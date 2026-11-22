Kupiłeś mieszkanie lub dom i nie zgłosiłeś tego do urzędu? Masz tylko 14 dni. Fiskus może upomnieć się o pieniądze
Kupiłeś mieszkanie, odebrałeś klucze i jesteś przekonany, że wszystkie formalności zostały zakończone u notariusza? To może być kosztowny błąd. Właściciele nieruchomości mają obowiązek przekazania do gminy informacji o nabytym majątku na formularzu IN-1. Termin wynosi zaledwie 14 dni. Nie każdy pamięta również, że obowiązek może powstać przy zmianie sposobu użytkowania części nieruchomości. Jeśli właściciel przez lata nie dopełniał formalności, urząd może ustalić należny podatek również za wcześniejsze okresy, w granicach przewidzianych prawem. W określonych przypadkach naruszenie obowiązków może mieć również konsekwencje karnoskarbowe.
Zakup mieszkania albo domu to dla większości Polaków jedna z najważniejszych decyzji finansowych w życiu. Po podpisaniu aktu notarialnego nowy właściciel zajmuje się przeprowadzką, remontem, przepisaniem liczników oraz kontaktem ze spółdzielnią lub wspólnotą mieszkaniową. Łatwo jednak zapomnieć, że własność nieruchomości wiąże się również z obowiązkami wobec urzędu gminy lub miasta.
Jednym z nich jest podatek od nieruchomości. Wiele osób uważa, że skoro kupiło lokal na własność, nie musi już niczego zgłaszać, ponieważ wszystkie dane zostają automatycznie przekazane przez notariusza. Tymczasem przepisy przewidują odrębny obowiązek informacyjny, którego nie należy utożsamiać z zawarciem aktu notarialnego, wpisem do księgi wieczystej ani zapłatą podatku PCC od zakupu mieszkania.
Masz 14 dni na jeden formularz. Właściciele często o nim zapominają
Art. 6 ust. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przewiduje, że osoby fizyczne powinny złożyć informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych w ciągu 14 dni od wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego.
Do tego celu służy formularz IN-1 wraz z odpowiednimi załącznikami. Dokument składa się do organu podatkowego właściwego ze względu na położenie nieruchomości. W Warszawie właściwym organem jest Prezydent m.st. Warszawy, a sprawy obsługują odpowiednie jednostki miejskiej administracji.
Ministerstwo Finansów oraz portal Gov.pl wyjaśniają, że obowiązek zgłoszenia pojawia się między innymi przy zakupie mieszkania, domu lub działki oraz w określonych sytuacjach związanych ze zmianą sposobu wykorzystania nieruchomości.
Istotne jest rozróżnienie terminu złożenia informacji od momentu, od którego naliczany jest podatek. Co do zasady obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości. Natomiast formularz IN-1 należy złożyć w ciągu 14 dni od odpowiedniego zdarzenia.
Notariusz nie załatwia wszystkiego. To osobny obowiązek właściciela
W trakcie zakupu nieruchomości notariusz wykonuje szereg czynności związanych z przeniesieniem własności i poborem określonych należności publicznoprawnych. Nie oznacza to jednak, że nowy właściciel zostaje zwolniony ze wszystkich późniejszych obowiązków wobec administracji.
Złożenie formularza IN-1 jest odrębnym obowiązkiem wynikającym z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Nie należy zakładać, że samo podpisanie aktu notarialnego oznacza automatyczne wykonanie tego obowiązku.
Informacja IN-1 pozwala organowi podatkowemu ustalić między innymi powierzchnię nieruchomości, sposób jej wykorzystania oraz dane niezbędne do prawidłowego obliczenia podatku.
W przypadku lokali mieszkalnych znaczenie może mieć również udział w nieruchomości wspólnej, zależnie od konkretnego stanu prawnego. Dlatego przed wypełnieniem formularza należy sprawdzić dokumentację dotyczącą nabytej nieruchomości.
Nie zgłosiłeś mieszkania kilka lat temu? Urząd może wrócić do sprawy
Przekroczenie terminu 14 dni nie oznacza, że obowiązek informacyjny automatycznie wygasa. Jeżeli właściciel nie złożył formularza, powinien ustalić, czy nadal istnieje potrzeba jego przekazania oraz czy urząd wydał decyzję ustalającą podatek.
