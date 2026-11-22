Masz pieniądze na koncie, ale możesz nie zapłacić nawet za chleb. Rząd ostrzega
Wyobraź sobie, że wchodzisz do sklepu, chcesz kupić wodę, pieczywo i podstawowe produkty, ale terminal nie działa. Sięgasz po telefon, próbujesz zapłacić BLIK-iem, jednak połączenie również zawodzi. W pobliskim bankomacie nie można wypłacić pieniędzy. Nawet jeśli na koncie masz kilkadziesiąt tysięcy złotych, w takiej sytuacji dostęp do nich może być czasowo utrudniony. Polski rząd w oficjalnym „Poradniku bezpieczeństwa” zaleca przygotowanie gotówki na sytuacje kryzysowe. Zwraca przy tym uwagę na szczegół, o którym łatwo zapomnieć: pieniądze powinny być przechowywane w różnych nominałach.
Płatności bezgotówkowe stały się codziennością milionów Polaków. Telefon, zegarek albo karta wystarczą do opłacenia zakupów, rachunków i usług. Coraz więcej osób praktycznie nie nosi przy sobie banknotów, ponieważ zakłada, że w każdej chwili będzie mogło zapłacić elektronicznie lub wypłacić potrzebną kwotę z bankomatu.
Problem polega na tym, że system płatności jest uzależniony od infrastruktury technicznej. Terminale, bankomaty i urządzenia wykorzystywane przez sklepy potrzebują odpowiednich warunków do działania. W określonych sytuacjach zakłócenia dostaw energii, łączności lub usług informatycznych mogą ograniczyć możliwość dokonywania transakcji.
Właśnie dlatego w przygotowanym przez polskie instytucje „Poradniku bezpieczeństwa” znalazło się zalecenie posiadania gotówki. Nie chodzi o zgromadzenie wielkich oszczędności w domu. Chodzi o możliwość sfinansowania podstawowych potrzeb wtedy, gdy codzienne sposoby płacenia chwilowo zawodzą.
Rząd wskazuje konkretny scenariusz. Pieniądze na koncie mogą nie wystarczyć
Oficjalny „Poradnik bezpieczeństwa” przygotowany przez polskie instytucje przedstawia sposoby postępowania podczas różnego rodzaju sytuacji kryzysowych. Wymienia między innymi powodzie, ekstremalne zjawiska pogodowe, awarie infrastruktury oraz długotrwałe przerwy w dostawie energii elektrycznej.
Autorzy dokumentu zachęcają do przygotowania domu na możliwość czasowego braku prądu, wody, gazu, telefonu lub internetu. Wśród zalecanych zapasów znalazły się żywność, woda, leki, środki higieny, latarka, radio, powerbank i właśnie gotówka.
To ważny szczegół. Pieniądze znajdujące się na rachunku bankowym nie znikają automatycznie podczas awarii prądu, ale korzystanie z nich może być czasowo ograniczone, jeżeli nie działają urządzenia i usługi potrzebne do wykonania transakcji.
Możliwa jest więc sytuacja, w której mieszkaniec posiada znaczne oszczędności, ale nie może natychmiast wykorzystać ich do zapłaty za podstawowe zakupy. Nie musi to oznaczać awarii całego systemu bankowego. Wystarczy lokalne zakłócenie odpowiedniej infrastruktury.
Masz tylko banknoty 200-złotowe? Może pojawić się problem, którego nie przewidziałeś
Rządowe zalecenia dotyczą nie tylko samego posiadania gotówki. Autorzy poradnika wyraźnie wskazują, aby przygotować banknoty i monety w różnych nominałach.
Dlaczego to takie ważne? Wyobraźmy sobie, że podczas rozległej awarii energetycznej niewielki sklep nadal może sprzedawać wybrane produkty, ale nie działa terminal płatniczy. Klient wybiera wodę, pieczywo i podstawowe artykuły o łącznej wartości 27 zł.
