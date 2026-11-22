Zrobiłeś przelew na własne konto albo dla kogoś z rodziny? Bank może zablokować pieniądze, a skarbówka zapytać o jeden dokument
Przelewasz oszczędności z jednego banku do drugiego, wysyłasz dziecku pieniądze na zakup mieszkania albo wpisujesz żartobliwy tytuł przelewu. Z pozoru zwykła operacja może w określonych okolicznościach wzbudzić zainteresowanie banku. Przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy zobowiązują instytucje finansowe do analizowania nietypowych transakcji i wyjaśniania pochodzenia środków. Osobne obowiązki dotyczą darowizn rodzinnych. Nawet pieniądze otrzymane od rodziców mogą podlegać opodatkowaniu, jeżeli nie zostaną spełnione warunki ustawowego zwolnienia. Jeden brakujący formularz może oznaczać poważne konsekwencje finansowe.
Przelewy bankowe stały się jedną z najpopularniejszych metod przekazywania pieniędzy. Korzystamy z nich przy rozliczeniach rodzinnych, zakupach, opłacaniu rachunków i przenoszeniu oszczędności pomiędzy rachunkami. Wiele osób posiada jednocześnie konta w kilku bankach, dlatego większe transfery środków nie są niczym niezwykłym. Nie każdy jednak wie, że instytucje finansowe mają ustawowy obowiązek monitorowania operacji pod kątem określonych zagrożeń.
Nie oznacza to, że bank automatycznie blokuje każdy wysoki przelew. Nie istnieje jedna kwota, której przekroczenie zawsze powoduje zamrożenie pieniędzy. Znaczenie mają okoliczności operacji, jej zgodność z informacjami posiadanymi przez bank, sposób przeprowadzenia oraz ewentualne sygnały wskazujące na zwiększone ryzyko.
Jeszcze inną kwestią jest obowiązek podatkowy. Przekazanie pieniędzy pomiędzy własnymi rachunkami nie jest tym samym co darowizna na rzecz członka rodziny. To rozróżnienie ma ogromne znaczenie, ponieważ w przypadku niektórych darowizn konieczne jest złożenie formularza SD-Z2.
Przelew na własne konto. Czy bank może zainteresować się Twoimi oszczędnościami?
Wyobraźmy sobie osobę, która przez kilka lat gromadziła oszczędności na rachunku w jednym banku. Następnie zdecydowała się przenieść 150 tys. zł na własne konto w innej instytucji, ponieważ znalazła korzystniejszą ofertę oszczędnościową.
Taka operacja sama w sobie jest legalna i nie powoduje powstania podatku od darowizn. Właściciel pieniędzy nie przekazuje bowiem majątku innej osobie, lecz przenosi go pomiędzy rachunkami należącymi do niego samego.
Nie oznacza to jednak, że bank jest całkowicie pozbawiony możliwości weryfikowania transakcji. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zobowiązuje instytucje finansowe do stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, w tym monitorowania relacji z klientami i analizowania określonych operacji.
Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że banki powinny sprawdzać, czy transakcje pozostają zgodne z wiedzą instytucji o kliencie, charakterze jego działalności oraz ryzyku związanym z daną relacją.
Dlatego w konkretnych okolicznościach bank może poprosić o wyjaśnienie źródła pieniędzy. Przeniesienie własnych oszczędności nie stanowi jednak automatycznie podejrzenia przestępstwa i nie oznacza, że środki muszą zostać zablokowane.
Żartobliwy tytuł przelewu. Lepiej uważać na takie słowa
Niektórzy użytkownicy bankowości internetowej traktują pole tytułu przelewu jako miejsce na żarty. Wpisują tam przypadkowe hasła, nawiązania do filmów albo sformułowania mające rozbawić odbiorcę. Problem może pojawić się wtedy, gdy tytuł sugeruje związek transakcji z nielegalną działalnością.
Przykładem mogą być sformułowania takie jak „za narkotyki”, „za broń” lub inne opisy nawiązujące do przestępstw. Jeżeli bankowy system monitorowania transakcji uzna określoną operację za wymagającą dodatkowej weryfikacji, bank może sprawdzić jej okoliczności.