W przypadku osób fizycznych podatek od nieruchomości jest co do zasady ustalany decyzją organu podatkowego. Oznacza to, że właściciel nie oblicza go samodzielnie w taki sposób jak wiele innych podatków. Właściwy organ określa należność i przekazuje decyzję, w której wskazuje kwotę oraz terminy zapłaty.
Jeżeli urząd nie posiadał informacji pozwalających na ustalenie podatku, może podjąć odpowiednie czynności po ujawnieniu nieruchomości. Nie oznacza to jednak, że może bez żadnych ograniczeń wymierzyć podatek za dowolnie odległy okres.
W tym przypadku zastosowanie mają przepisy Ordynacji podatkowej dotyczące terminów wydania i doręczenia decyzji ustalających zobowiązanie, w tym art. 68. Okres, za jaki możliwe jest ustalenie należności, zależy od konkretnych okoliczności, w szczególności od wykonania obowiązku informacyjnego.
Dlatego właściciel, który od kilku lat nie otrzymywał decyzji podatkowej, nie powinien zakładać, że brak korespondencji oznacza automatyczne zwolnienie z podatku.
Za niezłożenie IN-1 mogą grozić również konsekwencje karnoskarbowe
Obowiązek przekazywania prawidłowych informacji organom podatkowym nie jest wyłącznie formalnością administracyjną. Kodeks karny skarbowy przewiduje odpowiedzialność za określone naruszenia obowiązków podatkowych, w tym za nieujawnienie przedmiotu lub podstawy opodatkowania albo podanie nieprawdziwych danych, jeżeli spełnione są przesłanki konkretnego czynu zabronionego.
Art. 54 Kodeksu karnego skarbowego odnosi się do uchylania się od opodatkowania poprzez nieujawnienie właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania albo niezłożenie deklaracji, jeżeli podatnik naraża podatek na uszczuplenie. Kwalifikacja zależy między innymi od wartości podatku narażonego na uszczuplenie oraz pozostałych okoliczności.
Nie oznacza to, że każdy właściciel, który spóźnił się kilka dni z formularzem IN-1, automatycznie popełnił przestępstwo skarbowe. Konieczne jest ustalenie ustawowych przesłanek odpowiedzialności, w tym okoliczności dotyczących zachowania podatnika.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości konsekwencje mogą więc obejmować zarówno wykonanie zaległego obowiązku informacyjnego, jak i odpowiedzialność przewidzianą odpowiednimi przepisami, jeżeli są podstawy do jej zastosowania.
Ile wynosi podatek od nieruchomości w 2026 roku?
Wysokość podatku zależy między innymi od powierzchni nieruchomości, jej przeznaczenia oraz stawek obowiązujących na terenie konkretnej gminy.
Minister Finansów ogłasza maksymalne stawki podatków lokalnych, ale o wysokości stawek obowiązujących na danym obszarze decyduje rada gminy w granicach ustawowych.
W 2026 roku maksymalna stawka podatku od budynków mieszkalnych lub ich części wynosi 1,25 zł od metra kwadratowego powierzchni użytkowej rocznie.
Oznacza to, że przy mieszkaniu o powierzchni 60 metrów kwadratowych sam podatek od powierzchni mieszkalnej, obliczony według maksymalnej stawki, wyniósłby 75 zł rocznie. Nie jest to jednak pełna kalkulacja należności dla każdego lokalu, ponieważ znaczenie mogą mieć także inne elementy nieruchomości podlegające opodatkowaniu.
W przypadku domu jednorodzinnego należy dodatkowo uwzględnić odpowiednie grunty oraz ewentualne inne obiekty, zgodnie z przepisami.
Znacznie wyższe stawki mogą dotyczyć nieruchomości lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dlatego istotne znaczenie ma rzeczywisty sposób wykorzystania lokalu.
Masz firmę w mieszkaniu? Jeden szczegół może wpłynąć na wysokość podatku
Osoby prowadzące działalność gospodarczą w mieszkaniu powinny szczególnie dokładnie sprawdzić zasady opodatkowania wykorzystywanej powierzchni.
