Mieszkasz w bloku? Kontrola może skończyć się grzywną do 30 000 zł. Przepisy zaostrzono
Komplet zimowych opon, stary fotel, szafka, rower albo kilka kartonów po przeprowadzce. Dla mieszkańców bloków to zwykłe przedmioty, które trzeba gdzieś przechować. Jednak nieodpowiednie miejsce ich składowania może sprowadzić poważne kłopoty. Od 2 stycznia 2026 roku obowiązują surowsze przepisy dotyczące wykroczeń przeciwpożarowych. Za określone naruszenia można otrzymać mandat do 5000 zł, a sąd może wymierzyć grzywnę nawet do 30 000 zł. Kluczowe znaczenie ma jeden szczegół: czy przechowywane przedmioty zwiększają zagrożenie pożarowe, blokują drogę ewakuacyjną albo utrudniają strażakom dostęp do urządzeń bezpieczeństwa.
Właściciele mieszkań coraz częściej wykorzystują garaże podziemne, piwnice i komórki lokatorskie do przechowywania przedmiotów, które nie mieszczą się w lokalach. W sezonie zimowym są to przede wszystkim rowery, opony samochodowe, meble ogrodowe, sprzęt sportowy i opakowania po zakupach. Problem pojawia się wtedy, gdy rzeczy nie mieszczą się w wyznaczonej komórce albo zajmują część wspólnego korytarza.
Niektórzy mieszkańcy ustawiają szafy bezpośrednio na miejscach postojowych. Inni pozostawiają opony za samochodem, a niepotrzebne meble wynoszą na korytarze prowadzące do piwnic. Takie rozwiązania mogą wydawać się wygodne, ale w sytuacji pożaru mają znaczenie dla bezpieczeństwa całego budynku.
Państwowa Straż Pożarna przypomina, że garaże wielostanowiskowe projektuje się z uwzględnieniem określonego sposobu użytkowania, obciążenia ogniowego i warunków prowadzenia akcji ratowniczej. Samowolne przekształcanie miejsc postojowych w magazyny może naruszać te założenia.
Od stycznia 2026 roku kary są znacznie wyższe. Nawet 30 tysięcy złotych
Najważniejsza zmiana wynika z nowelizacji Kodeksu wykroczeń oraz Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, która weszła w życie 2 stycznia 2026 roku.
Nowe przepisy zaostrzyły odpowiedzialność za określone naruszenia przepisów przeciwpożarowych. Art. 24 § 1a Kodeksu wykroczeń przewiduje możliwość wymierzenia grzywny do 30 000 zł za wykroczenia wskazane między innymi w art. 82 § 1–3, 4 i 5.
Co więcej, zmieniono również przepisy dotyczące postępowania mandatowego. Art. 96 § 1ad Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia pozwala na nałożenie mandatu do 5000 zł za określone wykroczenia przeciwpożarowe. W przypadku właściwego zbiegu wykroczeń limit może wynosić 6000 zł.
Nie oznacza to jednak, że za każdy rower ustawiony w garażu automatycznie grozi 30 000 zł. Taka kwota stanowi górną granicę grzywny, którą sąd może wymierzyć za konkretne wykroczenie objęte zaostrzonymi przepisami.
W praktyce znaczenie ma to, czy zachowanie rzeczywiście narusza wymagania bezpieczeństwa pożarowego oraz jakie zagrożenie powoduje.
Rower na korytarzu. Jeden szczegół może przesądzić o karze
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej wyjaśnia, że rowery pozostawiane na drogach komunikacji ogólnej mogą utrudniać ewakuację mieszkańców oraz prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych.
Art. 82 § 1 pkt 7 Kodeksu wykroczeń odnosi się między innymi do składowania materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji oraz umieszczania przedmiotów w sposób zmniejszający wymagane wymiary tych dróg.
Wyobraźmy sobie pożar w piwnicy budynku wielorodzinnego. Korytarz zaczyna wypełniać się dymem, a mieszkańcy muszą szybko opuścić zagrożoną część nieruchomości. Rower pozostawiony przy drzwiach, szafka ustawiona przy zakręcie albo sterta kartonów mogą znacznie utrudnić przejście.
