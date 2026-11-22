Surowy zakaz w całej Polsce. Nawet na własnej działce nie wolno tego robić. Grozi 5000 zł grzywny
Masz własny dom, ogród albo działkę rekreacyjną? Uważaj, bo podczas jesiennych porządków możesz nieświadomie naruszyć przepisy i narazić się na wysoką grzywnę. W Polsce obowiązują ograniczenia dotyczące spalania liści, gałęzi, trawy i innych odpadów ogrodowych. Nie wystarczy tłumaczenie, że ognisko rozpalono na własnej posesji i nikomu nie wyrządzono szkody. Za nielegalne spalanie odpadów grozi odpowiedzialność za wykroczenie, a grzywna może wynieść nawet 5000 zł. W określonych sytuacjach interweniować może straż miejska lub policja. Jest jednak istotna różnica między ogniskiem rekreacyjnym a spalaniem odpadów, o której wielu właścicieli nieruchomości zapomina.
Listopad to okres intensywnych prac w przydomowych ogrodach. Właściciele nieruchomości grabią liście, przycinają drzewa i krzewy, porządkują trawniki oraz przygotowują działki na zimę. Po zakończeniu takich prac często pozostają duże ilości odpadów roślinnych, które trzeba odpowiednio zagospodarować.
Niektórzy wybierają rozwiązanie znane od pokoleń: zbierają gałęzie i liście w jednym miejscu, a następnie podpalają stertę. Uważają, że skoro znajdują się na swojej posesji, nikt nie może im tego zabronić. Tymczasem przepisy dotyczące gospodarki odpadami są znacznie bardziej restrykcyjne, niż mogłoby się wydawać.
Policja w komunikacie z 12 marca 2026 roku przypomniała, że spalanie liści, trawy i gałęzi będących odpadami ogrodowymi jest zabronione w sytuacjach objętych obowiązkiem selektywnego zbierania. Zamiast tego mieszkańcy powinni korzystać z systemu odbioru bioodpadów, punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych albo kompostowania.
Własna działka nie daje prawa do spalania śmieci. Przepisy są jednoznaczne
Podstawą ograniczeń jest ustawa z 14 grudnia 2012 roku o odpadach. Art. 155 przewiduje, że termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się co do zasady wyłącznie w spalarniach albo współspalarniach odpadów, z uwzględnieniem ustawowych wyjątków.
Jednym z nich jest art. 31 ust. 7, który dopuszcza spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza odpowiednimi instalacjami, ale tylko wtedy, gdy nie są one objęte obowiązkiem selektywnego zbierania.
W praktyce ma to ogromne znaczenie, ponieważ bioodpady są częścią systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Oznacza to, że właściciel nieruchomości nie może po prostu zastąpić obowiązującego sposobu zagospodarowania odpadów ich spalaniem w ognisku.
Nie ma przy tym znaczenia, że liście pochodzą z własnych drzew, a gałęzie zostały ścięte na prywatnej posesji. Sam fakt posiadania nieruchomości nie znosi obowiązku przestrzegania przepisów środowiskowych.
Zakaz dotyczy również sytuacji, w których właściciel uważa spalanie za najprostszy sposób ograniczenia ilości odpadów. W wielu gminach mieszkańcy mogą oddawać odpady zielone w ramach funkcjonującego systemu odbioru.
Nawet 5000 zł grzywny. To nie jest tylko teoretyczne ostrzeżenie
Art. 191 ustawy o odpadach przewiduje odpowiedzialność za termiczne przekształcanie odpadów poza spalarnią albo współspalarnią, wbrew ustawowym zasadom.
Za takie wykroczenie można zostać ukaranym aresztem albo grzywną. W przypadku grzywny orzekanej na zasadach ogólnych jej wysokość może wynosić do 5000 zł.
Nie oznacza to jednak, że każdy właściciel działki automatycznie zapłaci najwyższą możliwą kwotę. Wysokość sankcji zależy od konkretnego naruszenia, ustalonych okoliczności oraz rozstrzygnięcia właściwego organu.
W zwykłym postępowaniu mandatowym grzywna za takie wykroczenie może wynosić do 500 zł, z uwzględnieniem właściwych przepisów dotyczących mandatów i ewentualnego zbiegu naruszeń.
Jeżeli sprawa trafi do sądu, możliwe jest orzeczenie wyższej grzywny, w granicach przewidzianych prawem.
Wysoka kara nie jest więc automatycznym następstwem każdego ogniska. Jednak spalanie odpadów zielonych wbrew przepisom może rzeczywiście prowadzić do odpowiedzialności finansowej.
Sąsiad widzi dym i wzywa straż miejską. Czy może dojść do kontroli?
