Masz mieszkanie własnościowe? Spółdzielnia nadal żąda czynszu. Przepisy mówią jasno, kiedy musisz płacić
Kupiłeś mieszkanie za własne pieniądze, spłaciłeś kredyt albo wykupiłeś lokal od spółdzielni. Mimo to co miesiąc otrzymujesz rachunek na kilkaset, a czasem nawet ponad tysiąc złotych. Wielu właścicieli zastanawia się, dlaczego nadal musi płacić „czynsz”, skoro mieszkanie należy już do nich. Odpowiedź nie jest tak oczywista, jak mogłoby się wydawać. Polskie przepisy rozróżniają własność lokalu od obowiązku finansowania utrzymania budynku. Co więcej, nie każda opłata naliczana przez spółdzielnię musi być zasadna, a właściciel ma prawo zażądać szczegółowej kalkulacji.
Własne mieszkanie dla wielu Polaków oznacza przede wszystkim niezależność. Nie trzeba płacić właścicielowi za wynajem, można swobodniej decydować o remoncie, sprzedaży czy przekazaniu nieruchomości dzieciom. Jednak po zakupie lokalu okazuje się, że comiesięczne opłaty nadal pozostają znaczącą pozycją domowego budżetu. Szczególnie duże emocje budzą podwyżki wprowadzane przez spółdzielnie mieszkaniowe, obejmujące koszty eksploatacji, fundusz remontowy, ogrzewanie i utrzymanie części wspólnych.
Czy właściciel może po prostu przestać płacić? Czy musi finansować administrację spółdzielni, nawet jeśli nie jest jej członkiem? A co w sytuacji, gdy wszystkie mieszkania w budynku zostały wykupione? Przepisy przewidują kilka różnych sytuacji, a zasadnicze znaczenie ma forma własności lokalu oraz sposób zarządzania nieruchomością.
Masz mieszkanie na własność. Dlaczego nadal płacisz czynsz?
Przede wszystkim należy wyjaśnić jedno z najczęstszych nieporozumień. Kwota określana potocznie jako „czynsz do spółdzielni” nie jest tym samym co czynsz najmu płacony właścicielowi wynajmowanego mieszkania.
W przypadku mieszkania własnościowego comiesięczny rachunek obejmuje przede wszystkim koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości, a także zaliczki na określone media oraz inne należności wynikające z przepisów.
Właściciel mieszkania nie musi płacić za samo prawo mieszkania we własnym lokalu. Ma jednak obowiązek uczestniczenia w kosztach utrzymania budynku, z którego korzysta oraz którego części wspólne współtworzą jego nieruchomość.
Chodzi między innymi o sprzątanie klatek schodowych, oświetlenie korytarzy, konserwację wind, przeglądy techniczne, naprawy dachu, utrzymanie instalacji i inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości.
Nie ma przy tym znaczenia, czy właściciel kupił mieszkanie za gotówkę, otrzymał je w spadku czy spłacił kredyt hipoteczny. Sposób finansowania zakupu nie znosi ustawowych obowiązków związanych z utrzymaniem nieruchomości.
Są dwa rodzaje mieszkań własnościowych. To bardzo ważna różnica
W codziennym języku określenie „mieszkanie własnościowe” jest używane w odniesieniu do różnych sytuacji prawnych. Tymczasem spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu i odrębna własność mieszkania to dwa odmienne tytuły prawne.
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest ograniczonym prawem rzeczowym. Można je sprzedać, odziedziczyć i co do zasady obciążyć hipoteką, ale nie oznacza ono tego samego, co odrębna własność nieruchomości.
W przypadku odrębnej własności lokal stanowi samodzielną nieruchomość, a jego właściciel posiada również odpowiedni udział w nieruchomości wspólnej. Taki stan prawny wynika z ustawy o własności lokali.
Różnica ma znaczenie między innymi dla zasad zarządzania budynkiem, relacji ze spółdzielnią oraz możliwości przejścia na model wspólnoty mieszkaniowej.
W obu przypadkach istnieje jednak obowiązek uczestniczenia w odpowiednich kosztach utrzymania nieruchomości.
Masz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu? Opłaty nadal obowiązują
Art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych określa obowiązki osób, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali.