Problem staje się jeszcze poważniejszy, gdy z korytarza korzystają osoby starsze, dzieci albo mieszkańcy mający trudności z poruszaniem się. Przedmioty mogą także przeszkadzać strażakom prowadzącym działania w aparatach ochrony dróg oddechowych.
Dlatego samo przekonanie, że rower stoi tam tylko przez kilka godzin i nikomu nie przeszkadza, nie jest wystarczającym argumentem. Należy sprawdzić, czy dana przestrzeń stanowi drogę ewakuacyjną i czy ustawiony przedmiot nie ogranicza jej wymaganych parametrów.
Masz cztery opony za samochodem? Straż pożarna zwraca uwagę na przeznaczenie garażu
Kolejnym źródłem sporów jest przechowywanie opon samochodowych na miejscach postojowych. W wielu garażach podziemnych można zobaczyć komplety opon ustawione za pojazdem, przy słupie konstrukcyjnym albo w metalowej szafie.
Komenda Główna PSP wyjaśnia, że garaż jest przestrzenią przeznaczoną zasadniczo do przechowywania i bieżącej, niezawodowej obsługi samochodów osobowych.
Wielostanowiskowy garaż podziemny nie jest więc automatycznie magazynem dowolnych przedmiotów. Projektant, ustalając wymagania bezpieczeństwa, uwzględnia jego przeznaczenie, charakterystykę pożarową i odpowiednie rozwiązania techniczne.
Składowanie znacznych ilości materiałów palnych może zmieniać warunki, które przyjęto podczas projektowania obiektu. Dotyczy to między innymi dodatkowego obciążenia ogniowego, dostępu do instalacji technicznych oraz możliwości prowadzenia akcji ratowniczej.
Nie istnieje jednak ogólnopolski przepis stanowiący, że każdy komplet czterech opon przechowywany w garażu podziemnym automatycznie oznacza mandat.
Ocena zależy od konkretnego budynku, warunków technicznych, przeznaczenia miejsca, sposobu składowania oraz ewentualnych ograniczeń obowiązujących w nieruchomości.
Metalowa szafa przy miejscu parkingowym. Nie zawsze jest legalna
Właściciele miejsc postojowych często instalują dodatkowe szafy, w których przechowują narzędzia, chemię samochodową, części zamienne albo sprzęt sportowy.
W oficjalnym wyjaśnieniu Komenda Główna PSP wskazuje, że użytkowanie miejsc postojowych niezgodnie z projektowanym przeznaczeniem może wpływać na rozwój pożaru oraz zakłócać działanie urządzeń przeciwpożarowych.
Metalowa konstrukcja szafy nie oznacza automatycznie, że jej ustawienie jest bezpieczne i zgodne z przepisami. Znaczenie ma również to, co znajduje się w środku, gdzie szafa została zamontowana oraz czy nie ogranicza dostępu do elementów instalacji.
Przykładowo ustawienie szafy przed rozdzielnicą elektryczną, urządzeniem przeciwpożarowym albo elementem instalacji sterującej oddymianiem może naruszać obowiązujące wymagania.
Nie należy jednak twierdzić, że wszystkie metalowe szafy w garażach są bezwzględnie zabronione. W niektórych nieruchomościach mogą istnieć przewidziane projektem rozwiązania magazynowe, które spełniają odpowiednie wymagania.
Właściciel powinien sprawdzić dokumentację i zasady obowiązujące w danym obiekcie, zamiast zakładać, że samo posiadanie prawa do miejsca postojowego daje możliwość dowolnego jego zagospodarowania.
Kanister z benzyną i butla gazowa. Tu zagrożenie jest znacznie poważniejsze
Jeszcze poważniejsze konsekwencje mogą dotyczyć przechowywania materiałów niebezpiecznych pożarowo.
Rozporządzenie MSWiA z 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków określa zasady przechowywania takich materiałów. Obejmuje to między innymi gazy palne i określone ciecze palne.