Problem często zaczyna się od dymu, który przedostaje się na sąsiednie posesje. Właściciel ogrodu rozpala ognisko z odpadów roślinnych, a mieszkańcy pobliskich domów nie mogą otworzyć okien albo korzystać z tarasu.
W takiej sytuacji sąsiad może zgłosić podejrzenie naruszenia przepisów właściwym służbom. W zależności od miejscowości interwencję może podjąć straż miejska, straż gminna lub policja.
Samo zgłoszenie nie jest jednak dowodem popełnienia wykroczenia. Funkcjonariusze muszą ustalić, co faktycznie jest spalane i czy zachowanie narusza konkretne przepisy.
Znaczenie może mieć rodzaj materiału znajdującego się w ognisku, sposób jego użytkowania oraz obowiązujące zasady gospodarowania odpadami.
Jeżeli funkcjonariusze stwierdzą nielegalne spalanie odpadów, mogą podjąć działania przewidziane prawem.
Nie należy również zakładać, że spalanie jest dozwolone tylko dlatego, że sąsiedzi nie zgłaszają zastrzeżeń. Obowiązek przestrzegania przepisów nie zależy od tego, czy ktoś złoży skargę.
Ognisko rekreacyjne a spalanie liści. To dwie różne sytuacje
To jedno z najważniejszych rozróżnień. Państwowa Straż Pożarna wyjaśnia, że w Polsce nie obowiązuje całkowity zakaz rozpalania ognisk na prywatnych posesjach.
Możliwe jest więc legalne korzystanie z ogniska rekreacyjnego, pod warunkiem przestrzegania odpowiednich przepisów, w szczególności wymagań ochrony przeciwpożarowej.
Nie oznacza to jednak, że ognisko można wykorzystywać jako miejsce do spalania odpadów komunalnych, starych mebli, plastikowych opakowań albo zgromadzonych odpadów ogrodowych objętych selektywnym zbieraniem.
Kluczowe znaczenie ma rzeczywisty charakter czynności. Inaczej należy ocenić ognisko rekreacyjne, w którym wykorzystuje się odpowiednie drewno opałowe, a inaczej spalanie zgrabionych liści i pozostałości po porządkach.
Nie wystarczy więc nazwać ogniska rekreacyjnym, jeśli jego rzeczywistym celem jest pozbywanie się odpadów.
Należy również pamiętać, że nawet legalnie rozpalone ognisko nie może naruszać przepisów przeciwpożarowych ani powodować zagrożenia dla ludzi i mienia.
Ogień zbyt blisko lasu albo sąsiedniej posesji. Tu obowiązują kolejne ograniczenia
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczące ochrony przeciwpożarowej budynków i terenów wprowadza określone ograniczenia związane z rozpalaniem ognia.
Nie wolno wykonywać czynności mogących spowodować pożar lub jego rozprzestrzenienie się, w tym rozpalać ognia w miejscach umożliwiających zapalenie się materiałów palnych.
Przepisy obejmują również składowanie materiałów palnych w odległości mniejszej niż 4 metry od granicy działki sąsiedniej. Nie należy jednak mylić tego przepisu z bezwzględnym wymogiem odsunięcia każdego ogniska dokładnie o 4 metry od granicy nieruchomości.
Szczególnie istotne ograniczenia dotyczą terenów leśnych. Rozporządzenie wskazuje, że w lasach i na terenach śródleśnych oraz w odległości do 100 metrów od granicy lasu nie wolno wykonywać czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru, z uwzględnieniem przewidzianych prawem wyjątków.
Dlatego właściciel działki położonej w pobliżu lasu powinien zachować szczególną ostrożność. Sam fakt, że ognisko znajduje się na prywatnym terenie, nie oznacza możliwości pominięcia ograniczeń dotyczących bezpieczeństwa pożarowego.
Masz działkę ROD? Tutaj obowiązują dodatkowe zasady
Rodzinne ogrody działkowe podlegają również regulacjom dotyczącym korzystania z działek i zagospodarowania odpadów.
Regulamin rodzinnego ogrodu działkowego przyjęty przez Polski Związek Działkowców przewiduje zakaz spalania wszelkich odpadów i resztek roślinnych na terenie ROD.
Oznacza to, że działkowiec nie powinien traktować swojej działki jako miejsca, w którym może palić sterty liści, gałęzi albo trawy po zakończeniu prac ogrodowych.
Nie ma znaczenia, że ogród znajduje się na obrzeżach miasta albo działka jest oddalona od zabudowy mieszkalnej. Obowiązują odpowiednie przepisy i zasady regulaminowe.
Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest kompostowanie dopuszczonych odpadów organicznych lub korzystanie z systemu ich zagospodarowania przewidzianego na terenie danego ogrodu.