Nie ma jednak przepisu, który nakazywałby automatyczne blokowanie pieniędzy po wpisaniu jednego z takich słów. Nie istnieje również publiczna, ustawowa lista zakazanych tytułów przelewów, których użycie zawsze powoduje zamrożenie rachunku.
Znaczenie ma całokształt okoliczności, a nie wyłącznie pojedynczy wyraz. Instytucje finansowe stosują wewnętrzne procedury oceny ryzyka, których szczegółowe zasady nie zawsze są publicznie dostępne.
Z praktycznego punktu widzenia lepiej więc używać neutralnych i zgodnych z rzeczywistym celem opisów, takich jak „zwrot za zakupy”, „rozliczenie wspólnych wydatków” czy „darowizna od ojca”. Sam tytuł nie przesądza jednak o charakterze prawnym transakcji. Decyduje to, co rzeczywiście wydarzyło się między stronami.
Bank może poprosić o jeden dokument. Chodzi o pochodzenie pieniędzy
Podstawą analizy nietypowych transakcji jest między innymi art. 43 ustawy AML. Przepis przewiduje szczególne działania wyjaśniające w przypadku operacji skomplikowanych, opiewających na nieuzasadnione wysokie kwoty, przeprowadzanych w nietypowy sposób albo pozbawionych wyraźnego uzasadnienia prawnego lub gospodarczego.
Generalny Inspektor Informacji Finansowej wskazuje, że bank może zwrócić się do klienta o dokumenty potwierdzające źródło pochodzenia majątku oraz cel określonej transakcji.
Jeżeli pieniądze pochodzą ze sprzedaży mieszkania, pomocny może być akt notarialny. Przy rozliczeniu działalności gospodarczej znaczenie mogą mieć faktury i umowy. W przypadku otrzymanej darowizny bank może poprosić o dokument potwierdzający jej charakter oraz dowód przekazania środków.
Nie ma jednej listy dokumentów wymaganych przy każdym przelewie. Zakres weryfikacji zależy od konkretnej sytuacji, a bank powinien stosować środki odpowiadające obowiązującym przepisom i ocenie ryzyka.
Jeżeli klient przedstawia wiarygodne wyjaśnienia i odpowiednie dokumenty, mogą one pozwolić instytucji zakończyć weryfikację. Nie oznacza to jednak, że każda sprawa zostanie rozstrzygnięta natychmiast.
Kiedy bank rzeczywiście może zatrzymać pieniądze?
Art. 41 ustawy AML przewiduje, że jeżeli instytucja obowiązana nie może zastosować wymaganych środków bezpieczeństwa finansowego, nie przeprowadza między innymi transakcji za pośrednictwem rachunku bankowego. Przepisy przewidują również możliwość rozwiązania relacji z klientem na zasadach określonych ustawą.
W praktyce może to oznaczać konieczność uzupełnienia danych, przedstawienia dokumentów albo wyjaśnienia charakteru transakcji przed jej realizacją.
Odrębne procedury dotyczą formalnego wstrzymania transakcji i blokowania rachunków w związku z podejrzeniami prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. W określonych sytuacjach Generalny Inspektor Informacji Finansowej może zażądać blokady rachunku lub wstrzymania transakcji na okres nieprzekraczający 96 godzin, a przepisy przewidują również dalsze działania właściwych organów.
Nie należy jednak utożsamiać każdej dodatkowej weryfikacji z formalnym zamrożeniem całego rachunku. Bank może sprawdzać pojedynczą transakcję, podczas gdy inne funkcje konta pozostają dostępne.
Samo wykonanie przelewu pomiędzy własnymi rachunkami nie stanowi podstawy do automatycznego zastosowania tych środków.
Przelew od rodziców. Tu zaczynają się obowiązki podatkowe
Osobną kwestią jest przekazywanie pieniędzy członkom rodziny. Polskie przepisy przewidują szczególnie korzystne zwolnienie z podatku od spadków i darowizn dla najbliższych osób, określanych potocznie jako grupa zerowa.
Należą do niej między innymi małżonkowie, rodzice, dzieci, wnuki, dziadkowie, rodzeństwo, pasierbowie, ojczym i macocha.