Przepisy wprowadzają ograniczenia dotyczące pomieszczeń piwnicznych, klatek schodowych, korytarzy i innych wskazanych części budynków. Szczególnie rygorystyczne zasady dotyczą butli z gazami palnymi.
Wspomniane rozporządzenie zabrania przechowywania pełnych, niepełnych i opróżnionych butli przeznaczonych do gazów palnych w piwnicach oraz na nieużytkowych poddaszach i strychach.
Nie wolno więc zakładać, że opróżniona butla gazowa jest automatycznie bezpieczna do przechowywania w piwnicy.
W przypadku paliw i płynów eksploatacyjnych znaczenie mają ich właściwości, ilość, rodzaj opakowania oraz miejsce przechowywania. Nie każdy płyn samochodowy podlega identycznym ograniczeniom, ale benzyna i inne substancje łatwopalne wymagają szczególnej ostrożności.
Przechowywanie niebezpiecznych materiałów w sposób sprzeczny z przepisami może stanowić wykroczenie przeciwpożarowe, a w razie poważniejszych następstw odpowiedzialność może być znacznie szersza.
Piwnica to nie magazyn wszystkiego. Przepisy wskazują konkretne zakazy
W budynkach wielorodzinnych piwnice od lat służą mieszkańcom jako przestrzeń do przechowywania rozmaitych przedmiotów. Znajdują się tam stare ubrania, sprzęt sportowy, meble i kartony.
Nie oznacza to jednak, że wszystkie rodzaje przedmiotów można składować w dowolnym miejscu.
Rozporządzenie przeciwpożarowe zabrania składowania materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej w piwnicach. Dotyczy to przestrzeni przeznaczonych do przemieszczania się mieszkańców, w szczególności gdy mogłoby to utrudnić ewakuację lub działania ratownicze.
Należy rozróżnić indywidualną komórkę lokatorską od wspólnego korytarza piwnicznego.
Pomieszczenie zaprojektowane i przeznaczone do przechowywania rzeczy może być użytkowane zgodnie ze swoim przeznaczeniem oraz odpowiednimi zasadami bezpieczeństwa. Nie daje to jednak prawa do magazynowania w nim materiałów zabronionych.
Inaczej wygląda sytuacja, gdy właściciel ustawia stare meble albo kartony poza komórką, w przejściu prowadzącym do wyjścia lub instalacji technicznych.
W takim przypadku znaczenie ma nie tylko regulamin spółdzielni, ale również przepisy przeciwpożarowe obowiązujące na terenie całej Polski.
Stara kanapa i drewniana szafa. W razie pożaru mogą zwiększyć zagrożenie
Meble tapicerowane, drewno, kartony i inne materiały palne mogą zwiększać ilość energii wydzielanej podczas pożaru. Dlatego miejsce ich składowania ma znaczenie dla bezpieczeństwa całej nieruchomości.
Wspólne korytarze w piwnicach i garażach nie powinny stawać się miejscem odkładania niepotrzebnych rzeczy. Szczególnie niebezpieczne jest gromadzenie przedmiotów w pobliżu wyjść ewakuacyjnych, instalacji przeciwpożarowych i rozdzielnic elektrycznych.
Nie należy jednak utożsamiać każdej komórki zawierającej drewniane meble z miejscem, w którym automatycznie popełniono wykroczenie. Znaczenie ma przeznaczenie pomieszczenia oraz to, czy sposób składowania narusza konkretne wymagania.
Jeżeli spółdzielnia albo wspólnota informuje o konieczności usunięcia przedmiotów, właściciel powinien ustalić, czy chodzi o naruszenie regulaminu, przepisów przeciwpożarowych czy warunków użytkowania nieruchomości.
Zastawisz gaśnicę albo drzwi ewakuacyjne? Możesz narazić się na wysoką grzywnę
Jednym z najpoważniejszych naruszeń jest ograniczanie dostępu do urządzeń przeciwpożarowych.