Samo zarejestrowanie działalności pod adresem mieszkania nie oznacza automatycznie, że cały lokal mieszkalny powinien zostać opodatkowany według wyższej stawki właściwej dla działalności gospodarczej.
Znaczenie mają rzeczywisty sposób wykorzystania nieruchomości oraz właściwe przepisy. Inaczej może być oceniana sytuacja osoby wykonującej sporadycznie pracę przy komputerze w pokoju mieszkalnym, a inaczej lokalu lub jego części przeznaczonej wyłącznie do prowadzenia działalności.
Jeżeli sposób wykorzystania nieruchomości ulegnie zmianie i wpływa to na wysokość podatku, właściciel powinien przekazać odpowiednią aktualizację informacji w ustawowym terminie.
Nie należy jednak zgłaszać fikcyjnego przeznaczenia pomieszczeń tylko po to, aby obniżyć należność podatkową. Informacja przekazywana organowi powinna odpowiadać rzeczywistemu stanowi nieruchomości.
Czekasz na decyzję podatkową? Nie zawsze musisz płacić od razu
Bardzo ważna zasada dotyczy momentu powstania zobowiązania podatkowego u osób fizycznych. Podatek od nieruchomości ustalany jest w drodze decyzji właściwego organu.
Gov.pl wyjaśnia, że właściciel powinien poczekać na decyzję określającą wysokość podatku. Samo złożenie IN-1 nie oznacza konieczności samodzielnego obliczenia kwoty i natychmiastowej wpłaty.
Jeżeli decyzja zostanie doręczona po ustawowym terminie płatności raty, właściciel ma co do zasady 14 dni od jej otrzymania na zapłacenie należności wskazanej w decyzji, zgodnie z odpowiednimi zasadami.
Miasto Warszawa wyjaśnia również, że do czasu doręczenia decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe nie powstaje samo zobowiązanie do zapłaty podatku wynikające z tej decyzji. Nie można więc automatycznie naliczać odsetek za okres, w którym podatnik nie otrzymał jeszcze decyzji i nie upłynął właściwy termin płatności.
Nie znosi to jednak odrębnego obowiązku terminowego złożenia informacji IN-1.
Cztery terminy płatności. Jeden właśnie minął
Podatek od nieruchomości ustalany osobom fizycznym jest co do zasady płatny w czterech ratach rocznie. Ustawowe terminy to 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada.
W 2026 roku ostatni z tych terminów przypadał w niedzielę, dlatego zastosowanie miały przepisy dotyczące przesunięcia terminu płatności na kolejny dzień roboczy.
Jeżeli roczna kwota podatku nie przekracza 100 zł, należność płaci się jednorazowo w terminie pierwszej raty, z uwzględnieniem szczególnych zasad dotyczących doręczenia decyzji.
Właściciel powinien kierować się terminami wskazanymi w prawidłowo doręczonej decyzji oraz przepisami dotyczącymi płatności.
Sprzedałeś mieszkanie? Także wtedy trzeba pamiętać o aktualizacji
Obowiązek informacyjny nie dotyczy wyłącznie nabywania nieruchomości. Może również powstać przy jej sprzedaży lub przy zdarzeniach wpływających na wysokość opodatkowania.
Jeżeli właściciel sprzedał mieszkanie, powinien zweryfikować, czy konieczne jest przekazanie informacji aktualizującej do urzędu.
Co do zasady obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające opodatkowanie. Przy sprzedaży nieruchomości znaczenie ma więc odpowiedni moment przeniesienia własności.
Nie należy zakładać, że skoro nowy właściciel złoży IN-1, dotychczasowy właściciel nigdy nie musi już podejmować żadnych działań.
Nie otrzymałeś żadnego pisma z urzędu? Sprawdź, czy wykonałeś obowiązek
Jednym z częstych problemów jest sytuacja, w której osoba kupiła mieszkanie kilka lat wcześniej, ale nigdy nie otrzymała decyzji ustalającej podatek.
Nie musi to oznaczać nieprawidłowości po stronie właściciela. Czasami przyczyną może być opóźnienie w obsłudze dokumentów albo inne okoliczności administracyjne.
Warto jednak sprawdzić, czy informacja IN-1 rzeczywiście została złożona i czy urząd posiada aktualne dane dotyczące nieruchomości.