W portfelu ma jednak wyłącznie banknot 200-złotowy. Sprzedawca nie dysponuje wystarczającą ilością drobnych pieniędzy, żeby wydać 173 zł reszty.
W normalnych warunkach taki problem można rozwiązać inną metodą płatności albo rozmianą banknotu. Podczas poważnej awarii dostępność takich rozwiązań może być znacznie ograniczona.
Właśnie dlatego niewielkie nominały bywają praktyczniejsze od dużych banknotów. Pozwalają płacić kwoty zbliżone do ceny zakupów i zmniejszają potrzebę wydawania reszty.
Nie oznacza to, że duże banknoty są nielegalne albo że automatycznie przestają być środkiem płatniczym. Problem ma charakter praktyczny i wynika z ewentualnego braku odpowiedniej ilości gotówki u sprzedawcy.
Jakie banknoty przygotować? Rząd nie narzuca jednej kwoty
W polskim „Poradniku bezpieczeństwa” nie wskazano obowiązkowej sumy, którą każda rodzina musi przechowywać w domu. Nie określono również jednego zestawu banknotów odpowiedniego dla wszystkich gospodarstw domowych.
Najważniejsze zalecenie dotyczy różnorodności nominałów. W praktyce warto rozważyć przygotowanie części rezerwy w banknotach 10-, 20- i 50-złotowych, a także w monetach ułatwiających zapłatę dokładnej kwoty.
Przykładowo 300 zł można podzielić na dwa banknoty po 50 zł, sześć banknotów po 20 zł oraz osiem banknotów po 10 zł. To jedynie ilustracja wygodnego podziału, a nie kwota wymagana przez rząd.
Wielkość rezerwy należy dostosować do możliwości finansowych i potrzeb domowników. Inne wydatki będzie miała osoba mieszkająca samotnie, a inne rodzina z dziećmi albo gospodarstwo domowe, w którym ktoś regularnie kupuje leki.
Nie należy również przeznaczać na domową rezerwę pieniędzy potrzebnych do terminowego opłacenia bieżących rachunków. Przygotowanie na sytuację kryzysową powinno zwiększać bezpieczeństwo finansowe, a nie prowadzić do powstawania zaległości.
Bankomaty też mogą przestać działać. KNF wyjaśnia, dlaczego
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w materiale opublikowanym 26 sierpnia 2026 roku odniósł się do kwestii dostępu do gotówki w sytuacjach kryzysowych.
UKNF przypomina, że banki są co do zasady zobowiązane do zwrotu powierzonych im środków, ale nie w każdych warunkach wypłata gotówki może nastąpić natychmiast.
Do wypłaty pieniędzy potrzebny jest dostęp do odpowiednio działającego bankomatu, usługi cashback albo placówki bankowej prowadzącej obsługę kasową.
Bankomat nie jest urządzeniem całkowicie niezależnym od infrastruktury. Potrzebuje zasilania, łączności oraz sprawnych systemów umożliwiających weryfikację i realizację transakcji.
Podczas poważnych zakłóceń część urządzeń może więc czasowo stać się niedostępna. Również placówki bankowe mają określone godziny pracy, a wypłaty bardzo dużych kwot mogą wymagać wcześniejszego uzgodnienia.
Nie oznacza to jednak, że polski system bankowy jest nieprzygotowany na sytuacje kryzysowe. UKNF wskazuje na mechanizmy służące utrzymaniu dostępu do gotówki i podkreśla przygotowanie krajowego sektora bankowego.
Czy trzeba wypłacić wszystkie oszczędności? Nie, a takie działanie może być ryzykowne
Rządowe zalecenia dotyczące domowej rezerwy nie są wezwaniem do masowego wypłacania pieniędzy z rachunków bankowych.
Przechowywanie znacznych sum w mieszkaniu wiąże się z ryzykiem kradzieży, pożaru, zalania lub przypadkowej utraty gotówki.
Duża ilość pieniędzy w domu może być również trudna do bezpiecznego przechowywania, szczególnie jeżeli dostęp do miejsca, w którym się znajdują, ma wiele osób.
