W całej Polsce pojawiają się nowe oznaczenia. MSWiA wydało ważny komunikat. Każdy powinien znać ten symbol
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przypomina o oznakowaniu punktów schronienia na terenie całego kraju. Na budynkach pojawiają się charakterystyczne pomarańczowe tablice z niebieskim trójkątem, a pod nimi zielone oznaczenia informujące o miejscu zapewniającym podstawową ochronę podczas zagrożenia. Państwowa Straż Pożarna zidentyfikowała ponad 86 tysięcy takich lokalizacji w Polsce. Nie oznacza to jednak, że wszystkie są pełnoprawnymi schronami. Różnica jest istotna, szczególnie w przypadku zagrożenia z powietrza, gwałtownych zjawisk pogodowych lub konieczności natychmiastowego znalezienia bezpieczniejszego miejsca.
🟧 Gdzie szukać schronienia w sytuacji zagrożenia?
W całym kraju trwa oznaczanie punktów schronienia.
— Karolina Gałecka (@K_Galecka) November 22, 2026
W niedzielę, 22 listopada, rzecznik prasowa MSWiA Karolina Gałecka zwróciła uwagę na oznaczanie punktów schronienia w Polsce, udostępniając komunikat dotyczący nowych oznaczeń. To element wdrażania przepisów, których celem jest ułatwienie obywatelom rozpoznawania miejsc mogących zapewnić tymczasową osłonę podczas sytuacji kryzysowych.
W praktyce oznacza to zmiany w przestrzeni publicznej. Nowe oznaczenia mogą pojawiać się na elewacjach budynków i przy wejściach do obiektów, w których zidentyfikowano odpowiednie miejsca. Zadaniem tablic jest umożliwienie szybkiego rozpoznania punktu schronienia bez konieczności przeszukiwania dokumentów lub korzystania z internetu.
MSWiA wskazało nowy znak. Tak rozpoznasz punkt schronienia
Podstawowym oznaczeniem jest międzynarodowy znak rozpoznawczy obrony cywilnej. Składa się z niebieskiego trójkąta równobocznego umieszczonego na pomarańczowym tle w kształcie kwadratu.
Pod tym symbolem umieszcza się zieloną tabliczkę z białym napisem „PUNKT SCHRONIENIA”. Oba oznaczenia mają być widoczne i czytelne, aby osoba poszukująca osłony mogła łatwo odnaleźć właściwy obiekt.
Przepisy określają nawet wymiary znaków. Tablica z symbolem obrony cywilnej umieszczana na budynku ma mieć 20 na 20 centymetrów. Zielona tabliczka informacyjna powinna mieć 20 centymetrów szerokości i 10 centymetrów wysokości.
Dodatkowo na drzwiach wejściowych do budynku oraz drzwiach prowadzących do punktu schronienia umieszcza się mniejszy znak obrony cywilnej o wymiarach 8 na 8 centymetrów. Ma znajdować się w górnym prawym rogu drzwi.
Takie rozwiązanie pozwala nie tylko rozpoznać budynek z zewnątrz, ale również odnaleźć właściwe wejście i drogę do miejsca schronienia.
Ponad 86 tysięcy miejsc w Polsce. Jest jednak ważne zastrzeżenie
Według informacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji baza Państwowej Straży Pożarnej obejmuje ponad 86 tysięcy punktów schronienia. Ich lokalizacje można sprawdzić za pośrednictwem oficjalnego narzędzia „Gdzie się ukryć”.
To bardzo ważne, ponieważ punkt schronienia nie musi być specjalnie zaprojektowanym bunkrem ani obiektem wyposażonym w systemy filtrowentylacyjne.
Może być miejscem, którego konstrukcja zapewnia podstawową, krótkotrwałą osłonę przed określonymi zagrożeniami. Jego przydatność zależy od rodzaju budynku, położenia, dostępności oraz charakteru niebezpieczeństwa.
MSWiA wskazuje, że punkty schronienia mogą być wykorzystywane między innymi podczas gwałtownych zjawisk pogodowych, zagrożeń związanych z atakiem dronów albo innych sytuacji wymagających szybkiego ograniczenia narażenia ludzi na niebezpieczeństwo.
Nie należy jednak wyciągać wniosku, że każdy z ponad 86 tysięcy punktów oferuje taki sam poziom ochrony. Nie wszystkie zostały zaprojektowane jako budowle ochronne przeznaczone do długotrwałego przebywania ludzi.
