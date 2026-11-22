Wynajmujesz mieszkanie i co miesiąc dostajesz przelew? Fiskus może upomnieć się o tysiące złotych. Jeden obowiązek łatwo przeoczyć
Co miesiąc na Twoje konto wpływają pieniądze za wynajem mieszkania? Uważaj, bo nieprawidłowe rozliczanie takich przychodów może oznaczać poważne konsekwencje finansowe. Urząd skarbowy może domagać się zaległego podatku wraz z odsetkami, a w określonych przypadkach sprawa może zakończyć się odpowiedzialnością karnoskarbową. Szczególnie niebezpieczne jest przekonanie, że skoro mieszkanie stanowi prywatną własność, a wynajem nie jest działalnością gospodarczą, nie trzeba niczego rozliczać. Przepisy są w tej kwestii jednoznaczne.
Właściciele mieszkań często traktują pieniądze otrzymywane od najemców jako dodatkowy dochód, który pomaga spłacać kredyt, pokrywać koszty utrzymania nieruchomości albo zasilać domowe oszczędności. Problem zaczyna się wtedy, gdy przychody nie są prawidłowo wykazywane i opodatkowywane. Niektórzy wynajmujący są przekonani, że wystarczy podpisać umowę z lokatorem, a rozliczenie z urzędem skarbowym można pozostawić na koniec roku. Inni w ogóle nie zdają sobie sprawy, że podatek od najmu prywatnego trzeba wpłacać również w trakcie roku.
Ministerstwo Finansów przypomina, że od 2023 roku przychody z najmu prywatnego rozliczane są wyłącznie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Oznacza to konkretne stawki, terminy płatności i obowiązek złożenia rocznego zeznania PIT-28. Ich zlekceważenie może okazać się znacznie bardziej kosztowne niż sam podatek, który należało zapłacić.
Wynajmujesz mieszkanie? Skarbówka ma prawo sprawdzić rozliczenia
Uzyskiwanie przychodu z wynajmu własnego mieszkania jest legalne i samo w sobie nie wymaga prowadzenia działalności gospodarczej. Nie oznacza to jednak zwolnienia z obowiązków podatkowych. Jeżeli właściciel otrzymuje pieniądze z tytułu najmu prywatnego, powinien ustalić wysokość przychodu podlegającego opodatkowaniu, obliczyć odpowiedni ryczałt i wpłacić go w ustawowym terminie.
Organ podatkowy może prowadzić czynności sprawdzające i postępowania służące ustaleniu, czy podatnik prawidłowo wykonuje swoje obowiązki. W zależności od konkretnej sprawy znaczenie mogą mieć umowy najmu, potwierdzenia otrzymanych wpłat, dokumenty dotyczące rozliczenia mediów oraz złożone zeznania podatkowe.
Nie należy jednak wyciągać wniosku, że każdy przelew opisany jako „czynsz” automatycznie prowadzi do kontroli albo że urzędy skarbowe właśnie rozpoczęły jedną ogólnopolską akcję przeciwko właścicielom mieszkań. Uprawnienia organów wynikają z przepisów i mogą być wykorzystywane w konkretnych sprawach.
Podatek 8,5 procent, a później 12,5 procent. Próg ma ogromne znaczenie
Podstawowa stawka ryczałtu od najmu prywatnego wynosi 8,5 procent przychodu do 100 tys. zł w roku podatkowym. Od nadwyżki ponad ten limit stosuje się stawkę 12,5 procent.
Co ważne, podatek oblicza się od przychodu, a nie od dochodu pomniejszonego o wszystkie wydatki właściciela. Oznacza to, że w typowym rozliczeniu ryczałtowym nie można po prostu odliczyć raty kredytu hipotecznego, kosztów remontu, zakupu mebli czy prowizji pośrednika.
Przykładowo właściciel otrzymujący 3000 zł miesięcznie czynszu najmu uzyskuje przez rok 36 tys. zł przychodu. Przy stawce 8,5 procent roczny ryczałt wynosi 3060 zł, zakładając że cała kwota stanowi przychód podlegający opodatkowaniu i nie występują inne okoliczności wpływające na rozliczenie.