Jeżeli dokument był wysyłany elektronicznie, pomocne może być urzędowe poświadczenie jego przedłożenia lub doręczenia. Przy wersji papierowej znaczenie ma potwierdzenie przyjęcia albo nadania dokumentu.
Jeśli formularza nigdy nie złożono, należy ustalić właściwy sposób wykonania zaległego obowiązku, zamiast zakładać, że sprawa uległa automatycznemu przedawnieniu.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź pięć rzeczy, zanim otrzymasz wezwanie
Jeżeli kupiłeś mieszkanie lub dom, zacznij od sprawdzenia dokumentów dotyczących transakcji. Ustal datę nabycia, powierzchnię użytkową nieruchomości oraz przysługujące Ci prawa do gruntu i części wspólnych.
Następnie sprawdź, czy złożyłeś informację IN-1. Nie myl jej z deklaracją PCC-3, ponieważ są to dwa różne dokumenty dotyczące odmiennych podatków.
Jeżeli masz więcej niż jedną nieruchomość, sprawdź ich lokalizacje. Dokumenty dotyczące podatku od nieruchomości składa się do właściwego organu ze względu na położenie nieruchomości. Posiadanie domów lub działek w różnych gminach może oznaczać konieczność składania odrębnych informacji.
Sprawdź także, czy po zakupie nieruchomości wprowadzono zmiany mogące mieć wpływ na opodatkowanie, na przykład rozbudowę budynku albo zmianę sposobu wykorzystywania jego części.
Jeżeli otrzymałeś decyzję podatkową, zweryfikuj kwotę i terminy płatności. Gdy dane dotyczące powierzchni lub sposobu wykorzystania nieruchomości są nieprawidłowe, skontaktuj się z urzędem i ustal sposób ich skorygowania.
Nie ignoruj korespondencji z urzędu. W przypadku decyzji podatkowej znaczenie mają ustawowe terminy płatności oraz możliwości skorzystania z właściwych środków prawnych.
Warszawa i Mazowsze. Gdzie zgłosić mieszkanie albo dom?
Na terenie Warszawy obowiązek zgłoszenia informacji o nieruchomości realizowany jest wobec właściwego organu podatkowego miasta. Szczegółowe instrukcje oraz formularze udostępnia miejski serwis Warszawa 19115.
Mieszkańcy innych miejscowości Mazowsza, między innymi Piaseczna, Pruszkowa, Legionowa, Otwocka, Wołomina, Radomia i Płocka, powinni kontaktować się z właściwym urzędem miasta lub gminy, na której terenie znajduje się nieruchomość.
Informację IN-1 można złożyć w formie papierowej albo elektronicznej zgodnie z procedurami udostępnianymi przez administrację.
Nie należy zakładać, że urząd skarbowy właściwy dla miejsca zamieszkania automatycznie obsługuje podatek od nieruchomości położonej w innej gminie.
Własne mieszkanie i jeden zapomniany obowiązek. Nie warto czekać na wezwanie
Zakup nieruchomości nie kończy się na podpisaniu aktu notarialnego. Właściciel powinien pamiętać również o odpowiednich obowiązkach podatkowych, w tym o przekazaniu informacji IN-1.
Termin wynoszący 14 dni jest stosunkowo krótki, dlatego łatwo go przeoczyć podczas przeprowadzki lub remontu. Tymczasem brak zgłoszenia może prowadzić do konieczności wyjaśniania sprawy z urzędem, a w określonych sytuacjach także do odpowiedzialności za naruszenie przepisów podatkowych.
Nie oznacza to jednak, że samo spóźnienie automatycznie skutkuje wysoką grzywną. Organ musi uwzględnić rzeczywisty charakter naruszenia i właściwe przepisy.
Najważniejsze: osoba kupująca mieszkanie, dom albo inną nieruchomość ma co do zasady 14 dni na złożenie informacji IN-1 do właściwego urzędu. Podatek od nieruchomości dla osób fizycznych ustalany jest decyzją, a nie samodzielnie obliczany przy zakupie. Jeżeli nie otrzymujesz decyzji albo nie pamiętasz, czy złożyłeś formularz, warto sprawdzić dokumenty i skontaktować się z urzędem.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.