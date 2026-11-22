Trzy mosty do rozbiórki w Warszawie. Miasto ogłosiło przetarg
Trzy mosty w Wilanowie czeka całkowita przebudowa. Dwa znajdują się w ciągu ulicy Vogla, a trzeci na ulicy Prętowej. Wszystkie obecne konstrukcje mają zostać rozebrane, a w ich miejscu powstaną nowe, szersze przeprawy z chodnikami i infrastrukturą rowerową. Zarząd Dróg Miejskich ogłosił już przetarg na przygotowanie dokumentacji projektowej.
Na razie nie oznacza to jednak rychłego rozpoczęcia prac budowlanych. ZDM czeka na oferty do 27 listopada, a samo przygotowanie dokumentacji ma potrwać około roku. Dopiero później miasto będzie mogło rozpocząć poszukiwanie wykonawcy rozbiórki i budowy nowych mostów.
Trzy mosty w Wilanowie zostaną zbudowane od nowa
Plan obejmuje trzy istniejące przeprawy.
Dwie z nich prowadzą nad rzeką Wilanówką.
Pierwsza znajduje się w ciągu ulicy Vogla, druga na ulicy Prętowej.
Trzecia konstrukcja również znajduje się na Vogla, ale przebiega nad kanałem łączącym Jezioro Powsinkowskie z Jeziorem Wilanowskim.
ZDM nie planuje jedynie kosmetycznego remontu.
Stare konstrukcje mają zostać wyburzone, a następnie zastąpione zupełnie nowymi mostami.
Obecne przeprawy są w złym stanie
Powodem planowanej inwestycji jest między innymi stan techniczny istniejących obiektów.
ZDM przyznaje, że wszystkie trzy mosty mają już najlepsze lata za sobą.
Największy problem występuje na ulicy Prętowej.
Obecna przeprawa jest tak wąska, że samochody jadące z przeciwnych kierunków nie mogą swobodnie się na niej minąć.
Brakuje także infrastruktury przeznaczonej dla pieszych.
Oznacza to, że współczesne potrzeby komunikacyjne znacznie przekraczają możliwości starego obiektu.
Mosty na Vogla również są za wąskie
Nieco lepiej wygląda sytuacja dwóch przepraw znajdujących się w ciągu ulicy Vogla.
Problemem także tutaj jest jednak szerokość.
Obecna konstrukcja nie pozwala na wyznaczenie tras dla pieszych i rowerzystów zgodnych z dzisiejszymi standardami.
Po przebudowie ma się to zmienić.
Nowe mosty będą szersze, dzięki czemu będzie można rozdzielić przestrzeń pomiędzy samochody, pieszych i rowerzystów.
Na Prętowej samochody będą mogły swobodnie się mijać
Jedną z najbardziej odczuwalnych zmian będzie przebudowa mostu na ulicy Prętowej.
Po wybudowaniu nowej konstrukcji pojazdy jadące w obu kierunkach mają móc swobodnie się mijać.
To istotna zmiana względem obecnego układu.
Szerszy most powinien poprawić płynność ruchu i ograniczyć sytuacje, w których kierowcy muszą ustępować sobie pierwszeństwa przed wjazdem na przeprawę.
Jednocześnie pojawi się przestrzeń dla osób poruszających się pieszo i na rowerach.
Chodniki i infrastruktura rowerowa na wszystkich trzech mostach
Nowe przeprawy mają zostać dostosowane do obecnych standardów.
Na każdym z trzech mostów powstaną:
- chodniki,
- infrastruktura rowerowa,
- jezdnia dostosowana do ruchu samochodowego.
Trasy dla pieszych i rowerzystów mają być dodatkowo oddzielone od jezdni barierkami.
ZDM podkreśla, że chodzi nie tylko o poprawę wygody, ale przede wszystkim bezpieczeństwa.
Dzisiaj ograniczona szerokość mostów nie pozwala na takie rozdzielenie ruchu.
Przetarg już został ogłoszony
Zarząd Dróg Miejskich rozpoczął już pierwszy etap inwestycji.
18 listopada ogłoszono postępowanie dotyczące przygotowania wielobranżowej dokumentacji projektowej dla przebudowy mostów.
Drogowcy czekają na oferty do 27 listopada.
Wybrana firma będzie musiała przygotować dokumentację umożliwiającą późniejsze rozpoczęcie właściwych robót.
Według założeń ZDM ten etap potrwa około roku.
Dopiero później będzie możliwe ogłoszenie kolejnego postępowania i wybór wykonawcy prac budowlanych.
Najpierw projekt, później rozbiórka
To oznacza, że mieszkańcy nie powinni spodziewać się zamknięcia przepraw w najbliższych tygodniach.
Najpierw trzeba opracować szczegółowe projekty.
Dopiero po zakończeniu tego etapu miasto będzie mogło przygotować budowę.
ZDM zakłada, że przyszły wykonawca najpierw rozbierze obecne konstrukcje, a następnie postawi w ich miejscu nowe.
Na razie nie został podany dokładny termin rozpoczęcia robót ani data ich zakończenia.
Nie wiadomo również jeszcze, jak podczas właściwej przebudowy zostanie zorganizowany ruch samochodowy, pieszy i rowerowy.
Takie szczegóły powinny być znane dopiero na kolejnych etapach inwestycji.
Vogla już wcześniej przeszła zmiany związane z bezpieczeństwem
Przebudowa mostów będzie kolejnym działaniem ZDM związanym z poprawą bezpieczeństwa na ulicy Vogla.
W ubiegłym roku drogowcy zamontowali tam progi zwalniające w rejonie przejść dla pieszych, które uzyskały niskie oceny podczas audytu bezpieczeństwa.
Po zmianach ZDM przeprowadził pomiary prędkości.
W rejonie przystanków „Vogla-Marysin” średnia prędkość spadła do około 40 km/h.
To ponad 20 km/h mniej niż przed zamontowaniem progów.
Kierowcy wcześniej jeździli tam znacznie szybciej
Jeszcze wyraźniej zmianę pokazują pomiary dotyczące tzw. prędkości V85.
Przed montażem progów 15 proc. kierowców przekraczało w tym miejscu 75 km/h.
Po wprowadzeniu zmian 85 proc. pojazdów poruszało się z prędkością nie większą niż około 48 km/h.
Według ZDM potwierdza to, że fizyczne uspokojenie ruchu przyniosło oczekiwany efekt.
Teraz kolejny etap poprawy bezpieczeństwa ma dotyczyć samych przepraw.
Co przebudowa oznacza dla mieszkańców Wilanowa?
Najważniejsze jest to, że inwestycja jest dopiero na etapie projektowania.
W najbliższym czasie nie rozpocznie się jeszcze rozbiórka trzech mostów.
Do 27 listopada ZDM zbiera oferty na przygotowanie dokumentacji, a jej opracowanie może potrwać około roku.
Dopiero później zostanie wybrana firma, która zajmie się faktyczną przebudową.
Po zakończeniu inwestycji największą zmianę odczują kierowcy korzystający z ulicy Prętowej, ponieważ na nowym moście samochody będą mogły swobodnie mijać się w obu kierunkach.
Piesi i rowerzyści zyskają natomiast wydzieloną infrastrukturę na wszystkich trzech przeprawach.
Nie będzie to więc zwykły remont istniejących mostów. Stare konstrukcje zostaną rozebrane, a w ich miejscu powstaną od podstaw nowe, szersze obiekty dostosowane do obecnego ruchu w Wilanowie.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.