Przy miesięcznym czynszu 5000 zł roczny przychód wynosi 60 tys. zł, a podatek według tej samej stawki wynosi 5100 zł. Jeżeli właściciel przez kilka lat nie rozliczał podobnych kwot, suma zaległości może być znaczna jeszcze przed doliczeniem odsetek.
Masz kilka mieszkań? Limit 100 tysięcy złotych nie dotyczy każdego lokalu osobno
Istotną zasadą jest sumowanie przychodów z najmu prywatnego. Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że próg 100 tys. zł dotyczy łącznych przychodów podatnika z odpowiednich tytułów, a nie każdego wynajmowanego mieszkania z osobna.
Jeżeli ktoś posiada dwa mieszkania i z każdego otrzymuje po 4500 zł miesięcznie, roczny przychód wynosi 108 tys. zł. W takim przypadku pierwsze 100 tys. zł podlega stawce 8,5 procent, a pozostałe 8000 zł stawce 12,5 procent.
Łączny podatek w tym hipotetycznym przykładzie wynosi 9500 zł. Nie należy więc rozliczać dwóch mieszkań tak, jakby każde z nich korzystało z osobnego limitu 100 tys. zł.
Przepisy przewidują szczególne rozwiązanie dla małżonków pozostających we wspólności majątkowej. Jeżeli spełnią ustawowe warunki i wybiorą opodatkowanie całości przychodu przez jednego z nich, próg stosowania stawki 8,5 procent może wynosić 200 tys. zł.
Nie wystarczy rozliczenie na koniec roku. Jest termin, który łatwo przeoczyć
Jednym z najczęstszych błędów jest przekonanie, że podatek od najmu wystarczy rozliczyć dopiero podczas składania rocznego PIT-u. Tymczasem ryczałt wpłaca się zasadniczo do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskano przychód.
Przykładowo podatek od czynszu otrzymanego w październiku 2026 roku należało zasadniczo wpłacić do 20 listopada 2026 roku. Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę albo dzień ustawowo wolny od pracy, zastosowanie mają odpowiednie zasady przesunięcia terminu.
Przy spełnieniu określonych wymagań podatnicy mogą również korzystać z rozliczeń kwartalnych. Nie oznacza to jednak całkowitego zniesienia obowiązku wpłat w trakcie roku.
Po zakończeniu roku podatkowego należy złożyć zeznanie PIT-28. Zgodnie z informacjami Ministerstwa Finansów deklarację za dany rok składa się w okresie od 15 lutego do 30 kwietnia następnego roku, z uwzględnieniem ustawowych zasad ustalania terminu.
Spóźniłeś się z podatkiem? Zaległość zaczyna generować dodatkowe koszty
Jeżeli podatnik nie wpłaci należnego ryczałtu w terminie, powstaje zaległość podatkowa. Zgodnie z Ordynacją podatkową od takich zaległości zasadniczo naliczane są odsetki za zwłokę, na zasadach przewidzianych w przepisach.
Ich wysokość zależy od kwoty niezapłaconego podatku, długości opóźnienia oraz stawki obowiązującej w odpowiednim okresie. Nie należy więc zakładać, że każda osoba spóźniająca się o miesiąc zapłaci taką samą dodatkową kwotę.
Przy większych zaległościach, szczególnie obejmujących kilka lat, odsetki mogą zwiększyć ostateczną należność. Osobne konsekwencje wynikają z Kodeksu karnego skarbowego, jeżeli zachowanie podatnika spełnia znamiona konkretnego czynu zabronionego.
Nie oznacza to jednak, że każde opóźnienie automatycznie prowadzi do najwyższej możliwej grzywny. Odpowiedzialność zależy od rodzaju naruszenia, okoliczności sprawy oraz właściwych przepisów.