Otrzymanie darowizny od takiej osoby może być całkowicie zwolnione z podatku, nawet jeżeli wartość przekazanych pieniędzy jest bardzo wysoka. Trzeba jednak spełnić warunki przewidziane w ustawie.
W przypadku darowizn pieniężnych przekraczających ustawowy próg podstawowe znaczenie mają terminowe zgłoszenie nabycia do urzędu skarbowego oraz udokumentowanie otrzymania środków w wymagany sposób.
Dlatego warto odróżnić dwa zdarzenia. Przelew własnych pieniędzy do innego banku nie jest darowizną, natomiast bezzwrotne przekazanie pieniędzy dorosłemu dziecku może stanowić darowiznę, nawet jeżeli rodzice określają je po prostu jako pomoc finansową.
36 120 zł. Ta kwota ma ogromne znaczenie przy rodzinnych przelewach
W 2026 roku ustawowy próg dotyczący nabycia majątku od jednej osoby z I grupy podatkowej wynosi 36 120 zł. Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że przy ustalaniu obowiązku zgłoszenia należy uwzględniać nabycia od tej samej osoby w odpowiednim okresie pięciu lat.
Jeżeli łączna wartość majątku otrzymanego od konkretnego darczyńcy nie przekracza tego progu, zgłoszenie SD-Z2 zasadniczo nie jest wymagane.
Przykładowo rodzic przekazuje dziecku 20 tys. zł, a następnie po pewnym czasie kolejne 10 tys. zł. Jeżeli nie było innych nabyć od tej osoby uwzględnianych w ustawowym okresie, suma wynosi 30 tys. zł i nie przekracza progu 36 120 zł.
Inaczej będzie, jeżeli rodzic przekaże łącznie 50 tys. zł. Wówczas dla skorzystania z pełnego zwolnienia trzeba co do zasady spełnić dodatkowe warunki, w tym zgłoszenie na formularzu SD-Z2.
Co ważne, limit rozpatruje się w odniesieniu do konkretnej osoby przekazującej majątek. Darowizny od matki i ojca należy więc analizować z uwzględnieniem tego, kto rzeczywiście jest darczyńcą i jaka kwota pochodzi od każdej z tych osób.
Nie należy również traktować progu 36 120 zł jako maksymalnej kwoty, którą rodzice mogą przekazać dziecku bez podatku. Pełne zwolnienie dla grupy zerowej nie ma górnego limitu wartości darowizny, jeżeli spełnione zostaną wymagane warunki.
Masz sześć miesięcy na SD-Z2. Potem może pojawić się podatek
Art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn przewiduje, że zgłoszenie darowizny od najbliższej rodziny należy zasadniczo złożyć w terminie sześciu miesięcy od powstania obowiązku podatkowego.
Formularz SD-Z2 można złożyć elektronicznie za pośrednictwem odpowiednich usług Ministerstwa Finansów albo w urzędzie skarbowym.
Przy darowiznach pieniężnych konieczne jest również spełnienie ustawowego wymogu udokumentowania otrzymania pieniędzy. Zasadniczo służy temu potwierdzenie wpływu na odpowiedni rachunek bankowy lub przekazu pocztowego.
Jeżeli warunki zwolnienia nie zostaną spełnione, nabycie może podlegać opodatkowaniu według zasad właściwych dla danej grupy podatkowej. Nie oznacza to jednak, że każda spóźniona darowizna automatycznie podlega 20-procentowej stawce sankcyjnej. Ta stawka dotyczy szczególnych sytuacji określonych ustawą.
Istotne jest również to, że w niektórych przypadkach zgłoszenie SD-Z2 nie jest wymagane, na przykład przy odpowiednio sporządzonej umowie darowizny w formie aktu notarialnego.
Przegapiłeś termin? Od stycznia 2026 roku obowiązuje ważna zmiana
Od 7 stycznia 2026 roku obowiązują korzystniejsze przepisy dotyczące możliwości przywrócenia terminu zgłoszenia nabycia majątku od najbliższej rodziny.
Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że podatnik może wystąpić o przywrócenie terminu, jeżeli uprawdopodobni, że jego przekroczenie nastąpiło bez winy podatnika. Wniosek należy złożyć w ciągu siedmiu dni od ustania przyczyny uchybienia, jednocześnie dopełniając obowiązku zgłoszenia.
Nie jest to jednak automatyczna możliwość zalegalizowania wszystkich niezgłoszonych darowizn sprzed wielu lat.
Nowe rozwiązanie dotyczy nabyć dokonanych od 7 stycznia 2026 roku oraz wcześniejszych przypadków, w których sześciomiesięczny termin zgłoszenia nie upłynął przed tą datą.
Dlatego osoba, która spóźniła się z formularzem SD-Z2, powinna sprawdzić okoliczności sprawy i ustalić, czy może skorzystać z tej procedury.
Przelew od partnera albo małżonka. Przepisy nie traktują tych sytuacji jednakowo
Duże znaczenie ma także relacja pomiędzy osobami przekazującymi pieniądze.
Małżonkowie należą do grupy zerowej, dlatego mogą korzystać z pełnego zwolnienia przewidzianego dla najbliższej rodziny, z uwzględnieniem ustawowych warunków.
Natomiast osoby pozostające w związku nieformalnym nie uzyskują automatycznie takiego samego zwolnienia wyłącznie dlatego, że mieszkają razem lub prowadzą wspólne gospodarstwo domowe.
Nie każdy przelew pomiędzy partnerami jest jednak darowizną. Pieniądze mogą stanowić zwrot wspólnych wydatków, rozliczenie zakupów, spłatę pożyczki albo przekazanie środków w innym celu.
Dlatego nie wolno ustalać obowiązku podatkowego wyłącznie na podstawie tytułu przelewu. Istotna jest rzeczywista podstawa przekazania pieniędzy.
Skarbówka pyta o dokument. Co warto zachować?
Jeżeli urząd skarbowy prowadzi czynności dotyczące otrzymanych pieniędzy, może poprosić podatnika o dokumenty pozwalające ustalić charakter nabycia i spełnienie warunków zwolnienia.
W przypadku darowizny znaczenie mogą mieć potwierdzenie przelewu, dokument określający darczyńcę i obdarowanego, formularz SD-Z2 oraz dowód jego złożenia.
Przy większych transferach rodzinnych warto zachować także korespondencję potwierdzającą uzgodnienia stron oraz informacje wyjaśniające, czy pieniądze zostały przekazane bezzwrotnie, czy podlegają zwrotowi.
Nie należy sporządzać dokumentów niezgodnych z rzeczywistym przebiegiem zdarzeń. Jeżeli przekazanie pieniędzy było darowizną, późniejsze nazwanie go pożyczką nie zmienia automatycznie charakteru czynności.
Właściwa dokumentacja może przydać się zarówno przy ewentualnym postępowaniu podatkowym, jak i podczas wyjaśniania charakteru większej transakcji w banku.
Bank i urząd skarbowy nie robią tego samego. To dwa odrębne mechanizmy
Warto wyraźnie oddzielić weryfikację bankową od obowiązków podatkowych.
Bank analizuje transakcje w związku z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy, bezpieczeństwa finansowego i obowiązkami wobec właściwych organów. Może pytać o źródło środków lub cel transferu, jeżeli jest to uzasadnione odpowiednimi przepisami.
Urząd skarbowy ustala natomiast, czy doszło do zdarzenia podlegającego opodatkowaniu, czy podatnik skorzystał z prawidłowego zwolnienia oraz czy wykonał obowiązki deklaracyjne.
Nie oznacza to, że każdy przelew analizowany przez bank automatycznie trafia do urzędu skarbowego jako podejrzana darowizna. Nie oznacza to również, że bank podejmuje decyzję o naliczeniu podatku od darowizny.
Dlatego właściciel rachunku powinien osobno sprawdzić ewentualne obowiązki wobec banku i obowiązki podatkowe wynikające z charakteru przekazywanych pieniędzy.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź te rzeczy przed większym przelewem
Jeżeli zamierzasz przenieść większe oszczędności pomiędzy własnymi rachunkami, upewnij się, że oba konta należą do Ciebie i zachowaj potwierdzenie operacji. Sam transfer własnych pieniędzy nie jest darowizną i nie wymaga składania SD-Z2.