Punkt schronienia to nie schron. Różnica może mieć ogromne znaczenie
Ministerstwo wyraźnie rozróżnia punkt schronienia od schronu, ukrycia i miejsca doraźnego schronienia, określanego skrótem MDS.
Schron jest budowlą ochronną o określonych właściwościach technicznych. To obiekt zamknięty i hermetyczny, którego konstrukcja oraz wyposażenie mają zapewniać odpowiedni poziom ochrony przed wskazanymi zagrożeniami.
Ukrycie również jest budowlą ochronną, ale nie jest hermetyczne. Ma zapewniać ochronę przede wszystkim przed takimi oddziaływaniami jak fala uderzeniowa czy odłamki, w zakresie wynikającym z jego parametrów.
Miejsce doraźnego schronienia to obiekt przygotowany do czasowego zapewnienia podstawowej ochrony ludności do chwili ustania zagrożenia albo przeprowadzenia ewakuacji.
Punkt schronienia jest natomiast miejscem pozwalającym znaleźć podstawową, krótkotrwałą osłonę. Nie musi spełniać wszystkich wymagań technicznych przewidzianych dla schronów, ukryć i miejsc doraźnego schronienia.
Dlatego samo zobaczenie pomarańczowego znaku z niebieskim trójkątem nie oznacza, że pod budynkiem znajduje się pełnowymiarowy schron odporny na wszystkie rodzaje zagrożeń.
Termin upływa 31 grudnia. Właściciele i zarządcy mają obowiązek
Nowe oznaczenia wynikają z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 28 września 2026 roku, opublikowanego w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1276. Przepisy weszły w życie 30 września.
Zgodnie z nowymi zasadami właściciele i zarządcy obiektów, w których zidentyfikowano punkty schronienia, muszą zapewnić ich odpowiednie oznakowanie.
W przypadku punktów zidentyfikowanych przed wejściem w życie rozporządzenia oznaczenia trzeba umieścić niezwłocznie, nie później niż do 31 grudnia 2026 roku.
Obowiązek nie oznacza jednak, że każdy właściciel domu jednorodzinnego albo każda spółdzielnia mieszkaniowa ma automatycznie zamontować taki znak. Dotyczy on obiektów, w których rzeczywiście zidentyfikowano punkty schronienia objęte przepisami.
Oznakowanie powinno być wykonane z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne i umieszczone w sposób umożliwiający jego dostrzeżenie.
Jak znaleźć najbliższy punkt schronienia? Powstało specjalne narzędzie
Państwowa Straż Pożarna udostępnia oficjalne narzędzie „Gdzie się ukryć”, które pozwala odnaleźć punkty schronienia na mapie Polski.
Po wejściu na stronę gdziesieukryc.pl można sprawdzić lokalizacje znajdujące się w wybranej okolicy. Narzędzie umożliwia wyszukanie miejsc zapewniających tymczasową osłonę oraz zapoznanie się z informacjami dotyczącymi ich dostępności.
Nie wszystkie punkty są dostępne w identyczny sposób. Część ma dostępność całodobową, natomiast inne mogą być otwierane w określonych godzinach lub na zasadach przewidzianych dla konkretnego obiektu.
Właśnie dlatego warto sprawdzić najbliższe lokalizacje wcześniej, a nie dopiero w chwili ogłoszenia alarmu. Znajomość drogi do punktu i charakteru jego dostępności może ograniczyć ryzyko dezorientacji podczas sytuacji kryzysowej.
Warto też pamiętać, że wskazania mapy należy odnosić do rzeczywistych warunków i komunikatów służb. W czasie nagłego zagrożenia nie zawsze najbezpieczniejszym rozwiązaniem będzie przemieszczanie się do odległego obiektu.
Warszawa i Mazowsze. Gdzie mieszkańcy powinni szukać informacji?
Nowe zasady oznakowania dotyczą również Warszawy i województwa mazowieckiego. Komendy Państwowej Straży Pożarnej w regionie informują o obowiązkach związanych z prawidłowym oznaczaniem punktów schronienia.
Komenda Miejska PSP w Warszawie wskazuje, że punkty schronienia mają zapewniać krótkotrwałą osłonę przede wszystkim wtedy, gdy osoba znajdująca się na otwartej przestrzeni musi szybko ograniczyć narażenie na skutki nagłego zagrożenia.