Osoby posiadające spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania muszą uczestniczyć w kosztach eksploatacji i utrzymania nieruchomości w odpowiedniej części oraz w przewidzianych ustawą kosztach związanych z mieniem spółdzielni.
Co istotne, obowiązek ten dotyczy również osób, które nie są członkami spółdzielni. Rezygnacja z członkostwa albo jego brak nie powodują automatycznego zniesienia opłat.
Dlatego osoba, która odziedziczyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, nadal powinna rozliczać koszty utrzymania nieruchomości zgodnie z odpowiednimi przepisami.
Nie można zatem uznać, że skoro lokal ma charakter własnościowy, spółdzielnia nie ma prawa naliczać żadnych należności.
Wykupiłeś mieszkanie na pełną własność. Czy możesz przestać płacić spółdzielni?
Odrębna własność lokalu nie musi oznaczać zakończenia zarządzania budynkiem przez spółdzielnię. W wielu nieruchomościach spółdzielnia nadal wykonuje zarząd, mimo że część mieszkań została wyodrębniona i należy bezpośrednio do ich właścicieli.
Art. 4 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych przewiduje obowiązek uczestniczenia przez członków spółdzielni będących właścicielami lokali w kosztach eksploatacji i utrzymania swoich lokali, nieruchomości wspólnych oraz odpowiedniego mienia spółdzielni.
Art. 4 ust. 4 dotyczy natomiast właścicieli, którzy nie są członkami spółdzielni. Również oni muszą uczestniczyć w kosztach dotyczących własnych lokali i części wspólnych oraz w określonych wydatkach na mienie spółdzielni przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców danego budynku lub osiedla.
Nie oznacza to jednak nieograniczonego prawa spółdzielni do obciążania właściciela dowolnymi kosztami. Zakres należności musi odpowiadać ustawowym obowiązkom oraz właściwym zasadom rozliczania.
Nie jesteś członkiem spółdzielni? Nie musisz finansować wszystkiego
To jeden z najważniejszych szczegółów, o których właściciele mieszkań często nie wiedzą. Brak członkostwa w spółdzielni nie zwalnia z kosztów utrzymania nieruchomości, ale może mieć znaczenie dla określonych kategorii wydatków.
Art. 4 ust. 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych reguluje koszty działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej spółdzielni.
Członkowie uczestniczą w takich kosztach, jeżeli odpowiednią uchwałę podejmie walne zgromadzenie. Natomiast właściciele niebędący członkami oraz nieczłonkowie posiadający spółdzielcze własnościowe prawa do lokali mogą odpłatnie korzystać z takiej działalności na podstawie umów.
Jeżeli więc w rozliczeniu pojawia się pozycja związana z działalnością kulturalną lub społeczną spółdzielni, osoba niebędąca członkiem powinna sprawdzić podstawę jej naliczania.
Nie oznacza to automatycznie, że każda opłata administracyjna jest niedozwolona. Trzeba odróżnić zwykłe koszty zarządzania i obsługi nieruchomości od finansowania działalności, która nie stanowi elementu eksploatacji budynku.
Za co właściciel mieszkania musi płacić?
Do typowych kosztów utrzymania nieruchomości należą wydatki związane ze sprzątaniem części wspólnych, oświetleniem klatek schodowych, funkcjonowaniem wind, utrzymaniem zieleni, konserwacją instalacji i przeprowadzaniem obowiązkowych przeglądów technicznych.
Znaczenie mają również wydatki na remonty, bieżące naprawy, ubezpieczenie nieruchomości oraz wynagrodzenie podmiotu zarządzającego budynkiem.
W miesięcznych rozliczeniach mogą pojawiać się także zaliczki na ogrzewanie, wodę, odprowadzanie ścieków i gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli należności te są pobierane i rozliczane przez zarządcę.
Nie każda z tych opłat musi występować w każdym budynku. W niektórych nieruchomościach właściciele zawierają indywidualne umowy z dostawcami określonych mediów i płacą im bezpośrednio.
Dlatego nie istnieje jeden obowiązkowy zestaw pozycji na blankiecie opłat, identyczny dla wszystkich mieszkań własnościowych w Polsce.
Fundusz remontowy. Czy musisz płacić, skoro remontu nie było od lat?
