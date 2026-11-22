Warszawa przedłuży drugą linię metra. Z Bródna pojedziemy aż na Marymont
Druga linia metra w Warszawie ma zostać przedłużona z Bródna na Marymont. Planowany odcinek będzie miał około 5,5 km długości i obejmie cztery nowe stacje. Trasa poprowadzi wzdłuż Trasy Toruńskiej, przez Żerań, następnie pod Wisłą i zakończy się przy Marymoncie, gdzie pasażerowie będą mogli przesiąść się do M1, a w przyszłości także do M4.
Decyzję o dalszym rozwijaniu M2 ogłosił 19 listopada prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Nowe połączenie ma przede wszystkim skrócić podróże między Bródnem i Targówkiem a Żoliborzem oraz Bielanami. Dziś przejazd metrem pomiędzy tymi częściami miasta wymaga podróży przez centrum i przesiadki na stacji Świętokrzyska.
Trzeba jednak zaznaczyć, że nie jest to inwestycja, która rozpocznie się za kilka miesięcy. Miasto jest dopiero na początku przygotowań. W pierwszej kolejności mają zostać wykonane prace przedprojektowe.
M2 pojedzie dalej z Bródna
Obecnie Bródno jest końcową stacją wschodniego odcinka drugiej linii metra.
Według zapowiedzi miasta pociągi mają w przyszłości pojechać dalej na północ i zachód.
Nowy fragment rozpocznie się za Bródnem, następnie poprowadzi wzdłuż Trasy Toruńskiej, przez Żerań i pod Wisłą w kierunku Marymontu.
Oznacza to powstanie nowego połączenia pomiędzy prawobrzeżną i lewobrzeżną Warszawą.
Dziś M2 przekracza Wisłę pomiędzy stacjami Centrum Nauki Kopernik i Stadion Narodowy.
Po realizacji nowego odcinka ta sama linia przechodziłaby pod rzeką również na północy Warszawy.
Cztery nowe stacje. Znamy ich planowane lokalizacje
Na około 5,5-kilometrowym odcinku mają powstać cztery nowe stacje.
Na obecnym etapie używane są nazwy robocze:
- Toruńska,
- Żerań FSO,
- Osiedle Potok,
- Marymont.
Pierwsza z nich ma powstać w rejonie stacji kolejowej Warszawa Toruńska.
Żerań FSO planowany jest w rejonie węzła Trasy Toruńskiej z ulicą Jagiellońską.
Kolejna stacja, Osiedle Potok, ma znaleźć się w rejonie węzła Armii Krajowej i Mickiewicza.
Ostatnim przystankiem nowego odcinka będzie Marymont, gdzie funkcjonuje już stacja pierwszej linii metra.
To właśnie te lokalizacje mają zdecydować o znaczeniu całego przedłużenia.
Toruńska połączy metro z koleją
Szczególnie ważna ma być stacja Toruńska.
Planowana jest w miejscu umożliwiającym przesiadkę pomiędzy metrem i koleją.
Z tej części Warszawy kursują pociągi obsługujące między innymi kierunki związane z Legionowem, Nowym Dworem Mazowieckim i Modlinem.
W przyszłości część osób dojeżdżających do stolicy z północy mogłaby więc wysiąść z pociągu i kontynuować podróż metrem.
To może zmniejszyć znaczenie samochodu w codziennych dojazdach do centrum i innych części Warszawy.
Dziś wielu kierowców wjeżdżających do miasta od północy korzysta z Trasy Toruńskiej.
Stacja przesiadkowa metro-kolej może stworzyć alternatywę dla części tych podróży.
Żerań FSO ma obsłużyć rozwijającą się część miasta
Drugą planowaną stacją jest Żerań FSO.
To obszar, który w kolejnych latach może bardzo mocno zmienić swój charakter.
Na terenach związanych z dawną fabryką samochodów planowana jest rozległa zabudowa mieszkaniowa i usługowa.
Metro w tym miejscu miałoby więc obsługiwać nie tylko obecnych mieszkańców, ale również przyszłe osiedla.
To istotne, bo budowa transportu publicznego przed lub równolegle z powstawaniem nowych dzielnic może ograniczać późniejsze problemy komunikacyjne.
Osiedle Potok z własną stacją
Kolejna stacja ma powstać po drugiej stronie Wisły, w rejonie Osiedla Potok.
Planowana lokalizacja znajduje się w okolicy węzła Trasy Armii Krajowej i ulicy Mickiewicza.
Dzięki temu metro pojawiłoby się w części miasta, która obecnie korzysta przede wszystkim z autobusów oraz połączeń z linią M1.
Nowe połączenie umożliwiłoby również bezpośrednią podróż na Targówek i Bródno bez przejazdu przez centrum Warszawy.
Marymont może stać się jednym z najważniejszych węzłów metra
Największą zmianą może być jednak rozbudowa węzła na Marymoncie.
Dziś przebiega tędy M1.
Po wybudowaniu nowego odcinka kończyłaby się tutaj również M2.
Według miejskich planów w przyszłości przez Marymont ma przebiegać także linia M4.
Oznaczałoby to połączenie w jednym miejscu aż trzech linii metra:
M1, M2 i M4.
Marymont mógłby więc stać się jednym z najważniejszych punktów przesiadkowych w całej stołecznej sieci.
Pasażer jadący z Bródna lub Żerania mógłby na Marymoncie przesiąść się bezpośrednio do M1 w kierunku centrum, Bielan lub południowej Warszawy.