Jeżeli otrzymujesz większą kwotę od rodzica lub innej osoby należącej do grupy zerowej, sprawdź łączną wartość wcześniejszych nabyć od tego samego darczyńcy. Jeśli przekroczony zostaje ustawowy próg, ustal, czy należy złożyć SD-Z2 i jakie dokumenty są wymagane.
W przypadku darowizn pieniężnych zadbaj o prawidłowe udokumentowanie przekazania pieniędzy. Zachowaj potwierdzenie przelewu i dokumentację dotyczącą rzeczywistego celu transakcji.
Nie wpisuj dla żartu tytułów sugerujących nielegalną działalność. Nie ma dowodu, że takie słowa zawsze powodują blokadę, ale mogą niepotrzebnie komplikować wyjaśnianie rzeczywistego charakteru operacji.
Jeżeli bank zwróci się o dodatkowe informacje, zweryfikuj autentyczność wezwania przez oficjalną aplikację, infolinię lub placówkę. Nie przesyłaj dokumentów, haseł ani danych bankowych przez linki otrzymane w niezweryfikowanych wiadomościach.
Jeżeli bank faktycznie wstrzymał transakcję, ustal, jakich wyjaśnień lub dokumentów wymaga. Nie należy zakładać, że zablokowanie operacji oznacza automatycznie popełnienie przestępstwa. W określonych sytuacjach chodzi o wykonanie ustawowych obowiązków weryfikacyjnych.
Jeśli otrzymasz pismo z urzędu skarbowego dotyczące darowizny, sprawdź wskazany termin odpowiedzi i przygotuj dokumentację. W przypadku większych kwot warto skorzystać z profesjonalnej pomocy podatkowej, szczególnie gdy termin zgłoszenia już upłynął.
Warszawa i Mazowsze. Zasady dotyczą wszystkich klientów banków
Przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i rozliczania darowizn mają charakter ogólnopolski. Obejmują również mieszkańców Warszawy oraz innych miejscowości Mazowsza.
Nie ma znaczenia, czy pieniądze trafiają między dwoma rachunkami prowadzonymi w Warszawie, czy są przesyłane do banku mającego siedzibę w innym mieście. Najważniejsze jest to, kto jest właścicielem środków i jaka jest rzeczywista podstawa operacji.
Podobnie wygląda sytuacja przy darowiznach rodzinnych. Obowiązek zgłoszenia i warunki zwolnienia wynikają z ustawy, a nie z lokalnych zasad obowiązujących w konkretnym urzędzie.
Warto więc uporządkować dokumenty dotyczące większych transferów pieniędzy niezależnie od miejsca zamieszkania.
Jedno kliknięcie nie oznacza automatycznej blokady. Ale dokumenty mogą okazać się niezbędne
Nie istnieje przepis, który nakazywałby bankowi automatyczne blokowanie każdego przelewu opisanego żartobliwym tytułem. Nie ma również jednego uniwersalnego limitu, powyżej którego wszystkie transfery pomiędzy własnymi rachunkami są zamrażane.
Banki mają jednak obowiązek analizowania określonych transakcji i wyjaśniania tych, które wymagają dodatkowej weryfikacji. Jeżeli klient nie przedstawi wymaganych informacji, instytucja może w odpowiednich okolicznościach ograniczyć wykonywanie transakcji.
W przypadku darowizn rodzinnych najważniejsze są natomiast warunki zwolnienia podatkowego. Przekroczenie kwoty 36 120 zł nie oznacza automatycznie podatku, ale może powodować obowiązek terminowego zgłoszenia otrzymanego majątku na formularzu SD-Z2.
Najważniejsze: przelew pomiędzy własnymi rachunkami nie jest darowizną. Przekazanie pieniędzy członkowi rodziny może już nią być. Bank może sprawdzać pochodzenie środków w ramach procedur AML, a urząd skarbowy weryfikować spełnienie warunków zwolnienia podatkowego. Dlatego przy większych transferach warto zachować potwierdzenia operacji, używać prawdziwych opisów przelewów i pilnować terminów wymaganych zgłoszeń.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.