Rozsądniejsze jest przygotowanie rezerwy pozwalającej na pokrycie najważniejszych wydatków przez określony czas, przy pozostawieniu pozostałych środków w wybranych produktach bankowych, zgodnie z indywidualnymi potrzebami.
Nie istnieje jeden zestaw rozwiązań odpowiedni dla wszystkich. Osoby mające niewielkie oszczędności nie powinny odczuwać presji, że muszą natychmiast zgromadzić kilka tysięcy złotych w gotówce.
Zapasy na minimum trzy dni. Gotówka to tylko jeden element
W oficjalnym poradniku rząd wskazuje przygotowanie domowych zapasów na minimum trzy dni. Wśród nich znajduje się co najmniej trzy litry wody na osobę na dobę, żywność o odpowiednim terminie przydatności, podstawowe leki, środki higieniczne oraz sprzęt umożliwiający funkcjonowanie przy braku prądu.
Gotówka stanowi część takiego przygotowania. Nie zastępuje jednak zapasów wody, żywności i innych niezbędnych rzeczy.
Podczas poważnej awarii część sklepów może być zamknięta. Brak zasilania może uniemożliwiać funkcjonowanie kas, chłodziarek, oświetlenia i systemów magazynowych.
Dlatego nawet posiadanie odpowiedniej sumy banknotów nie gwarantuje możliwości kupienia wszystkiego w dowolnym momencie.
Właśnie z tego powodu plan awaryjny powinien obejmować zarówno podstawowe zapasy w domu, jak i alternatywne sposoby płatności, uzyskiwania informacji oraz kontaktowania się z bliskimi.
Gotówka w plecaku ewakuacyjnym. Rząd przypomina także o tym
Oficjalne zalecenia wskazują również na potrzebę przygotowania plecaka ewakuacyjnego, zawierającego rzeczy niezbędne w razie konieczności szybkiego opuszczenia miejsca zamieszkania.
Wśród zalecanego wyposażenia znajduje się również gotówka w różnych nominałach.
Ma to praktyczne znaczenie, ponieważ podczas nagłej ewakuacji może nie być czasu na wizytę w bankomacie albo szukanie portfela pozostawionego w innym pomieszczeniu.
Niewielką sumę można zabezpieczyć w odpowiednim opakowaniu chroniącym przed wilgocią. Należy jednak przechowywać ją tak, aby nie była łatwo dostępna dla osób postronnych.
Warto też okresowo sprawdzać wyposażenie plecaka. Jeżeli wykorzystujemy zgromadzone w nim pieniądze albo inne przedmioty, trzeba pamiętać o ich późniejszym uzupełnieniu.
Europejskie banki centralne również zalecają rezerwę pieniędzy
Przygotowywanie niewielkich rezerw gotówkowych nie jest rozwiązaniem stosowanym wyłącznie w Polsce.
Holenderski bank centralny De Nederlandsche Bank zaleca przygotowanie pieniędzy na podstawowe wydatki przez 72 godziny. W holenderskich wskazówkach pojawiają się kwoty 70 euro na osobę dorosłą i 30 euro na dziecko.
Przykładowo rodzina składająca się z dwóch dorosłych i dwojga dzieci mogłaby według tych wskazówek przygotować łącznie 200 euro.
Również szwedzki bank centralny Riksbank zachęca mieszkańców do posiadania gotówki jako alternatywnego środka płatniczego. W szwedzkich zaleceniach wskazywano orientacyjną kwotę 1000 koron na osobę dorosłą, najlepiej w różnych nominałach.
Nie należy jednak przenosić tych wartości bezpośrednio na polskie gospodarstwa domowe. Koszty życia i struktura wydatków w poszczególnych krajach są różne, a polski poradnik nie określa analogicznej obowiązkowej kwoty.
Warszawa i Mazowsze. Awaria w jednej części miasta może utrudnić płatności
Zalecenia dotyczą wszystkich mieszkańców Polski, w tym Warszawy i województwa mazowieckiego.
