Sprzedałeś mieszkanie i pieniądze trafiły na konto? Skarbówka może zażądać dziesiątek tysięcy złotych. Decyduje jedna data
Sprzedaż mieszkania za 600 tysięcy złotych może zakończyć się nie tylko wizytą u notariusza i wpływem pieniędzy na konto, lecz także koniecznością zapłaty wysokiego podatku. W określonych sytuacjach fiskus może zażądać 19 procent dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości. Przy dochodzie wynoszącym 200 tysięcy złotych oznacza to aż 38 tysięcy złotych podatku. Wielu właścicieli nie zdaje sobie sprawy, że kluczowe znaczenie ma pięcioletni termin liczony według szczególnych zasad. Co więcej, nawet osoby planujące przeznaczenie pieniędzy na nowe mieszkanie muszą pamiętać o jednym formularzu i terminie, którego przekroczenie może oznaczać konieczność zapłaty podatku wraz z odsetkami.
Sprzedaż nieruchomości to dla wielu osób jedna z największych transakcji finansowych w życiu. Pieniądze ze sprzedaży mogą zostać przeznaczone na zakup większego mieszkania, budowę domu, spłatę zobowiązań albo zabezpieczenie przyszłości rodziny. Problem pojawia się jednak wtedy, gdy właściciel nie sprawdzi wcześniej, czy transakcja podlega podatkowi dochodowemu.
Ministerstwo Finansów przypomina, że sprzedaż mieszkania, domu, działki lub określonych praw do nieruchomości przed upływem pięciu lat, liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie lub wybudowanie, może powodować obowiązek rozliczenia podatku PIT. Podstawowa stawka wynosi 19 procent dochodu, a nie całej kwoty otrzymanej od kupującego.
Nie oznacza to jednak, że każda sprzedaż przed upływem pięciu lat kończy się zapłatą podatku. Przepisy przewidują możliwość skorzystania ze zwolnienia na własne cele mieszkaniowe. Trzeba jednak spełnić określone warunki, których nie można zastąpić samą deklaracją, że pieniądze zostaną kiedyś przeznaczone na zakup kolejnego lokalu.
Pięć lat nie zawsze oznacza pięć lat od podpisania aktu notarialnego
Jednym z najczęściej popełnianych błędów jest nieprawidłowe obliczenie pięcioletniego okresu. Właściciele często liczą go od dnia do dnia, na przykład od 15 marca 2022 roku do 15 marca 2027 roku.
Tymczasem art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje liczenie tego okresu od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie nieruchomości.
Przykładowo osoba, która kupiła mieszkanie w czerwcu 2021 roku, może sprzedać je bez podatku dochodowego wynikającego z tej regulacji dopiero od 1 stycznia 2027 roku. Jeżeli sprzedaż nastąpi jeszcze w grudniu 2026 roku, będzie dokonana przed upływem ustawowego okresu i co do zasady wymaga rozliczenia PIT-39.
Podobnie właściciel, który nabył nieruchomość w lutym 2022 roku, nie może automatycznie uznać, że w marcu 2027 roku minęło już pięć lat w rozumieniu ustawy. Pięcioletni okres zakończy się dopiero 31 grudnia 2027 roku.
To właśnie dlatego data nabycia nieruchomości ma tak duże znaczenie. Sprzedaż przeprowadzona pod koniec grudnia może mieć zupełnie inne skutki podatkowe niż transakcja zawarta zaledwie kilka dni później, na początku stycznia.
Sprzedajesz mieszkanie za 600 tysięcy złotych. Ile może zażądać fiskus?
Podatek od sprzedaży nieruchomości przed upływem pięciu lat wynosi 19 procent dochodu. Oznacza to, że jego podstawą nie jest automatycznie pełna cena sprzedaży.
Załóżmy, że właściciel kupił mieszkanie za 400 tysięcy złotych, a następnie sprzedał je za 600 tysięcy złotych przed upływem wymaganego okresu. Jeżeli dla uproszczenia pominiemy inne koszty i zwolnienia, dochód do opodatkowania wyniesie 200 tysięcy złotych.
Podatek według stawki 19 procent wyniesie wówczas 38 tysięcy złotych.
Przy dochodzie 100 tysięcy złotych podatek wyniósłby 19 tysięcy złotych. Jeśli dochód osiągnie 300 tysięcy złotych, należność może wzrosnąć do 57 tysięcy złotych.
Są to przykłady obliczeniowe. Rzeczywista podstawa opodatkowania zależy między innymi od udokumentowanych kosztów nabycia, odpowiednich nakładów na nieruchomość oraz ewentualnego zwolnienia podatkowego.