W przyszłości pojawiłaby się jeszcze możliwość przesiadki do M4.
Z Bródna na Żoliborz bez jazdy przez centrum
To właśnie zmiana sposobu podróżowania między dzielnicami jest jednym z najważniejszych argumentów za inwestycją.
Obecnie pasażer jadący z Bródna na Marymont metrem musi pojechać M2 aż do Świętokrzyskiej, a następnie przesiąść się do M1 i wrócić w kierunku północnym.
To duży objazd.
Po przedłużeniu M2 podróż przebiegałaby bezpośrednio przez północną część miasta.
Nowy odcinek stworzyłby więc kolejny poprzeczny korytarz komunikacyjny, który nie wymaga przejazdu przez ścisłe centrum.
Dla mieszkańców Targówka oznaczałoby to znacznie łatwiejszy dostęp do Żoliborza i Bielan.
Nie ma jeszcze daty otwarcia
Tu trzeba wyraźnie oddzielić zapowiedź od gotowej inwestycji.
Prezydent Warszawy ogłosił decyzję o rozpoczęciu przygotowań do przedłużenia M2, ale miasto nie podało jeszcze terminu otwarcia nowych stacji.
W pierwszej kolejności konieczne będą prace przedprojektowe.
Miasto chce zabezpieczyć na nie pieniądze w planie finansowym.
Według informacji dotyczących inwestycji przetarg na prace przedprojektowe ma zostać uruchomiony w przyszłym roku.
Dopiero później będzie można przejść do kolejnych etapów, w tym szczegółowego projektowania, decyzji administracyjnych, zabezpieczenia finansowania i ostatecznie budowy.
W przypadku metra cały proces trwa wiele lat.
Dlatego zapowiedzi nie należy rozumieć jako informacji, że cztery nowe stacje zostaną otwarte w najbliższych latach.
To nie oznacza rezygnacji z metra do Ursusa
Warszawa równolegle przygotowuje również przedłużenie drugiej linii w przeciwnym kierunku.
M2 ma zostać poprowadzona dalej z rejonu Karolina w stronę Ursusa.
W planach są trzy kolejne stacje:
- Ursus Północny,
- Posag 7 Panien,
- Ursus Niedźwiadek.
Metro Warszawskie rozpoczęło już procedury dotyczące prac przedprojektowych dla tego odcinka.
Oznacza to, że docelowo M2 ma być rozwijana na obu swoich krańcach.
Tymczasem trzy nowe stacje na Bemowie są już prawie gotowe
Znacznie bliżej otwarcia znajduje się obecnie zachodni fragment M2.
Budowa trzech nowych stacji została zakończona i rozpoczęły się odbiory techniczne.
Chodzi o:
Lazurową – w rejonie skrzyżowania Górczewskiej i Lazurowej,
Chrzanów – przy skrzyżowaniu Rayskiego i Szeligowskiej,
Karolin – w okolicy Połczyńskiej i Sochaczewskiej.
Pasażerowie mają skorzystać z nich na początku 2027 roku.
Za Karolinem znajdują się także tory prowadzące do Stacji Techniczno-Postojowej Mory.
Budowa zachodniego odcinka kosztowała około 3 mld zł
Skala inwestycji na Bemowie pokazuje, jak kosztowna i czasochłonna jest budowa metra.
Wartość projektu obejmującego budowę oraz zakup taboru wynosi ponad 3 mld zł.
Ponad 1,1 mld zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej.
Przy pracach związanych z tym etapem budowy uczestniczyły tysiące osób.
Powstały tunele, stacje, infrastruktura techniczna oraz zaplecze potrzebne do obsługi pociągów.
Nowy odcinek do Marymontu będzie kolejnym dużym przedsięwzięciem infrastrukturalnym, szczególnie że trasa ponownie będzie musiała przejść pod Wisłą.
Co nowe metro zmieni dla mieszkańców Bródna, Żerania i Marymontu?
Największą zmianę odczują osoby podróżujące pomiędzy północno-wschodnią i północno-zachodnią częścią Warszawy.
Dziś wiele takich podróży wymaga przejazdu przez centrum, przesiadek albo korzystania z autobusów jadących Trasą Toruńską.
Po wybudowaniu nowego odcinka M2 z Bródna będzie można pojechać bezpośrednio w stronę Żerania, Osiedla Potok i Marymontu.
Stacja Toruńska ma dodatkowo połączyć metro z koleją.
Marymont stworzy natomiast możliwość szybkiej przesiadki do M1, a w przyszłości także do M4.
Dla osób dojeżdżających do Warszawy od strony Legionowa czy Nowego Dworu istotna może być możliwość pozostawienia samochodu albo przesiadki z pociągu jeszcze przed wjazdem w bardziej zatłoczoną część miasta.
Najważniejsze jest jednak to, że na razie mówimy o planowanej inwestycji, która dopiero rozpoczyna etap przygotowań.
Cztery stacje i około 5,5 km tunelu mają powstać, ale nie ma jeszcze daty rozpoczęcia budowy ani otwarcia odcinka.
Jeśli projekt przejdzie wszystkie etapy przygotowawcze i znajdzie finansowanie, druga linia metra przestanie być wyłącznie trasą prowadzącą przez centrum ze wschodu na zachód. Na północy miasta stworzy także nowe połączenie pomiędzy Targówkiem, Żeraniem, Żoliborzem i Bielanami.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.