W Warszawie odpady zielone odbierane są przez cały rok
Mieszkańcy Warszawy mają możliwość przekazywania odpadów zielonych w ramach miejskiego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Urząd m.st. Warszawy w informacji zaktualizowanej 24 września 2026 roku wskazuje, że odpady zielone, takie jak liście, skoszona trawa i rozdrobnione gałęzie, odbierane są przez operatorów przez cały rok.
W zabudowie jednorodzinnej od marca do listopada odbiór odbywa się co dwa tygodnie, a od grudnia do lutego co cztery tygodnie.
W zabudowie wielolokalowej w okresie od marca do listopada odbiór następuje co tydzień, natomiast od grudnia do lutego co cztery tygodnie.
Nie oznacza to jednak, że wszystkie rodzaje odpadów ogrodowych można wystawiać bez ograniczeń w dowolnym worku. Mieszkańcy powinni sprawdzić zasady dotyczące pojemników, worków, sposobu przygotowania gałęzi oraz terminów odbioru dla konkretnego adresu.
Dokładne informacje są publikowane na miejskim portalu Warszawa 19115.
Co zrobić z liśćmi i gałęziami, żeby nie narazić się na mandat?
Najprostszym rozwiązaniem jest korzystanie z obowiązującego systemu odbioru odpadów zielonych. W wielu gminach liście, skoszoną trawę i rozdrobnione gałęzie można przekazywać zgodnie z lokalnym harmonogramem.
Inną możliwością jest kompostowanie. Odpowiednio przygotowane liście i resztki roślinne mogą stać się wartościowym materiałem wykorzystywanym później do poprawy jakości gleby.
Większe gałęzie można rozdrobnić za pomocą rębaka, a następnie wykorzystać jako ściółkę albo zagospodarować zgodnie z zasadami obowiązującymi w danej gminie.
W niektórych przypadkach możliwe jest przekazanie odpadów zielonych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Przed wyjazdem warto sprawdzić, jakie frakcje odpadów przyjmuje konkretny punkt i czy obowiązują limity ilościowe.
Nie należy natomiast spalać odpadów ogrodowych tylko dlatego, że ich odbiór jest zaplanowany dopiero za kilka dni.
Co to oznacza dla Ciebie? Jeden błąd podczas jesiennych porządków może słono kosztować
Jeżeli masz dom, działkę rekreacyjną albo ogród, przed rozpoczęciem prac warto sprawdzić zasady odbioru odpadów zielonych w swojej gminie.
Nie zakładaj, że suche liście można bez ograniczeń spalić na własnej posesji. To, że są naturalnym materiałem roślinnym, nie oznacza automatycznie, że nie podlegają przepisom o gospodarowaniu odpadami.
Jeżeli planujesz ognisko rekreacyjne, korzystaj z odpowiedniego paliwa i zadbaj o bezpieczne miejsce. Nie wykorzystuj ogniska do pozbywania się śmieci lub odpadów ogrodowych.
Sprawdź również odległość od lasu, obecność materiałów palnych w pobliżu oraz warunki pogodowe. Silny wiatr i przesuszone otoczenie mogą znacznie zwiększać ryzyko rozprzestrzenienia się ognia.
W przypadku większej ilości odpadów roślinnych warto zaplanować ich odbiór albo zagospodarowanie wcześniej, zamiast dopiero po zakończeniu porządków szukać sposobu pozbycia się całej sterty.
Jeżeli mieszkasz w Warszawie, możesz sprawdzić harmonogram odbioru odpadów zielonych w serwisie Warszawa 19115. Mieszkańcy pozostałych miejscowości Mazowsza powinni korzystać z informacji publikowanych przez właściwe urzędy gmin.
Surowy zakaz obowiązuje również na prywatnej posesji. Własność nie chroni przed grzywną
Przepisy dotyczące ochrony środowiska i gospodarowania odpadami obowiązują niezależnie od tego, kto jest właścicielem działki.
Nielegalne spalanie odpadów ogrodowych może prowadzić do interwencji uprawnionych służb i odpowiedzialności za wykroczenie. Najwyższa grzywna na zasadach ogólnych może wynieść 5000 zł, choć nie oznacza to, że taka kwota jest automatycznie wymierzana w każdej sprawie.
Należy przy tym pamiętać, że legalne ognisko rekreacyjne i spalanie odpadów to dwie odmienne sytuacje. Ostateczna ocena zależy od rzeczywistego charakteru czynności i zastosowania odpowiednich przepisów.
Najważniejsze: w Polsce nie wolno pozbywać się liści, trawy i gałęzi przez spalanie ich wbrew zasadom dotyczącym selektywnego zbierania odpadów. Własna działka nie daje zwolnienia z przepisów. Za nielegalne spalanie odpadów grozi grzywna do 5000 zł. Zamiast rozpalać stertę liści, warto skorzystać z odbioru odpadów zielonych, kompostownika albo właściwego PSZOK-u.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.