Nie można również zakładać, że sam wpływ 600 tysięcy złotych na rachunek bankowy oznacza automatycznie konieczność zapłaty 114 tysięcy złotych podatku. Ustawowa stawka 19 procent dotyczy dochodu ustalonego według właściwych zasad.
Sprzedałeś mieszkanie bez zysku? Formularz nadal może być obowiązkowy
To kolejna istotna zasada, o której wielu właścicieli zapomina. Ministerstwo Finansów wskazuje, że PIT-39 należy złożyć w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości przed upływem pięciu lat, nawet jeśli transakcja zakończyła się stratą.
Przykładowo podatnik kupił mieszkanie za 500 tysięcy złotych, a następnie sprzedał je za 480 tysięcy złotych. Jeżeli transakcja podlega przepisom o sprzedaży przed upływem pięcioletniego okresu, nadal może istnieć obowiązek złożenia odpowiedniego zeznania podatkowego.
Brak dochodu oznacza zasadniczo brak podatku od takiej sprzedaży, ale nie znosi automatycznie obowiązku deklaracyjnego.
Dlatego nie należy mylić dwóch sytuacji: braku podatku do zapłaty oraz braku obowiązku złożenia formularza. Są to odrębne kwestie.
Jeden formularz może mieć ogromne znaczenie. Chodzi o PIT-39
Osoby, które sprzedały nieruchomość przed upływem pięcioletniego okresu i nie działały w ramach działalności gospodarczej, powinny sprawdzić obowiązek złożenia zeznania PIT-39.
Ministerstwo Finansów wskazuje, że formularz składa się od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.
Oznacza to, że osoby, które sprzedały mieszkanie w 2026 roku i podlegają obowiązkowi rozliczenia, powinny złożyć PIT-39 do 30 kwietnia 2027 roku.
Zeznanie można przekazać elektronicznie przez odpowiednie usługi administracji skarbowej albo złożyć w formie papierowej.
Nie należy zakładać, że skoro sprzedaż odbyła się u notariusza, obowiązek złożenia PIT-39 automatycznie przestaje istnieć.
Notariusz sporządza akt przeniesienia własności i realizuje obowiązki wynikające z przepisów dotyczących czynności notarialnych. Nie oznacza to jednak, że sprzedający jest zwolniony z prawidłowego rozliczenia własnego podatku dochodowego.
Możesz uniknąć 19-procentowego podatku. Ale jest ważny warunek
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje zwolnienie związane z przeznaczeniem przychodu ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe.
Art. 21 ust. 1 pkt 131 pozwala na zwolnienie odpowiedniej części dochodu, jeżeli przychód ze sprzedaży zostanie wydatkowany na określone ustawą cele mieszkaniowe w wymaganym terminie.
Przykładowo właściciel sprzedaje jedno mieszkanie i przeznacza pieniądze na zakup kolejnego lokalu, w którym zamierza rzeczywiście zamieszkać. W określonych okolicznościach taka transakcja może korzystać ze zwolnienia podatkowego.
Do wydatków na własne cele mieszkaniowe mogą należeć między innymi zakup odpowiedniej nieruchomości mieszkalnej, budowa domu, określone wydatki remontowe albo spłata odpowiedniego kredytu mieszkaniowego, jeżeli spełnione są szczegółowe warunki ustawy.
Nie oznacza to jednak, że każde wydanie pieniędzy na dowolną nieruchomość automatycznie uprawnia do zwolnienia. Istotne jest rzeczywiste realizowanie własnych celów mieszkaniowych oraz spełnienie ustawowych przesłanek.
Masz trzy lata. Nie wystarczy samo postanowienie, że kupisz mieszkanie
Przepisy przewidują konkretny termin na wykorzystanie pieniędzy ze sprzedaży. Wydatki na własne cele mieszkaniowe powinny zostać poniesione począwszy od dnia sprzedaży, nie później niż w ciągu trzech lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiła sprzedaż.
Jeżeli właściciel sprzedał mieszkanie w 2026 roku, termin na spełnienie warunku wydatkowania przychodu upływa zasadniczo 31 grudnia 2029 roku.
Nie oznacza to jednak, że w każdej sytuacji wystarczy do tego dnia podpisać umowę rezerwacyjną albo przekazać zaliczkę deweloperowi.
Znaczenie ma rodzaj wydatku i szczegółowe warunki przewidziane w ustawie. Przy nabyciu lokalu mieszkalnego ustawodawca przewiduje również wymagania dotyczące uzyskania własności w odpowiednim terminie.
W interpretacji indywidualnej z 3 września 2026 roku Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej analizował sytuację podatnika, który sprzedał nieruchomość w 2023 roku i zamierzał dopiero później doprowadzić do przeniesienia własności kolejnego mieszkania.