Art. 82 § 1 pkt 10 Kodeksu wykroczeń obejmuje między innymi uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do gaśnic, urządzeń przeciwpożarowych, wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego, kurków głównej instalacji gazowej oraz wyjść ewakuacyjnych.
W praktyce problem może powstać wtedy, gdy ktoś ustawi ciężką szafę przed urządzeniem oddymiającym, zasłoni gaśnicę stosem opon albo zablokuje dostęp do drzwi prowadzących z garażu na klatkę schodową.
Podczas pożaru każda sekunda może mieć znaczenie. Strażacy muszą mieć możliwość sprawnego dotarcia do urządzeń bezpieczeństwa, a mieszkańcy do odpowiednich dróg ewakuacyjnych.
Dlatego nawet przedmiot, który sam w sobie nie jest szczególnie niebezpieczny, może stanowić poważny problem, jeżeli został ustawiony w niewłaściwym miejscu.
Za odpowiednie wykroczenia z art. 82 Kodeksu wykroczeń od 2026 roku można nałożyć mandat do 5000 zł, a sąd może wymierzyć grzywnę do 30 000 zł.
Czy straż pożarna może kontrolować garaże i komórki lokatorskie?
Państwowa Straż Pożarna posiada ustawowe kompetencje do przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczących przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.
Kontrola może obejmować między innymi warunki ewakuacji, dostępność urządzeń przeciwpożarowych, sposób użytkowania pomieszczeń oraz przestrzeganie wymagań wynikających z przepisów.
Nie oznacza to jednak, że strażacy mogą bez żadnych ograniczeń wejść do każdego prywatnego pomieszczenia w dowolnej chwili. Zakres kontroli i zasady dostępu wynikają z właściwych ustaw.
Znaczenie mają także obowiązki właściciela lub zarządcy budynku. To na nich spoczywa odpowiedzialność za zapewnienie właściwych warunków ochrony przeciwpożarowej w zakresie przewidzianym przepisami.
Jeżeli kontrola wykaże nieprawidłowości, właściwy organ może zastosować odpowiednie środki przewidziane prawem, w tym działania zmierzające do usunięcia zagrożenia.
Nie każda nieprawidłowość oznacza automatyczne ukaranie mieszkańca mandatem. Konieczne jest ustalenie konkretnego naruszenia oraz odpowiedzialności danej osoby.
Spółdzielnia nakazuje usunąć rzeczy z garażu. Czy może to zrobić?
W budynkach wielorodzinnych zarządcy często wprowadzają zasady korzystania z pomieszczeń wspólnych, komórek lokatorskich i hal garażowych.
Regulaminy mogą określać sposób korzystania z poszczególnych przestrzeni, w tym ograniczenia dotyczące składowania przedmiotów poza wyznaczonymi miejscami.
Jeżeli właściciel przechowuje rzeczy w sposób zagrażający bezpieczeństwu albo utrudniający korzystanie z nieruchomości, zarządca może podjąć działania zmierzające do usunięcia nieprawidłowości.
Nie oznacza to jednak, że spółdzielnia ma nieograniczone prawo do nakładania dowolnych mandatów. Mandat karny może wystawić wyłącznie uprawniony organ na zasadach określonych przepisami.
Spółdzielnia może natomiast dochodzić określonych roszczeń albo podejmować działania związane z zarządzaniem nieruchomością, jeżeli istnieją ku temu odpowiednie podstawy prawne.
Dlatego otrzymując zawiadomienie o konieczności usunięcia opon, mebli lub innych przedmiotów, warto sprawdzić wskazaną podstawę i termin. Ignorowanie pisma może doprowadzić do dalszego sporu, szczególnie gdy chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź garaż i piwnicę przed kontrolą
Jeżeli przechowujesz opony, rowery albo meble w garażu podziemnym, zacznij od ustalenia, czy dana przestrzeń została przeznaczona do magazynowania takich przedmiotów.
W przypadku miejsca postojowego sprawdź dokumentację nieruchomości i regulamin korzystania z hali garażowej. Nie zakładaj, że powierzchnia za samochodem może być dowolnie zabudowana szafą albo zamieniona w magazyn.