Fundusz remontowy jest jedną z pozycji, które najczęściej budzą wątpliwości mieszkańców. Właściciele niejednokrotnie pytają, dlaczego co miesiąc wpłacają pieniądze, skoro ich klatka schodowa nie była odnawiana od wielu lat.
Art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych przewiduje tworzenie funduszu remontowego na remonty zasobów mieszkaniowych. Przepis określa także obowiązki związane z dokonywaniem wpłat na ten fundusz.
Fundusz służy finansowaniu potrzeb remontowych, które często pojawiają się w dłuższej perspektywie. Wymiana dachu, remont instalacji, naprawa elewacji czy modernizacja części wspólnych mogą wymagać znacznych nakładów.
Nie oznacza to jednak, że właściciel nie ma prawa sprawdzić, co dzieje się z wpłacanymi pieniędzmi.
Ustawa nakłada na zarząd spółdzielni obowiązek prowadzenia odrębnej ewidencji wpływów i wydatków funduszu remontowego dla poszczególnych nieruchomości. Pozwala to ustalać, jakie środki zostały przypisane do danego budynku i na jakie cele są przeznaczane.
Jeżeli właściciel ma wątpliwości dotyczące wysokości składki albo sposobu rozliczania remontów, może wystąpić o odpowiednie informacje i kalkulację opłat.
Wszystkie mieszkania zostały wykupione. Czy spółdzielnia nadal musi zarządzać budynkiem?
To szczególnie istotna sytuacja. Art. 26 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych przewiduje, że jeżeli w określonym budynku lub budynkach w obrębie danej nieruchomości wyodrębniono własność wszystkich lokali, zastosowanie znajdują przepisy ustawy o własności lokali, z uwzględnieniem przewidzianych ustawą rozwiązań szczególnych.
Co do zasady otwiera to drogę do funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej. Właściciele mogą samodzielnie decydować o sposobie zarządzania nieruchomością zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Ustawa przewiduje jednak możliwość podjęcia przez większość właścicieli, liczoną według udziałów, uchwały o stosowaniu określonych zasad zarządzania przez spółdzielnię. Dlatego nie można automatycznie zakładać, że po wykupieniu ostatniego mieszkania spółdzielnia zawsze natychmiast przestaje zarządzać budynkiem.
Znaczenie mają również przepisy art. 24(1) dotyczące przejścia na zasady ustawy o własności lokali w określonych przypadkach.
Jeżeli mieszkańcy rozważają zmianę sposobu zarządzania, powinni sprawdzić stan prawny wszystkich lokali, udział spółdzielni w nieruchomości oraz odpowiednie procedury.
Powstaje wspólnota mieszkaniowa. Czy wtedy czynsz znika?
Przejście ze spółdzielni do wspólnoty mieszkaniowej nie powoduje zniknięcia kosztów utrzymania budynku. Zmienia się przede wszystkim model zarządzania i sposób podejmowania decyzji.
Art. 12–15 ustawy o własności lokali przewidują obowiązek uczestniczenia przez właścicieli mieszkań w wydatkach związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej.
Każdy właściciel ponosi koszty utrzymania swojego lokalu oraz odpowiednią część wydatków związanych z częściami wspólnymi. Na pokrycie kosztów zarządu wpłaca się zaliczki, co do zasady z góry do dziesiątego dnia każdego miesiąca.
Wspólnota może zatrudnić zarządcę, zlecić sprzątanie firmie zewnętrznej, utworzyć fundusz remontowy i ustalać wysokość zaliczek zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Dlatego właściciel nadal otrzymuje miesięczne rozliczenie. Nie jest to jednak czynsz najmu ani opłata za sam fakt posiadania mieszkania.
Mieszkanie stoi puste. Czy nadal trzeba płacić?
Niektórzy właściciele posiadają mieszkania, w których nikt nie mieszka przez kilka miesięcy. Mogą to być lokale odziedziczone, przeznaczone do remontu albo oczekujące na sprzedaż.
Brak mieszkańców nie zwalnia automatycznie z kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej. Budynek nadal wymaga sprzątania, konserwacji instalacji, przeglądów, napraw i zarządzania.