Sprawa pokazuje, że przy korzystaniu z ulgi mieszkaniowej samo przekazanie pieniędzy może nie wystarczyć, jeżeli nie zostaną spełnione pozostałe ustawowe warunki.
Nie wykorzystałeś pieniędzy zgodnie z deklaracją? Podatek może wrócić wraz z odsetkami
Szczególnie kosztowna może być sytuacja, w której podatnik wykazuje w PIT-39 dochód zwolniony z opodatkowania, deklarując przeznaczenie środków na własne cele mieszkaniowe, a następnie nie realizuje tego planu w ustawowym terminie.
Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że jeśli warunki zwolnienia nie zostaną spełnione, podatnik musi złożyć korektę zeznania PIT-39 i zapłacić należny podatek wraz z odsetkami za zwłokę.
Co ważne, odsetki nie są liczone dopiero od dnia, w którym minął trzyletni termin na wykorzystanie środków.
Według wyjaśnień Ministerstwa Finansów nalicza się je od dnia następującego po upływie pierwotnego terminu płatności podatku za rok, w którym nastąpiła sprzedaż, aż do dnia zapłaty należności.
W praktyce oznacza to, że osoba, która przez kilka lat planowała zakup kolejnego mieszkania, ale ostatecznie nie spełniła warunków zwolnienia, może być zobowiązana nie tylko do zapłaty samego podatku, lecz również odsetek obejmujących dłuższy okres.
Właśnie dlatego nie warto deklarować ulgi mieszkaniowej bez sprawdzenia, czy planowane wydatki rzeczywiście będą spełniać wymagania ustawowe.
Nie wydałeś wszystkich pieniędzy? Zwolnienie może być tylko częściowe
Nie każdy podatnik musi przeznaczyć całość przychodu ze sprzedaży na zakup kolejnego mieszkania. Przepisy dopuszczają również częściowe zwolnienie dochodu.
W takim przypadku kwota dochodu zwolnionego jest ustalana proporcjonalnie do udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie ze sprzedaży.
Przykładowo właściciel uzyskał 200 tysięcy złotych przychodu ze sprzedaży, a jego dochód wyniósł 50 tysięcy złotych. Jeżeli na własne cele mieszkaniowe przeznaczy 180 tysięcy złotych, zwolnienie obejmie 45 tysięcy złotych dochodu.
Pozostałe 5 tysięcy złotych dochodu będzie podlegało opodatkowaniu stawką 19 procent, co oznacza 950 zł podatku.
Jest to przykład ilustrujący mechanizm proporcjonalnego zwolnienia. W rzeczywistej sprawie konieczne jest prawidłowe ustalenie przychodu, kosztów, wydatków mieszkaniowych oraz pozostałych okoliczności.
Odziedziczyłeś mieszkanie? Tu pięcioletni termin może być liczony inaczej
Szczególne zasady dotyczą nieruchomości otrzymanych w spadku. W takim przypadku pięcioletni okres liczy się co do zasady od końca roku kalendarzowego, w którym nieruchomość została nabyta lub wybudowana przez spadkodawcę.
To bardzo ważna różnica w porównaniu z mieszkaniami kupionymi samodzielnie.
Przykładowo rodzic kupił mieszkanie w 2015 roku, a dziecko odziedziczyło je w 2025 roku. Jeżeli spadkobierca sprzeda lokal w 2026 roku, pięcioletni okres liczony od nabycia przez spadkodawcę już upłynął.
W takim przypadku sprzedaż może nie powodować obowiązku zapłaty PIT na podstawie zasad dotyczących odpłatnego zbycia przed upływem pięciu lat.
Nie należy więc automatycznie przyjmować, że każda osoba sprzedająca odziedziczone mieszkanie w ciągu pięciu lat od otrzymania spadku musi zapłacić 19-procentowy podatek.
Kluczowe znaczenie ma data nabycia nieruchomości przez spadkodawcę oraz właściwe ustalenie historii własności.
Remontowałeś mieszkanie przed sprzedażą? Dokumenty mogą obniżyć podatek
Przy ustalaniu dochodu ze sprzedaży nieruchomości znaczenie mają odpowiednie koszty uzyskania przychodu. W zależności od sposobu nabycia lokalu mogą obejmować między innymi udokumentowane koszty zakupu oraz określone nakłady zwiększające wartość nieruchomości.
Dlatego warto przechowywać dokumenty związane z nabyciem i modernizacją mieszkania. Mogą to być akty notarialne, faktury oraz inne dokumenty przewidziane przepisami.
