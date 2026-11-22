Od poniedziałku wyłączenia prądu na Mazowszu. Mieszkańcy wielu miejscowości muszą przygotować się na wielogodzinne przerwy
Od poniedziałku, 23 listopada 2026 roku, mieszkańcy Warszawy i wielu miejscowości województwa mazowieckiego muszą liczyć się z planowanymi przerwami w dostawie energii elektrycznej. Operatorzy sieci zapowiedzieli prace modernizacyjne, remonty i wymianę elementów infrastruktury. W niektórych lokalizacjach wyłączenia potrwają kilka godzin, a w wybranych rejonach stolicy nawet do dziewięciu i pół godziny. Sprawdziliśmy harmonogramy na nadchodzący tydzień. Warto zweryfikować swój adres, szczególnie jeśli prąd jest niezbędny do ogrzewania domu, pracy zdalnej lub korzystania z urządzeń medycznych.
Najbliższy tydzień, od 23 do 29 listopada, przyniesie kolejne zaplanowane wyłączenia prądu. Prace obejmą zarówno Warszawę, gdzie za dystrybucję energii odpowiada przede wszystkim Stoen Operator, jak i liczne miejscowości obsługiwane przez PGE Dystrybucja oraz pozostałych operatorów regionalnych.
Nie chodzi o jedną wielką awarię ani zapowiedź blackoutu obejmującego całe województwo. Operatorzy prowadzą prace na konkretnych odcinkach sieci, dlatego wyłączenia dotyczą wskazanych ulic, budynków lub obszarów zasilanych z określonych urządzeń energetycznych. Są jednak miejsca, w których mieszkańcy powinni przygotować się na wielogodzinną niedostępność energii.
Poniedziałek, 23 listopada. Pierwsze wyłączenia już od godziny 7:00
W Warszawie pierwsze zaplanowane na poniedziałek przerwy rozpoczną się o godzinie 7:00. Stoen Operator przewiduje wyłączenie zasilania przy ulicy Wilczej 46 i 52 w godzinach 7:00–12:00. Powodem jest wymiana złącza przy budynku Wilcza 52.
W godzinach 8:00–9:00 zapowiedziano również przerwę przy ulicy Dalekiej 1, związaną z modernizacją sieci niskiego napięcia.
Kolejne prace obejmą ulicę Jasną oraz wskazane budynki przy ulicy Długiej 9 i 14. W tym przypadku zaplanowany przedział czasowy wynosi 9:00–15:00, a przyczyną jest modernizacja sieci elektroenergetycznej.
Poza Warszawą poniedziałkowe przerwy zapowiedziano między innymi w Antoniewie w rejonie Żyrardowa, Jaktorowie, Błędowie, Bobrowcu, Nowym Dworze Mazowieckim, Nowych Iganiach oraz innych miejscowościach Mazowsza.
W Antoniewie zaplanowano prace w godzinach 8:00–14:00, obejmujące wskazane adresy przy ulicach Tulipanowej, Chabrowej, Magnoliowej i Werbenowej.
W Jaktorowie wyłączenie w godzinach 8:00–16:00 dotyczy wskazanych posesji przy ulicy Chełmońskiego 119 i 121.
W Bobrowcu przerwa została zaplanowana w godzinach 10:00–14:00. W harmonogramie wskazano ulice Aksamitną, Jesienną, Bajeczną, Czerwonych Jabłuszek, Jaśminową, Wilgi i Willową. Dokładny zakres należy sprawdzić w komunikacie operatora.
W Nowym Dworze Mazowieckim planowane prace obejmą wskazane lokalizacje przy ulicach generała Józefa Bema i Marii Konopnickiej. Przerwa ma potrwać od 9:00 do 13:00.
Wtorek, 24 listopada. Utrudnienia na Woli i Białołęce
We wtorek mieszkańcy kolejnych warszawskich ulic muszą uwzględnić przerwy w dostawie energii.
W godzinach 8:00–10:00 zaplanowano modernizację sieci obejmującą ulicę Mordechaja Anielewicza 20 oraz Smoczą 20–20A.
W godzinach 8:00–14:00 wyłączenia przewidziano przy ulicy Ostródzkiej 87–87A oraz 89–89B. Powodem jest rozbudowa sieci kablowej niskiego napięcia.
Z kolei przy ulicy Karskiej 13 zaplanowano przerwę w godzinach 9:00–15:00, również związaną z modernizacją infrastruktury elektroenergetycznej.
Poza Warszawą planowane wyłączenia dotyczą między innymi wybranych miejscowości powiatów garwolińskiego, grodziskiego, grójeckiego i ciechanowskiego. Szczegółowy zakres oraz godziny prac mogą różnić się w zależności od lokalizacji.
Środa, 25 listopada. Wyłączenie przy Modlińskiej
W środę Stoen Operator zapowiedział przerwę w dostawie energii przy ulicy Modlińskiej 258 w Warszawie.
Wyłączenie zaplanowano w godzinach 8:00–15:00. Powodem jest wymiana złącza kablowego.