Jeżeli korzystasz z komórki lokatorskiej, upewnij się, że wszystkie przechowywane przedmioty znajdują się wewnątrz niej. Nie wystawiaj kartonów, rowerów ani mebli na wspólny korytarz.
Szczególnie uważnie sprawdź, czy nic nie utrudnia dostępu do gaśnic, rozdzielnic elektrycznych, zaworów gazowych, urządzeń przeciwpożarowych oraz wyjść ewakuacyjnych.
Jeżeli w piwnicy trzymasz kanistry, butle gazowe albo inne niebezpieczne substancje, sprawdź właściwe ograniczenia dotyczące ich przechowywania. W przypadku butli z gazami palnymi przepisy przewidują wyraźne zakazy odnoszące się do piwnic.
Nie należy także gromadzić łatwopalnych odpadów i starych opakowań w miejscach nieprzeznaczonych do magazynowania.
Jeżeli masz wątpliwości co do dopuszczalności przechowywania konkretnego przedmiotu, zwróć się do zarządcy o wskazanie odpowiednich zasad wynikających z dokumentacji budynku i przepisów.
Warszawa i Mazowsze. Przepisy dotyczą również nowych osiedli
Obowiązki przeciwpożarowe mają charakter ogólnopolski. Dotyczą zarówno starszych budynków z piwnicami, jak i nowych osiedli wyposażonych w wielostanowiskowe garaże podziemne.
W Warszawie problem może występować między innymi w dużych nieruchomościach wielorodzinnych na Białołęce, Ursynowie, Pradze-Południe, Woli czy w Wawrze. Podobne zasady dotyczą mieszkańców Piaseczna, Pruszkowa, Legionowa, Otwocka, Wołomina i innych miejscowości Mazowsza.
Nie ma znaczenia, czy komórka lokatorska została kupiona razem z mieszkaniem, czy właściciel korzysta z miejsca postojowego na podstawie określonego prawa do nieruchomości. Sposób użytkowania musi pozostawać zgodny z właściwymi wymaganiami bezpieczeństwa.
Nie należy jednak utożsamiać wszystkich garaży podziemnych z przestrzeniami o identycznych ograniczeniach. Poszczególne obiekty mogą mieć różne rozwiązania techniczne, instalacje przeciwpożarowe i dopuszczone sposoby użytkowania.
Jedna szafa lub komplet opon może skończyć się poważnymi kłopotami
Zmiana przepisów obowiązująca od stycznia 2026 roku oznacza znacznie surowsze sankcje za określone wykroczenia przeciwpożarowe. Właściciele mieszkań i miejsc postojowych powinni zwrócić szczególną uwagę na sposób przechowywania przedmiotów w częściach wspólnych budynków.
Nie każde przechowywanie roweru, opon czy starych mebli jest zakazane. Najważniejsze jest to, czy dane miejsce nadaje się do magazynowania takich przedmiotów oraz czy nie dochodzi do naruszenia przepisów.
Najpoważniejsze problemy dotyczą zastawiania dróg ewakuacyjnych, blokowania dostępu do urządzeń przeciwpożarowych, przechowywania niebezpiecznych materiałów i użytkowania garaży w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem.
Najważniejsze: za określone wykroczenia przeciwpożarowe można obecnie otrzymać mandat do 5000 zł, a w sądzie grzywnę nawet do 30 000 zł. Nie oznacza to automatycznej kary za każdy rower lub komplet opon. Jeśli jednak przedmioty blokują ewakuację, dostęp do gaśnic albo naruszają wymagania bezpieczeństwa pożarowego, konsekwencje mogą być poważne. Warto sprawdzić garaż i komórkę lokatorską, zanim pojawi się problem.
Źródła: Kodeks wykroczeń, tekst jednolity Dz.U. z 2026 r. poz. 1372, w szczególności art. 24 i 82; Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, art. 96 § 1ad; rozporządzenie MSWiA z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 822; Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej – wyjaśnienia dotyczące rowerów na drogach komunikacji i metalowych szaf w garażach podziemnych.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.