Nie oznacza to jednak, że wysokość wszystkich opłat musi pozostać niezmieniona.
W zależności od sposobu rozliczania mediów rzeczywiste zużycie wody czy energii może być niższe. Znaczenie mogą mieć także zasady ustalania opłat za gospodarowanie odpadami oraz liczba osób zgłoszonych do odpowiedniego systemu rozliczeniowego.
Jeżeli mieszkanie pozostaje puste, warto poinformować administrację i sprawdzić, które zaliczki można dostosować do rzeczywistych okoliczności.
Nie należy jednak samodzielnie przestawać płacić całego miesięcznego rachunku, ponieważ obowiązek udziału w kosztach utrzymania nieruchomości nadal istnieje.
Spółdzielnia podnosi czynsz. Właściciel ma prawo zażądać wyliczeń
Jednym z najważniejszych praw właściciela jest możliwość uzyskania kalkulacji wysokości opłat. Art. 4 ust. 6(4) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zobowiązuje spółdzielnię do przedstawienia takiej kalkulacji na żądanie uprawnionej osoby.
Dotyczy to członków spółdzielni, właścicieli niebędących członkami oraz osób posiadających spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, które nie należą do spółdzielni.
Jeżeli więc miesięczna opłata wzrosła z 700 do 950 zł, właściciel może zażądać wyjaśnienia, jakie koszty spowodowały podwyżkę i w jaki sposób ustalono jej wysokość.
Nie powinien zadowalać się wyłącznie ogólnym stwierdzeniem, że wszystko podrożało. Spółdzielnia ma obowiązek wykazać podstawy naliczanych opłat.
Ustawa przewiduje również określone terminy informowania o zmianach. Co do zasady o podwyżkach należy zawiadomić mieszkańców z odpowiednim wyprzedzeniem i przedstawić pisemne uzasadnienie.
W przypadku wzrostu kosztów niezależnych od spółdzielni, takich jak energia, gaz, woda czy odbiór odpadów, obowiązują szczególne zasady dotyczące terminów zawiadamiania.
Możesz zakwestionować podwyżkę. Spółdzielnia musi udowodnić jej zasadność
Przepisy dają mieszkańcom możliwość kwestionowania zasadności zmiany wysokości opłat bezpośrednio na drodze sądowej.
Art. 4 ust. 8 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych przewiduje, że w razie zaskarżenia zmiany wysokości opłat ciężar udowodnienia zasadności podwyżki spoczywa na spółdzielni.
To szczególnie ważne w sytuacji, gdy właściciel podejrzewa, że część wydatków została naliczona nieprawidłowo albo nie dotyczy jego nieruchomości.
Nie należy jednak mylić prawa do zakwestionowania podwyżki z możliwością całkowitego zaprzestania płacenia wszystkich należności. Ustawa reguluje obowiązek wnoszenia opłat również w okresie trwania sporu.
Przed podjęciem decyzji o odmowie zapłaty warto dokładnie ustalić, jaka część należności jest kwestionowana i jakie skutki przewidują przepisy.
Nie płacisz, bo mieszkanie jest Twoje? Konsekwencje mogą być poważne
Właściciel lokalu, który przestaje regulować należne opłaty, może narazić się na powstanie zadłużenia. Spółdzielnia albo wspólnota mieszkaniowa może dochodzić zaległych kwot na drodze przewidzianej prawem.
Do należności głównej mogą dojść odsetki za opóźnienie, a w razie postępowania sądowego również odpowiednie koszty dochodzenia roszczenia.
W szczególnie poważnych przypadkach długotrwałego zalegania z opłatami przez właściciela odrębnego lokalu ustawa o własności lokali przewiduje możliwość dochodzenia przez wspólnotę sprzedaży mieszkania w drodze licytacji sądowej. Jest to nadzwyczajny środek wymagający spełnienia ustawowych przesłanek, a nie automatyczna konsekwencja pojedynczego opóźnienia.
Dlatego przekonanie, że „moje mieszkanie, więc nic nie muszę płacić”, może doprowadzić do bardzo poważnych problemów finansowych.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź swój rachunek przed kolejną płatnością
Najpierw ustal, jaki tytuł prawny przysługuje Ci do lokalu. Sprawdź, czy posiadasz spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania, czy odrębną własność nieruchomości. Informacje te wynikają z dokumentów dotyczących nabycia lokalu oraz odpowiednich wpisów w księdze wieczystej, jeżeli została założona.