Prace przy złączach i urządzeniach sieciowych wymagają odpowiedniego zabezpieczenia miejsca robót. Dlatego wybrane fragmenty sieci muszą zostać czasowo pozbawione napięcia.
W pozostałej części Mazowsza harmonogram obejmuje także wybrane miejscowości w powiatach garwolińskim, grodziskim, grójeckim, ciechanowskim i siedleckim. Aktualne informacje dotyczące poszczególnych adresów publikują operatorzy sieci.
Czwartek, 26 listopada. Przerwy między innymi na Pradze-Południe
W czwartek zaplanowano kilka wyłączeń w Warszawie, w tym na Pradze-Południe.
Najwcześniej rozpoczną się prace przy ulicy Afrykańskiej 7A, gdzie brak zasilania może występować w godzinach 7:00–16:00. Jest to jeden z dłuższych zapowiedzianych przedziałów w tygodniowym harmonogramie.
Kolejne wyłączenie dotyczy ulicy Marsa 11 i 13. Prace zaplanowano w godzinach 8:00–15:00.
W godzinach 8:00–14:00 przerwy przewidziano również przy ulicy Brazylijskiej 14A i 16A. Powodem są prace remontowe związane ze złączem.
Mieszkańcy tych adresów powinni uwzględnić możliwość czasowej niedostępności internetu stacjonarnego, domowych urządzeń elektrycznych oraz innych systemów wymagających ciągłego zasilania.
Piątek, 27 listopada. Kolejne prace na warszawskich ulicach
W piątek Stoen Operator zapowiedział kolejne wyłączenia związane z modernizacją infrastruktury.
W godzinach 8:00–10:00 prace ponownie obejmą ulicę Mordechaja Anielewicza 20 oraz Smoczą 20–20A.
W tym samym przedziale zapowiedziano wyłączenie przy ulicy Smoczej 17.
Natomiast przy ulicy Rożnowskiej 10A–10C zaplanowano przerwę od godziny 8:00 do 14:00. Powodem jest modernizacja sieci kablowej.
Poza stolicą piątkowe harmonogramy obejmują między innymi wybrane miejscowości w rejonach Żyrardowa, Garwolina, Ciechanowa i Sokołowa Podlaskiego.
Niedziela, 29 listopada. Nawet dziewięć i pół godziny bez prądu w Warszawie
Jedna z najdłuższych zaplanowanych przerw nastąpi w niedzielę, 29 listopada. Stoen Operator przewiduje prace przy stacji transformatorowej numer 6831, które wymagają czasowego wyłączenia zasilania większej grupy adresów.
Wyłączenie ma potrwać od godziny 7:30 do 17:00, czyli dziewięć i pół godziny.
Harmonogram obejmuje wskazane budynki przy ulicach Niccola Paganiniego, Pianistów, Przyłęckiej, Rybnickiej, Uśmiech, Władysława Żeleńskiego i Świerszcza.
Przy ulicy Świerszcza zaplanowane prace dotyczą między innymi numerów 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54–54A, 58, 60–60A, 62, 66 i 68.
Ze względu na rozległy zakres adresowy mieszkańcy tej części stolicy powinni szczególnie dokładnie sprawdzić komunikat operatora i przygotować się do wielogodzinnej przerwy.
Wyłączenia także w innych częściach Mazowsza
Planowane prace nie ograniczają się do Warszawy. W harmonogramach na kolejne dni pojawiają się miejscowości z wielu powiatów województwa mazowieckiego.
W powiecie grodziskim wyłączenia zapowiedziano między innymi w Grodzisku Mazowieckim, Jaktorowie, Książenicach i Adamowiźnie.
W powiecie garwolińskim na listach znajdują się między innymi Garwolin, Lucin, Lipówki, Choiny i Głosków.
W rejonie Siedlec wyłączenia obejmują wybrane adresy w Nowych Iganiach oraz innych miejscowościach powiatu siedleckiego.
Zapowiedzi dotyczą także miejscowości w powiatach żyrardowskim, grójeckim, ciechanowskim, legionowskim i innych częściach województwa.
Nie oznacza to jednak, że wszystkie wymienione miejscowości zostaną jednocześnie pozbawione zasilania. Każde wyłączenie ma określony zasięg i harmonogram, dlatego należy sprawdzić konkretną ulicę lub numer posesji.
Dlaczego operatorzy wyłączają prąd na kilka godzin?
Stoen Operator wyjaśnia, że planowane przerwy w dostawie energii wynikają przede wszystkim z konieczności przeprowadzenia konserwacji, modernizacji i rozbudowy sieci elektroenergetycznej.
Prace mogą obejmować wymianę złączy, remont kabli, modernizację stacji transformatorowych albo inne działania niezbędne do utrzymania infrastruktury w odpowiednim stanie technicznym.
Ze względów bezpieczeństwa część robót nie może być wykonywana przy urządzeniach pozostających pod napięciem. Dlatego operator musi czasowo wyłączyć zasilanie wybranego fragmentu sieci.