Może to dotyczyć między innymi ekstremalnych zjawisk pogodowych lub skutków użycia konwencjonalnych środków rażenia, szczególnie odłamków.
Mieszkańcy Warszawy, Radomia, Płocka, Siedlec i pozostałych miejscowości Mazowsza mogą korzystać z ogólnopolskiej mapy punktów schronienia.
Nie należy jednak zakładać, że każda piwnica bloku, parking podziemny albo stacja metra automatycznie jest oficjalnie wyznaczonym punktem schronienia. O jego statusie decydują odpowiednie ustalenia, a dostępność konkretnego miejsca należy zweryfikować.
Co zrobić, gdy rozlegnie się alarm?
Najważniejsze jest stosowanie się do bieżących komunikatów właściwych służb. Różne zagrożenia mogą wymagać odmiennego zachowania, dlatego nie istnieje jeden schemat postępowania odpowiedni dla każdej sytuacji.
Jeżeli jesteś na zewnątrz i występuje bezpośrednie zagrożenie związane z odłamkami lub gwałtownymi zjawiskami pogodowymi, szybkie znalezienie solidnej osłony może mieć istotne znaczenie.
Nie należy natomiast automatycznie wychodzić z bezpiecznego budynku tylko dlatego, że na mapie znajduje się punkt schronienia w innym miejscu. Przemieszczanie się podczas bezpośredniego zagrożenia może zwiększać narażenie na niebezpieczeństwo.
Warto wcześniej ustalić, gdzie znajdują się najbliższe miejsca zapewniające osłonę, jak można do nich dotrzeć i czy są dostępne przez całą dobę.
Jeżeli władze wydadzą polecenia dotyczące pozostania w budynku, ewakuacji albo przejścia do określonego miejsca, należy postępować zgodnie z tymi komunikatami.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź jedną rzecz jeszcze dziś
Nowe oznakowanie punktów schronienia jest przede wszystkim rozwiązaniem organizacyjnym, które ma ułatwiać odnajdywanie miejsc zapewniających podstawową osłonę podczas sytuacji kryzysowych.
Warto wejść na oficjalną stronę gdziesieukryc.pl i sprawdzić swoją okolicę. Dobrze jest zapoznać się z lokalizacjami znajdującymi się w pobliżu domu, miejsca pracy oraz szkoły dzieci.
Jeżeli punkt schronienia znajduje się w budynku, z którego korzystasz na co dzień, zwróć uwagę na jego oznakowanie oraz możliwość wejścia do odpowiedniej części obiektu.
Warto również porozmawiać z domownikami o tym, jak zachować się podczas alarmu. Szczególne znaczenie może mieć przygotowanie odpowiednich rozwiązań dla osób starszych, dzieci oraz osób z niepełnosprawnościami.
Nie oznacza to konieczności podejmowania działań w panice. Wiedza o najbliższych punktach schronienia jest elementem zwykłego przygotowania na sytuacje awaryjne, podobnie jak znajomość numerów alarmowych i zasad ewakuacji.
Nowe znaki na budynkach. Nie oznaczają bezpośredniego zagrożenia
MSWiA zapowiadało oznakowanie ponad 86 tysięcy punktów schronienia w całym kraju już 30 września 2026 roku. Obecne komunikaty przypominają o realizacji tych działań oraz o zasadach prawidłowego oznakowania.
Nie jest to informacja o ogłoszeniu alarmu, rozpoczęciu ewakuacji ani o stwierdzonym bezpośrednim zagrożeniu dla mieszkańców.
Nowe oznaczenia mają sprawić, że w razie potrzeby łatwiej będzie znaleźć miejsce zapewniające podstawową ochronę. Kluczowe pozostaje jednak rozróżnienie punktu schronienia od pełnoprawnego schronu i uwzględnianie rzeczywistych warunków bezpieczeństwa.
Najważniejsze: w Polsce trwa oznakowanie punktów schronienia. Rozpoznasz je po pomarańczowym kwadracie z niebieskim trójkątem oraz zielonej tabliczce z napisem „PUNKT SCHRONIENIA”. Wcześniej zidentyfikowane miejsca powinny zostać oznakowane najpóźniej do 31 grudnia 2026 roku. Lokalizacje można sprawdzić na oficjalnej stronie gdziesieukryc.pl.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.