Następnie sprawdź, kto zarządza budynkiem. Może to być spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota albo podmiot wykonujący zarząd na podstawie odpowiednich przepisów lub umowy.
Przyjrzyj się pozycjom na miesięcznym rozliczeniu. Zwróć uwagę na koszty eksploatacyjne, administracyjne, fundusz remontowy, zaliczki na media oraz dodatkowe należności.
Jeżeli nie rozumiesz konkretnej pozycji, poproś spółdzielnię o pisemne wyjaśnienie i kalkulację. W przypadku rozliczeń remontowych warto również ustalić, jakie wydatki przypisano do Twojej nieruchomości.
Jeżeli nie jesteś członkiem spółdzielni, zweryfikuj szczególnie opłaty związane z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną. Ich naliczanie podlega innym zasadom niż obowiązkowe koszty utrzymania nieruchomości.
W razie podwyżki sprawdź, czy administracja zachowała wymagane terminy zawiadomienia i przedstawiła odpowiednie uzasadnienie. Jeśli kalkulacja budzi wątpliwości, możesz rozważyć zakwestionowanie zasadności naliczonych opłat.
Najważniejsze jest odróżnienie kosztów, które rzeczywiście musisz ponosić jako właściciel, od kwot, których podstawy nie wykazano. Sam fakt posiadania mieszkania nie pozwala uniknąć kosztów utrzymania budynku, ale również nie pozbawia prawa do kontroli rozliczeń.
Warszawa i Mazowsze. Tysiące mieszkańców bloków dotyczą te same przepisy
Opisane zasady obowiązują w całej Polsce, również w Warszawie i na Mazowszu. Mają szczególne znaczenie w dużych osiedlach spółdzielczych, gdzie wiele mieszkań zostało już wykupionych lub przekształconych w odrębną własność.
W jednej nieruchomości mogą funkcjonować lokale o różnych tytułach prawnych. Nie oznacza to, że właściciel odrębnego lokalu automatycznie jest zwolniony z udziału w kosztach utrzymania części wspólnych.
Nie oznacza to także, że wszystkie budynki zarządzane przez spółdzielnie muszą stosować identyczny sposób rozliczania. Znaczenie mają rzeczywiste koszty nieruchomości, jej stan prawny oraz obowiązujące regulacje.
Dlatego mieszkańcy Warszawy powinni analizować opłaty dotyczące swojego konkretnego budynku, zamiast porównywać wyłącznie końcową kwotę rachunku z należnościami płaconymi przez znajomych na innych osiedlach.
Własne mieszkanie nie oznacza życia bez opłat. Ale nie wszystko trzeba akceptować
Polskie prawo wyraźnie rozróżnia własność mieszkania od obowiązku uczestniczenia w kosztach utrzymania budynku. Nawet osoba posiadająca lokal na pełną własność, bez kredytu i bez członkostwa w spółdzielni, zasadniczo nadal ponosi określone opłaty.
Nie oznacza to jednak, że w każdej sytuacji pieniądze muszą trafiać do spółdzielni. Jeśli nieruchomość funkcjonuje jako wspólnota mieszkaniowa, odpowiednie należności są rozliczane w ramach wspólnoty.
Właściciel ma również prawo sprawdzać naliczane opłaty, żądać kalkulacji i kwestionować ich zasadność. Szczególnie istotne jest to w okresie podwyżek, gdy miesięczne koszty utrzymania mieszkania mogą stanowić coraz większe obciążenie domowego budżetu.
Najważniejsze: mając mieszkanie własnościowe, nie płacisz za prawo do mieszkania we własnym lokalu. Musisz jednak zasadniczo uczestniczyć w kosztach jego utrzymania oraz utrzymania nieruchomości wspólnej. To, czy opłaty trafiają do spółdzielni, czy do wspólnoty mieszkaniowej, zależy od stanu prawnego i sposobu zarządzania budynkiem. Jeżeli nie zgadzasz się z wysokością należności, masz prawo zażądać wyliczeń i zakwestionować ich zasadność.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.