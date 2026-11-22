Płacisz za wodę, której nie zużyłeś? W blokach działa mechanizm, który może zwiększyć rachunki wszystkim mieszkańcom
W wielu blokach suma wskazań liczników w mieszkaniach jest mniejsza niż wskazanie wodomierza głównego budynku. Za tę różnicę, nazywaną potocznie uchybem, wodociągi i tak wystawiają fakturę. Spółdzielnia albo wspólnota musi ją zapłacić, a potem rozliczyć na mieszkańców. W Warszawie, gdzie metr sześcienny wody i ścieków kosztuje dziś 16,35 zł, nawet kilka procent różnicy oznacza realne pieniądze.
Wodociągi liczą wodę na wodomierzu głównym, a mieszkańcy płacą według swoich liczników
Przedsiębiorstwo wodociągowe rozlicza budynek według wodomierza głównego, zamontowanego na przyłączu. Spółdzielnia czy wspólnota rozlicza natomiast mieszkańców według wodomierzy w mieszkaniach. Te dwie liczby prawie nigdy nie są identyczne.
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przewiduje to wprost. Zgodnie z art. 26 ust. 3 właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego sam wybiera metodę rozliczania kosztów różnicy wskazań i obciąża nimi osoby korzystające z lokali. Granicę stawia z kolei art. 26 ust. 2: suma obciążeń mieszkańców za wodę i ścieki nie może być wyższa od kwoty, którą zarządca płaci wodociągom.
Różnica dotyczy także budynków, w których mieszkańcy mają indywidualne umowy z wodociągami. Wtedy, według art. 6 ust. 6 tej ustawy, właściciel lub zarządca nadal rozlicza różnicę między wodomierzem głównym a sumą liczników i płaci za nią przedsiębiorstwu wodociągowemu.
Skąd bierze się różnica
Przyczyn jest kilka. Część z nich to rzeczywiste straty wody, część to efekt samego pomiaru:
- Dokładność liczników. Wodomierze mają dopuszczalne błędy. Przy legalizacji wynoszą one ±2 proc. w zakresie podstawowym i ±5 proc. w dolnym zakresie, a w trakcie użytkowania są dwukrotnie wyższe.
- Nieszczelności, zwłaszcza cieknące spłuczki. Przepływ bywa tak mały, że nie porusza licznika w mieszkaniu, ale w sumie rusza wodomierz główny.
- Awarie instalacji. Woda z nieszczelnego pionu nie trafia do żadnego kranu, ale licznik główny ją zapisuje.
- Woda na cele wspólne: mycie klatek, podlewanie zieleni, krany w piwnicy.
- Nieopomiarowane punkty poboru i lokale bez sprawnych wodomierzy.
- Odczyty w różnych terminach. Jeśli licznik główny odczytano innego dnia niż liczniki w mieszkaniach, część wody „wypada” z bilansu.
- Manipulacje przy licznikach, np. magnesy. To rzadsze, ale też powiększa różnicę.
Ile to kosztuje. Przykład dla Warszawy
Od 11 lipca 2026 r. MPWiK w Warszawie pobiera od gospodarstw domowych 6,48 zł brutto za 1 m³ wody i 9,87 zł brutto za 1 m³ ścieków, łącznie 16,35 zł. Ilość ścieków liczy się według zużycia wody, więc każdy brakujący metr sześcienny kosztuje pełną stawkę.
|Różnica w bloku z 60 mieszkaniami, przy zużyciu 1000 m³ na kwartał
|Ilość wody
|Koszt dla budynku
|Na jedno mieszkanie (podział równy)
|3 proc.
|30 m³
|490,50 zł
|ok. 8,18 zł
|5 proc.
|50 m³
|817,50 zł
|ok. 13,63 zł
|15 proc.
|150 m³
|2452,50 zł
|ok. 40,88 zł
To przykład obliczeniowy dla jednego kwartału. W skali roku kwoty są czterokrotnie wyższe. Przy kilkunastu procentach różnicy chodzi już o kilkaset złotych rocznie na mieszkanie.
Jak zarządcy dzielą różnicę. Metod jest kilka
Przepisy nie narzucają jednej metody. Wybiera ją zarządca: w spółdzielni zwykle określa ją regulamin rozliczeń, we wspólnocie uchwała właścicieli. W praktyce stosuje się m.in.:
- podział równy na wszystkie lokale;
- według liczby osób w lokalu;
- według powierzchni mieszkań;
- proporcjonalnie do zużycia, czyli kto zużył więcej według swojego licznika, ten dopłaca więcej;
- obciążenie przede wszystkim lokali bez wodomierzy albo z nieodczytanymi licznikami;
- wliczenie różnicy do kosztów eksploatacji części wspólnych.
Każda z tych metod komuś szkodzi, a komuś pomaga. Sądy zostawiają zarządcom dużą swobodę. Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku z 30 listopada 2018 r. (I ACa 164/18) uznał za dopuszczalną uchwałę wspólnoty, która obciążała różnicą lokale bez wodomierzy. Podkreślił przy tym, że jedynym sposobem na zrównoważenie opłat jest założenie liczników we wszystkich lokalach.
Kiedy różnica powinna zaniepokoić
Kilka procent różnicy to zjawisko typowe. Duża, nagle rosnąca albo stale wysoka różnica to sygnał, że w budynku dzieje się coś złego: wyciek, zepsuty licznik lub nielegalny pobór. Takie problemy nie znikną same, a mieszkańcy będą za nie płacić co miesiąc.
Pomóc mogą liczniki ze zdalnym odczytem. Wszystkie wodomierze można wtedy odczytać w tym samym czasie, a nietypowy, ciągły przepływ łatwiej wychwycić. Przepisy o rozliczaniu ciepła wymagają, by do 1 stycznia 2027 r. zdalny odczyt miały m.in. wodomierze ciepłej wody.
Mieszkańcy mają też narzędzia prawne. Członek spółdzielni może kwestionować zasadność zmiany wysokości opłat w sądzie (art. 4 ust. 8 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych). Właściciel lokalu we wspólnocie może zaskarżyć uchwałę do sądu w terminie 6 tygodni od jej podjęcia albo od dnia, w którym dowiedział się o jej treści (art. 25 ustawy o własności lokali).
Różnica wodomierzowa. Co warto wiedzieć
- W rozliczeniu wody szukaj pozycji „różnica wskazań”, „straty”, „woda wspólna” lub „uchyb”. Sprawdź, ile wynosi i jak jest dzielona.
- Poproś zarządcę o porównanie: ile wody pokazał wodomierz główny, a ile suma liczników w mieszkaniach.
- Suma opłat pobranych od mieszkańców nie może przekroczyć tego, co zarządca zapłacił wodociągom (art. 26 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę).
- Pilnuj legalizacji swojego wodomierza. Licznik z nieważną cechą legalizacyjną może być podstawą do rozliczenia ryczałtem, często wyższym niż realne zużycie.
- Sprawdzaj spłuczkę i krany. Cichy wyciek w Twoim mieszkaniu może nie poruszyć Twojego licznika, ale powiększa rachunek całego bloku.
- Jeśli różnica rośnie, zgłoś to zarządcy i zapytaj o przegląd instalacji oraz liczników.
- Nie zgadzasz się z metodą podziału? We wspólnocie masz 6 tygodni na zaskarżenie uchwały. W spółdzielni możesz wnioskować o zmianę regulaminu do zarządu lub rady nadzorczej.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.