytuacje, w których użytkownik legalnie wykonuje kopię określonego utworu na własne potrzeby, na zasadach dopuszczonych prawem.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyjaśnia, że dotychczasowy katalog urządzeń objętych opłatą był niedostosowany do współczesnych realiów technologicznych.
Wśród urządzeń uwzględnionych we wcześniejszych regulacjach znajdowały się technologie, których znaczenie na rynku znacząco zmalało, takie jak magnetowidy, kasety czy starsze nośniki danych.
Jednocześnie nowoczesne smartfony i komputery pozwalają na zapisywanie i odtwarzanie ogromnej liczby plików cyfrowych, w tym materiałów objętych ochroną prawnoautorską.
Właśnie tę zmianę technologiczną resort wskazał jako jedno z podstawowych uzasadnień aktualizacji przepisów.
Płacisz już za Netflixa albo Spotify? Pojawia się pytanie o podwójne obciążenie
Nowe przepisy wzbudziły również kontrowersje. Jednym z argumentów podnoszonych przez przeciwników rozszerzenia opłaty jest sposób korzystania ze współczesnych urządzeń elektronicznych.
Wiele osób słucha muzyki lub ogląda filmy przede wszystkim poprzez serwisy streamingowe, za które płaci miesięczny abonament.
Użytkownicy takich usług zwracają uwagę, że ich korzystanie z utworów często odbywa się w ramach płatnej licencji, a nie poprzez samodzielne wykonywanie kopii.
Sprawą zainteresował się Rzecznik Praw Obywatelskich. W lipcu 2026 roku zastępca RPO Stanisław Trociuk skierował wystąpienie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwracając uwagę na wątpliwości dotyczące proporcjonalności opłaty.
Rzecznik nie zakwestionował samej zasadności aktualizacji katalogu urządzeń. Zwrócił jednak uwagę na potrzebę uwzględniania rzeczywistego sposobu korzystania z nowoczesnej elektroniki.
W odpowiedzi z sierpnia 2026 roku resort kultury poinformował, że nie widzi podstaw do zmiany stawek wyłącznie z przyczyn przedstawionych we wystąpieniu. Zadeklarował jednocześnie monitorowanie rozwoju orzecznictwa i funkcjonowania podobnych mechanizmów.
Gdzie trafią pieniądze? Nie do budżetu państwa
Istotne jest również to, że opłata reprograficzna nie jest klasycznym podatkiem zasilającym bezpośrednio budżet państwa.
Środki są pobierane i dzielone za pośrednictwem właściwych organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi.
Rozporządzenie wskazuje organizacje uprawnione do pobierania i podziału opłat w odpowiednich częściach, między innymi związanych z utworami dźwiękowymi, audiowizualnymi i reprografią.
Wśród wymienionych podmiotów znajdują się organizacje reprezentujące autorów, artystów wykonawców, producentów oraz wydawców.
Wprowadzone rozwiązanie ma więc charakter rekompensaty związanej z prawami autorskimi, a nie opłaty telekomunikacyjnej za korzystanie z sieci komórkowej.
Dlatego nie należy mylić jej z rachunkiem za abonament, opłatą za dostęp do internetu albo dodatkowym podatkiem naliczanym każdemu posiadaczowi telefonu.
Nawet 150–200 milionów złotych rocznie. Tyle może trafić do systemu
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego szacowało, że rozszerzenie katalogu urządzeń może znacząco zwiększyć wpływy z opłat reprograficznych.
W ocenie skutków regulacji wskazano, że sam polski rynek smartfonów może odpowiadać za wpływy rzędu około 100 milionów złotych rocznie, przy uwzględnieniu wartości sprzedaży i obowiązku po stronie producentów oraz importerów.
W przypadku telewizorów wskazywano możliwość uzyskania kolejnych kilkudziesięciu milionów złotych.
W doniesieniach dotyczących nowego systemu pojawiają się szacunki łącznych wpływów na poziomie 150–200 milionów złotych rocznie.
Nie są to jednak kwoty gwarantowane. Rzeczywiste wpływy zależą od wartości sprzedaży urządzeń, skali poboru opłat i sytuacji na rynku elektroniki.
Co ważne, wysokość wpływów do systemu nie oznacza automatycznie identycznego wzrostu wydatków konsumentów. Ostateczne ceny detaliczne zależą od decyzji przedsiębiorców i sytuacji rynkowej.
Czy Twój obecny telefon zostanie objęty dodatkową opłatą?
To jedna z najważniejszych informacji dla milionów użytkowników. Nowe przepisy nie oznaczają obowiązku zapłaty dodatkowych pieniędzy tylko dlatego, że ktoś posiada smartfon kupiony wcześniej.
Jeżeli telefon znajduje się już w Twoim domu, nie musisz składać żadnej deklaracji ani uiszczać corocznej opłaty związanej z samym jego posiadaniem.
Nie istnieje również nowy powszechny obowiązek rejestrowania prywatnego telefonu na potrzeby opłaty reprograficznej.
Przepisy dotyczą określonych urządzeń sprzedawanych przez producentów i importerów oraz obowiązku uiszczania przez nich odpowiednich należności.
Z punktu widzenia konsumenta możliwy skutek finansowy może pojawić się przede wszystkim przy zakupie nowego urządzenia, jeżeli koszt zostanie uwzględniony w jego cenie.
Abonament telefoniczny też podrożeje? To zupełnie inna kwestia
Nowa opłata reprograficzna nie oznacza automatycznego zwiększenia miesięcznych rachunków za połączenia telefoniczne, SMS-y czy internet mobilny.