Nie oznacza to jednak, że każdy rachunek za wyposażenie wnętrza albo wszystkie codzienne wydatki eksploatacyjne automatycznie zmniejszają dochód do opodatkowania.
Znaczenie ma charakter poniesionych kosztów, sposób ich udokumentowania oraz konkretne przepisy dotyczące nabycia nieruchomości.
Jeżeli właściciel przeprowadził kosztowny remont i zamierza sprzedać mieszkanie przed upływem pięciu lat, powinien szczególnie dokładnie przeanalizować dokumenty. Prawidłowo wykazane koszty mogą wpłynąć na ostateczną wysokość podatku.
Sprzedaż mieszkania na Mazowszu. Przepisy dotyczą również właścicieli w Warszawie
Opisywane zasady mają charakter ogólnopolski. Dotyczą również mieszkańców Warszawy, Piaseczna, Pruszkowa, Otwocka, Wołomina, Legionowa, Radomia i innych miejscowości województwa mazowieckiego.
Nie ma znaczenia, czy mieszkanie znajduje się w centrum Warszawy, czy w mniejszej miejscowości. Podstawowe zasady opodatkowania sprzedaży prywatnych nieruchomości wynikają z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Przy wysokich cenach nieruchomości nawet stosunkowo niewielka procentowo różnica pomiędzy ceną nabycia a ceną sprzedaży może oznaczać dochód liczony w dziesiątkach lub setkach tysięcy złotych.
Właśnie dlatego przed podpisaniem umowy sprzedaży warto sprawdzić, kiedy nieruchomość została nabyta, czy upłynął wymagany okres oraz czy możliwe będzie skorzystanie ze zwolnienia na własne cele mieszkaniowe.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź dokumenty, zanim podpiszesz akt
Jeżeli planujesz sprzedaż mieszkania lub domu, zacznij od ustalenia dokładnej daty nabycia albo wybudowania nieruchomości. Następnie oblicz pięcioletni okres według zasad wynikających z ustawy, czyli od końca odpowiedniego roku kalendarzowego.
Jeżeli okres już upłynął, sprzedaż prywatnej nieruchomości zasadniczo nie będzie podlegała opodatkowaniu PIT na podstawie przepisów dotyczących odpłatnego zbycia przed upływem pięciu lat.
Jeżeli okres jeszcze nie upłynął, sprawdź cenę sprzedaży, koszty nabycia i możliwość skorzystania z ulgi mieszkaniowej. Pamiętaj, że do wyliczenia podatku potrzebne jest ustalenie dochodu, a nie tylko kwoty uzyskanej od kupującego.
Jeśli zamierzasz przeznaczyć pieniądze na zakup kolejnej nieruchomości, sprawdź dokładnie, jakie wydatki uznawane są za własne cele mieszkaniowe i w jakim terminie muszą zostać poniesione.
Po dokonaniu sprzedaży przed upływem pięcioletniego okresu pamiętaj o PIT-39. Nie zakładaj, że brak podatku do zapłaty automatycznie znosi obowiązek złożenia zeznania.
Jeżeli w poprzednich latach zadeklarowałeś ulgę mieszkaniową, sprawdź, czy wszystkie warunki zostały spełnione. Jeśli termin upłynął, a środki nie zostały wykorzystane zgodnie z ustawą, może być konieczna korekta zeznania i zapłata podatku wraz z odsetkami.
Jeden dzień może zdecydować o dziesiątkach tysięcy złotych
Sprzedaż mieszkania pod koniec roku może mieć zupełnie inne konsekwencje niż transakcja zawarta na początku kolejnego roku. Wynika to z pięcioletniego okresu liczonego od końca roku nabycia lub wybudowania nieruchomości.
Dla właściciela, który uzyskał duży dochód ze sprzedaży, różnica może oznaczać konieczność zapłaty kilkunastu albo kilkudziesięciu tysięcy złotych podatku.
Nie oznacza to jednak, że każda sprzedaż przed upływem pięciu lat podlega opodatkowaniu. Ustawodawca przewidział możliwość zwolnienia związanego z realizacją własnych celów mieszkaniowych, a w przypadku spadków obowiązują szczególne zasady liczenia terminu.
Najważniejsze: jeżeli sprzedajesz prywatne mieszkanie lub dom przed upływem pięciu lat liczonych od końca roku nabycia albo wybudowania, sprawdź obowiązek złożenia PIT-39 i ewentualnej zapłaty 19-procentowego podatku od dochodu. Nawet gdy deklarujesz wydanie pieniędzy na własne cele mieszkaniowe, musisz spełnić ustawowe warunki. Ich niedopełnienie może oznaczać konieczność korekty zeznania oraz zapłaty podatku wraz z odsetkami.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.