Umowa najmu nie musi być ukrywana, aby pojawił się problem podatkowy
Nieprawidłowe rozliczenia nie zawsze wynikają z celowego ukrywania przychodów. Część właścicieli błędnie rozumie zasady opodatkowania albo myli obowiązki dotyczące zwykłego najmu z zasadami najmu okazjonalnego.
Przy zwykłym najmie prywatnym nie istnieje powszechny obowiązek zgłaszania każdej umowy do urzędu skarbowego w ciągu 14 dni. Nie znosi to jednak obowiązku prawidłowego opodatkowania uzyskiwanych przychodów.
Inaczej wygląda najem okazjonalny. Art. 19b ustawy o ochronie praw lokatorów przewiduje obowiązek zgłoszenia zawarcia takiej umowy naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu.
Brak zgłoszenia najmu okazjonalnego może oznaczać utratę możliwości korzystania z określonych szczególnych rozwiązań przewidzianych dla tej formy umowy. Nie należy jednak utożsamiać tego skutku z automatycznym nałożeniem konkretnej grzywny podatkowej.
Czynsz dla właściciela a opłaty do spółdzielni. Ten szczegół może zmienić podatek
W praktyce częstym źródłem błędów jest ustalenie, jaka kwota rzeczywiście stanowi przychód właściciela. Najemca może bowiem przekazywać jedną miesięczną płatność obejmującą wynagrodzenie za korzystanie z mieszkania, opłaty administracyjne oraz zaliczki na media.
Nie zawsze wszystkie te pieniądze są podatkowym przychodem wynajmującego. Znaczenie ma konstrukcja umowy i to, kto zgodnie z jej postanowieniami jest zobowiązany do ponoszenia poszczególnych kosztów.
Jeżeli umowa jednoznacznie przewiduje, że najemca ponosi określone opłaty eksploatacyjne i rozlicza je za pośrednictwem właściciela, odpowiednie kwoty mogą nie stanowić przychodu wynajmującego. Nie należy jednak zakładać tego automatycznie bez analizy zapisów umowy i rzeczywistych rozliczeń.
Właśnie dlatego warto oddzielnie określić w umowie czynsz należny właścicielowi oraz zasady ponoszenia opłat administracyjnych, kosztów energii, wody i pozostałych mediów.
Urząd może sprawdzać wcześniejsze lata. Nie każda zaległość znika automatycznie
Niektórzy właściciele zakładają, że skoro wynajmowali mieszkanie kilka lat wcześniej, fiskus nie może już pytać o rozliczenia. To niebezpieczne uproszczenie.
Ordynacja podatkowa przewiduje zasadę przedawnienia zobowiązań podatkowych po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Istnieją jednak szczególne przepisy dotyczące zawieszenia i przerwania biegu przedawnienia.
Dlatego ustalenie, czy konkretne zobowiązanie uległo przedawnieniu, wymaga sprawdzenia terminu płatności i okoliczności sprawy. Nie wystarczy policzyć pięciu lat od podpisania umowy najmu.
W przypadku długotrwałego nieprawidłowego rozliczania przychodów warto przeanalizować poszczególne okresy podatkowe oddzielnie.
Co zrobić, jeśli przez kilka miesięcy albo lat nie płaciłeś podatku?
Przede wszystkim należy ustalić faktycznie otrzymane przychody, okresy, których dotyczą, oraz wysokość ryczałtu należnego według przepisów obowiązujących w odpowiednim czasie.
Jeżeli roczne zeznanie zostało już złożone, ale nie uwzględniało całości przychodów, może być konieczna korekta PIT-28. Jeśli zeznania w ogóle nie złożono, należy ustalić sposób wykonania zaległego obowiązku.
Osobno trzeba rozliczyć niezapłacony podatek i należne odsetki. Ministerstwo Finansów udostępnia elektroniczny kalkulator, który pomaga obliczyć wysokość odsetek od zaległości podatkowych.
W określonych sytuacjach możliwe jest również skorzystanie z instytucji czynnego żalu, przewidzianej w Kodeksie karnym skarbowym. Nie jest to jednak automatyczne rozwiązanie skuteczne w każdej sprawie. Znaczenie mają ustawowe przesłanki, w tym moment zawiadomienia organu i ujawnienie istotnych okoliczności.