Operatorzy komórkowi ustalają ceny usług na podstawie odrębnych umów i cenników. Zmiany opłat abonamentowych muszą odbywać się z uwzględnieniem przepisów Prawa komunikacji elektronicznej oraz praw konsumentów.
W 2026 roku na rynku występowały również niezależne podwyżki ofert telekomunikacyjnych. Przykładowo Orange podniosło ceny wybranych planów mobilnych dla nowych klientów o 5 zł miesięcznie.
To jednak odrębna decyzja handlowa operatora, której nie należy utożsamiać z nową opłatą reprograficzną obowiązującą producentów i importerów elektroniki.
Jeżeli operator informuje klienta o zmianie ceny abonamentu, należy sprawdzić podstawę takiej zmiany i przysługujące uprawnienia, zamiast zakładać, że wynika ona bezpośrednio z nowego rozporządzenia.
Kupujesz telefon na raty? Sprawdź pełny koszt urządzenia
Wielu Polaków kupuje nowe smartfony wraz z abonamentem, rozkładając ich cenę na kilkanaście lub kilkadziesiąt miesięcznych rat.
W takiej sytuacji warto sprawdzić nie tylko wysokość pojedynczej raty, ale również całkowitą cenę urządzenia i warunki zawieranej umowy.
Przykładowo różnica 50 zł w cenie telefonu rozłożona na 24 miesiące oznacza około 2,08 zł miesięcznie. Choć pojedyncza kwota może wydawać się niewielka, przy zakupie kilku urządzeń dla rodziny całkowite wydatki rosną.
Nie oznacza to jednak, że nowa opłata automatycznie zwiększa raty z umowy zawartej wcześniej. Jeżeli konsument ma już podpisaną umowę określającą cenę urządzenia, sam fakt wejścia w życie rozporządzenia nie daje sprzedawcy dowolnego prawa do jednostronnego doliczenia nowej należności.
Przed kolejnym zakupem warto więc porównać łączny koszt sprzętu, dostępne rabaty i oferty kilku sprzedawców.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź trzy rzeczy przed zakupem nowego telefonu
Jeżeli planujesz wymianę smartfona, przede wszystkim sprawdź cenę końcową urządzenia. Opłata reprograficzna jest obowiązkiem producenta lub importera, dlatego nie należy zakładać, że w każdym sklepie będzie widoczna jako oddzielna pozycja na paragonie.
Następnie porównaj oferty kilku sprzedawców. Nowa regulacja nie oznacza, że wszystkie sklepy będą stosować identyczne podwyżki. Ostateczne ceny mogą różnić się ze względu na promocje, rabaty, marże i politykę producentów.
Jeżeli kupujesz telefon w zestawie z abonamentem, przeanalizuj osobno koszt urządzenia i usług telekomunikacyjnych. Pozwoli to ustalić, ile rzeczywiście kosztuje smartfon, a ile płacisz za korzystanie z sieci.
Nie ma potrzeby natychmiastowej wymiany obecnego urządzenia ani podejmowania decyzji zakupowej pod wpływem informacji o nowej opłacie. Przepisy nie zmuszają konsumentów do zakupu nowych telefonów, a ich rzeczywisty wpływ na ceny detaliczne będzie można oceniać na podstawie danych rynkowych.
Warszawa i Mazowsze. Nowe zasady obowiązują w całej Polsce
Opłata reprograficzna ma charakter ogólnopolski. Dotyczy odpowiednich urządzeń sprzedawanych na polskim rynku, niezależnie od tego, czy konsument robi zakupy w Warszawie, Radomiu, Płocku, Siedlcach czy mniejszej miejscowości Mazowsza.
Nie oznacza to, że wszyscy sprzedawcy w województwie mazowieckim automatycznie podniosą ceny tego samego dnia.
Znaczenie mają istniejące zapasy magazynowe, sposób rozliczania sprzedaży oraz polityka cenowa poszczególnych firm.
Dlatego mieszkańcy planujący zakup nowej elektroniki powinni porównywać rzeczywiste ceny, zamiast kierować się wyłącznie informacją o procentowej wysokości opłaty.
Nowa opłata już obowiązuje. Czy telefony rzeczywiście będą droższe?
Od 13 listopada 2026 roku producenci i importerzy smartfonów z pamięcią co najmniej 32 GB zostali objęci obowiązkiem odprowadzania opłaty reprograficznej wynoszącej 1 procent ceny sprzedaży netto urządzenia.
Zmiana obejmuje również wiele innych produktów elektronicznych, w tym tablety, komputery i wybrane telewizory.
To realny dodatkowy koszt po stronie przedsiębiorców, który może mieć wpływ na ceny detaliczne. Nie można jednak uczciwie stwierdzić, że wszystkie telefony już podrożały dokładnie o 1 procent albo że każdy właściciel smartfona musi zapłacić nową należność.
Przepisy nie nakładają okresowej opłaty na osoby posiadające telefony. Nie dotyczą również bezpośrednio wysokości abonamentu komórkowego.
Najważniejsze: w Polsce obowiązuje nowa opłata reprograficzna od smartfonów, tabletów, komputerów i wybranych innych urządzeń. Dla telefonów z pamięcią co najmniej 32 GB wynosi ona 1 procent ceny sprzedaży netto i obciąża producentów oraz importerów. Koszt może zostać przeniesiony na kupujących, ale rzeczywista skala wpływu na ceny sklepowe nie jest jeszcze przesądzona. Właściciele już używanych telefonów nie muszą płacić nowego abonamentu ani dodatkowej rocznej daniny.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.