Należy odróżnić takie wyłączenia od awarii. Przerwy planowane są zapowiadane wcześniej, natomiast awarie powstają niespodziewanie, na przykład wskutek uszkodzeń urządzeń, wichur, opadów śniegu lub innych zdarzeń.
Jak przygotować się do kilku godzin bez prądu?
Jeżeli Twój adres znajduje się na liście planowanych wyłączeń, warto wcześniej naładować telefon, komputer i urządzenia, które będą potrzebne w czasie przerwy.
Osoby pracujące zdalnie powinny uwzględnić możliwość niedostępności internetu stacjonarnego. Nawet jeśli laptop ma naładowany akumulator, router i inne urządzenia sieciowe zazwyczaj wymagają zasilania elektrycznego.
Warto również przygotować alternatywne oświetlenie, najlepiej latarkę z bateriami albo naładowany powerbank. Świece, choć popularne, zwiększają ryzyko pożaru i wymagają szczególnej ostrożności.
W przypadku lodówki i zamrażarki należy ograniczyć otwieranie drzwi podczas przerwy. Pozwoli to dłużej utrzymać odpowiednią temperaturę przechowywanej żywności.
Jeżeli dom jest ogrzewany urządzeniem wymagającym energii elektrycznej, takim jak pompa ciepła albo kocioł z elektrycznym sterownikiem, warto wcześniej sprawdzić, jak planowana przerwa wpłynie na ogrzewanie.
Szczególną ostrożność powinny zachować osoby korzystające w domu z urządzeń medycznych wymagających ciągłego zasilania. W takim przypadku konieczne jest odpowiednio wcześniejsze przygotowanie bezpiecznego rozwiązania awaryjnego, zgodnego z zaleceniami producenta i personelu medycznego.
Co zrobić, jeśli prądu nie będzie po zakończeniu planowanych prac?
Godziny publikowane w harmonogramach są planowanymi przedziałami prowadzenia robót. W praktyce prace mogą zakończyć się wcześniej albo ulec wydłużeniu z przyczyn technicznych.
Jeżeli zasilanie nie zostanie przywrócone w zapowiedzianym terminie, warto sprawdzić aktualny komunikat operatora.
W przypadku Stoen Operator informacje o planowanych wyłączeniach i awariach są publikowane w specjalnym portalu. PGE Dystrybucja również udostępnia wykaz planowanych przerw i bieżących zdarzeń sieciowych.
Jeżeli problem występuje wyłącznie w jednym mieszkaniu, warto sprawdzić bezpiecznie dostępne zabezpieczenia w domowej rozdzielnicy. Nie należy jednak samodzielnie manipulować urządzeniami należącymi do operatora sieci.
Awarie energetyczne można zgłaszać pod ogólnopolskim numerem pogotowia energetycznego 991.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź adres przed poniedziałkiem
Najważniejsze jest to, że planowane wyłączenia dotyczą konkretnych budynków, ulic lub rejonów zasilania. Nawet jeśli na liście znajduje się Twoja miejscowość, nie musi to oznaczać, że przerwa obejmie również Twój dom.
Dlatego przed rozpoczęciem tygodnia warto wejść na stronę właściwego operatora i sprawdzić szczegółowy harmonogram. Mieszkańcy Warszawy mogą skorzystać z serwisu Stoen Operator, a osoby z wielu pozostałych części województwa z wykazu PGE Dystrybucja.
Warto również sprawdzać aktualizacje, ponieważ zakres prac i godziny wyłączeń mogą ulec zmianie. Operator może przesunąć zaplanowane roboty, skrócić przerwę albo odwołać dane wyłączenie.
Jeżeli przerwa ma potrwać kilka godzin, najlepiej przygotować dom wcześniej, zwłaszcza w sezonie jesienno-zimowym, gdy brak energii może wpływać także na ogrzewanie i dostęp do ciepłej wody.
Od poniedziałku przerwy w wielu miejscowościach. To nie jest zapowiedź blackoutu
Zaplanowane na 23–29 listopada prace obejmują liczne lokalizacje na Mazowszu, w tym ulice Warszawy oraz miejscowości w powiatach sąsiadujących ze stolicą i w dalszych częściach województwa.
Nie ma jednak podstaw do przedstawiania tych działań jako zapowiedzi powszechnego kryzysu energetycznego. Operatorzy informują o standardowych pracach utrzymaniowych i modernizacyjnych prowadzonych na wybranych odcinkach sieci.
Najważniejsze: od poniedziałku, 23 listopada, mieszkańcy wskazanych adresów na Mazowszu muszą liczyć się z planowanymi przerwami w dostawie prądu. W niektórych miejscach wyłączenia potrwają kilka godzin, a w Warszawie w niedzielę 29 listopada zapowiedziano prace trwające nawet dziewięć i pół godziny. Przed rozpoczęciem tygodnia należy sprawdzić dokładny adres i aktualny harmonogram u właściwego operatora.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.