Najważniejsze jest to, że czynny żal nie zwalnia z obowiązku zapłaty należnego podatku. Pozwala jedynie, przy spełnieniu odpowiednich warunków, uniknąć odpowiedzialności karnoskarbowej.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź trzy rzeczy jeszcze przed końcem roku
Jeżeli wynajmujesz mieszkanie, najpierw sprawdź wysokość przychodów rzeczywiście otrzymanych w 2026 roku. Przejrzyj historię wpłat od najemcy i porównaj ją z zapisami umowy. Ustal, jakie kwoty stanowiły czynsz, a jakie były przeznaczone na opłaty ponoszone zgodnie z umową przez najemcę.
Następnie zweryfikuj wpłaty ryczałtu. Sprawdź, czy podatek za poszczególne miesiące został obliczony według właściwej stawki i przelany na prawidłowy mikrorachunek podatkowy. Zachowaj potwierdzenia przelewów.
Jeżeli masz kilka wynajmowanych nieruchomości, zsumuj odpowiednie przychody. Nie stosuj odrębnego limitu 100 tys. zł do każdego mieszkania, ponieważ przepisy odnoszą próg do łącznej wartości właściwych przychodów podatnika.
Warto również ustalić, czy umowa została zawarta jako zwykły najem, czy jako najem okazjonalny. W drugim przypadku sprawdź, czy wykonano wymagane zgłoszenie w terminie 14 dni od rozpoczęcia najmu.
Jeżeli odkryjesz błędy, nie czekaj na ewentualne wezwanie urzędu. Ustal wysokość zaległości, sprawdź możliwość korekty i odpowiedniego uregulowania należności. W przypadku większych kwot lub kilku lat zaległości warto skorzystać z pomocy doradcy podatkowego.
Warszawa i Mazowsze. Właściciele mieszkań muszą pamiętać o tych samych zasadach
Obowiązki podatkowe dotyczą właścicieli wynajmujących mieszkania w całej Polsce, także w Warszawie, Piasecznie, Pruszkowie, Legionowie, Otwocku, Wołominie i pozostałych miejscowościach Mazowsza.
Znaczenie ma nie lokalizacja mieszkania, lecz sposób uzyskiwania i rozliczania przychodów. Ministerstwo Finansów wskazuje, że PIT-28 składa się do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika w dniu złożenia zeznania.
Warto pamiętać, że najem prywatny nie staje się automatycznie zwolniony z podatku tylko dlatego, że właściciel nie prowadzi firmy albo przeznacza otrzymane pieniądze na spłatę kredytu mieszkaniowego.
Jeden przelew co miesiąc może oznaczać tysiące złotych zaległości
Najem prywatny może stanowić legalne źródło dodatkowych przychodów, ale wiąże się z określonymi obowiązkami podatkowymi. Ich niewykonywanie może prowadzić do zaległości, odsetek oraz odpowiedzialności karnoskarbowej, jeśli zostaną spełnione odpowiednie przesłanki ustawowe.
Nie ma znaczenia, czy właściciel wynajmuje mieszkanie znajomemu, osobie obcej czy członkowi rodziny. Jeśli otrzymuje przychód z odpłatnego najmu, powinien sprawdzić właściwy sposób jego opodatkowania.
Najważniejsze: w 2026 roku przychody z najmu prywatnego są opodatkowane ryczałtem w wysokości 8,5 procent do 100 tys. zł rocznie i 12,5 procent od nadwyżki, z uwzględnieniem szczególnych zasad dla niektórych małżonków. Podatek zasadniczo należy wpłacać w trakcie roku, a po jego zakończeniu złożyć PIT-28. Nieprawidłowe rozliczenie może oznaczać konieczność zapłaty zaległości wraz z odsetkami, dlatego warto sprawdzić dokumenty i terminy, zanim pojawi się problem.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.