W dużym mieście codzienne zakupy są często uzależnione od płatności elektronicznych. Dotyczy to zarówno supermarketów i galerii handlowych, jak i niewielkich punktów usługowych.
Jeżeli w określonej części miasta dojdzie do awarii prądu lub infrastruktury telekomunikacyjnej, mogą wystąpić lokalne problemy z działaniem terminali, bankomatów i innych urządzeń.
Nie oznacza to jednak, że taka awaria musi objąć całą Warszawę albo wszystkie systemy bankowe. Skutki zależą od skali zdarzenia, infrastruktury awaryjnej i sposobu organizacji usług.
Mieszkańcy powinni więc traktować gotówkę jako element przygotowania na możliwe zakłócenia, a nie jako dowód, że w najbliższym czasie zapowiedziano poważną awarię energetyczną.
Co to oznacza dla Ciebie? Przygotuj pieniądze w taki sposób
Najpierw oszacuj podstawowe wydatki swojego gospodarstwa domowego. Uwzględnij przede wszystkim żywność, wodę, niezbędne leki, środki higieniczne i ewentualne koszty transportu.
Następnie zdecyduj, jaką niewielką kwotę możesz bezpiecznie przeznaczyć na rezerwę. Nie musi to być duża suma, szczególnie jeśli jednocześnie przygotowujesz podstawowe zapasy.
Podziel gotówkę na różne nominały. Zamiast przechowywać wszystkie pieniądze w banknotach 100- i 200-złotowych, rozważ posiadanie również banknotów 10-, 20- i 50-złotowych oraz pewnej ilości monet.
Przechowuj pieniądze w suchym, bezpiecznym miejscu. Jeżeli część rezerwy ma trafić do plecaka ewakuacyjnego, zabezpiecz ją przed wilgocią i przypadkowym zgubieniem.
Nie informuj publicznie o tym, ile gotówki przechowujesz w domu ani gdzie dokładnie się ona znajduje.
Sprawdzaj także, czy banknoty nie są poważnie uszkodzone. W sytuacji kryzysowej trudniej może być wymienić zniszczone pieniądze albo wyjaśniać spór dotyczący ich przyjęcia.
Na koniec pamiętaj, że gotówka jest jedynie jednym z elementów bezpieczeństwa finansowego. Powinna uzupełniać inne sposoby płatności, a nie całkowicie je zastępować.
Masz pieniądze, ale nie możesz ich wydać. Właśnie przed takim problemem ma chronić to zalecenie
Najważniejsze przesłanie rządowego poradnika nie sprowadza się do samego gromadzenia banknotów. Chodzi o możliwość funkcjonowania wtedy, gdy część codziennych usług przestaje być dostępna.
Nawet dobrze działający system finansowy może doświadczać lokalnych zakłóceń związanych z awariami infrastruktury. W takich sytuacjach czasowy brak możliwości zapłaty kartą albo wypłacenia pieniędzy może poważnie utrudnić codzienne życie.
Przygotowanie niewielkiej rezerwy gotówki w różnych nominałach może pomóc ograniczyć problem, szczególnie podczas kupowania podstawowych produktów w punktach, które nadal działają.
Nie jest to wezwanie do paniki ani prognoza nadchodzącego załamania systemu płatniczego. Jest to praktyczne zalecenie dotyczące przygotowania na sytuacje awaryjne.
Najważniejsze: rządowy „Poradnik bezpieczeństwa” zaleca posiadanie gotówki w różnych nominałach. Nie wskazuje obowiązkowej kwoty i nie nakazuje wypłacania wszystkich oszczędności. Banknoty o niższych wartościach mogą być szczególnie przydatne wtedy, gdy nie działają płatności elektroniczne, a sklepy mają ograniczoną możliwość wydawania reszty. Warto przygotować się wcześniej, zamiast dopiero podczas awarii próbować wypłacić pieniądze.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.